Blinken in Medio Oriente: i timori USA restano

La visita del Segretario di Stato, Anthony Blinken, in Egitto, Israele e Palestina cade in un momento delicato per il Medio Oriente. L’insediamento, a Gerusalemme, del governo ‘di ultradestra’ guidato da Benjamin Netanyahu e la ripresa delle violenze dopo gli attentati della scorsa settimana e i pesanti interventi delle forze di sicurezza israeliane hanno riportato in primo piano il problema palestinese e le sue possibili ricadute sugli equilibri regionali. Anche se, con l’insediamento dell’amministrazione Biden, il rapporto privilegiato cercato da Donald Trump è venuto meno, Israele rimane un alleato importante degli Stati Uniti. Nel 2022, lo Stato ebraico è stato (dopo l’Ucraina) il secondo beneficiario degli aiuti militari statunitensi; le posizioni israeliane godono, in Congresso, di un ampio consenso bipartisan e la comunità ebraica statunitense rappresenta un elemento influente nel panorama politico nazionale. Di contro, l’eventualità di una ‘fuga in avanti’ del nuovo esecutivo su temi delicati come quelli degli insediamenti, dei rapporti con l’Autorità palestinese e della sicurezza regionale è una fonte di preoccupazione importante per la Casa Bianca, anche alla luce del suo attuale impegno su altri scacchieri.

Da questo punto di vista, gli incontri avuti dal Segretario di Stato non sembrano avere fatto molto per fugare le preoccupazioni. Ai suoi interlocutori, Blinken ha ribadito la tradizionale posizione di Washington a favore di una ‘two states solution’. La credibilità di questa posizione appare tuttavia, oggi, a livelli minimi. Il governo israeliano ha già ampiamente manifestato la sua contrarietà a questa ipotesi, mentre quello dell’Autorità palestinese – diviso da quella che appare l’insanabile frattura fra Gaza e Ramallah – è troppo debole e delegittimato per rappresentare un interlocutore credibile. Anche le opinioni pubbliche dei due Paesi appaiono sempre più fredde nei confronti di questo tipo di soluzione, anche se l’affidabilità dei sondaggi condotti sulla questione è stata spesso messa in discussione. Gli stessi Stati Uniti, infine, che pure costituiscono, oggi, il solo soggetto in grado di (ri)portare le parti intorno al tavolo negoziale, sembrano avere perso (almeno in parte) la capacità di fare leva sui loro interlocutori e di orientare un processo che – dopo l’attese sollevate dagli accordi di Oslo – si è presto insabbiato, lasciando nelle parti una scia di risentimenti i cui effetti si riflettono nella situazione attuale.

Vi è, poi, il quadro regionale. Come detto, uno dei timori della Casa Bianca è che l’agenda ultranazionalista del sesto governo Netanyahu possa diventare un nuovo elemento di instabilità in un Medio Oriente già attraversato da profonde fratture. Non è un caso, quindi, che la visita di Blinken abbia seguito quelle – nelle scorse settimane – del Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e del direttore della CIA, William Burns. Il punto centrale è quello dei rapporti con l’Iran. Negli ultimi mesi, le speranze coltivate dall’amministrazione Biden di rilanciare i negoziati sul tema del nucleare dopo l’uscita degli Stati Uniti dal JCPOA sembrano essere definitivamente tramontate, mentre le proteste in corso nel Paese e il possibile coinvolgimento di Teheran in Ucraina a fianco di Mosca hanno aperto nuovi fronti di scontro. Tuttavia, una nuova escalation della tensione (per esempio, con il ventilato coinvolgimento di Israele nel recente attacco contro uno stabilimento militare iraniano alla periferia di Isfahan) appare lontana dagli interessi di Washington, tenuto conto sia del peso della Repubblica islamica nello scacchiere del Golfo, sia del ruolo che essa continua a svolgere nei paesi della vasta ‘mezzaluna sciita’.

La moderazione della politica israeliana appare, infine, centrale per sostenere la politica di allargamento degli accordi di Abramo che l’amministrazione statunitense si è detta intenzionata a perseguire e per cercare di coinvolgere l’Arabia Saudita in questo processo. La normalizzazione formale delle relazioni fra Gerusalemme e Riyadh sulla falsariga di quanto già avvenuto con Marocco, Bahrein ed EAU rappresenterebbe un salto di qualità per gli equilibri mediorientali. Questa normalizzazione si scontra, tuttavia, con divergenze che possono solo in parte essere superate in virtù del comune sentimento anti-iraniano e che comprendono, fra le altre, proprio la soluzione della questione palestinese. Significativamente, proprio nei giorni dell’insediamento del nuovo esecutivo israeliano, Riyadh ha fatto sapere attraverso vari canali che un cambio di passo su questa vicenda rappresenta la precondizione per l’avvio di un dialogo sui molti interessi che i due Paesi hanno in comune. È una sfida in più per l’amministrazione Biden, che sin dall’insediamento ha sviluppato un rapporto difficile con le autorità saudite, anche se dopo il voto di midterm non sono mancati alcuni (criticati) segni di riavvicinamento.