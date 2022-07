Mentre la seconda invasione russa dell’Ucraina entra nel suo quinto mese, è recentemente trascorsa una data significativa in un altro Paese , la Bielorussia. Il 23 maggio ha segnato un anno da quando le autorità bielorusse hanno dirottato un volo commerciale Ryanair che trasportava passeggeri, tra cui la figura dell’opposizione bielorussa Roman Protasevich, da Atene a Vilnius. Sebbene l’incidente possa essere svanito dalla memoria popolare in alcune parti d la situazione in Bielorussia e ai suoi confini è ancora al primo posto per i suoi vicini regionali nei Paesi baltici. Intrappolata tra il suo desiderio di diversificare le partnership e il suo allineamento con il suo unico sostenitore, la Russia, la Bielorussia ha perseguito politiche tossiche che hanno portato nuove sfide alla sicurezza nella regione baltica.

CRISI DEI MIGRANTI: TESTARE LA RESILIENZA DEI PAESI BALTICI E LA SOLIDARIETÀ DELL’UE



L’Unione europea ha risposto al dirottamento aereo del maggio 2021 con sanzioni alla Bielorussia, la maggior parte delle quali doveva diventare pienamente operativa entro dicembre 2021, e ha minacciato tempi duri per l’economia bielorussa. Sperando di contrastare la politica sanzionatoria dell’UE e punire gli Stati baltici -critici del regime bielorusso e precursori delle sanzioni europee- nell’estate del 2021, la Bielorussia ha orchestrato una massiccia crisi migratoria organizzata dallo stato ai confini con Lituania, Lettonia e Polonia.

La Bielorussia ha attirato a Minsk un gran numero di persone prevalentemente di origine mediorientale «con la falsa promessa di un facile ingresso nell’UE», poi li ha spinti oltre il confine nei Paesi impreparati.

Con sistemi di supporto minimi in atto, i Paesi baltici non sono mai stati le principali destinazioni per rifugiati e richiedenti asilo e la crisi del confine è stata una sorpresa. I Paesi non disponevano di infrastrutture ed esperienza per rispondere ai bisogni di migliaia di persone che hanno chiesto asilo alla loro porta. Più di 4.000 persone sono entrate in Lituania e circa 120 sono state accettate in Lettonia, tuttavia, a quasi 15.000 è stato impedito di entrare nei due Paesi baltici. La crisi è ora rallentata e finora Lituania e Lettonia hanno mantenuto il controllo sulla sicurezza nazionale; tuttavia, le loro strategie di respingimento e detenzione hanno ricevuto ampie critiche riguardo alle loro implicazioni etiche e legali. Ma mentre Lituania, Lettonia e Polonia hanno affrontato la situazione sul campo.

Le questioni migratorie sono la pietra d’inciampo dell’UE e i Paesi baltici sono stati particolarmente riluttanti ad accettare persone straniere sul loro suolo prima di ospitare rifugiati dall’Ucraina.

Quando la Bielorussia ha avviato la crisi dei migranti, probabilmente prevedeva che l’UE avrebbe spinto Lituania, Lettonia e Polonia a trovare sistemazioni e a elaborare le domande di asilo secondo il diritto internazionale.

Ci si poteva anche aspettare che altri Paesi dell’UE non siano disposti a condividere il carico migratorio con i Paesi baltici. In effetti, durante la crisi migratoria del 2015, i Paesi baltici non sono riusciti a entrare in empatia con i Paesi dell’Europa meridionale, lasciando un’apertura per mettere a rischio la solidarietà europea in questa nuova crisi. Anche i controversi metodi di gestione della migrazione utilizzati avrebbero potuto deteriorare ulteriormente i già tesi rapporti lettoni, lituani e polacchi con l’UE. Tuttavia, l’UE ha mantenuto una sorprendente unità, imponendo ulteriori sanzioni alla Bielorussia, allentando le procedure di gestione dell’asilo e fornendo sostegno finanziario agli Stati membri presi di mira.

Durante la crisi dei migranti europei del 2015, le autorità dell’UE hanno fornito aiuti alla Turchia in cambio dell’arginamento del flusso di rifugiati e migranti nell’UE. La Bielorussia, quindi, aveva motivo di aspettarsi che l’UE potesse offrire un sostegno simile a Minsk per fermare la crisi. La posizione geografica di Lituania e Lettonia, il loro confine scarsamente protetto con il vicino orientale e la loro posizione politica critica nei confronti del governo bielorusso hanno dato alla Bielorussia un’opportunità e un motivo. Tuttavia, l‘UE ha mantenuto la pressione economica esercitata sulla Bielorussia e si è rifiutata di negoziare con il leader autoritario Alyaksandr Lukashenka, non dimostrando significative concessioni finanziarie o politiche al Paese.

Infine, la crisi dei migranti ha avuto molto a che fare anche con le relazioni bilaterali tra Bielorussia e Russia.

Per anni, le autorità bielorusse hanno magistralmente scambiato vantaggi economici(riduzione dei prezzi del gas e del petrolio, condizioni di credito favorevoli e accesso al mercato russo) con una teorica lealtà militare alla Russia. Tuttavia, i guadagni pratici per la Russia erano limitati in questo accordo; per la Russia, l’amicizia con la Bielorussia era scomoda. Inoltre, la Bielorussia godeva di una certa autonomia politica nel perseguire una politica estera a più binari quando ritenuta vantaggiosa.

Nel 2020, le cose sono cambiate per la Bielorussia in seguito alla brutale repressione di Lukashenka sui manifestanti pro-democrazia che protestavano contro la sua rielezione fraudolenta. L’UE, altre organizzazioni, Paesi e imprese hanno sospeso le loro relazioni con la Bielorussia e il Paese è diventato esclusivamente dipendente dal favoritismo della Russia. In questa nuova realtà, Lukashenko ha dovuto dimostrare il suo valore alla Russia con parole e fatti.

La crisi di confine orchestrata dalla Bielorussia e la retorica aggressiva di Lukashenka nei confronti dell’Occidente, hanno favorito la tensione sul fianco orientale della NATO e rafforzato la loro presenza militare al confine vicino al territorio russo.

Data la superiorità militare russa nella regione, il trasferimento temporaneo di un piccolo numero di forze alla frontiera orientale della NATO non minacciava oggettivamente né la Bielorussia, né la Russia. Tuttavia, la situazione ha rafforzato le affermazioni bielorusse sull’ostilità della NATO e la possibilità che l’Alleanza potesse ulteriormente invadere la Russia in caso di cambio di regime in Bielorussia e ha minato il suo ruolo di zona cuscinetto. Attraverso la crisi del confine, le autorità bielorusse hanno dimostrato l’importanza della leadership filo-russa nel loro Paese al loro alleato chiave e hanno segnalato che Lukashenka rimane il suo miglior garante.

LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA BIELORUSSIA RAFFORZA LA MINACCIA MILITARE DELLA RUSSIA AI PAESI BALTICI

All’inizio del 2022, la Bielorussia ha tenuto il terzo referendum costituzionale sotto il governo di Lukashenko. Gli emendamenti proposti proiettavano l’illusione di una diminuzione del potere presidenziale, ma in realtà progettavano scenari per mantenere Lukashenka nel sistema statale. La nuova Costituzione, approvata il 27 febbraio, consente a Lukashenko di estendere la sua presidenza fino al 2035 e, successivamente, di guidare l’Assemblea popolare bielorussa, che ha un’influenza significativa negli affari interni, esteri e militari. In seguito, il Presidente godrà anche dell’immunità per tutta la vita dall’accusa. Oltre alle significative ripercussioni interne, la Costituzione modificata della Bielorussia è problematica anche per i Paesi vicini. Particolarmente fastidioso è il paragrafo 18 aggiornato, che abbandona la neutralità politica della Bielorussia e rinuncia al suo status di non nucleare. Sebbene i vincoli legislativi non contino molto nel Paese, gli emendamenti aprono la strada legale alla presenza militare nucleare e convenzionale russa in Bielorussia.

La minaccia nucleare in quanto tale non è un fenomeno nuovo nella regione baltica. È noto che armi nucleari a corto raggio sono di stanza a Kaliningrad, minacciando direttamente Lituania e Polonia. Il loro dispiegamento in Bielorussia esporrebbe la più ampia regione baltica, dato che i Paesi baltici non hanno capacità di difesa aerea. I vasti aiuti militari dei Paesi baltici all’Ucraina, l’irritazione di Vladimir Putin per l’assistenza straniera a Kiev e il ricatto nucleare della Russia dovrebbero far suonare campanelli d’allarme per la NATO.

I continui aggiornamenti dei piani di difesa della NATO in vista del vertice di Madrid hanno fornito un’eccellente opportunità per risolvere finalmente le vulnerabilità della difesa aerea nei Paesi baltici. La fase di preparazione del vertice ha spostato la pianificazione della difesa nella giusta direzione. Recentemente, missili terra-aria NASAMS a corto e medio raggio sono stati schierati in Lettonia e il sistema di difesa aerea a corto raggio ‘Ocelot‘ è stato schierato in Lituania all’interno del quadro rotazionale NATO Enhanced Forward Presence. Nell’attuale contesto di sicurezza, capacità di difesa aerea più stabili sono di fondamentale importanza per la difesa credibile dei Paesi baltici.

Su scala più ampia, la nuova realtà della sicurezza richiede l’attraversamento delle ‘linee rosse‘russe associate al dispiegamento di sistemi di difesa aerea nelle sue vicinanze. Per troppo tempo, la Russia ha definito i limiti delle azioni di sicurezza accettabili in Europa, risultando in alcuni dei comportamenti senza senso dell’Europa durante la guerra in Ucraina: i bombardamenti offensivi della Russia contro obiettivi civili ucraini sono stati condannati a livello internazionale, ma non impediti; nel frattempo, gli attacchi difensivi dell’Ucraina sul territorio russo (per limitare i danni alle aree civili) sono ostacolati e considerati intollerabili anche da molti sostenitori dell’Ucraina.

La guerra in Ucraina potrebbe anche garantire alla Russia una presenza militare convenzionale permanente tanto attesa in Bielorussia.

La Russia ha cercato una base militare in Bielorussia dal 2013, ma non è riuscita a raggiungere l’obiettivo mentre la politica estera bielorussa era sostenuta dal bilanciamento dei rischi per la sicurezza e dei guadagni economici. Le priorità sono cambiate nel 2020 e il desiderio dell’élite dirigente bielorussa di rimanere al potere ora prevale su qualsiasi altra considerazione. L’unione con la Russia per ora assicura al meglio le posizioni delle autorità bielorusse e mettere a repentaglio la sicurezza nazionale non è più un ostacolo per l’élite.

L’uso del territorio della Bielorussia al servizio della campagna militare russa in Ucraina dimostra bene questa ipotesi. Prima dell’invasione dell’Ucraina, la Bielorussia aveva ammesso circa 30.000 soldati russi e sosteneva che sarebbero rimasti nel Paese‘a tempo indeterminato‘. Questo contingente in seguito ha formato il fronte settentrionale nella guerra contro l’Ucraina, che per ora ha perso la sua rilevanza, ma in Bielorussia si verificano ancora movimenti di equipaggiamento e personale russi. Una volta raccolte le scorte di armi russe in Bielorussia, gli uomini potrebbero rimanere di stanza nel Paese. In tal modo, la Russia farebbe leva sul corso geopolitico della Bielorussia a lungo termine, come in Georgia e Moldova. Inoltre, l’assistenza militare russa potrebbe anche essere accolta favorevolmente dalle autorità bielorusse quando i combattenti volontari bielorussi armati e addestrati che combattono per conto dell’Ucraina tornano a casa. (Almeno tre gruppi bielorussi auto-organizzati composti da migliaia di persone si sono uniti alla guerra a fianco dell’Ucraina. In effetti, uno slogan del Kastus Kalinouski battaglione recita: ‘per la nostra e la vostra libertà’)

Per i Paesi baltici, la presenza militare russa in Bielorussia estenderebbe astrattamente il confine con la Russia nella pianificazione della sicurezza e della difesa. Stazionare alcuni dei 400.000 soldati del distretto militare russo occidentale in Bielorussia ridurrebbe il tempo necessario per invadere la Lituania o la Lettonia e creare più rotte di cattura dei Paesi baltici. Ciò lascia ai Paesi baltici e alla NATO meno tempo per reagire, il che significa che una presenza militare molto più ampia, comprese le armi pesanti, deve essere di stanza nella regione baltica per ostacolare l’accesso delle truppe russe e bielorusse.

GUERRA IN UCRAINA: UN VICOLO CIECO O UN’OPPORTUNITÀ PER LUKASHENKO?



L’ultima caratteristica dello scorso anno è stata l’adesione della Bielorussia alla guerra in Ucraina. Dall’impegno: «I russi non verranno mai in Ucraina dal territorio della Bielorussia, soprattutto con le armi» nel 2020, al riconoscimento della Crimea nel 2021 e all’assistenza all’aggressione russa nel Paese vicino nel 2022, la Bielorussia ha fatto un’inversione di marcia nelle sue relazioni con l’Ucraina, e ha causato danni irreparabili ai suoi legami con l’Occidente. L’UE e attori che la pensano allo stesso modo hanno rafforzato le sanzioni e respinto i tentativi di riavvicinamento bielorussi. Tuttavia, una crescente carenza di cibo nel mondo derivante dalla guerra potrebbe aprire un’opportunità per le autorità bielorusse e richiedere un impegno obbligatorio, paradossalmente con l’aiuto dei Paesi baltici.

Con scetticismo, la comunità internazionale ha accolto la richiesta della Russia di revocare le sanzioni in cambio di un trasporto sicuro di granodai porti ucraini e si stanno cercando opzioni di consegna alternative. Una delle opzioni più realistiche è la rotta ferroviaria dall’Ucraina ai porti marittimi baltici che attraversano la Bielorussia. Il principale vantaggio di questo percorso risiede nella compatibilità dello scartamento ferroviario lungo l’intero percorso: considerati uno svantaggio significativo in altre circostanze, i Paesi baltici sono ancora integrati nel sistema ferroviario sovietico (larghezza del binario 1520 mm, mentre lo standard europeo è 1435 mm) , che in questo caso potrebbe facilitare consegne ferroviarie più rapide e semplici.

La Bielorussia ha confermato con entusiasmo l’interesse per un simile accordo, ma ha condizionato la sua assistenza su richieste politiche ed economiche che lasciano l’Europa e i Paesi baltici di fronte a dilemmi. Alleviare una crisi alimentare globale significa impegnarsi con Lukashenka e revocare le sanzioni economiche per cui i Paesi baltici hanno spinto con passione. Senza il cambiamento di comportamento delle autorità bielorusse, l’allentamento delle restrizioni comprometterà le politiche basate sui valori. Mentre milioni di persone stanno finendo il cibo in Asia e in Africa, centinaia di migliaia sono intrappolate in grave pericolo in Ucraina e Bielorussia. Più di 1.200 persone in Bielorussia continuano a soffrire dietro le sbarre (alcuni potrebbero dover affrontare la pena di morte recentemente reintrodotta). Gli aspetti morali della cooperazione con la Bielorussia potrebbero essere particolarmente difficili per la Lituania, che ospita il leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya ed è diventata la casa di migliaia di bielorussi in fuga.

L’altro lato della medaglia è l’opportunità economica di una rinnovata interazione finanziaria con la Bielorussia. I Paesi baltici dipendono fortemente dai trasporti russi e bielorussi nel loro settore di transito. Fino a poco tempo, il porto di Klaipeda trasportava quasi il 90% della potassa bielorussa e la Bielorussia è il secondo produttore mondiale di questo fertilizzante. In Lettonia, il 90% del volume totale del carico ferroviario proviene da Russia e Bielorussia. Entrambi i Paesi baltici hanno visto licenziamenti di compagnie ferroviarie a causa della diminuzione del trasporto merci bielorusso. Il carico bielorusso nei porti baltici non risolverà la sfida in sospeso della diversificazione del trasporto, ma potrebbe alleviare le sofferenze dei lavoratori del trasporto merci nelle loro economie nazionali.

Mentre i leader mondiali riflettono sull’offerta di trasporto del grano della Bielorussia, vale la pena ricordare i passati tentativi di riavvicinamento con il Paese autoritario. Alla fine si sono concluse tutte con nuove repressioni a livello nazionale e la continua svolta della Bielorussia in politica estera. In una recente intervista, Tsikhanouskaya ha giustamente osservato che la minaccia all’Ucraina persisterà senza una Bielorussia libera. Lo stesso vale per i Paesi baltici. Pertanto, invece di contrattare con gli autocrati, aumentare la pressione potrebbe essere più utile per affrontare le cause profonde di molte sfide regionali e globali. La Bielorussia continua a meritare un controllo; è probabile che le sue autorità causino più grattacapi alla regione baltica.