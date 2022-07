Inizia oggi il difficile viaggio del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Medio Oriente. Prima tappa: Israele. Il Presidente incontrerà i leader israeliani e poi farà una sosta nella Cisgiordania occupata da Israele per incontrare il Presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Avrebbe dovuto essere una tappa ‘facile’ rispetto alla successiva in Arabia Saudita, al centro di polemiche fin dall’annuncio il mese scorso. Invece, ancheIsraele promette imbarazzi e difficoltà per Biden. Il motivo è l‘uccisione, a maggio, da parte di Israele, della giornalista americano-palestinese Shireen Abu Akleh.

«Normalmente, gli Stati Uniti fanno dichiarazioni potenti in risposta alle uccisioni di americani all’estero, non così in questo caso, poiché l’assassino era israeliano», commenta Ray Hanania, un pluripremiato giornalista ed editorialista politico palestinese-americano.

«Per aiutare a facilitare il percorso di Biden, il Ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha rilasciato una dichiarazione, accuratamente formulata in inglese, in cui afferma che Israele non è responsabile dell’omicidio di Abu Akleh. Biden ha discusso sull’argomento, cercando di non dispiacere nessuna delle due parti, ma per lo più gli israeliani».

Gli atteggiamenti degli americani nei confronti di Israele sono ‘sfumati’, secondo una nuova analisi del Pew Research Center. Mentre due terzi degli adulti statunitensi (67%) esprimono una visione favorevole del popolo israeliano, una quota molto più piccola(48%) dice lo stesso del governo israeliano. Le opinioni su Israele come Paese, si trovano nel mezzo, con poco più della metà degli americani (55%) che esprime un’opinione favorevole.

«Nonostante lo schiacciante sostegno di cui Israele gode tra gli americani», afferma Hanania, «Biden sa che l’uccisione di un giornalista statunitense lo mette in contrasto con i media normalmente filo-israeliani e crea un’atmosfera imbarazzante quando si reca nella regione. ‘CNN‘ e il ‘Washington Post‘ hanno riferito quasi all’unanimità che Israele era responsabile della morte di Abu Akleh».

Prosegue Hanania: «Biden spera di camminare nella nebbia creata dalla dichiarazione di Gantz per concentrarsi su altri obiettivi, come rafforzare i legami con Israele e impedire all’Iran di costruire un’arma nucleare. Il Presidente degli Stati Uniti vuole anche sostenere i tentativi di Tel Aviv di espandere la sua politica di normalizzazione con altri Paesi della regione. Ma non può fare nulla di tutto ciò se l’omicidio di Abu Akleh continua a incombere sulla sua agenda politica come la spada di Damocle.

La famiglia di Abu Akleh -cittadini americani che vivono in Cisgiordania- ha inviato a Biden una lettera chiedendo un incontro, criticando il suo‘tradimento‘ per essersi rifiutato di condannare Israele. Biden non ha risposto alla famiglia, ma i suoi portavoce hanno accusato dell’uccisione di Abu Akleh, durante un raid militare a Jenin, ‘un proiettile israeliano‘, non di un cecchino israeliano».

In una intervista rilasciata alla ‘CNN‘, l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Dan Shapiro, ha affermato: «La tragica morte di Shireen Abu Akleh rimane motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti perché era cittadina statunitense e per la priorità data ai giornalisti che possono svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Mentre l’esito dell’indagine statunitense su chi è responsabile della sua uccisione è stato inconcludente [ma ha aggiunto che gli spari militari israeliani erano ‘probabilmente responsabili’ della sua morte], l’Amministrazione Biden continua a spingere per la responsabilità.L’argomento non sta scomparendo, anche se è probabile che né gli israeliani, né i palestinesi siano soddisfatti della posizione degli Stati Uniti».

Biden e Israele sanno che devono deviare la pallottola dell’uccisione di Abu Akleh perchè il viaggio possa avere successo. «In gioco c’è la credibilità del Presidente. Non ritenere il governo israeliano responsabile dell’uccisione di Abu Akleh non farà che indebolire ulteriormente Biden», mentre le elezioni di medio termine sono dietro l’angolo, e il Partito Democratico non è esattamente nella forma migliore per quell’appuntamento, oltre al fatto che tradizionalmente il partito politico che detiene la Casa Bianca perde seggi al Congresso durante le elezioni di medio termine.

«I recenti sondaggi mostrano che gli americani stanno lentamente ma costantemente cambiando atteggiamento e sostenendo i palestinesi», afferma Ray Hanania. Biden ne dovrà tenere conto. Ma non potrà ignorare un altro sondaggio, sempre del Pew Research Center. Con Biden alla Casa Bianca, «l’intensità del sentimento positivo in Israele nei confronti degli Stati Uniti è diminuita, con gli israeliani che offrono opinioni contrastanti sulla leadership del Presidente rispetto al suo predecessore, Donald Trump», afferma il Centro. Il «il 60% degli israeliani afferma di avere ‘molta‘ o ‘una certa‘ fiducia in Biden che faccia la cosa giusta per quanto riguarda gli affari mondiali, in calo di 11 punti percentuali rispetto alle valutazioni di Trump nel 2019. La quota di israeliani che esprimono ‘molta‘ fiducia in Biden è circa la metà della quota che ha detto lo stesso di Trump(rispettivamente 16% contro 30%)».

Biden, prosegue Ray Hanania, «ha annunciatodurante la sua campagna elettorale presidenziale, una ‘partnership‘ con gli arabi americani. Ha detto che avrebbe nominato arabi americani a posizioni chiave nel suo governo e avrebbe affrontato le loro preoccupazioni, sottolineando la lotta al razzismo mentre difendeva ‘la democrazia e i diritti umani a livello globale’. Biden ha nominato dozzine di arabo-americani alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, ma sembra che siano stati messi a tacere e sono riluttanti a parlare pubblicamente di questioni relative al Medio Oriente, in particolare alla Palestina».

Il conflitto israelo-palestinese non sarà di fatto al centro di questo viaggio di Biden. Dan Shapiro spiega bene i termini con cui la Casa Bianca lo sta trattando. «Biden crede fermamente che l’unica soluzione possibile al conflitto israelo-palestinese sia un accordo per due Stati, che vivono in pace e sicurezza. Ha mantenuto il trasferimento di Trump dell’ambasciata americana a Gerusalemme, in riconoscimento della capitale di Israele. Ma si è anche impegnato a ristabilire il consolato statunitense separato per condurre la diplomazia con i palestinesi che Trump ha chiuso, ed è consapevole del fatto che la risoluzione delle affermazioni di entrambe le parti a Gerusalemme può essere fatta solo al tavolo dei negoziati. Con la guerra civile in Siria che avanza e l’Iran che cerca di minacciare Israele con armi stanziate lì, non vi è alcuna seria possibilità di negoziati israelo-siriani. Quindi Biden non vede nulla all’orizzonte che sollevi dubbi sul controllo israeliano delle alture del Golan, e nessun motivo per approfondire la questione della sovranità».

Biden deve ancora nominare un inviato speciale in Medio Oriente a un anno dalla sua presidenza. Secondo alcuni questo la dice lunga sull’importanza che attribuisce alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente.

Shapiro non la pensa così. «Ciò probabilmenteriflette la valutazione realistica secondo cui le dinamiche politiche interne israeliane e palestinesi sono a una svolta estremamente improbabile», mentre altre priorità incombono, dalla Cina, alla NATO, all’Ucraina. «Nel frattempo,l’Amministrazione Biden sostiene misure che rafforzino l’economia palestinese, riducano gli attriti tra israeliani e palestinesi e limitino le azioni di entrambe le parti – come l’espansione degli insediamenti e i pagamenti ai terroristi [attraverso il Fondo dei martiri dell’Autorità Palestinese ]- che possono far si che un’eventuale soluzione ancora più difficile da raggiungere». In questa fase, non ci sono negoziati in essere, «si tratta più di mantenere vive le prospettive per due Stati per quando ripartirà un negoziato». Secondo l’ex ambasciatore, mentre avanza la così detta ‘normalizzazione’ delle relazioni di Israele con gli Stati arabi, «che lui sostiene pienamente», la questione palestinese rimane centrale, «continua a risuonare in gran parte del mondo arabo e influenzerà le prospettive di adesione di nuovi Paesi».

Se Biden deve guardare all’appuntamento elettorale di medio termine di novembre, anche Israele ha in agenda l’ennesima elezione. Gli israeliani, afferma Dan Shapiro, sono «concentrati su un’altra elezione, la quinta in meno di quattro anni. Anche se il nuovo Primo Ministro ad interim, Yair Lapid, è più moderato sulla questione palestinese rispetto al Primo Ministro uscente Naftali Bennett o al suo predecessore Benjamin Netanyahu, le campagne elettorali israeliane non sono il momento in cui i gesti verso i palestinesi sono più probabili».

Ennesimo motivo per cui nulla i palestinesi possono attendersi da questo viaggio, e, ennesimo motivo per cui, come afferma Ray Hanania, «la passeggiata di Biden attraverso il campo politico minato del conflitto israelo-palestinese sarà come camminare sul filo del rasoio tenendo un palo di bilanciamento con promesse non mantenute agli israeliani e ai palestinesi alle due estremità».