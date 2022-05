Il dittatore della Bielorussia, Alyaksandr Lukashenka, sta prendendo di mira i sabotatori nazionali della guerra con la pena di morte nel mezzo di una repressione dell’opposizione al suo ruolo di supporto nell’invasione dell’Ucraina di Vladimir Putin.

L’uomo forte di Minsk ha firmato il 18 maggio emendamenti al codice penale bielorusso introducendo il ‘tentatato terrorismo’ nell’elenco dei reati capitali punibili con la pena di morte. Il processo è stato avviato con meno di un mese di anticipo e riflette la frustrazione del regime per gli sforzi per interrompere lo sforzo bellico in Bielorussia.

Mentre l’esercito bielorusso deve ancora unirsi direttamente ai combattimenti in Ucraina, Lukashenko ha permesso a Putin di usare il suo Paese come piattaforma chiave per l’invasione del 24 febbraio. Ciò si è rivelato cruciale nelle prime fasi della guerra, consentendo alla Russia di lanciare un’importante offensiva contro Kiev dal territorio bielorusso. Lukashenko ha anche autorizzato la Russia a lanciare centinaia di attacchi aerei dalla Bielorussia contro obiettivi ucraini.

La decisione di diventare complice dell’aggressione russa contro l’Ucraina è impopolare a molti in Bielorussia. I sondaggi indicano che la maggioranza dei bielorussi si oppone all’invasione di Putin e non vuole che il loro Paese abbia alcun ruolo nella guerra.

Alcuni bielorussi hanno risposto al sostegno di Lukashenko alla guerra sabotando la rete ferroviaria del Paese nel tentativo di impedire alle truppe e alle attrezzature militari russe di raggiungere l’Ucraina. Questi sforzi sono riusciti a interrompere l’invasione e si sono rivelati profondamente imbarazzanti per Lukashenko, che dipende dalla Russia per la sua sopravvivenza politica e non può permettersi di deludere il suo protettore del Cremlino.

I nuovi emendamenti al codice penale bielorusso non si riferiscono specificamente ai recenti episodi di sabotaggio ferroviario, ma gli attivisti ritengono che i cambiamenti siano una risposta diretta alla campagna partigiana contro la guerra.

Le implicazioni dei recenti emendamenti dovrebbero diventare più chiare nelle prossime settimane quando un certo numero di sospetti bielorussi accusati di sabotaggio ferroviario andranno sotto processo. Quelli attualmente incriminati non rientrano nel profilo standard degli attivisti politici. La maggior parte sono residenti nelle città di provincia e provengono da ambienti tradizionali della classe operaia. Alcuni sono impiegati delle ferrovie.

Le minacce alla pena di morte di Lukashenka potrebbero non essere limitate agli attivisti contro la guerra bielorussi. Gli attivisti per i diritti umani temono che i recenti emendamenti possano essere utilizzati anche in modo più ampio contro l’opposizione pro-democrazia del Paese. L’enfasi sui reati terroristici è molto in linea con i precedenti tentativi di prendere di mira gli oppositori politici.

Durante la repressione delle proteste anti-regime a livello nazionale a seguito delle imperfette elezioni presidenziali dell’agosto 2020 in Bielorussia, numerosi attivisti, giornalisti e politici sono stati accusati di terrorismo. Ad esempio, il famoso blogger bielorusso Anton Matolka è stato iscritto in un registro per le persone coinvolte in attività terroristiche.

Nel frattempo, la leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya è accusata di aver pianificato atti di terrorismo e potrebbe quindi essere condannata a morte se torna in Bielorussia. Non è chiaro quanti altri casi legati al terrorismo che coinvolgono figure dell’opposizione siano attualmente oggetto di indagine.

Tsikhanouskaya ha risposto alla notizia degli emendamenti alla pena di morte accusando Lukashenka di tentativi orwelliani di reprimere l’opposizione in Bielorussia. “Non è un caso che la pena di morte per ‘tentato’ terrorismo sia stata introdotta lo stesso giorno in cui il libro di Orwell ‘1984’ è stato bandito in Bielorussia. Il co-aggressore vuole ingannarci dicendo che la guerra è pace e il dissenso è terrorismo. Ma vedo il terrore non la forza”, ha twittato.

La Bielorussia è l’unico Paese in Europa a imporre attualmente la pena di morte. I difensori dei diritti umani denunciano che dal 1994 sono state eseguite più di 300 esecuzioni in Bielorussia.

Casi di alto profilo negli ultimi anni hanno incluso l’esecuzione di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavaliou, accusati di aver compiuto un attacco terroristico nel 2011 nella metropolitana di Minsk. Il caso ha suscitato un diffuso disagio pubblico a causa della mancanza di prove conclusive e delle preoccupazioni sulle procedure del processo. Nonostante il regime affermi che la maggior parte dei bielorussi sostiene la pena di morte, un sondaggio condotto da Chatham House nel 2020 ha rilevato che solo il 21,3% ha effettivamente sostenuto la politica.

Le dure pene detentive per attivismo politico sono state a lungo un aspetto di routine del regime repressivo nella Bielorussia di Lukashenko. Tuttavia, le recenti modifiche alla legislazione sulla pena capitale indicano una significativa escalation della crisi politica che attanaglia il Paese dall’estate 2020.

Ora è chiaro che la decisione di Lukashenka di sostenere la guerra in Ucraina di Putin ha innescato una nuova ondata di resistenza interna al regime. Il dittatore bielorusso ha risposto in modo tipico con minacce di nuove punizioni draconiane. È probabile che ciò alimenterà ulteriore rabbia tra i comuni cittadini bielorussi, soprattutto data la diffusa opposizione pubblica all’invasione dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.