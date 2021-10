Un blocco in corso del principale porto del Sudan da parte di manifestanti politici sta mettendo a dura prova il Paese. Il governo sudanese afferma che è sul punto di finire le medicine essenziali, il carburante e il grano. Il Sudan sta ancora attraversando una transizione equilibrata dopo il rovesciamento di Omar al-Bashir nell’aprile 2019. L’esperto politico, Abdu Mukhtar Musa, fornisce informazioni su chi c’è dietro il blocco e perché è stata una sfida rimuoverlo.

Chi c’è dietro il blocco del porto del Sudan?

Il blocco è una reazione alla procrastinazione da parte del governo centrale di Khartoum di rispondere alle richieste della popolazione della regione orientale del Sudan.

Sono rappresentati da Sayed Tirik, il loro principale capo tribù. È presidente dell’“Alto Consiglio per le Tribù dei Beja” – composto da sei tribù – che vivono nella parte nord-orientale del Sudan.

Hanno avanzato alcune richieste come condizioni per porre fine al blocco del porto di due settimane. Il principale tra questi è l’annullamento dell’accordo di pace di Juba che è stato firmato nell’ottobre 2020. Ritengono che abbia sottovalutato l’ingiustizia inflitta alla regione dai successivi governi centrali di Khartoum dall’indipendenza.

Ci sono anche una serie di teorie che circolano a Khartoum sul blocco. Tra questi ci sono:

che le persone vicine al deposto regime degli islamisti militanti stanno organizzando una ‘contro-rivoluzione’

che sono coinvolti membri della componente militare del Consiglio di sovranità di transizione che rimangono fedeli al presidente deposto Omar Al-Bashir. Il silenzio della componente militare del Consiglio di Sovranità di Transizione ha accresciuto i sospetti su una controrivoluzione.

Queste voci sono state alimentate dal tentato colpo di stato del 21 settembre, sventato dai militari.

Quali sono le lamentele contro il governo?

Credono che il governo abbia trascurato le loro richieste in particolare quando si tratta di condividere il potere e la ricchezza e la loro equa rappresentanza nel governo centrale. Le loro richieste includono anche:

deporre il gabinetto del primo ministro Abdallah Hamdok e sostituirlo con un tecnocrate,

lo smantellamento del sistema del regime rovesciato,

annullare l’accordo di Juba che è stato firmato il 3 ottobre 2020. Questo dà alla regione orientale alcune concessioni che i leader del blocco considerano molto al di sotto delle loro aspirazioni;

destinando una quota adeguata per la regione orientale dalle entrate della regione.

sospendendo tutti i progetti in corso nella regione, anche nel settore minerario e agricolo, fino a quando non verrà raggiunto un accordo su come la regione otterrà una quota equa.

Le loro lamentele sono giustificate?

Sì, in larga misura. Ma i mezzi che hanno perseguito non sono accettabili. Il blocco danneggerà l’intera nazione invece di disturbare solo le élite al potere.

A mio avviso i leader della protesta dovrebbero trovare un equilibrio. Devono fare pressione sul governo affinché risponda alle loro richieste. Ma devono farlo senza strozzare l’economia nazionale. Il blocco sta bloccando il flusso di importazioni ed esportazioni del Paese attraverso il principale porto del Sudan. Il governo ha detto all’inizio di questa settimana che il Paese stava esaurendo i prodotti di base, in particolare le medicine essenziali, il carburante e il grano.

Ciò suggerisce che il Sudan è sull’orlo di una crisi dannosa che potrebbe scatenare il malcontento popolare contro il governo.

Il blocco sta mettendo il governo in una situazione critica. Sta aggiungendo più problemi a un paese che ne ha moltissimi. Le condizioni di vita delle persone sono pessime. E ci sono gravi tensioni nel rapporto civile-militare. Ciò è destinato a intaccare la fiducia reciproca tra le due componenti dell’alleanza civile-militare del governo di transizione.

Cosa bisogna fare per risolvere la situazione?

È un dato di fatto che la regione orientale soffre di una relativa privazione ed emarginazione. Ma è anche vero che i mezzi perseguiti dal leader tribale non sono logici né accettabili.

Inoltre, è chiaro che Tirik non rappresenta l’intera regione né è supportato da tutte le etnie. La regione orientale ospita circa 17 tribù oltre ai Beja, a cui appartiene Tirik.

Ci sono anche altre parti interessate, come le organizzazioni della società civile, le forze politiche, i gruppi religiosi e l’amministrazione nativa (sistema amministrativo tribale tradizionale). Secondo l’accordo di Juba firmato nell’ottobre 2020, tutte le componenti della regione devono partecipare alla discussione dei problemi e delle richieste della loro regione in un forum comune. Ma l’Alto Consiglio delle tribù Beja insiste nell’avere un proprio forum per incanalare le sue richieste, in disparte da altri gruppi e componenti della regione orientale.

Il governo dovrebbe adottare le seguenti misure:

Rifiutare la tribalizzazione e la politicizzazione delle persone. Il governo centrale deve dichiarare il suo rifiuto di trattare con qualsiasi leader tribale. E che non affronterà problemi (o richieste) su linee etniche.

Invita le comunità e tutte le forze della regione orientale a inviare rappresentanti per negoziare in un forum per discutere possibili soluzioni alternative. L’invito dovrebbe essere rivolto alle organizzazioni della società civile, ai partiti politici, ai sindacati e alle amministrazioni locali.

Dichiarare il blocco una minaccia per la sicurezza nazionale del Paese.

Dichiara lo stato di emergenza nella regione orientale.

Nominare un comitato tecnico per elaborare una strategia per una soluzione globale alla questione orientale.