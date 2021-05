Roman Protasevich non sembra una grande minaccia per l’ultimo dittatore europeo. Un ventiseienne dalla faccia fresca, che non è mai stato eletto a cariche pubbliche né è stato mai candidato. Ciò che ha fatto questo blogger e co-destinatario del premio Sakharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, tuttavia, è considerato altrettanto pericoloso dal regime di Alexander Lukashenko. Ha contribuito a garantire che il mondo conosca il movimento per la democrazia in Bielorussia.

Il giornalista e attivista bielorusso stava tornando a casa in Lituania quando il suo volo Ryanair è stato dirottato dalla sua rotta con il pretesto di un allarme di sicurezza e ‘scortato’ all’aeroporto di Minsk da aerei militari. Era chiaro che Protasevich era l’obiettivo di questa operazione quando la polizia lo ha arrestato insieme alla sua ragazza russa, Sofia Sapega, una studentessa di giurisprudenza, prima di consentire la ripresa del volo.

Nexta, il canale sulla piattaforma di social media Telegram che Protasevich ha co-fondato e precedentemente curato, è diventato uno degli strumenti principali del movimento di resistenza bielorusso che si è sviluppato dalle controverse elezioni presidenziali della scorsa estate in cui Alexander Lukashenko ha dichiarato la vittoria. Gli attivisti a favore della democrazia utilizzano il canale per informare i sostenitori dei dettagli delle proteste, nonché per pubblicizzare rapporti e immagini di brutali attacchi ai manifestanti da parte dei servizi di sicurezza.

In Bielorussia, il controllo del governo sui media digitali e tradizionali si sta rafforzando. La scorsa settimana Minsk ha bloccato il sito di notizie indipendente ‘tut.by’, il più popolare media non statale del Paese. Lunedì sono state annunciate ulteriori restrizioni ai giornalisti, compreso il divieto di copertura in diretta di proteste non autorizzate e di organizzare o partecipare a ‘eventi di massa’ di cui riferiscono.

Il fatto che ‘Nexta’ abbia i suoi uffici in Polonia significa che Minsk non è stata finora in grado di chiuderla. Ma come ha scoperto domenica Protasevich, il regime di Lukashenko è disposto a rompere gli accordi internazionali per catturare, punire e mettere a tacere coloro che lo sfidano. Ci sono vere domande sulla sicurezza delle figure di spicco dell’opposizione bielorussa che vivono in esilio, in particolare Svetlana Tikhanovskaya, la donna ampiamente considerata come la vera vincitrice delle elezioni presidenziali dell’agosto 2020.

Una delle sue strategie è incontrare i leader mondiali per mantenere il movimento pro-democrazia nell’agenda internazionale e premere per ulteriori misure contro Lukashenko. L’arresto di Protasevich rende chiaro che viaggiare, anche tra Paesi democratici, pone rischi considerevoli per tutte le figure dell’opposizione bielorussa. Il modo in cui è stato arrestato serve come un chiaro avvertimento che non esiste un rifugio sicuro per gli oppositori di Lukashenko.

Quando fu chiaro che il volo Ryanair stava per atterrare in Bielorussia, secondo quanto riferito, Protasevich si rivolse a un compagno di viaggio e osservò che questo sarebbe finito con la sua esecuzione. Non stava esagerando. Il suo nome è stato inserito in un elenco di terroristi dalle forze di sicurezza dello Stato e la pena per i reati terroristici in Bielorussia è la morte.

La prigione bielorussa è un luogo pericoloso per chiunque sia arrestato per crimini politici, indipendentemente dalle accuse ufficiali. I manifestanti che hanno trascorso del tempo in detenzione sono stati sottoposti a gravi abusi fisici, tra cui tortura e stupro. Altri muoiono in circostanze sospette.

Proprio la scorsa settimana, Vitold Ashurak, membro del partito di opposizione Fronte popolare bielorusso, avrebbe avuto un infarto mortale mentre stava scontando una pena detentiva di cinque anni per aver partecipato alle proteste.

Rapporti preoccupanti sulle condizioni di Protasevich hanno cominciato ad emergere solo poche ore dopo la sua detenzione. La madre del giornalista ha ricevuto messaggi secondo cui suo figlio era stato ricoverato in ospedale a causa di problemi cardiaci. La sua storia medica ha dato a questi messaggi una certa credibilità.

Lunedì sera, tuttavia, una breve registrazione video di Protasevich è stata postata su un canale Telegram a favore del regime. Apparendo teso e sfoggiando quello che sembra un livido sul viso, il giornalista ha negato qualsiasi maltrattamento o problema di salute e ha affermato di collaborare con le autorità, compresa la confessione di aver organizzato ’rivolte di massa’ a Minsk.

Tikhanovskaya è anche apparsa in un video ‘tipo ostaggio’ che faceva una confessione altrettanto poco convincente poco prima di fuggire dalla Bielorussia nell’agosto 2020. Successivamente ha confermato che alla sua esibizione era stata costretta, usando minacce alla sua famiglia.

L’attenzione si è comprensibilmente rivolta alle misure che l’UE e altri potrebbero prendere contro Lukashenko, ma è anche importante concentrarsi su ciò che questo ultimo episodio rivela sulla politica in Bielorussia.

Anche se può sembrare che Lukashenko abbia tutte le carte in regola, quanto il regime è disposto a fare per attaccare i suoi critici è un segno di debolezza. Un leader politico che ha il pieno controllo della società non ha bisogno di arrestare i cittadini per aver indossato calze di colore sbagliato, per non parlare di dirottare un aereo per rapire un giovane blogger. L’insistenza del regime nel terminare ogni manifestazione di dissenso, non importa quanto minore, è pari solo alla determinazione della gente comune che continua a deriderlo e sfidarlo.

Sebbene la repressione e la violenza abbiano finora consentito a Lukashenko di tenersi il potere, stanno emergendo delle crepe all’interno delle forze di sicurezza che sono il suo ultimo strumento contro l’opposizione. Sta diventando sempre più chiaro che questo regime ha poco da offrire molto poco di allettante ai suoi elettori.

Traduzione dell’articolo ‘Roman Protasevich: dissident Belarus journalist whose defiance enraged Europe’s last dictator’ da ‘The Conversation’