Alyaksandr Lukashenka potrebbe essere l’ultimo alleato rimasto di Vladimir Putin nell’ex spazio sovietico.

In un vertice del 16 maggio a Mosca in occasione del ventesimo anniversario dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO), l’autocrate bielorusso è stato l’unico leader a invitare il blocco militare a unire le sue forze in difesa della Russia e contro l’Occidente.

“Senza un fronte unito, l’Occidente collettivo aumenterà la pressione sullo spazio post-sovietico”, ha detto Lukashenka in un discorso ai leader dell’alleanza dominata dalla Russia che comprende anche Armenia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

Ma a quanto pare non c’erano acquirenti. Oltre a Putin e Lukashenka, nessun altro leader ha sollevato la guerra in Ucraina durante le loro osservazioni pubbliche. Secondo un rapporto Meduza, il conflitto è stato discusso a porte chiuse, ma una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il vertice non menzionava affatto l’Ucraina, né faceva riferimento alla cosiddetta “operazione militare speciale” della Russia lì.

Il segretario generale della CSTO Stanislav Zas ha detto ai giornalisti che la prospettiva di schierare truppe dai membri dell’alleanza in Ucraina non è stata discussa. Il Kazakistan, che ha il secondo esercito più grande del blocco dopo la Russia, ha ripetutamente escluso l’invio di truppe CSTO in Ucraina. Il Kazakistan ha anche rifiutato di aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali imposte in risposta all’invasione di Putin.

La mancanza di sostegno da parte del blocco dei sei membri ha sottolineato il crescente isolamento internazionale della Russia, qualcosa che sta diventando chiaro anche ai più fedeli sostenitori del Cremlino. “Siamo in totale isolamento geopolitico e il mondo intero è contro di noi, anche se non vogliamo ammetterlo”, ha detto Mikhail Khodaryonok, colonnello in pensione e editorialista filo-Cremlino, in una straordinaria dimostrazione di franchezza nei confronti dello stato russo televisione all’inizio di questa settimana.

Tuttavia, al termine del vertice CSTO, Lukashenko si è mosso per dimostrare la sua utilità e lealtà a Putin ammassando le proprie truppe lungo il confine bielorusso con l’Ucraina. La mossa sembrava essere un tentativo di distrarre le forze ucraine dall’opporsi alla Russia nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale, secondo un rapporto dell’intelligence militare britannica.

“Dopo l’attività di esercitazione all’inizio di questo mese, la Bielorussia ha annunciato il dispiegamento di forze operative speciali lungo il confine con l’Ucraina, nonché unità di difesa aerea, artiglieria e missili ai poligoni di addestramento nell’ovest del paese”, ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito in un bollettino pubblico. “La presenza delle forze bielorusse vicino al confine probabilmente riparerà le truppe ucraine, quindi non possono schierarsi a sostegno delle operazioni nel Donbas”.

Sebbene Lukashenka possa essere l’ultimo alleato rimasto di Putin nell’ex spazio sovietico, è anche un tipo irregolare.

Come ho scritto in questo spazio, gli istinti di sopravvivenza di Lukashenko lo guidano simultaneamente in direzioni opposte sulla guerra in Ucraina. La sua quasi totale dipendenza da Putin per la sopravvivenza politica spinge Lukashenko ad abbracciare la guerra. Allo stesso tempo, il fatto che la guerra stia andando male, sia impopolare in Bielorussia e lo esponga a sanzioni aggiuntive e un più profondo isolamento internazionale incoraggia Lukashenko a prendere le distanze dal conflitto.

Secondo l’intelligence britannica, il dittatore bielorusso sta camminando su una linea molto sottile. Lukashenka “probabilmente bilancia il sostegno all’invasione della Russia con il desiderio di evitare la partecipazione militare diretta con il rischio di sanzioni occidentali, ritorsioni ucraine e possibile insoddisfazione nell’esercito bielorusso”, ha concluso l’intelligence militare britannica.

Essere uno dei pochi amici rimasti di Putin si è già rivelato costoso per la Bielorussia. Il 15 maggio il primo ministro Roman Golovchenko ha dichiarato che le sanzioni occidentali sono costate alla Bielorussia almeno 16 miliardi di dollari e forse fino a 18 miliardi di dollari di proventi delle esportazioni. “A causa delle sanzioni, quasi tutte le esportazioni della Bielorussia verso i paesi dell’Unione Europea e del Nord America sono state bloccate”, ha commentato.

La discordia manifestatasi al vertice CSTO di Mosca dimostra come stanno funzionando le sanzioni e le pressioni occidentali su Russia e Bielorussia. Lo stesso Lukashenka sembrava riconoscerlo nelle sue osservazioni al vertice, lamentandosi di “sanzioni infernali” e dicendo: “Bielorussia e Russia vengono diffamate ed escluse dalle organizzazioni internazionali per capriccio dell’Occidente”.

Dopo aver assistito al dolore e all’isolamento che la Bielorussia sta soffrendo per aver sostenuto la guerra di Putin, con costi che vanno dalle sanzioni economiche all’esclusione dagli eventi sportivi internazionali, gli altri ex alleati della Russia nella CSTO ci stanno chiaramente pensando due volte prima di dare al Cremlino anche solo un sostegno simbolico.

La versione originale di questo intervento è qui.