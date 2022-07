Venerdì, a margine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, il Ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha incontrato il suo omologo cinese, Wang Yi. Al centro dell’incontro, l’ampliamento delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori della difesa e dell’energia, nonché una serie di questioni regionali e internazionali come «il rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente». Nei mesi scorsi, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS) e il Presidente cinese Xi Jinping, in un colloquio telefonico, avevano discusso di cooperazione nel campo della tecnologia, del commercio, dell’energia e delle infrastrutture.

Anche Antony Blinken, il Segretario di Stato americano, ha incontrato Wang Yi. Un colloquio di cinque ore al termine del quale nessun passo avanti è stato dichiarato. Gli USA hanno insistito nel chiedere alla Cina di condannare la Russia per l’invasione in Ucraina e la Cina ha risposto che gli USA devono abbandonare la ‘mentalità da Guerra Fredda’. E però, cinque ore di colloquio ci sono state.

Da quando gli Stati Uniti hanno dato segnale di voler ridimensionare la loro presenza nel Golfo, la Cina ha lavorato per occupare gli spazi lasciati vuoti. Lo ha fatto cautamente, adottando una politica che la facesse stare in equilibrio tra rivali -il blocco dei Paesi sunniti (guidato dall’Arabia Saudita) e il blocco dei Paesi sciiti (guidato dall’Iran)-, mettendo in campo un crescente multilateralismo incentrato su interessi condivisi -economici in primo luogo-, enfatizzando la cooperazione sud-sud. La relazione tra Riyadh e Pechino, che nei decenni scorsi è stata strettamente commerciale -petrolio in cambio di denaro e armi-, sta diventando una relazione strategica.

Dal 13 al 16 luglio prossimi Joe Biden sarà in viaggio prima in Israele e poi in Arabia Saudita e tra gli obiettivi della sua attività ci sarà quello di dimostrare che gli Stati Uniti vogliono tornare ad essere il partner d’elezione dell’Arabia Saudita.

La guerra in Ucraina ha avuto l’effetto di accelerare il percorso per una relazione strategica tra Arabia Saudita e Cina.

Riyadh non ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina e a seguire ha rifiutato le richieste degli Stati Uniti di pompare più petrolio, azione che ha contribuito all’aumento dei prezzi del gas in Occidente e alla necessità per l’Europa di continuare a utilizzare il petrolio russo.

E la Cina, agli occhi dell’Arabia Saudita, ha tutte le carte in regola per essere un alleato strategico.

Pechino è conosciuta per non interferire negli affari interni di altri Paesi, a partire dal fronte diritti umani -e se la Cina ha lo Xinjiang e gli uiguri, Riyadh ha Khashoggi e tutti gli altri-; tra i due c’è già un forte legame commerciale -guidato appunto da un prodotto quale il petrolio, la Cina è il più importante cliente di petrolio greggio dell’Arabia Saudita, con Pechino che acquista circa un quarto delle esportazioni petrolifere saudite- che sta evolvendo verso un rapporto sul fronte energia a 360 gradi; Xi Jinping ha un progetto economico e geopolitico quale la Belt and Road Initiative, molto funzionale ai progetti di bin Salman di uscita dalla dipendenza dal petrolio (Vision 2030) e che vede il regno come una delle prime tre destinazioni per i progetti di costruzione cinesi; le aziende strategiche dei due (Huawei e Saudi Aramco) sono già ampiamente coinvolte nella costruzione dei futuri dei Paesi (Huawei sta costruendo in Arabia Saudita strutture cloud per portare Internet nel aree più remote, Saudi Aramco lavora ad un progetto multimiliardario di raffinazione e prodotti chimici per la Cina), in più, Pechino e Riyadh hanno già una partnership strategica globale dal 2016, che nel tempo è stata rivista e rafforzata.

La guerra in Ucraina è stata un acceleratore di tale percorso. Sarebbero in essere colloqui affinché l’Arabia Saudita venda il suo petrolio alla Cina in yuan, anziché in dollari USA. Dal petrolio al resto del paniere commerciale dei due, il passo poi potrebbe essere davvero breve. Se l’esito dei colloqui desse il via libera all’operazione sarebbe una ferita che lascerebbe moribonda la partnership USA-Arabia Saudita. Perchè non solo sarebbero aggirate le sanzioni americane, bensì e soprattutto sarebbe un mattone importantissimo nel percorso tracciato dalla Dichiarazione congiunta Cina-Russia, sottoscritta il 4 marzo scorso, che vede Mosca e Pechino lavorare per una leadership globale alternativa, molto evidentemente sganciata dal dollaro, il che sarebbe devastante per gli USA.

MBS non ha mancato di sottolineare come il «cambiamento della situazione internazionale e regionale» sarà al centro della crescita del rapporto Riyadh-Pechino. Secondo alcuni analisti, questo rapporto preferenziale tra i due potrebbe essere rimesso in discussione solo nel caso che nel 2024 Donald Trump (con il quale MBS ha mantenuto e accresciuto la sua ‘vicinanza’ con un investimento di 2 miliardi di dollari in uno dei progetti immobiliari di Jared Kushner, genero dell’ex Presidente) ritornasse alla Casa Bianca. E in effetti, sicurezza ed equilibrio di potere nella regione cambieranno a seconda di diversi fattori, in particolare il futuro dei colloqui sul nucleare con l’Iran ma non solo.

La vendita di armi dalla Cina all’Arabia Saudita sono aumentate del 386% nel 2016-2020 rispetto al 2011-2015. Questo per via dei droni armati che i sauditi non sono stati in grado di acquistare da fornitori statunitensi. L’Arabia Saudita ha dunque acquistato i droni cinesi Wing Loong II e i due Paesi, nel marzo scorso, hanno firmato un accordo di joint venture per progettare e costruire droni in Arabia Saudita, con in obiettivo la costruzione di 300 velivoli senza pilota Wing Loong, il che potrebbe mettere fine all’importazione dei droni statunitensi.

La questione armamenti è centrale per l’alleanza strategica in definizione. Dore Feith e Ben Noon, analisti specializzati nella rivalità USA-Cina e nella strategia americana in Asia, spiegano il perchè e come questo sia uno dei motivi per cui Biden, nel viaggiare questa settimana nel Paese, deve provare a disinnescare. «Gli Stati Uniti sono ancora il principale fornitore di armi all’Arabia Saudita e ad altri Stati arabi del Golfo, ma tali accordi con la Cina suggeriscono che gli americani, che hanno segnalato il desiderio di svolgere un ruolo minore in Medio Oriente, un giorno potrebbero essere rimpiazzati dalla Cina come la principale influenza esterna sulla regione». Eventualità gravissima nella proiezione futura. «Se la Cina diventasse il principale fornitore di armi dei sauditi, Pechino potrebbe un giorno fare pressioni su Riyadh affinché tagli le esportazioni di petrolio verso l’Europa e gli Stati Uniti in caso di conflitto USA-Cina. Ciò debiliterebbe l’unità alleata e le capacità di combattimento degli Stati Uniti».

La relazione tra Stati Uniti e Arabia saudita si è fatta, a questo punto, molto ‘stanca‘, fiaccata, sia da una parte che dall’altra. Gravano su di essa, emotività e sentimenti dei due uomini al vertice. Mohammed bin Salman non si fida di Joe Biden, e Biden disprezza bin Salman. Biden in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe fatto dell’Arabia Saudita un ‘paria’ e, appena arrivato alla Casa Bianca, ha pubblicizzato un rapporto dell’intelligence americana che dimostra il coinvolgimento del principe ereditario nell’omicidio di Jamal Khashoggi. Bin Salman non si è neanche degnato di rispondere alle telefonate di Biden quando questi si è messo alla ricerca di petrolio per sostenere il blocco a petrolio e gas russi.

Così la missione di questa settimana di Biden è quasi una ‘mission impossible’. Eppure Feith e Non spiegano come sia essenziale la sua riuscita. Biden deve persuadere il principe che «rimanere nell’orbita di sicurezza degli Stati Uniti è la mossa giusta per l’Arabia Saudita, non solo ora ma per i decenni a venire».

Biden deve «impegnare pubblicamente gli Stati Uniti negli interessi di sicurezza dell’Arabia Saudita, anche attraverso la vendita di armi. La Cina sta aiutando i sauditi a produrre missili balistici a livello nazionale e Washington ha interesse a prevenire la proliferazione di tali armi. I funzionari della difesa degli Stati Uniti dovrebbero determinare quali tipi di armi Biden potrebbe offrire per vendere ai sauditi che sostituirebbero il loro desiderio per il know-how missilistico cinese», affermano i due analisti.

«Biden non ha la leva per emettere un ultimatum sui missili cinesi, ma è stato proposto di condizionare il suo sostegno ai sistemi di difesa aerea e missilistica integrati guidati dagli Stati Uniti al congelamento del loro sviluppo missilistico interno da parte dei sauditi. Anche se Biden arriva portando una carota e non un bastone, Riyadh potrebbe comunque esitare a fidarsi di lui, dato il sentimento anti-saudita all’interno della base politica del presidente e le minacce dei membri del Congresso di bloccare la vendita di armi all’Arabia Saudita».

Biden, secondo Dore Feith e Ben Noon, «potrebbe mitigare questa preoccupazione parlando al pubblico americano dell’importanza, in questo momento, di coinvolgere i sauditi. «I prezzi del petrolio sono alti, i negoziati sul nucleare iraniano stanno crollando e ci sono prospettive per ulteriori miglioramenti nei legami tra Israele e i tradizionali amici arabi dell’America». Il Presidente potrebbe anche lavorare sullo sviluppo di un sistema integrato di difesa aerea per Israele, Arabia Saudita e altri otto Paesi arabi.

E in effetti Biden, sabato, ha fatto proprio questo, intervenendo su ‘Washington Post‘, ha parlato direttamente agli americani: ‘Joe Biden: Why I’m going to Saudi Arabia‘.

«Un Medio Oriente più sicuro e integrato avvantaggia gli americani in molti modi», ha scritto il Presidente. E prosegue lavorando sui tasti economia e sicurezza interna americana. Una regione essenziale «per il commercio globale e le catene di approvvigionamento su cui facciamo affidamento. Le sue risorse energetiche sono vitali per mitigare l’impatto sulle forniture globali della guerra russa in Ucraina. E una regione che si sta unendo attraverso la diplomazia e la cooperazione, piuttosto che disgregarsi a causa del conflitto, ha meno probabilità di dar luogo a un estremismo violento che minaccia la nostra patria o a nuove guerreche potrebbero imporre nuovi oneri alle forze militari statunitensi e alle loro famiglie». Esattamente l’opposto di quanto sostengono alcuni osservatori dell’area, che ritengono che questo viaggio possa accelerare una potenziale guerra con l’Iran.

Biden rivendica: «In Arabia Saudita, abbiamo invertito la politica degli assegni in bianco che avevamo ereditato. Ho pubblicato il rapporto della comunità dell’intelligence sull’omicidio di Jamal Khashoggi, ho emesso nuove sanzioni, anche nei riguardi della forza di intervento rapido dell’Arabia Saudita coinvolta nel suo omicidio, e ho emesso 76 divieti di visto in base a una nuova regola che vieta l’ingresso negli Stati Uniti a chiunque venga trovato coinvolto in molestie ai dissidenti all’estero».

Il Presidente dice di essere consapevole che «ci sono molti che non sono d’accordo con la mia decisione di viaggiare in Arabia Saudita». Assicurando che le sue opinioni «sui diritti umani sono chiare e di lunga data e le libertà fondamentali sono sempre all’ordine del giorno quando viaggio all’estero, come lo saranno durante questo viaggio, proprio come lo saranno in Israele e in Cisgiordania» e spiega le ragioni che lo spingono ad entrare in Arabia Saudita. La ragione è basica: «Fin dall’inizio, il mio obiettivo è stato ri-orientare, ma non rompere, le relazioni con un Paese che da 80 anni è un partner strategico». E sottolinea che l’Arabia Saudita ha contribuito a ristabilire l’unità tra i sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e sta cooperando con la sua Amministrazione.

Biden non si trattiene sul fatto che quando venerdì sarà in Arabia Saudita si troverà sul terreno in competizione con la Cina, si limita ad un passaggio veloce. «Come Presidente, è mio compito mantenere il nostro Paese forte e sicuro.Dobbiamo contrastare l’aggressione della Russia,metterci nella migliore posizione possibile per superare la Cina».

Altro passaggio significativo, esaurendo così i temi in agenda di questo viaggio: «la normalizzazione tra Israele e il mondo arabo». Parla di «relazioni in erba», «tendenze promettenti, che gli Stati Uniti possono rafforzare in un modo in cui nessun altro Paese è in grado di farlo. Il mio viaggio la prossima settimana servirà a questo scopo».

Dore Feith e Ben Noon consigliavano che «sarebbe utile spiegare la sfida cinese nei termini che si registreranno a Riyadh. Dopotutto, la Cina sta aiutando l’Iran, che rappresenta una minaccia mortale per i sauditi. Negli ultimi anni, la Cina è diventata il partner economico d’elezione dell’Iran. Gli acquisti petroliferi cinesi hanno sfidato la campagna di sanzioni della ‘massima pressione’ statunitense contro Teheran. L’anno scorso, la Cina ha promesso 400 miliardi di dollari in investimenti energetici e infrastrutturali in Iran per 25 anni. E i due Paesi stanno ampliando la loro partnership per la sicurezza; Iran, Cina e Russia hanno condottoesercitazioni navali congiunte a gennaio. Biden potrebbe fornire al principe ereditario saudita valutazioni dell’intelligence statunitense sulla cooperazione economica e di sicurezza cinese-iraniana e su come questi collegamenti potrebbero danneggiare Riyadh a lungo termine.

Il sostegno cinese all’aggressione iraniana è una chiara minaccia per gli interessi sauditi», affermano Feith e Noon, «ma sembra che Mohammed bin Salman abbia calcolato che i benefici dell’assistenza militare cinese per ora superano i costi. Biden dovrebbe cercare un modo per cambiare quel calcolo».

Biden dovrà bilanciare gli interessi strategici degli Stati Uniti con le giustificate preoccupazioni in materia di diritti umani sull’Arabia Saudita, affermano i due analisti. I «leader di governo devono bilanciare principi contrastanti. Quando incontra il principe ereditario, Biden può promuovere i diritti umani discutendo casi di attivisti oppressi nel Paese», e contestualmente sfruttare l’occasione «per mettere da parte la sua promessa elettorale di trasformare l’Arabia Saudita in un ‘paria‘».

«Quella politica del ‘paria‘ non è sostenibile date le realtà strategiche, né è efficace nella promozione dei diritti umani. La Cina commercializza partnership con Paesi non democratici attraverso promesse di ‘non interferenza negli affari interni’. Spingere l’Arabia Saudita in un abbraccio strategico della Cina non serve gli interessi degli Stati Uniti, né gli interessi dei diritti umani».

L’Arabia Saudita, affermano i due analisti, ha rilasciato pubblicamente aperture alla Cina, «ma molte sono reversibili». Molta attività diplomatica è stata condotta, ma fino ad ora nessun fatto concreto si è visto. Si sta andando «verso un accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione del Golfo». Ci si può aspettare che fatti concreti avanzino «se i funzionari americani non riusciranno a riparare i legami strategici degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita».

«Biden può iniziare a riparare quei legami in questo viaggio, prima di una possibile visita del leader cinese Xi Jinping in Arabia Saudita. (Secondo quanto riferito, i sauditi hanno invitato Xi a marzo, ma il suo viaggio a Hong Kong il mese scorso è stata la prima volta che ha lasciato la Cina continentale dallo scoppio del COVID-19.) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha recentemente gettato le basi per un ripristino, affermando che il il Presidente intende ‘preservare’ le relazioni saudite, “perché ci aiuta anche a realizzare molte cose importanti”».

«Il compito di Biden è mostrare all’Arabia Saudita perché l’influenza degli Stati Uniti nella sua regione è di gran lunga preferibile a quella della Cina».

Le preoccupazioni di Dore Feith e Ben Noon, come di altri analisti, partono dal presupposto che la Cina sia disponibile e pronta ad assumere un ruolo in fatto di sicurezza. Non tutti ne sono convinti.

Mercy Kuo, vicepresidente esecutivo di Pamir Consulting, una società globale di informazioni sui rischi nell’area metropolitana di Washington, e membro del consiglio consultivo dell’Asia-Pacific Institute presso l’American Jewish Committee e membro del National Committee on U.S.-China Relations and International Institute for Strategic Studies, afferma: la «Cina non offre nulla di simile alla gamma di impegni politici e di sicurezza offerti dagli Stati Uniti». L’interesse di Pechino per il Golfo è sostanzialmente economico, e fino ad ora ha evitato un ruolo di sicurezza più ampio.Energia, appalti legati a grandi infrastrutture dalle quali le aziende cinesi ricavano utili crescenti, e portie zone franche lungo la costa della penisola arabica che si adattano perfettamente alle ambizioni della Maritime Silk Road Initiative, e c’è sinergia tra la Belt and Road Initiative cinese e Saudi Vision 2030, il programma di diversificazione economica che l’Arabia Saudita spera possa costruire un’economia più diversificata e sostenibile Certamente i risultati di questa campagna economica sono serventi le «ambizioni strategiche più ampie». Ma «non sono sicuro di dire che c’è un rischio geopolitico per gli Stati Uniti, perché la Cina non ha molto in termini di proiezione di potere nella regione e non è del tutto chiaro se sia comunque interessata a questo».

Trita Parsi, vicepresidente esecutivo del Quincy Institute, sostiene che Biden «sta pianificando di offrire ai dittatori dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti -da dove provenivano tutti i terroristi dell’11 settembre tranne due- un patto di difesa che impegna vite americane a difendere i loro regimi».

Parsi ricorda che Biden stesso, anche se non rilasciando dettagli, di fatto lo ha annunciato quandoha detto: «Gli impegni dei sauditi non riguardano nulla che abbia a che fare con l’energia», si tratta di «un incontro più ampio che si terrà in Arabia Saudita. Questo è il motivo per cui vado. E ha a che fare con la sicurezza nazionale per loro, per gli israeliani».

«Da mesi circolano voci a Washington secondo cui Biden sta cercando di espandere l’iniziativa di politica estera firmata da Trump –gli Accordi di Abraham– che hanno normalizzato le relazioni diplomatiche tra Israele, Bahrain e Emirati Arabi Uniti; Biden vuole portare l’Arabia Saudita in un simile tipo di accordo con Israele», afferma Parsi. «Cominciano a trapelare dettagli su come cercherà di convincere l’Arabia Saudita a compiere passi critici verso il riconoscimento di Israele. E il più allarmante è che gli Stati Uniti stanno offrendo un importante patto di sicurezza ai regimi autocratici dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti.

Secondo una fonte vicina al sovrano degli Emirati, si tratterebbe di un ‘patto di cooperazione strategica per la difesa vincolante‘ che va al di là di tutto ciò che gli Stati Uniti hanno precedentemente concordato nella regione».

Il prezzo di tale concessione, secondo Parsi, potrebbe essere proprio la Cina: Forse l’impegno più importante che gli Stati Uniti cercheranno di ottenere dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, è l’allineamento con la strategia americana per affrontare Russia e Cina. “I sauditi prenderanno determinati impegni per rimanere pienamente allineati con gli Stati Uniti nella loro competizione con Russia e Cina”, ha detto Shapiro a ‘Newsweek‘. Ma c’è poco da sperare che la strategia di Biden di inondare di concessioni il principe ereditario saudita e il sovrano degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed, porti a un impegno sostenibile-saudita-emiratino a fianco degli Stati Uniti nella grande competizione di potere di questo secolo». Anzi, afferma l’analista, i due Paesi «intascheranno le numerose concessioni di Biden e offriranno collaborazione tattica contro Russia e Cina nel breve periodo, mantenendo aperte le loro opzioni per tradire Washington lungo la strada».

E molto poco probabile che un accordo del genere, se verrà formalizzato nel corso della tappa in Arabia Saudita venerdì, venga reso noto nei dettagli. Di fatto in un tale eventuale accordo sarà definito il ruolo dei due grandi contendenti nel Medio Oriente per il prossimo decennio.