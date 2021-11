Una cosa che diventa chiara durante il dibattito su come rispondere al cambiamento climatico è che dare priorità al profitto a spese dell’ambiente, o ignorare le conseguenze sociali, non è solo moralmente inaccettabile, ma è sempre più difficile. Le grandi aziende sono sotto pressione per intraprendere azioni concrete sulle emissioni o rischiare l’ira di manifestanti, investitori e persino azionisti.

Nell’ambito della COP26, l’ex governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney, ha guidato l’iniziativa Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) nell’ambito dell’UN Net-Zero Banking Alliance. I membri ora includono 450 organizzazioni che controllano un totale di 130 trilioni di dollari (95 trilioni di sterline) di risorse. Questo rappresenta circa il 40% delle attività globali.

Queste aziende si sono impegnate a ridurre i loro contributi in materia di gas serra e cambiamenti climatici a zero entro il 2050 combinando azione e responsabilità, con le banche firmatarie che fissano un obiettivo intermedio per il 2030 o prima, utilizzando linee guida solide e basate sulla scienza.

Un nuovo tipo di azienda

Esiste ora uno spettro di imprese orientate allo scopo e all’impatto. Ciò significa che le organizzazioni cercano attivamente di risolvere i problemi sociali e ambientali come parte delle loro principali attività commerciali.

Questi vanno dalle imprese sociali che aiutano con cause ambientali e sociali a livello locale e nazionale, fino alle società B certificate, alleate a un’organizzazione no-profit creata da tre esperti di business e private equity per “accelerare un cambiamento culturale globale per ridefinire il successo negli affari e costruire un’economia più inclusiva e sostenibile”. Le società B sono tenute per legge a considerare l’impatto delle loro decisioni sui loro lavoratori, clienti, fornitori, comunità e ambiente.

Le aziende ora hanno una serie di modi per garantire che le loro attività forniscano un beneficio sociale o ambientale. Cercare di risolvere i problemi sociali e ambientali stabilisce un nuovo scopo per le organizzazioni e, nel farlo, queste aziende vogliono che le loro soluzioni abbiano un impatto.

Quindi ora anche le più grandi società stanno acquistando lo scopo e la tendenza dell’impatto. Le società quotate in borsa vogliono attrarre investimenti e dare agli investitori la certezza che la loro attività fornirà un rendimento superiore alla media su tale investimento.

Scopo e impatto in termini di investimento possono essere catturati dagli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) che riportano e monitorano questi fattori, nonché le prestazioni finanziarie. Nell’indice statunitense S&P500 (che replica la performance delle 500 maggiori società sulle borse statunitensi), 16 dei 27 investimenti ESG hanno sovraperformato il mercato nel 2021. In Europa un campione di 745 fondi ESG con sede in Europa mostra che la maggior parte ha fatto meglio rispetto ai fondi non ESG su tre, cinque e 10 anni.

Rendere responsabili le grandi aziende

La forte performance degli investimenti ESG sta facendo girare la testa sia alle aziende che agli investitori. Anche l’idea che i combustibili fossili siano un investimento sicuro è stata messa in discussione poiché si prevede che i rendimenti futuri saranno inferiori. All’inizio di quest’anno, le principali società petrolchimiche ExxonMobil e Chevron hanno subito rivolte degli azionisti per la loro incapacità di dimostrare strategie per ridurre le emissioni, mentre Shell ha subito la sconfitta nei tribunali olandesi in un caso guidato dai cittadini e gli è stato ordinato di espandere i suoi piani per ridurre i suoi livelli di emissioni .

La capacità di ignorare i rischi sociali e ambientali nei portafogli di investimento si sta evidentemente riducendo. Nel frattempo, i vantaggi dell’investimento in attività socialmente e ambientalmente responsabili stanno diventando più chiari e attraenti.

La Task Force 2017 sull’informativa finanziaria in materia di clima (TCFD) si sta muovendo verso un maggiore controllo delle emissioni di gas serra di ambito 3. Le emissioni di Scopo 3 sono le emissioni indirette sostenute dalle attività di un’azienda come i trasporti, il pendolarismo dei dipendenti, lo smaltimento dei rifiuti e così via, che sono create come parte della catena del valore dell’azienda.

Per il settore finanziario questo include tipicamente le emissioni delle imprese beneficiarie di investimenti e prestiti. Questa iniziativa sarà probabilmente ulteriormente potenziata dalla Science Based Targets Initiative (SBTi) che ha lanciato il primo standard mondiale zero netto alla fine di ottobre 2021. Questa iniziativa aiuterà le organizzazioni a misurare i gas serra e i contributi ai cambiamenti climatici in tutte le loro attività.

Ciò significa che anche i clienti delle banche stesse dovranno essere a zero se le banche vogliono rispettare i propri impegni. Quindi, se una piccola azienda è alla ricerca di un prestito aziendale, la sua banca di prestito si aspetterà che l’azienda abbia anche impegni netti pari a zero sui gas serra e sul cambiamento climatico.

Le società finanziarie iscritte a GFANZ hanno anche enormi investimenti in azioni e azioni. Le grandi aziende quotate in borsa che cercano investimenti dovranno convincere le banche che anche loro si muoveranno verso lo zero netto sulle emissioni di gas serra e sui cambiamenti climatici. Le aziende che non possono dimostrare impegni chiari verso lo zero netto avranno molti meno finanziatori e investitori tra cui scegliere.

Otto anni dopo l’istituzione della task force per gli investimenti a impatto sociale del G8, finanza e imprese si stanno finalmente allineando agli obiettivi sociali e ambientali. Le aziende che prestano molta attenzione al loro impatto sociale e ambientale avranno maggiori opportunità per garantire gli investimenti.

Le aziende socialmente e ambientalmente responsabili con la sostenibilità al centro della loro attività stanno già riscontrando successo sul mercato. E il modo in cui si stanno muovendo i mercati finanziari indicherebbe che gli investimenti nella sostenibilità continueranno solo a dare i loro frutti.