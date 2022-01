Secondo gli amministratori delegati delle principali società di armi finanziate dai contribuenti, i loro bilanci trarranno vantaggio dall’impegno degli Stati Uniti in una grande competizione di potere con Russia e Cina, dalle recenti escalation della guerra nello Yemen e dal potenziale di un’invasione russa dell’Ucraina. Ma almeno un CEO non ha voluto dare l’impressione che le aziende di armi siano semplicemente mercanti di morte, sostenendo che la sua azienda, il terzo produttore di armi al mondo, “in realtà promuove la proliferazione dei diritti umani”.

Questi commenti sono stati tutti fatti durante le presentazioni degli utili trimestrali di questa settimana, durante le quali i dirigenti delle società quotate in borsa parlano con investitori e analisti che seguono i loro settori e rispondono a domande sulle loro prospettive finanziarie.

L’occasione fa emergere un grado di franchezza sui fondamenti delle aziende e sui loro interessi commerciali che non sono sempre divulgati nei materiali di marketing e nei comunicati stampa accuratamente formulati.

Ad esempio, i CEO di Lockheed Martin e Raytheon hanno riconosciuto apertamente che un deterioramento dello stato di pace e sicurezza globale e un aumento della violenza mortale sono molto nell’interesse dei loro dipendenti e investitori.

Il CEO di Lockheed, James Taiclet ha assicurato agli investitori che il budget per la difesa di 740 miliardi di dollari, dodici volte il budget fornito al Dipartimento di Stato per condurre la diplomazia, potrebbe continuare a crescere nel 2023, una metrica fondamentale per gli appaltatori di armi, il destinatario finale di quasi la metà di tutte le spese per la difesa .

Taiclet ha detto:

Ma se guardi alla [crescita del budget per la difesa], è evidente ogni giorno che passa. Se guardi al livello di minaccia in evoluzione e all’approccio che stanno adottando alcuni paesi, tra cui la Corea del Nord, l’Iran e attraverso alcuni dei suoi delegati nello Yemen e altrove, e in particolare la Russia oggi, in questi giorni, e la Cina, c’è una rinnovata competizione di grandi potenze che include la difesa nazionale e le minacce ad essa. E la storia [degli]Stati Uniti è quando quegli ambienti si evolvono, che non stiamo a guardare e basta. Quindi non posso parlare con un numero, ma penso e sono personalmente preoccupato che la minaccia stia avanzando e dobbiamo essere in grado di affrontarla.

Il CEO di Raytheon, Greg Hayes ha adottato un approccio più grezzo, sembrando celebrare una potenziale guerra contro l’Ucraina e gli attacchi dei droni Houthi negli Emirati Arabi Uniti come buoni indicatori per le future vendite di armi, rispondendo alla domanda di un analista sull’aumento della domanda di armi “dai paesi internazionali proprio dato l’aumento tensioni”.

Hayes ha detto:

…[Stiamo vedendo, direi, opportunità per le vendite internazionali. Non ci resta che guardare alla scorsa settimana dove abbiamo visto l’attacco dei droni negli Emirati Arabi Uniti, che hanno attaccato alcune delle loro altre strutture. E, naturalmente, le tensioni nell’Europa orientale, le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, tutte queste cose stanno mettendo sotto pressione alcune delle spese per la difesa laggiù. Quindi mi aspetto pienamente che ne vedremo dei benefici.

Ma in un momento di rara consapevolezza di sé nelle chiamate, l’amministratore delegato di Northrop Grumman ha tentato di prendere le distanze dalla celebrazione dell’aumento del conflitto globale affermando audacemente che il quinto produttore di armi al mondo e un addestratore di truppe saudite accusato di crimini di guerra in Yemen – è un promotore dei “diritti umani globali”.

Kathy Warden, CEO di Northrop Grumman, ha dichiarato:

Voglio essere chiaro. Siamo un appaltatore della difesa. E quindi stiamo supportando missioni di sicurezza globali, principalmente in aree di deterrenza, ma anche comprensive di sistemi d’arma. E ci aspettiamo di continuare in queste attività perché crediamo che in realtà promuovano la proliferazione globale dei diritti umani, non il contrario. Ma detto questo, abbiamo valutato alcune porzioni del nostro portafoglio di cui ho parlato in passato come munizioni a grappolo. E oggi, confermando che prevediamo di uscire dalle munizioni all’uranio impoverito come parti del portafoglio che non volevamo più supportare direttamente.

Senza dubbio, la loro partenza dal business delle munizioni a grappolo e delle munizioni all’uranio impoverito è un passo positivo per i diritti umani, ma l’idea che uno dei maggiori produttori mondiali di missili, bombardieri, droni e armi nucleari “promuova i diritti umani globali ” mette alla prova i limiti della credulità. Di volta in volta, le chiamate sui guadagni mettono in luce i veri interessi dell’industria delle armi: un aumento dell’insicurezza e della violenza globali porta a un aumento delle richieste dei governi di armi letali, che a loro volta producono un aumento dei profitti per gli investitori nella produzione di armi.