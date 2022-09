Un robot di trading crittografico è un software progettato per analizzare i dati di trading del mercato delle criptovalute. Una volta acquisito uno, dovresti personalizzarlo in base alle tueesigenze e preferenze. Quindi il software analizzerà le condizioni di mercato e completerà automaticamente le negoziazioni.

In questo articolo, esaminiamo uno dei migliori robot di trading disponibili. È il software di trading automatizzato BitiCodesdedicato ai trader di criptovaluta.

BitiCodes è una piattaforma che ti consente di iniziare a fare trading e investire in criptovaluta senza soluzione di continuità e facilmente.

Con BitiCodes, hai lo strumento più potente per creare unastrategia di trading per coppie di criptovalute popolari, testandoqualsiasi idea e vedendo immediatamente la sua redditività. Tisuggeriamo di controllare i BitiCodes per le risorsecrittografiche disponibili da scambiare.

Copia trading

Con i suoi strumenti di trading avanzati, hai a tua disposizioneun portafoglio unico di strategie di trading che consiste solo in robot di trading basati su analisi tecniche e indicatori con impostazioni individuali per ogni coppia di criptovalute.

Il controllo a posteriori di questi portafogli ci ha permesso di costruire una redditività costante ogni mese.

Automazione commerciale

Un modo flessibile per creare ordini consiste nell’aggiungereTake Profit e Stop Loss a qualsiasi ordine sulle borse. Puoigestire tutti i conti di trading che desideri contemporaneamentecon l’esecuzione automatica di un’operazione su tutti i conti e lasciare che il software BitiCodes faccia il lavoro di trading per te.

Perché scegliere il software di trading BitiCodes ?

Con i numerosi robot di trading per criptovalute presenti sulmercato, può essere difficile per un principiante scegliere il migliore. Pertanto, è necessario essere consapevoli di alcunifattori al momento della scelta.

● Affidabilità : la fiducia è la chiave del successo . Il robot commerciale deve essere funzionale e affidabile nel tempo .

● Redditività : bisogna fare attenzione a fare affari con un’azienda con alcune delle migliori strategie e software .

● Facilità e costo d’uso : l’andamento dei tuoi investimenti dipenderà in gran parte dal costo di utilizzo del software in relazione alla sua efficienza .

● Trasparenza : tutti i dettagli del software operativo devono essere chiaramente indicati .

● Compatibilità : deve essere in grado di funzionare ed essere compatibile con le piattaforme che utilizzi .

BitCodes è un software affidabile e altamente sicuro che copre tutti i punti critici sopra menzionati.

La piattaforma consente l’accesso diretto a un’ampia gamma di criptovalute. Gli investitori possono visualizzare tutti glistrumenti di trading disponibili con un semplice clic, monitorarele posizioni aperte e nascondere gli elementi non necessari. La piattaforma è personalizzabile per adattarsi alle esigenze e alle preferenze dei trader.

Molte persone hanno paura di depositare grandi somme di denaro. Con BitiCodes, potete avventurarvi in uno dei mercatipiù dinamici con soli 250 $.

BitiCodes è stato sviluppato per cogliere molteplici opportunitàdi trading in pochi secondi con la sua macchina di calcoloquantistico altamente accurata e un forte algoritmo. Finora, la piattaforma è considerata affidabile da oltre 560 000 trader, offrendo una delle esperienze di trading più semplici.

Se stai cercando profitti consistenti, ti consigliamo vivamente BitiCodes sia per i trader principianti che per quelli esperti. BitiCodes è uno dei software più affidabili emersi da molto tempo. Inoltre, è anche una delle soluzioni di trading piùconvenienti e senza sforzo. La piattaforma BitiCodes è un must sia per i principianti che per i trader esperti per quanto riguardal’accuratezza, la sicurezza e persino l’assistenza clienti.