Nel maggio 2021, Lukashenko ha costretto un volo Ryanair ad atterrare pochi minuti prima che entrasse nello spazio aereo lituano per arrestare il giornalista e critico del governo Roman Protasevich. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato l’UE ad attuare un nuovo ciclo di sanzioni contro la Bielorussia, con le nuove misure che colpiscono anche l’importante settore del potassio del paese.

Più recentemente, la velocista olimpica Krystsina Timanovskaka ha affermato di essere stata portata con la forza all’aeroporto per tornare in Bielorussia dopo aver criticato i suoi allenatori. Si è rifiutata di tornare in Bielorussia per motivi di sicurezza e da allora ha ottenuto un visto umanitario in Polonia anche se rimane incerto se l’atleta alla fine sarà al sicuro in Polonia. A Kiev, due giorni fa, l’attivista bielorusso Vitaly Shishov, che gestiva un’organizzazione in Ucraina volta ad aiutare i bielorussi in fuga dalle persecuzioni, è stato trovato e si sospetta un omicidio.

Questi sono gli ultimi episodi riguardanti il regime bielorusso di Alexander Lukashenko e sarebbero esempi di come le sue azioni contro i dissidenti stiano trascendendo i confini internazionali.

Lukashenko è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, ottenendo il sesto mandato consecutivo come Presidente, nonostante i sondaggi predicessero una vittoria schiacciante per la sua principale avversaria Svetlana Tikhanovsky, e le successive segnalazioni di irregolarità elettorali di massa.

Dopo l’annuncio dei risultati elettorali, sono scoppiate proteste di massa senza precedenti e Tikhanovskia è fuggita in Lituania tra le crescenti preoccupazioni per la sua sicurezza. Ma il movimento ha perso gran parte del suo slancio rispetto a quando è iniziato, probabilmente a causa della implacabile repressione del governo e dall’inefficacia della comunità internazionale che ha fatto poco: un esempio sono le sanzioni dell’UE.

Gli incidenti in Ucraina e Tokyo indicano, secondo diversi studiosi, tra cui Liana Semchuk, che “il regime di Lukashenko è sempre più disposto a prendere di mira i dissidenti – anche in territorio straniero – indipendentemente dal controllo internazionale”.

Secondo Semchuk, “nonostante le proteste internazionali, le sanzioni sembrano aver avuto scarso impatto significativo e non sono riuscite a dissuadere Lukashenko dal perseguire un percorso sempre più repressivo. In risposta all’ultima serie di sanzioni, Lukashenko ha reagito ammettendo apertamente di sponsorizzare l’immigrazione illegale nell’UE attraverso la Lituania, aggiungendo una forte pressione sui meccanismi di sicurezza delle frontiere e aumentando le tensioni regionali con l’Europa”.

Per Semchuk, “l’aumento della repressione avviene anche sullo sfondo di crescenti tensioni politiche”. La rivale politica di Lukashenko, Tikhanovskia, si è recata di recente negli Stati Uniti per chiedere a Washington di sostenere il movimento pro-democratico in Bielorussia e una ripetizione delle elezioni presidenziali. Sebbene Biden abbia espresso il suo sostegno, l’incontro tra i due è durato solo 15 minuti senza che in questa fase siano stati annunciati piani concreti per possibili azioni da parte di Washington.

Al contrario, Lukashenko ha fatto un viaggio non programmato a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando ulteriormente che Lukashenko dipende fortemente da Mosca per la sopravvivenza in un isolamento virtualmente completo dall’Occidente.

In effetti, dice Semchuk, “il sostegno della Russia rimane un fattore importante nell’offensiva in corso e in espansione di Minsk contro il dissenso. Essendo stata praticamente tagliata fuori dall’ovest, Minsk dipende più che mai dalla Russia per l’assistenza finanziaria. Ad esempio, l’economia del Paese continua a fare affidamento sul petrolio e sul gas russi sovvenzionati, con un prestito di 1,5 miliardi di dollari (1,08 miliardi di sterline) promesso dalla Russia in seguito allo scoppio delle proteste, anch’esso un fattore importante che contribuisce alla capacità di Lukashenko di aggrapparsi al potere”.

La crescente presenza di Mosca in Bielorussia si è estesa oltre il regno economico. Secondo quanto riferito, i due Paesi hanno condotto un numero record di esercitazioni militari finora quest’anno, in vista delle esercitazioni militari di Zapad che si terranno nei siti di addestramento in Bielorussia e Russia a settembre. Queste esercitazioni si svolgono ogni quattro anni per testare la mobilità e la prontezza delle truppe e sono di natura difensiva.

La crescente presenza di truppe e attrezzature militari russe in Bielorussia garantirà che le tensioni regionali più ampie rimangano intensificate nelle prossime settimane.

Le esercitazioni, afferma la ricercatrice, “arrivano anche in mezzo alle crescenti tensioni tra l’Occidente e la Russia per la persecuzione dell’opposizione politica da parte della Russia e la repressione dei giganti tecnologici occidentali in vista delle elezioni della Duma di Stato a settembre”.

A tal fine, data la crescente presenza dell’approccio sempre più aggressivo dei regimi russo e bielorusso per mettere a tacere gli oppositori per sopravvivere, “rimane altamente improbabile che gli indicatori dei diritti umani miglioreranno in Bielorussia a breve termine”.