Bielorussia e Russia: Putin e Lukashenko insieme nel bene, ma soprattutto nel male

Il 10 ottobre, il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che la Bielorussia e la Russia avrebbero formato una forza regionale congiunta e svolto esercitazioni congiunte. «Abbiamo deciso di schierare un gruppo regionale della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia», ha detto Lukashenko, senza specificare dove sarebbero state schierate le truppe. «Non dovrebbe esserci guerra sul territorio della Bielorussia», ha aggiunto.

La preoccupazione in Ucraina è immediatamente scattata.

Le esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia di febbraio erano state l’occasione per Mosca di lanciare l’attacco a Kiev del 24 febbraio, dal quale è originata la prima grande guerra in Europa che potrebbe portare alla guerra nucleare totale.

Minsk ha poi anche fornito supporto logistico, linee di rifornimento, assistenza medica ai soldati russi e aeroporti per lanciare attacchi aerei contro l’Ucraina. Ci sono state segnalazioni di spedizioni di carri armati e munizioni bielorussi nel Donbass e in Crimea.

La prospettiva che preoccupa gli ucraini è che il lungo confine settentrionale dell’Ucraina diventi un passaggio per le forze russe per la seconda volta quest’anno sconvolge le già assai provate forze armate dell’Ucraina. L’Ucraina e la Bielorussia condividono una frontiera di 1.000 chilometri, in gran parte scarsamente popolata e ricca di foreste.

L’esercito ucraino sta conducendo offensive a est e a sud e presidiando alcune aree di Donetsk e Zaporizhzhia. Per coprire i 1.000 Km di frontiera con la Bielorussia, Kiev dovrebbe spostare una parte di queste forze, già scarse, a nord, con la conseguenza di lasciare scoperte le aree ora presidiate, rischiando per altro che la Bielorussia si riveli un diversivo che permetterebbe ai russi di attaccare le postazioni scoperte a est e a sud.

Secondo ‘CNN‘, il primo gruppo di soldati russi ad unirsi alla nuova forza con le truppe bielorusse è arrivato sabato in Bielorussia, ha detto il Ministero della Difesa di Minsk. Complessivamente, il contingente russo sarà composto da meno di 9.000 persone, secondo il capo del dipartimento bielorusso della cooperazione militare internazionale, Valery Revenko.

Minsk ha dichiarato che la forza congiunta è puramente difensiva. Il Ministro della Difesa del Paese, Viktor Khrenin, ha affermato che «tutte le attività svolte al momento sono volte a fornire una risposta sufficiente alle attività vicino ai nostri confini», provando a tranquillizzare Kiev e l’Occidente. Anzi, Minsk ha dichiarato che tali attività sono volte a scoraggiare i preparativi ucraini per attaccare il Paese. Lukashenko ha affermato la scorsa settimana che il suo governo era stato «avvertito di attacchi contro la Bielorussia dal territorio dell’Ucraina».

Il Ministero della Difesa bielorusso ha affermato che sono in corso esercitazioni di ‘prontezza al combattimento’. Il Ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, venerdì 14 ottobre ha detto che era in corso un’operazione antiterroristica «tra le notizie di imminenti provocazioni da parte degli Stati vicini», sottintendendo l’Ucraina, la quale ha negato e respinto tali affermazioni. E il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’ultima riunione del G7, scorsa settimana, ha anzi detto che: «La Russia sta cercando di coinvolgere direttamente la Bielorussia in questa guerra».

Il regime delle operazioni antiterrorismo conferisce alle forze di sicurezza ampi poteri, comprese le detenzioni per verificare le identità, il blocco dei movimenti, le intercettazioni telefoniche e il controllo di tutte le comunicazioni e l’ingresso senza ostacoli degli agenti in qualsiasi locale.

Secondo gli osservatori, i fatti e le dichiarazioni della Bielorussia sono una significativa escalation del ruolo della Bielorussia nella guerra fino ad oggi. Lukashenko starebbe preparando il pubblico bielorusso, cercando anche una giustificazione formale, per quanto irrealistica, per il maggiore coinvolgimento della Bielorussia nel conflitto.

‘CNN‘ riferisce: «C’è stato sicuramente molto più movimento di materiale militare sulle ferrovie della Bielorussia. I video sui social media hanno mostrato più convogli ferroviari di carri armati e altre attrezzature in movimento attraverso il Paese. I contrassegni su un convoglio provenivano dalla regione militare di Mosca.

Gli analisti ritengono probabile che gran parte di questo hardware appartenga alla Russia e venga recuperato dalle azioni in Bielorussia per compensare le perdite subite dalle forze russe in Ucraina, soprattutto il mese scorso. I monitoraggi indipendenti rilasciano prove di attrezzature che si muovono nella direzione opposta, incluso il trasferimento in Russia di almeno due treni con 28 carri armati bielorussi.

Meno probabile: che questo spasmo di attività indichi che la Bielorussia si prepara a entrare nella mischia. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby ha affermato la scorsa settimana che gli Stati Uniti non hanno visto indicazioni che le truppe bielorusse «si stiano preparando ad entrare o che entreranno …Eventuali truppe aggiuntive sotto il comando russo sono qualcosa di cui preoccuparsi, ma semplicemente non siamo lì ancora».

Secondo Nadja Douglas, ricercatrice presso il Center for East European and International, invece: «I rapporti secondo cui la compagnia ferroviaria bielorussa si aspetta grandi convogli dalla Russia e che i campi di addestramento in Bielorussia si stanno preparando a ricevere soldati russi, suggeriscono cheLukashenko è pronto ad agire», ha affermato Nadja Douglas, ricercatrice presso il Center for East European and International Studia a Berlino.

Fin dai primi mesi di guerra in Ucraina si ipotizza il coinvolgimento bielorusso, anche con qualche motivazione sulla funzionalità per la Russia di tale coinvolgimento. Ma «Lukashenko non ha impegnato le sue forze nell’operazione militare speciale russa e la maggior parte degli analisti ritiene che anche se lo facesse, non farebbe alcuna differenza», prosegue ‘CNN‘. «Konrad Muzyka, un analista indipendente della difesa con sede in Polonia, segue da vicino l’esercito bielorusso e crede che siano “relativamente deboli”. Muzyka ha dichiarato su Twitter: “Le forze armate bielorusse sono in gran parte una forza di mobilitazione. La loro forza lavoro è intorno al 50-60% della forza richiesta in tempo di pace”. Per raggiungere la piena forza, dovrebbero mobilitare almeno 20.000 uomini, ha aggiunto Muzyka. Sarebbe un segnale di avvertimento. Ma Lukashenko ha ripetuto la scorsa settimana che la Bielorussia non aveva intenzione di annunciare alcuna mobilitazione». Vero è, si fa notare che, «a differenza delle forze russe, l’esercito bielorusso conduce raramente esercitazioni al di sopra del livello di battaglione. Ma quest’anno ha avuto un alto livello di esercizi; un altro è stato annunciato la scorsa settimana».

L’analista Muzyka immagina tre scenari: «le esercitazioni sono progettate per preparare un attacco da parte degli Stati NATO; mirano a portare le forze ucraine lungo il confine; sono preparativi per un assalto all’Ucraina». Secondo l’analista il primo scenario non ha fondamenta e non accadrà. L’ultimo scenario sarebbe immensamente impopolare in Bielorussia, «dove non c’è nulla di simile al livello di animosità nei confronti dell’Ucraina che è stato suscitato in Russia». E in quanto alla possibilità che si vogliano spostare truppe ucraine a nord, «è nell’interesse di Mosca che gli ucraini si preoccupino per il loro confine settentrionale».

«Naiev afferma che la Bielorussia è già importante per le pile di missili russi. L’Ucraina stima che ci siano quattro sistemi di missili balistici lì e 12 sistemi terra-aria S-400, e alcuni droni di fabbricazione iraniana sono arrivati dal nord la scorsa settimana. Secondo il Ministero della Difesa bielorusso, anche altri aerei da combattimento russi hanno iniziato ad arrivare in Bielorussia». Funzionari ucraini stimano che al momento ci siano solo 1.000 soldati russi in Bielorussia. E si aggiunga il fatto che: «nonostante la recente mobilitazione parziale in Russia, l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti ritiene che l’esercito russo sia -al momento- incapace di formare un’altra falange per attaccare l’Ucraina da nord».

La Bielorussia condivide i confini con tre membri della NATO, Polonia, Lituania e Lettonia, un fattore che potrebbe anche far parte dei calcoli di Putin mentre cerca di trascinare il suo alleato nella guerra. Lo avvicina molto ai confini della NATO. «Putin può quindi dire: “Vi sto portando la guerra. Lo vuoi davvero?’ Cosa succede se un missile va fuori strada?”, ha detto un alto funzionario europeo», citato da ‘Euractiv‘.

In questi sette mesi di guerra, Lukashenko è riuscito starne fuori, ovvero, ha sostenuto con una poderosa retorica la così detta ‘operazione militare speciale‘ di Putin, ma senza impegnare le proprie truppe. Considerato che da dopo le proteste di massa scoppiate a seguito della sua contestata rielezione, nel 2020, Lukashenko è sempre più dipendente da Mosca, dipende da Putin sia politicamente che economicamente, non sarebbe in grado di rifiutare il sostegno militare se il Cremlino lo richiedesse. La sua garanzia di mantenere il potere dipende molto da Putin. Lukashenko non può sopravvivere senza il sostegno della Russia e senza la repressione. La sua dipendenza è così profonda che non ha praticamente più spazio di manovra. Il Cremlino, nel caso lo ritenesse necessario, potrebbe fare pressione e portarlo a facilmente a entrare in guerra, mettendo a disposizione di Mosca i suoi uomini. Azione pericolosa per Lukashenko, perchè potrebbe scatenare nuove gravi proteste. Bisogna infatti tenere presente che la popolazione bielorussa ha sempre considerato questa guerra sbagliata.

L’Istituto australiano per gli affari internazionali, in un lavoro di Natalya Chernyshova, docente senior di storia moderna presso l’Università di Winchester, nel Regno Unito, richiama una serie di sondaggi che confermano come i bielorussi si oppongano a questo conflitto, «Secondo un sondaggio di maggio del Belarusian Analytical Workshop (BAM) con sede a Varsavia, l’85% dei bielorussi è contrario a che le proprie truppe si uniscono all’azione militare russa in Ucraina. Solo l’8% ha sostenuto l’invio di soldati bielorussi in Ucraina, un calo rispetto all’11% registrato dal sondaggio di marzo di BAM. Uno studio condotto a giugno da Chatham House, con sede a Londra, ha mostrato che questa porzione è ancora più piccola, solo il due percento. La maggioranza non ha sostenuto l’azione militare russa in Ucraina.

In effetti, il numero di bielorussi che si oppongono al coinvolgimento nella guerra potrebbe essere ancora più alto. Misurare l’opinione pubblica in Bielorussia è difficile: i sondaggi sociologici indipendenti sono vietati e questi due studi hanno dovuto fare affidamento su interviste telefoniche (BAM) e su Internet (Chatham House). Molti bielorussi non si sentono al sicuro nell’esprimere le loro opinioni politiche attraverso quei canali».

Alcuni bielorussi sono addirittura ricorsi tattiche partigiane per interrompere il movimento ferroviario delle truppe e dei rifornimenti militari russi diretti in Ucraina. «A metà marzo, il traffico ferroviario tra la Bielorussia e l’Ucraina è stato interrotto, per cui il capo delle ferrovie ucraine, Aleksandr Kamyshin, ha ringraziato pubblicamente i partigiani ferroviari bielorussi. Ha aiutato a impantanare il convoglio militare russo fuori Kiev. Questi sforzi sul campo sono stati coordinati da ‘cyber-partisans’, un gruppo di hacker informatici che distruggono anche i siti web del governo», riporta l’istituto australiano.

Tutto ciò fa ritenere che un invio di truppe bielorusse al fronte potrebbe scatenare vere e proprie rivolte capaci di mettere a rischio il regime.

Non solo, secondo l’istituto australiano, i problemi potrebbero arrivare già al momento della mobilitazione nazionale. «I bielorussi non accetteranno di combattere nella guerra di Russia. Secondo il sondaggio di Chatham House, solo il 20 per cento ha qualche fiducia nella partecipazione delle proprie truppe ai combattimenti se vengono inviati in Ucraina. Il 76% si aspetta che i soldati bielorussi si rifiutino di combattere, evitino di usare le armi, si arrendano agli ucraini, lascino l’esercito o scappino.

L’invio dell’esercito mal addestrato e immotivato di coscritti bielorussi, che hanno la stessa probabilità di non rifiutarsi di combattere o di arrendersi, rischierebbe di privare Lukashenko del sostegno dei suoi stessi generali».

Alcuni analisti fanno notare che ci sono validi motivi per ritenere che anche per la Russia un coinvolgimento bielorusso potrebbe rivelarsi un errore.

Per altro, le forze armate bielorusse ammontano a soli 48.000 uomini, secondo l’International Institute for Strategic Studies, e non hanno combattuto una guerra in più di 30 anni di indipendenza dal crollo dell’Unione Sovietica. Non è esattamente una forza armata testata in combattimento, dicono gli osservatori. Si consideri altresì che si sta parlando di un Paese di 9 milioni di persone e che Minsk è già colpita dalle sanzioni di USA, Regno Unito, UE per complicità, quella dell’inizio della guerra in Ucraina, alla Russia.

Katia Glod, analista indipendente e Fellow con il Programma di resilienza democratica del Center for European Policy Analysis, consulente sulla politica e l’economia dei Paesi dell’ex Unione Sovietica, in un intervento su ‘Al Jazeera‘, ha affermato che la destabilizzazione del regime di Minsk sarebbe una brutta notizia per Mosca».

Spiega Katia Glod che la «recente annessione alla Russia di quattro regioni ucraine ha ridotto lo spazio di manovra di Lukashenko nei confronti delle richieste russe di aiutare lo sforzo bellico. Il Cremlino potrebbe ora affermare efficacemente che la controffensiva ucraina nelle regioni occupate del Donbass e di Kherson sono attacchi che minano l’accordo tra i due Paesi che prevede una stretta integrazione politica ed economica».

La dottrina militare congiunta di questa alleanza, firmata da Lukashenko sotto la pressione del Cremlino lo scorso novembre, afferma che qualsiasi azione militare contro uno dei suoi membri è un assalto allo Stato di Unione nel suo insieme. «Il gruppo militare congiunto Bielorussia-Russia fa parte della politica di difesa comune dell’Unione.Annunciando il suo dispiegamento, Lukashenko ha effettivamente dichiarato che la Bielorussia si trova in una ‘situazione prebellica‘. Non è chiaro cosa esattamente ciò potrebbe comportare in termini militari e quanto sarebbe grande la forza. Ma un ‘rapido schieramento’, a cui si riferiva Lukashenko, di solito implica portare il numero delle truppe al massimo delle sue forze, intensificare le attività di intelligence, impostare sistemi operativi e di comunicazione e rafforzare la prontezza al combattimento, tra le altre cose». E potrebbe anche voler dire «una parziale mobilitazione dei riservisti e all’allerta di combattimento delle truppe di difesa territoriale, che negli ultimi anni hanno partecipato a frequenti esercitazioni sul suolo bielorusso». Se anche le forze regolari dell’esercito bielorusso sono solo 45mila (e si aggiungono circa 20.000 come personale di supporto e cadetti), la loro prontezza al combattimento potrebbe non essere così elevata, dato che in tempo di pace è in servizio solo una parte delle truppe disponibili. Secondo i media, «è iniziata la mobilitazione segreta, con la scusa di testare le capacità e la prontezza militari delle truppe. In questa fase, potrebbe includere personale di supporto e uomini presi di mira nelle piccole città e villaggi. Secondo quanto riferito, ai soldati bielorussi è stato vietato di viaggiare all’estero», afferma Glod.

L’analista fa notare che «Putin potrebbe anche premere per la creazione di un comando militare congiunto Bielorussia-Russia, qualcosa che la Bielorussia non ha mai accettato prima. Se ciò dovesse accadere, la Bielorussia manterrebbe voce in capitolo nel processo decisionale solo sulla carta, in particolare per quanto riguarda lo spiegamento delle truppe bielorusse oltre confine. In pratica, tuttavia, è probabile che le decisioni vengano prese dai generali russi. Ma non è chiaro quanto possano essere utili le truppe bielorusse, prive di esperienza di guerra, per la Russia. Non solo saranno di numero esiguo, ma probabilmente avranno anche un morale basso, il che potrebbe renderli più una passività che una risorsa».

Si aggiunga il fatto che i militari ucraini si sono detti pronti a colpire preventivamente se dovessero individuare una forza armata in movimento dalla Bielorussia. In questo caso gli obiettivi ucraini potrebbero includere infrastrutture critiche bielorusse, tanto da mettere fuori gioco le truppe bielorusse prima ancora che possano attraversare il confine.

Secondo Glod se anche, considerando che i leader dell’opposizione sono per la gran parte in prigione o all’estero, e dunque le possibilità di un’immediata agitazione popolare potrebbero essere scarse, anche soltanto piccole rivolte potrebbero già rappresentare un rischio alto per Lukashenko. «L’invio di truppe al confine o a combattere in Ucraina lascerebbe il Presidente bielorusso senza un esercito adeguatamente addestrato ed equipaggiato a Minsk per proteggerlo. Dopotutto, nel 2020 è stato necessario mobilitare un certo numero di unità dell’esercito bielorusso per reprimere le proteste di massa». Gold parla di una «rete di volontari pronti per una rivolta di massa contro il regime di Lukashenko e l’‘occupazione russa‘. Non solo, «secondo il leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya, 1.500 bielorussi stanno combattendo dalla parte dell’esercito ucraino e altri si stanno allenando per unirsi. Se Lukashenko dovesse mobilitare le truppe e inviarle in Ucraina, l’Occidente imporrebbe sicuramente sanzioni ancora più dure, che danneggerebbero l’economia bielorussa già in difficoltà. Ciò, combinato con l’impopolarità del presidente, renderebbe più facile per l’opposizione incoraggiare le defezioni dall’élite politica bielorussa e potrebbe innescare disordini popolari». E da qui, l’effetto a catena si estenderebbe in Russia: «Lukashenko richiederebbe un maggiore sostegno politico, economico e di sicurezza da Mosca, il che potrebbe distrarre l’attenzione di Putin dall’Ucraina. Una rivolta popolare in Bielorussia potrebbe anche essere molto pericolosa per il Presidente russo, in quanto potrebbe eliminare uno dei suoi più stretti alleati e ispirare disordini politici nella stessa Russia».

Altro rischio potrebbe venire dall’élite politica e del business «Minsk teme che le discussioni in corso su uno Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia -una fusione dei due Paesi- possano effettivamente unire la Bielorussia alla Russia sotto il governo di Mosca. «La leadership bielorussa ha iniziato a temere non solo per la sua autonomia, ma per la sua sovranità», ha dichiaratoNadja Douglas.

Le «élite imprenditoriali bielorusse, molte delle quali riempiono le tasche di Lukashenko, hanno accolto con favore la più stretta integrazione del governo russo con lo Stato dell’Unione iniziata nel 2019, poiché ha sollevato aspettative per opportunità commerciali più ampie per entrambi i Paesi. Allo stesso tempo, tuttavia, un atteggiamento accogliente nei confronti degli stretti legami con la Russia ha i suoi limiti: se la sovranità della Bielorussia fosse messa in pericolo nella misura in cui le élite perdono la loro quota di benefici, un’ulteriore integrazione sarebbe considerata inaccettabile. Questa è una considerazione importante per le élite quando si interroga sulla questione se Mosca potrebbe tentare di annettere completamente la Bielorussia o sostituire Lukashenka con un nuovo governo fantoccio» afferma Katsiaryna Shmatsina, analista politica indipendente e borsista presso Virginia Tech.

«Per la Russia, il coinvolgimento della Bielorussia nella sua guerra è principalmente una vittoria simbolica: rende Putin leggermente meno isolato mentre affronta un’Ucraina resiliente e ferocemente motivata, fornita di moderne armi NATO. Permette anche a Putin di rafforzare la sua presa sulla Bielorussia», ha detto Douglas. Se Lukashenko invierà davvero truppe in Ucraina, troverà estremamente difficile portare avanti la sua danza diplomatica tra Russia e Occidente. Quindi Mosca sta «cementando la lealtà del governo bielorusso». E però ciò è rischioso anche per Mosca, nel momento in cui Lukashenko si sta assumendo un ‘rischio politico colossale‘, se la guerra in Ucraina dovesse «riportare le bare in Bielorussia, la situazione potrebbe diventare imprevedibile per Lukashenko», e di riflesso per Putin.

Afferma l’analista ISPI: «Lukashenko potrebbe cercare di presentarsi come una vittima dell’aggressione russa se dovesse sentire che il Cremlino sta perdendo la guerra e il potere di proiettare la sua influenza a livello regionale. Dal punto di vista di Mosca, Putin e le sue élite nutrono scarsi sentimenti positivi nei confronti di Lukashenko e potrebbero essere disposti a insediare un altro candidato filo-russo a Minsk. Un modo per farlo sarebbe incoraggiare sentimenti anti-Lukashenka mentre li incanala in una direzione favorevole al Cremlino». E aggiunge: «Inoltre, la vittoria dell’Ucraina non comporterebbe automaticamente un miglioramento del clima politico di Minsk: la Bielorussia potrebbe diventare una merce di scambio nei negoziati di pace della Russia, richiedendo che rimanga nella sfera del Cremlino» .

Indipendentemente dal fatto che la Russia invada nuovamente l’Ucraina, «il territorio della Bielorussia diventerà sempre più una fonte di minacce militari per tutti i suoi vicini occidentali, non solo per l’Ucraina. Nella sua disperazione di compiacere il Cremlino», affermano affermano Gustav Gressel Senior Policy Fellow e Pavel Slunkin visiting fellow presso l’European Council on Foreign Relations, «Lukashenko rischia di bruciare l’indipendenza del suo Paese».

«Gli europei dovrebbero stare attenti a non perdere di vista questa ampia erosione della sicurezza e dell’ordine politico a est, anche se la Russia non lancia un’altra grande offensiva contro l’Ucraina. Sebbene l’Occidente abbia una maggiore influenza per preservare l’indipendenza dell’Ucraina, non dovrebbe accettare modifiche allo status della Bielorussia. Entro la gamma limitata di opzioni che ha, l’Occidente dovrebbe cercare di resistere al graduale assorbimento della Bielorussia da parte della Russia».