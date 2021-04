Nell’area altamente instabile del bacino del Lago Ciad, la decisione di molte reclute di lasciare Boko Haram significa che i ranghi del gruppo si stanno restringendo. Questo è un segnale positivo per gli sforzi fatti per ridurre il terrorismo.

Ma, secondo Remadji Hoinathy, Akinola Olojo, e Malik Samuel, ricercatori ISS, dovrebbe andare di pari passo con una strategia regionale in materia di smobilitazione, reinserimento, rimpatrio e reinsediamento.

Giovani e adulti dei quattro paesi del bacino del Lago Ciad (Camerun, Ciad, Niger e Nigeria) si uniscono a Boko Haram – composta da Jamā’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihād (JAS) e dall’Islam State West Africa Province (ISWAP) – per vari motivi.

La ricerca dell’ISS mostra che alcuni si sono uniti volontariamente, ispirati dalla retorica religiosa del gruppo o dalla narrativa sull’abbandono dello Stato o per opportunità socioeconomiche. Altri sono stati arruolati o rapiti e tenuti prigionieri nelle roccaforti di Boko Haram. Questa varietà di ragioni spiega la diversità degli ex collaboratori di Boko Haram.

Sebbene sia difficile trovare cifre accurate, i dati dell’ISS suggeriscono almeno 2 400 diserzioni in Ciad, 1 000 in Nigeria, 584 in Camerun e 243 in Niger. I motivi per lasciare Boko Haram includono circostanze individuali, problemi di sicurezza e dinamiche interne dei gruppi, tra gli altri. Gli sforzi del governo sono focalizzati a livello nazionale, anche se il conflitto colpisce la regione del bacino del Lago Ciad

A livello individuale, alcune persone si disimpegnano perché le loro aspettative – basate su ideali religiosi o opportunità economiche – non sono state soddisfatte. Per altri, le cattive condizioni di vita nei campi sono un fattore. L’esposizione all’intensificarsi delle offensive militari come gli attacchi aerei da parte dei Paesi del bacino del Lago Ciad e l’effettivo dispiegamento della Multinational Joint Task Force rendono la situazione insostenibile.

Boko Haram, ricordano i ricercatori, impone anche severe restrizioni ai membri, insieme a sorveglianza permanente e punizioni corporali per coloro che sono sospettati o condannati per aver deviato dalle regole dei gruppi. All’interno del gruppo, l’applicazione non uniforme delle regole favorisce un senso di ingiustizia. In alcuni casi viene applicata la pena di morte. Anche le rivalità e la violenza tra le fazioni hanno indotto le persone ad andarsene.

La ricerca della ISS nel bacino del lago Ciad rivela che le persone che si sono separate da Boko Haram affrontano un pericoloso viaggio verso la reintegrazione. Le esperienze personali riflettono tre problemi principali con il modo in cui i disertori vengono gestiti nel loro percorso verso il reinserimento.

In primo luogo, dicono gli esperti, le iniziative governative volte al disarmo, al reinserimento e al reinsediamento sono focalizzate a livello nazionale, anche se il conflitto colpisce l’intera regione del bacino del Lago Ciad. L’operazione Safe Corridor, ad esempio, continua in Nigeria in mezzo a difficoltà e il Niger ha diplomato i suoi primi beneficiari del centro di riabilitazione di Goudoumaria. Anche le strutture del Camerun hanno iniziato a funzionare e il Ciad sta continuando con il reinserimento diretto di ex collaboratori a basso rischio nelle sue comunità.

Gli approcci devono tuttavia tenere conto della natura regionale della crisi, dato che il reclutamento, il movimento e gli attacchi di Boko Haram sono transnazionali. E quando i membri decidono di andarsene, il processo di disimpegno avviene anche oltre i confini nazionali.

In secondo luogo, l’incertezza che circonda il destino delle persone che lasciano Boko Haram scoraggia gli altri dal prendere la stessa decisione. Il terzo problema è che le comunità non sono coinvolte centralmente nei processi di reinserimento anche se facilitano il disimpegno e sono il primo punto di contatto per gli ex collaboratori di Boko Haram. La riconciliazione dipende dall’approvazione e dall’accordo delle comunità – non può essere dettata.

Il fatto che migliaia di individui associati o rapiti da Boko Haram stiano disertando è un vantaggio per i Paesi del bacino del Lago Ciad nei loro sforzi per stabilizzare la regione. La tendenza significa che il gruppo viene progressivamente privato di risorse umane e logistiche vitali. Fornisce inoltre una potenziale fonte di informazioni sulle mosse finanziarie e di reclutamento di Boko Haram.

Allo stesso tempo, affermano gli esperti, bisognerebbe proteggere le comunità da attacchi e rappresaglie e con il reclutamento forzato da parte di Boko Haram.

Anche le diserzioni devono essere gestite in modo efficace. Il modo in cui gli ex collaboratori di Boko Haram vengono ricevuti e selezionati deve essere prevedibile e basato su meccanismi standard. Gli standard e i protocolli regionali insieme alla legislazione abilitante dovrebbero guidare la smobilitazione nei quattro Paesi del bacino del lago Ciad.