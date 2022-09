La guerra Russia-Ucraina ricorda l’importanza vitale di una fornitura di energia stabile e a basso costo e l’impatto della geopolitica sulla sua sicurezza.

L’Europa, in particolare la Germania, lo sente intensamente. La Germania, che si è impegnata a eliminare gradualmente il nucleare e il carbone, aveva promosso l’introduzione di fonti di energia rinnovabile come l’energia eolica mentre utilizzava il gas naturale russo per adeguarsi alle fluttuazioni nella produzione di fonti di energia rinnovabile. Il conflitto in Ucraina ha fatto deragliare i piani per un nuovo gasdotto tedesco-russo, il Nord Stream 2, e la Germania sta ora affrontando la minaccia di interruzioni dell’approvvigionamento energetico.

La politica energetica nei Paesi sviluppati è stata dominata dall’obiettivo politico della decarbonizzazione dall’accordo di Parigi del 2015. Nonostante la continua importanza dei combustibili fossili, l’enfasi è stata posta sulle argomentazioni secondo cui i combustibili fossili devono essere eliminati e gli investimenti in combustibili fossili diventeranno beni inutilizzati. Questo è il motivo per cui gli investimenti sono stati lenti nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia. Queste argomentazioni mettono a repentaglio la fornitura stabile di combustibili fossili. La transizione energetica non avverrà dall’oggi al domani. È necessario ricalibrare le politiche tenendo conto della sicurezza energetica. Ciò deve includere i combustibili fossili.

L’aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e dei generi alimentari a causa della guerra Russia-Ucraina e il rischio di una recessione economica globale potrebbero indebolire lo slancio per l’azione sui cambiamenti climatici. Naturalmente, la prevenzione del riscaldamento globale è un potente slogan politico, come testimonia il comunicato dei leader al vertice del G7 del 2022, che ha riaffermato il forte impegno per il patto per il clima di Glasgow COP26. La domanda è se l’azione reale lo accompagnerà.

Nonostante il linguaggio ambizioso dell’accordo di Glasgow, i paesi sono stati costretti ad allentare l’impennata dei prezzi dell’energia. L’amministrazione Biden – che ha chiesto la decarbonizzazione e l’energia rinnovabile – sta rilasciando riserve di petrolio, chiedendo all’industria petrolifera e del gas di aumentare la produzione, riprendendo le importazioni di petrolio dal Venezuela precedentemente sanzionato e congelando la tassa federale sulla benzina per frenare l’impennata dei prezzi della benzina. L’Europa, leader nella decarbonizzazione, sta espandendo le importazioni di carbone sulla scia dei prezzi elevati del gas. In Cina e in India, la produzione di carbone e la produzione di energia elettrica a carbone sono aumentate in modo significativo. In Giappone sono stati introdotti sussidi per la benzina.

Queste azioni sono in contrasto con la prevenzione del riscaldamento globale, ma sono realtà politiche. Se l’impennata dei costi energetici ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza e sull’industria, la priorità deve essere garantire un approvvigionamento energetico a basso costo.

Secondo il sondaggio di sensibilizzazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, la priorità dell’azione per il clima è al primo posto in Svezia e al terzo in Giappone, ma solo al quindicesimo in Cina e al nono in Russia e Indonesia. Non sorprende che povertà, istruzione, salute e occupazione abbiano la priorità rispetto alla protezione del clima nei paesi in via di sviluppo. Ora che la situazione economica mondiale si sta deteriorando e i prezzi dell’energia stanno salendo alle stelle, l’azione per il clima nei paesi in via di sviluppo è ancora meno prioritaria.

La chiave per la futura domanda globale di energia e le tendenze delle emissioni di gas serra saranno detenute dai paesi in via di sviluppo, soprattutto in Asia. In tutta l’Asia, la dipendenza dal carbone è del 48%, contro il 12% in Europa e il 9% in Nord America. Se la regione asiatica è in ritardo nella conversione del gas a causa dell’impennata dei prezzi del gas naturale, sarà difficile ridurre le emissioni di gas serra.

La prevenzione del riscaldamento globale è stata al centro dell’attenzione dalla fine della Guerra Fredda, quando la cooperazione internazionale stava guadagnando slancio. Ma ora sta emergendo un nuovo confronto simile alla Guerra Fredda. Ciò avrà un impatto negativo sull’azione sul cambiamento climatico che richiede soprattutto la cooperazione internazionale. Con l’espansione della spesa militare dei paesi sviluppati, i fondi disponibili per sostenere i paesi in via di sviluppo nella mitigazione del riscaldamento globale e nell’adattamento potrebbero diminuire. I paesi in via di sviluppo non avranno altra scelta che rallentare la loro risposta ai cambiamenti climatici.

La crisi ucraina pone diverse sfide alla sicurezza energetica del Giappone. L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale e l’indebolimento del tasso di cambio stanno aumentando i costi energetici del Giappone, che sono già i più alti di qualsiasi altro paese sviluppato. Questo è un grave onere per l’economia giapponese.

Il Giappone è messo a dura prova dalla mancanza di risorse nazionali di combustibili fossili e di linee di interconnessione con i paesi vicini. Il suo terreno limita lo spazio per i pannelli solari e le profondità oceaniche rendono costosa l’energia eolica offshore. Rispetto ai paesi ricchi di risorse come gli Stati Uniti e l’Europa, dove le regioni sono collegate da reti elettriche e gasdotti, la sicurezza energetica del Giappone subisce uno svantaggio schiacciante.

L’argomento secondo cui “ora è il momento di sbarazzarsi dei combustibili fossili e dell’energia nucleare” ignora la situazione disperata in cui si trova il Giappone. Dovrebbero essere utilizzate tutte le opzioni disponibili. Un approccio unico all’energia rinnovabile potrebbe portare a una ripetizione della situazione in Germania.

Accelerare la ripresa delle operazioni delle centrali nucleari è una questione urgente. Un’unità di energia nucleare consente di risparmiare 1 milione di tonnellate di gas naturale liquefatto (GNL). Ciò sarebbe vantaggioso per la sicurezza energetica del Giappone e contribuirebbe ad alleviare la crisi globale tra domanda e offerta di GNL. La pressione sulla domanda di energia elettrica in estate e in inverno potrebbe essere ampiamente alleviata accelerando il riavvio dell’energia nucleare. Sia il riavvio delle centrali nucleari che la costruzione di nuovi impianti sono necessari per la decarbonizzazione.

La crisi ucraina ha ricordato al Giappone i suoi rischi per la sicurezza energetica a causa della sua vicinanza a Cina, Russia e Corea del Nord. Il riesame del sistema di sicurezza nazionale ed economico è un compito urgente. Anche la politica energetica fortemente incentrata sulla decarbonizzazione deve essere riequilibrata con un occhio alla sicurezza energetica, la domanda più fondamentale di tutte.