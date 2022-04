Gli italiani da mesi sono costretti a subire delle autentiche batoste a livello economico, per via dei rincari comunicati dall’ARERA nelle bollette. Tutti noi siamo a conoscenza dei motivi che hanno spinto così in alto i prezzi della luce e del gas, dalla ripresa del mercato energetico post-crisi pandemica fino ad arrivare alle gravi tensioni internazionali tra Russia e Ucraina. Oggi vedremo dunque quanto sono aumentati gli importi in bolletta in Italia, e le misure che il governo adotterà per aiutare le famiglie della Penisola.

R incari fino al 131% per l ’energ ia e 94% per il gas

In 12 mesi le bollette hanno letteralmente fatto il botto, lasciando spesso di sasso gli italiani. Si parla infatti di un incremento del 131% del prezzo per quel che riguarda l’energia elettrica, e di un aumento del 94% se si parla del costo del gas. Il vero boom è stato registrato fra gennaio e dicembre del 2021, dato che si è passati dai costi convenienti per via della crisi del mercato energetico, ai primi e gravi riflessi della sua ripresa. Si parla di un aumento che ha sfiorato il +500%, quindi di un rincaro in bolletta da record.

A fronte di questi aumenti, sono diverse le famiglie italiane che hanno deciso di informarsi riguardo al passaggio al mercato libero dell’energia, che diventerà comunque obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta di una soluzione che può essere logicamente anticipata, e che permette di ottenere delle tariffe molto più convenienti dal punto di vista economico, in quanto gli operatori non sono tenuti a rispettare le tariffe imposte dall’autorità per l’energia (ARERA).

Q uali misure adotterà il governo per contra stare i rincari energetici?

La crisi sull’asse russo-ucraino ha costretto il governo italiano alla progettazione di alcune misure per tamponare il prima possibile queste falle. Il governo Draghi ha già annunciato di aver creato un fondo di 6 miliardi di euro per andare incontro alle necessità delle famiglie italiane. 3 miliardi di euro serviranno per ridurre a zero la voce degli oneri accessori in bolletta, mentre gli altri soldi del fondo verranno impiegati per ridurre l’IVA sul gas e per il taglio o la riduzione di altri oneri attualmente a carico delle famiglie.

Ci sono anche altri piani attualmente sul tavolo del governo, e sono due le azioni che potrebbero creare una svolta importante: la produzione di gas italiano in primis, e il potenziamento della produzione di energia rinnovabile, comunque obbligatoria in vista degli obiettivi UE fissati per il 2030. In altre parole, lo Stato non sta rimanendo a guardare, ma si sta attivando per trovare delle soluzioni che possano andare incontro alle famiglie della Penisola. Non resta altro da fare che aspettare novità in merito.