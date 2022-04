Apparentemente, l’Ucraina non è l’unico Paese che la Russia ha pianificato di invadere negli ultimi anni. Nell’estate del 2020, la Russia avrebbe sviluppato un piano dettagliato per invadere e occupare la Bielorussia, secondo le informazioni rilasciate dall’intelligence militare ucraina.

“Dopo la falsificazione delle elezioni presidenziali in Bielorussia, la Federazione Russa ha sviluppato un piano per invadere e reprimere le proteste popolari”, ha dichiarato il 19 aprile la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino. A sostegno della sua affermazione, l’intelligence ucraina ha reso noto quello che dice essere un documento militare russo segreto che espone la giustificazione e il piano per un’invasione della Bielorussia.

Il documento ha rilevato la situazione ‘tesa’ in Bielorussia a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 profondamente contestate. Ha fatto riferimento alle ‘attività sovversive’ della leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya dall’esilio in Lituania e ha affermato che era in corso una “campagna d’informazione su larga scala” per creare consenso per un violento cambio di regime in Bielorussia. Se ciò non potesse essere evitato, sosteneva il documento, la Russia potrebbe essere coinvolta in una guerra su vasta scala con la NATO.

Il documento delineava un “piano per raggruppare le formazioni e le unità militari del Primo esercito di carri armati nelle vicinanze della missione” per invadere la Bielorussia. Secondo il piano, le truppe si schiereranno “con la copertura della partecipazione a un’esercitazione congiunta con le forze armate della Repubblica di Bielorussia“.

L’autenticità delle informazioni rese pubbliche dall’Ucraina non può essere verificata in modo indipendente. Se accurate, le affermazioni dell’intelligence ucraina suggeriscono che un’invasione su vasta scala della Bielorussia era una possibilità molto reale nell’estate del 2020, meno di due anni prima che la Russia conducesse un’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

L’esistenza di un piano russo per invadere la Bielorussia è plausibile considerando lo stato di tensione delle relazioni tra Mosca e Minsk nel periodo che ha preceduto le elezioni presidenziali dell’agosto 2020 in Bielorussia. In contrasto con la stretta alleanza strategica odierna tra Vladimir Putin e Alyaksandr Lukashenko, c’è stata una tensione significativa nelle relazioni per tutto il 2019 e nella prima metà del 2020.

Di fronte alle sanzioni e a un’economia in difficoltà, Putin aveva ridotto i sussidi russi e l’assistenza economica alla Bielorussia. Mosca stava anche facendo pressioni sulla Bielorussia per fare una serie di concessioni come ospitare una nuova base militare russa sul suo territorio, integrare più profondamente le forze armate del paese e accettare un progetto di integrazione economica rivitalizzato che avrebbe effettivamente posto fine alla sovranità bielorussa.

Da parte sua, Lukashenka stava resistendo a questi sforzi e tentava di ricucire le relazioni di Minsk con l’Occidente. All’inizio del 2020, il segretario di Stato americano Mike Pompeo si è recato in Bielorussia nel tentativo di ‘normalizzare’ i legami tesi con il paese.

Durante un incontro con il ministro degli Esteri bielorusso Uladzimer Makei all’epoca, Pompeo disse: “Gli Stati Uniti vogliono aiutare la Bielorussia a costruire il proprio Paese sovrano. I nostri produttori di energia sono pronti a fornire il 100 percento del petrolio di cui hai bisogno a prezzi competitivi. La vostra nazione non dovrebbe essere costretta a dipendere da nessun partner per la tua prosperità o per la tua sicurezza”.

All’epoca c’erano indicazioni che l’intelligence militare russa, il GRU, e il suo servizio di intelligence estero, l’SVR, fossero allarmati dagli sforzi di Lukashenko per preservare l’indipendenza della Bielorussia tentando di avvicinare il Paese all’Occidente.

La situazione geopolitica è cambiata radicalmente negli ultimi due anni a favore di Mosca. La brutale repressione del dissenso da parte di Lukashenko in seguito alle elezioni presidenziali bielorusse dell’agosto 2020 e la sua conseguente alienazione dall’Occidente hanno portato a una crescente dipendenza dal Cremlino. Ciò sembra aver eliminato la necessità di un’invasione russa su vasta scala della Bielorussia.

Putin ha ottenuto tutto ciò che voleva in Bielorussia senza sparare un colpo. Lukashenka dipende completamente dal Cremlino, il che ha consentito alla Russia di realizzare quella che equivale a una ‘dolce annessione’ del Paese. La Bielorussia è diventata un’estensione de facto del distretto militare occidentale della Russia, con Mosca in grado di espandere la sua influenza economica e politica nel Paese.

Anche la Bielorussia si è trovata coinvolta nella guerra in Ucraina di Putin. Sebbene Minsk non abbia ancora contribuito con le truppe all’invasione russa dell’Ucraina, Lukashenko ha consentito alla Russia di utilizzare la Bielorussia come area di sosta per le truppe russe e ha lasciato che Putin lanciasse attacchi aerei contro le città ucraine dal territorio bielorusso.

Questo ruolo di supporto nel conflitto ha suscitato preoccupazioni sul fatto che la posizione dominante della Russia in Bielorussia possa essere minacciata. L’opinione pubblica in Bielorussia è fermamente contraria alla guerra in Ucraina, con sforzi in corso per interrompere il transito delle truppe russe attraverso il sabotaggio della rete ferroviaria del Paese. Nel frattempo, centinaia di bielorussi si sono uniti a battaglioni di volontari che combattono a fianco dell’Ucraina. Con il protrarsi della guerra, la possibilità di una destabilizzazione interna in Bielorussia potrebbe aumentare in modo significativo.

Per il momento, Putin si ritrova impantanato in Ucraina. Tuttavia, potrebbe ancora rivolgere la sua attenzione ancora una volta a un’acquisizione militare su vasta scala della Bielorussia se l’opposizione pubblica al coinvolgimento della Bielorussia nell’invasione dell’Ucraina continuasse a crescere e minacciasse di minare l’influenza russa. Sulla base delle recenti affermazioni ucraine, i piani per tale operazione potrebbero essere già in atto.

