Mentre la retorica russa nei confronti della Lituania continua a intensificarsi, i bielorussi si trovano ancora una volta coinvolti nell’aggressiva politica estera del Cremlino grazie alla completa dipendenza del dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka da Mosca.

Funzionari lituani hanno recentemente scatenato la furia al Cremlino attuando sanzioni dell’UE sulle merci che transitano attraverso la nazione baltica verso l’exclave russa di Kaliningrad. La mossa ha drammaticamente acuito le tensioni tra i due Paesi tra il forte sostegno della Lituania all’Ucraina e il recente dibattito a Mosca sulla necessità di annullare il riconoscimento dell’indipendenza lituana.

Per ragioni sia geografiche che geopolitiche, la Bielorussia ha un ruolo di primo piano nel dramma che si sta svolgendo tra Mosca e Vilnius. La Bielorussia è inserita tra Russia e Lituania, il che la rende il luogo più ovvio per il Cremlino. Nel frattempo, la dipendenza personale di Lukashenka dal suo mecenate politico Vladimir Putin significa che ha poche opzioni se non quella di fungere da spalla dell’uomo forte del Cremlino in questo ultimo stallo geopolitico.

Sottolineando la minaccia rappresentata dall’annessione non ufficiale della Bielorussia da parte della Russia, la scorsa settimana il Presidente lituano Gitanas Nausėda ha chiesto una presenza della NATO più visibile nella regione baltica. Parlando a Politico il 24 giugno, ha descritto la Bielorussia come una “provincia aggiuntiva” della Russia e ha avvertito che l’esercito di Putin ora può fare tutto ciò che vuole nel paese.

Con i timori in aumento per un nuovo punto critico nel Baltico, è importante non sottovalutare la possibilità che la Bielorussia entri nell’invasione russa dell’Ucraina in corso. La Bielorussia è servita da piattaforma per il fronte settentrionale dell’invasione iniziale nel febbraio 2022. Da allora Lukashenko ha consentito alla Russia di lanciare centinaia di attacchi aerei contro obiettivi ucraini dal territorio bielorusso e dallo spazio aereo del paese. La recente escalation della guerra aerea di Mosca del 25-26 giugno ha visto dozzine di missili lanciati dalla Bielorussia.

Continua la speculazione secondo cui la Bielorussia potrebbe presto unirsi alla guerra di terra con le truppe che entrano in Ucraina dal nord. L’esercito bielorusso ha iniziato un nuovo ciclo di esercitazioni a livello nazionale il 22 giugno con un focus sulla transizione dal tempo di pace al tempo di guerra. Le esercitazioni hanno inevitabilmente innescato confronti con le esercitazioni congiunte dell’inizio del 2022 con la Russia che sono servite da copertura per i preparativi in ​​vista dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca il 24 febbraio.

Osservatori indipendenti hanno anche notato un’intensa attività militare nella regione di Homiel, nel sud della Bielorussia, vicino al confine ucraino. Ciò ha incluso il dispiegamento di sistemi missilistici russi. Funzionari della difesa ucraini hanno recentemente affermato che sono in corso i lavori per la costruzione di una base dell’esercito russo nella regione nel mezzo di una maggiore presenza militare bielorussa in tutta l’area di confine.

Putin ha suscitato preoccupazione per una possibile ulteriore escalation durante il suo incontro del 25 giugno con Lukashenka a San Pietroburgo. Il dittatore russo ha promesso di fornire sistemi missilistici tattici Iskander-M con capacità nucleare alla Bielorussia nei prossimi mesi.

I due leader autoritari dovrebbero incontrarsi di nuovo il 30 giugno-1 luglio al Forum regionale di Bielorussia e Russia. L’evento si svolgerà nella città bielorussa di Hrodna, a pochi chilometri dal confine con la Lituania. Questo sarà il primo viaggio di Putin fuori dalla Russia da quando ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina e sottolineerà lo status della Bielorussia come ultimo alleato affidabile della Russia.

Sebbene i dettagli non siano ancora disponibili, si prevede che al Forum verrà firmata una serie di accordi di cooperazione e integrazione relativi ad aspetti dell’accordo tra lo Stato dell’Unione tra Bielorussia e Russia. Questo patto bilaterale è in vigore dalla fine degli anni ’90, ma è rimasto alquanto vago. Tuttavia, con la Russia ora bloccata in un confronto a lungo termine con il mondo occidentale e Lukashenko non è più in grado di staccarsi dal Cremlino, Putin potrebbe cercare di porre la fusione dei due paesi su basi più ufficiali.

Molti bielorussi vedranno con terrore il coinvolgimento del loro Paese nel crescente confronto tra Russia e Lituania. C’è già una diffusa inquietudine e rabbia all’interno della società bielorussa per il ruolo minore di Lukashenko nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Numerosi sondaggi hanno indicato un forte sentimento contro la guerra in Bielorussia, mentre l’opposizione ha anche portato a sforzi per sabotare la rete ferroviaria bielorussa al fine di impedire il transito delle truppe russe e delle attrezzature militari.

Si ritiene che l’impopolarità della guerra russa in Ucraina tra i comuni bielorussi abbia contribuito a scoraggiare Lukashenko dal partecipare direttamente all’invasione. Il dittatore bielorusso è ansioso di evitare di sconvolgere l’esercito del Paese e teme un potenziale ammutinamento se darà l’ordine di invadere. È anche profondamente consapevole del fatto che lo stato d’animo anti-regime che ha scatenato le proteste a livello nazionale nel 2020 è stato represso ma non estinto, nonostante la presenza di oltre 1.200 prigionieri politici attualmente languidi nelle carceri bielorusse.

Lukashenko ha buone ragioni per evitare un coinvolgimento più profondo in ulteriori atti russi di aggressione internazionale, ma alla fine potrebbe avere poca scelta. Questo pone gravi sfide alla sicurezza sia per l’Ucraina che per la Lituania. È anche potenzialmente disastroso per la popolazione bielorussa, che continua ad affrontare le tristi conseguenze della resa della sovranità di Lukashenka al Cremlino.

La versione originale di questo intervento è qui.