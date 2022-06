Vladimir Putin si recherà la prossima settimana in uno dei pochi Paesi in Europa dove è ancora il benvenuto per incontrare uno dei suoi pochi alleati internazionali rimasti.

I media russi hanno riferito che Putin visiterà la città bielorussa occidentale di Hrodna il 30 giugno per partecipare al Forum delle regioni degli Stati dell’Unione con Alyaksandr Lukashenko. Sia il simbolismo che i tempi del viaggio sono significativi e rivelatori.

Innanzitutto il simbolismo. Il viaggio di Putin in Bielorussia sarà il primo in tre anni. Al contrario, Lukashenka ha fatto numerosi viaggi in Russia, visitando Sochi, San Pietroburgo, Mosca e persino un cosmodromo nell’Estremo Oriente russo, per mostrare la sua fedeltà al leader del Cremlino. Questa asimmetria riflette il vero equilibrio di potere all’interno dell’asse degli autocrati Putin-Lukashenko.

Il fatto che Putin ora si recherà in una città bielorussa di provincia per incontrare Lukashenko non suggerisce necessariamente un cambiamento nelle dinamiche di potere tra i due dittatori. Ma indica che con le sue truppe impantanate nella regione ucraina del Donbas, il suo isolamento internazionale in aumento e il suo conflitto con l’Occidente che si sta intensificando, Putin ha bisogno di Lukashenko più di quanto probabilmente vorrebbe ammettere.

In termini di simbolismo e tempismo, la visita di Putin arriverà anche poiché l’Unione Europea si sta muovendo rapidamente per concedere lo status di candidatura dell’UE a Ucraina e Moldova. L’UE dovrebbe votare sullo status di candidatura per i due paesi al vertice del blocco delle 27 nazioni del 23-24 giugno, in quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito una “settimana storica” ​​per il suo paese.

La giustapposizione di Ucraina e Moldova che realizzano trionfalmente il loro tanto agognato obiettivo di candidatura dell’UE con l’immagine di due dittatori anziani, malati e isolati che si incontrano a una conferenza senza senso in Bielorussia fornisce un momento adatto a schermo diviso che illustra il crescente divario tra l’Europa democratica e i valori anomali autocratici del continente a Mosca e Minsk.

Illustra anche la totale mancanza di legittimità di Lukashenka come sovrano del suo paese. Mentre Lukashenka si inchina davanti al suo unico protettore, lui stesso un paria internazionale, il leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya viene giustamente trattato nelle capitali occidentali come un onorato capo di stato. Ha tenuto un discorso alla Conferenza di Kalinowski al Parlamento europeo a Bruxelles il 21 giugno, un incontro a cui hanno partecipato anche esponenti di spicco dell’opposizione bielorussa. Il gruppo è stato istituito dai legislatori europei come forum per promuovere la causa di una Bielorussia democratica.

Come ho scritto in precedenza in questo spazio, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero andare avanti e riconoscere il governo di Tsikhanouskaya in esilio come il governo legittimo della Bielorussia.

Il viaggio di Putin in Bielorussia coinciderà con il vertice della NATO a Madrid, di cui Zelensky parlerà tramite collegamento video. Il vertice, il primo dell’Alleanza dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, sarà storico per diverse ragioni, non ultime le domande di adesione di Svezia e Finlandia. Arriverà anche in un momento in cui Mosca minaccia la Lituania, membro della NATO, per l’applicazione da parte di Vilnius delle sanzioni dell’UE, bloccando il transito di alcune merci verso l’exclave russa di Kaliningrad.

Questo è l’ennesimo momento di giustapposizione e divisione che non favorisce l’asse degli autocrati Putin-Lukashenko. Possiamo probabilmente aspettarci che l’alleanza occidentale di 30 membri dimostri unità e determinazione a Madrid. L’alleanza sarà quasi certamente dietro la Lituania che, dopotutto, sta solo applicando sanzioni che sono già state emanate dall’UE. E nonostante le preoccupazioni della Turchia, alla fine possiamo anche aspettarci unità sulle domande di adesione di Finlandia e Svezia.

Qualunque siano gli scatti, gli annunci o le dichiarazioni che emergeranno dall’incontro Putin-Lukashenka a Hrodna, sembreranno deboli rispetto all’unità occidentale e alla determinazione che probabilmente saranno in mostra a Madrid.

Si stanno mettendo a fuoco i contorni della nuova Europa. L’UE è pronta a concedere la candidatura di Ucraina e Moldova. Il Parlamento europeo sta dimostrando il suo forte sostegno al cambiamento democratico in Bielorussia. Tsikhanouskaya viene trattata come il legittimo capo di stato che potrebbe presto diventare. E la NATO è pronta per un allargamento storico in risposta alla guerra illegale di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Nel frattempo, due dittatori in rovina stanno progettando di incontrarsi a una conferenza senza senso a Hrodna.

La versione originale di questo intervento è qui.