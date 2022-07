Al centro di un dibattito politico statunitense sui meriti del pellegrinaggio del presidente Joe Biden, questa settimana in Medio Oriente c’è la questione del modo migliore per garantire la stabilità regionale e proteggere gli interessi degli Stati Uniti.

Perso nel dibattito è se il costo per mantenere la stabilità sostenendo il governo autocratico sia inferiore a lungo termine rispetto alla spesa iniziale per aderire ai principi dei diritti umani, al pluralismo e a una governance trasparente e responsabile che inizialmente alienerebbe i partner mediorientali.

La visita di Biden in Arabia Saudita, dove incontrerà il Principe ereditario Mohammed bin Salman, che l’intelligence statunitense ha descritto come probabilmente responsabile dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, ribalta quella che sembrava essere una politica statunitense più basata sui principi, almeno quando si trattava del regno.

Biden si era rifiutato di incontrare Bin Salman e durante la sua campagna elettorale aveva promesso di costringere i sauditi a “pagare il prezzo e renderli, di fatto, i paria che sono”.

Sono successe molte cose dal voto che ha eletto Biden.

La guerra in Ucraina ha innescato una crisi energetica globale che richiede all’Arabia Saudita di contribuire ad aumentare l’offerta e ridurre i prezzi.

Cresce la tensione tra Israele e Iran in mezzo al pessimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo internazionale del 2015 per frenare il programma nucleare della Repubblica islamica. La crescente tensione si aggiunge all’urgenza percepita per la cooperazione in materia di sicurezza regionale tra Israele e gli stati arabi.

Infine, il conflitto israelo-palestinese sta peggiorando e, come un cigno nero, potrebbe degenerare in una maggiore violenza in qualsiasi momento.

Tutto ciò rafforza l’argomento realista che il rispettato studioso mediorientale F. Gregory Gause ha sinteticamente riassunto come la necessità per la politica statunitense di “privilegiare l’ordine su altri obiettivi”, il che significa “trattare con regimi e leader che hanno le mani insanguinate se serve agli interessi degli Stati Uniti. Il reengagement con l’Arabia Saudita si adatta a questo programma“.

Gli Stati Uniti hanno a lungo operato sostenendo l’autocrazia a scapito di rendere una maggiore trasparenza e responsabilità pietre miliari della cooperazione con Washington.

I benefici a breve termine sono evidenti, ma lo sono anche le ferite che peggiorano perché non vengono trattate adeguatamente, causando maggiori disordini e costando di più per risolversi più avanti. Inoltre, l’approccio che giustappone le azioni alla retorica degli Stati Uniti fa sì che le promesse di adesione ai valori suonino vane in un momento in cui la credibilità può essere un fattore determinante nella rivalità con Russia e Cina.

Il Presidente George W. Bush e il suo allora consigliere per la sicurezza nazionale, Condoleezza Rice, lo hanno riconosciuto due decenni fa quando hanno affermato che la violenza jihadista e gli attacchi dell’11 settembre erano in parte il risultato dell’incapacità degli Stati Uniti di difendere i propri valori. Tuttavia, come Barak Obama, hanno fallito i loro sforzi per fare qualcosa al riguardo.

Questo non ha impedito a Bush di iniziare guerre senza fine in Afghanistan e Iraq che hanno filtrato la forza degli Stati Uniti, causato una significativa perdita di vite umane e costato trilioni di dollari che alla fine hanno rafforzato gruppi ostili agli interessi degli Stati Uniti, inclusi i talebani e i filo-iraniani forze armate in varie parti del Medio Oriente.

Il sostegno agli autocrati ha innescato rivolte popolari che hanno rovesciato otto leader arabi negli anni 2010 e provocato una brutale controrivoluzione responsabile delle peggiori violazioni dei diritti umani nella regione da decenni.

Per essere chiari, questo non è un appello all’interferenza degli Stati Uniti per imporre i suoi valori e standard. Ciò potrebbe rivelarsi disastroso quanto gli interventi militari. Invece, le nazioni devono fare le proprie scelte, valutare le opzioni e applicare un’analisi costi/benefici.

Un modo in cui gli Stati Uniti potrebbero tentare di colmare le differenze su ciò che dovrebbe guidare la politica statunitense sarebbe concentrarsi sulla sicurezza umana, inclusa l’endemica governance non trasparente e irresponsabile, la diversificazione economica, la corruzione e la riforma sociale. Questo approccio potrebbe offrire una backdoor per questioni più delicate in materia di diritti umani.

L’attenzione alla sicurezza umana assume ulteriore significato sullo sfondo di un recente sondaggio di 23.00 persone in nove Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa non del Golfo. Più della metà degli intervistati era d’accordo con l’affermazione che l’economia era debole in un sistema democratico e che erano più preoccupati per l’efficacia delle politiche del loro governo che per il loro tipo di governo, affermando di aver bisogno di un leader che potesse “infrangere le regole” se necessario per portare a termine le cose.

Per gli Stati Uniti, il costo di rendere una governance trasparente e responsabile una pietra angolare della cooperazione potrebbe rivelarsi rapidamente meno costoso quando si tratta di Stati del Golfo, che, a breve e medio termine, hanno poche opzioni.

Né la Cina né la Russia sono disposte o in grado di sostituire gli Stati Uniti come garanti della sicurezza della regione, anche se gli Stati Uniti stanno cercando di rinnovare il loro impegno a liberare energia e risorse per la loro rivalità con la Cina.

Le alleanze regionali, in particolare con Israele, possono compensare in una certa misura l’incertezza sull’affidabilità degli Stati Uniti, ma sono piene di insidie. Gli Stati del Golfo sono molto lontani dall’essere in grado di assumersi la piena responsabilità della loro difesa, cosa che nel caso degli Stati più piccoli potrebbe non essere mai realizzabile, anche se c’è una maggiore enfasi sulla costruzione di industrie di armi nazionali.

Per sedurre Biden, l’Arabia Saudita starebbe rimuginando, invitando un alto funzionario israeliano, molto probabilmente il primo ministro provvisorio Yair Lapid, a unirsi a Biden nella sua visita nel regno.

L’invito renderebbe l’incontro tra Bin Salman e Biden più appetibile per il Presidente degli Stati Uniti e rafforzerebbe un’offerta saudita per un rapporto di difesa più stretto con gli Stati Uniti che includa un fermo impegno a facilitare la vendita di armi come droni avanzati che gli Stati Uniti sono stati finora riluttanti ad approvare.

Fonti ben informato hanno riferito che, giorni prima della visita di Biden, l’amministrazione stava valutando la revoca del divieto di vendita di armi offensive all’Arabia Saudita. Hanno detto che una decisione finale dipenderà dal fatto che il regno progredirà verso la fine della sua guerra durata sette anni nel vicino Yemen.

Il potenziale compromesso per un più solido impegno degli Stati Uniti per la sicurezza saudita potrebbe essere una promessa del regno di mantenere le sue relazioni economiche ed energetiche con la Cina, ma indebolire i suoi crescenti legami strategici con Pechino.

L’ostacolo a un tale accordo è la stessa circostanza che mina l’argomento dei sostenitori per una politica estera statunitense più basata sui principi: la politica interna degli Stati Uniti.

I governanti mediorientali avranno notato che le possibilità che il Partito Democratico di Biden mantenga la maggioranza al Congresso nelle elezioni di medio termine di quest’anno sono scarse. Quando avranno a che fare con Biden, considereranno anche che l’ex Presidente Donald J. Trump o un repubblicano simile a Tump potrebbero vincere le elezioni presidenziali del 2024.

“Sono profondamente consapevoli della diminuzione della valuta politica (di Biden) e hanno iniziato a guardare oltre verso il ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump o del suo avatar”, ha affermato Aaron David Miller, ex analista e negoziatore del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente, ed ex Il funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale Steven Simon.

In definitiva, la lezione implicita è che affinché gli Stati Uniti adottino con successo una politica estera basata sui valori, dovrebbero prima mettere in ordine la propria casa, cosa che i suoi partner mediorientali potrebbero non credere a ragione sia imminente.