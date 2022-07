«L’allineamento militare tra Israele e gli Stati arabi del Golfo rischia di intensificare il conflitto in Medio Oriente, senza indebolire la posizione geopolitica o il programma nucleare dell’Iran». Così, in efficace sintesi, l’esito dell’analisi condotta dall’European Council on Foreign Relations, a firma degli analisti Cinzia Bianco, Ellie Geranmayeh, Hugh Lovatt, sulla possibilità che gli Stati Uniti sostengano un patto di difesa di Paesi del Golfo e Israele alleati. Un patto potenzialmente incendiario.

Sostegno che si potrebbe esplicitare tra oggi e domani, in occasione del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (che comprende Arabia Saudita, Bahrein, Emirati, Kuwait, Oman e Qatar) allargato a Egitto, Iraq e Giordania (GCC+3).

Il tema è il partenariato di sicurezza regionale tra Israele e i Paesi arabi, annunciato da Israele che lo ha definito, attraverso il suo Ministro della Difesa, Benny Gantz, come una «alleanza regionale di difesa aerea sponsorizzata dagli Stati Uniti», nota come Middle East Air Defense Alliance (MEAD).

Il programma di difesa, ha affermato Gantz, «è già operativo e ha già consentito l’intercettazione riuscita dei tentativi iraniani di attaccare Israele e altri Paesi». E, ha aggiunto il Ministro: «Nell’ultimo anno ho condotto un vasto programma, insieme ai miei partner al Pentagono e nell’Amministrazione statunitense, che rafforzerà la cooperazione tra Israele e i Paesi della regione».

Dunque: l’alleanza è già in essere; l’alleanza è dichiaratamente e unicamente in chiave anti-Iran; la visita di Biden nell’area dovrebbe essere occasione per il rafforzamento dell’alleanza-«Spero che faremo un altro passo avanti», ha detto Gantz-, e, forse, per una qualche ufficializzazione, dopo che da settimane è al centro dell’attenzione dei politici e degli analisti, nonché occasione di rumors e speculazioni; la ‘sponsorizzazione‘ degli USA si suppone sia politica e militare, ma né Gantz, né altre fonti ufficiali hanno chiarito.

Per spiegare dettagliatamente il processo di questo programma di lavoro e la pericolosità insita nello stesso, l’analisi di ECFR recita: «In risposta a una percepita perdita delle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti, i leader mediorientali hanno cercato di mantenere i canali per la riduzione dell’escalation con l’Iran anche se hanno costruito relazioni di sicurezza con Israele. Una rinnovata spinta alla sicurezza degli Stati Uniti potrebbe capovolgere questo equilibrio, soprattutto se accompagnata da richieste degli Stati Uniti di rafforzare la pressione sull’Iran a seguito del fallimento dei negoziati sul nucleare. In questo scenario, Israele e gli Stati arabi del Golfo si sentirebbero incoraggiati a perseguire una posizione più conflittuale contro l’Iran, che ridurrebbe il dialogo regionale e alimenterebbe una pericolosa escalation».

Il Ministro Gantz non ha indicato quali sono i Paesi arabi che fanno parte dell’alleanza, ma le discussioni sul tema concordano su Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Paesi che hanno sottoscritto gli Accordi di Abramo (Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco, Sudan), volti alla ‘normalizzazione‘ delle relazioni con Israele. Il ‘passo avanti‘ auspicato da Gantz è, molto evidentemente, in direzione di Riyadh.

Gli Accordi di Abramo, infatti, non sono stati sottoscritti dall’Arabia Saudita, l’ostacolo è la irrisolta questione palestinese (gli Al-Saud sono da sempre sostenitori della causa palestinese). Biden dovrebbe convincere Mohammed Bin Salman a una svolta nella politica della famiglia reale che avvi un processo che finalmente coinvolga nella normalizzazione l’Arabia Saudita. ECFR a questo riguardo afferma: «sembra che si stia preparando silenziosamente a farlo». A quel punto l’ingresso in MEAD di Riyadh avrebbe la strada spianata. Anche considerando il fatto che Arabia Saudita e Israele in maniera sotterranea già collaborano su vari fronti, a partire da quello militare, e sono accomunati dalla postura anti-Iran.

Il momento è particolarmente delicato in Medio Oriente, sostiene il rapporto ECFR. I «colloqui con l’Iran sul suo programma nucleare sono sull’orlo del collasso», per quanto, Nasser Kanaani, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, abbia dichiarato, mercoledì, che l’ora e il luogo del prossimo round di colloqui sul nucleare saranno presto annunciati, intanto Israele, fermamente contrario alla riattivazione dell’accordo, «sta intensificando le sue operazioni clandestine all’interno dell’Iran». I così detti ‘colloqui di Baghdad‘ erano avviati discretamente bene, Arabia Saudita e Iran si sono seduti al tavolo del confronto, gli altri Stati mediorientali si sianoimpegnati in un nuovo dialogo nell’ultimo anno, come sottolinea ECFR. Questo processo potrebbe finire in stallo, come le trattative sul nucleare iraniano. A questo punto «c’è il rischio che -anziché rafforzare la sicurezza regionale, che Biden sostiene essere l’obiettivo del suo viaggio- un’ulteriore militarizzazione delle relazioni arabo-israeliane, con l’esplicito obiettivo di contrastare l’Iran, porti a nuove violenze in Medio Oriente». E sullo sfondo: la guerra in Ucraina -che secondo le previsioni peggiori, oltre una durata indefinita, potrebbe coinvolgere altri Paesi quali Moldavia e perfino Kazakistan-; la crisi energetica con la conseguente dipendenza dell’Occidente dalle risorse mediorientali; l’inflazione; in USA, il nervosismo legato alle elezioni di medio termine. Un momento delicato che richiederebbe la stabilizzazione del Medio Oriente.

«Israele si è concentrato sulla trasformazione degli Accordi di Abraham in un quadro multilaterale. Questi sforzi hanno sostenuto la creazione del Forum del Negev, a giugno, riunendo Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco, Stati Uniti ed Egitto, attraverso la cooperazione su questioni che vanno dalla sicurezza regionale all’energia pulita e al turismo. Israele ha propagandato questo come l’inizio di una nuova architettura di difesa comune (una sorta di ‘NATO mediorientale’) per contrastare l’influenza regionale e il programma nucleare dell’Iran, che vede come minaccia esistenziale».

A margine anche importanti prospettive economiche. Il Ministro delle Finanze israeliano, Avigdor Lieberman, nei giorni scorsi ha detto: «E’ tempo di creare un nuovo mercato comune in Medio Oriente: Israele, Arabia Saudita, Paesi del Golfo e Giordania. Questa è la grande sfida». «Cambierà la realtà qui da un capo all’altro, sia nel campo della sicurezza che dell’economia. Pertanto, spero che l’enfasi durante la visita di Biden sarà sulla creazione di questo nuovo mercato in Medio Oriente». Lieberman ha affermato che la sua visione regionale includerebbe «una sorta di autostrada trans-mediorientale» e una rete ferroviaria che colleghi i Paesi partner. Il che, per altro, potrebbe essere funzionale a isolare anche fisicamente (e dunque economicamente) l’Iran.

«I funzionari israeliani ritengono che, con il sostegno degli Stati Uniti, questo quadro di sicurezza multilaterale possa anche approfondire le sue relazioni nella regione, non ultimo persuadendo i leader vacillanti come quelli dell’Arabia Saudita a sostenere la normalizzazione».

Il MEAD prevede fondamentalmente, spiega ECFR, «il dispiegamento di radar di allerta precoce israeliani nella penisola arabica e la sincronizzazione dei sistemi di difesa aerea regionali, con l’obiettivo di contrastare possibili attacchi missilistici da parte dell’Iran e dei suoi alleati. Secondo quanto riferito, funzionari della sicurezza di Israele, Arabia Saudita e Qatar», anche il Qatar, come l’Arabia Saudita, non ha relazioni ufficiali con Israele, «hanno discusso la proposta MEAD nella località egiziana di Sharm El-Sheikh nel marzo 2022». Al tavolo anche Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto. Questi ultimi due Paesi si sarebbero dimostrati freddi all’ipotesi di partecipare a MEAD.

«Secondo quanto riferito», da un funzionario degli Emirati Arabi Uniti sentito dagli autori del report di ECFR, «l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno già beneficiato delle capacità high-tech di Israele, ricevendo un avviso precoce che ha permesso loro di intercettare alcuni dei missili e dei droni diretti contro di loro all’inizio del 2022».

Dunque, di fatto si può ritenere l’Arabia Saudita già parte di MEAD.

Entrambi i Paesi «vedono evidenti vantaggi nel rafforzare la loro difesa aerea e capacitàattraverso l’acquisizione della tecnologia di guerra informatica di Israele e di sistemi avanzati di difesa missilistica, come David’s Sling, e il nuovo Iron Beam, entrambi sviluppati congiuntamente con gli Stati Uniti, e che richiedono l’autorizzazione americana per essere trasferiti in Paesi terzi. Le monarchie del Golfo hanno anche bisogno del consenso israeliano per procurarsi armi americane più avanzate, dato l’impegno degli Stati Uniti a preservare il “vantaggio militare qualitativo’ di Israele nella regione».

MEAD, secondo le dichiarazioni di parte israeliana è già operativa, eppure il rapporto di ECFR solleva dubbi sulla sua effettiva realizzazione. «Questa iniziativa potrebbe subire la stessa sorte dei piani falliti dell’Amministrazione Trump di creare un’alleanza strategica per il Medio Oriente. Sebbene i potenziali membri di questa alleanza apprezzeranno una maggiore cooperazione in materia di sicurezza regionale, è probabile che le loro percezioni e priorità divergenti delle minacce riguardanti l’Iran impediscano un coordinamento efficace tra di loro».

Sì, perchè «non tutti i Paesi del GCC considerano l’Iran una minaccia esistenziale. Anche quelli che lo fanno, come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno recentemente cercato di allentare le tensioni con l’Iran attraverso l’impegno diplomatico e, nel caso degli Emirati Arabi Uniti, crescenti legami economici».

La Giordania, che ha firmato un trattato di pace con Israele nel 1994, considera gli Accordi di Abramo potenzialmente in grado di «minare una soluzione a due Stati tra israeliani e palestinesi, che considera la chiave per la sua stabilità interna, data la sua vasta popolazione palestinese popolazione. Anche l’Egitto ha rifiutato di sostenere qualsiasi impresa di sicurezza anti-Iran, rifiutando persino le richieste saudite di sostegno in Yemen. Il Marocco, membro entusiasta del Forum del Negev, vede la sua sicurezza attraverso il prisma della sua rivalità con l’Algeria piuttosto che un lontano Iran».

Quel che si potrebbe profilare è qualcosa di un po’ di meno di un Alleanza formale, e ben lontano dall’evocata ‘Nato Mediorientale‘ «Anche l’idea più modesta di un sistema di difesa aerea integrato a livello regionale sarà difficile da realizzare in un formato multilaterale. Gli Stati Uniti promuovono l’idea di un’architettura di difesa missilistica GCC integrata da oltre un decennio, ma la profonda riluttanza dei leader arabi del Golfo a condividere tra loro dati militari sensibili ha impedito a questo sforzo di andare avanti. Tuttavia, i recenti successi di Israele nello sviluppo di legami di sicurezza con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti indicano chepotrebbe stabilire una rete di sicurezza meno formale sostenuta da una rete ‘‘hub and spoke‘ di accordi bilaterali».

MEAD in particolare, ma anche solo una rete di sicurezza informale, avrebbe in se, secondo gli analisti ECFR, il seme di un grande rischio per la stabilità dell’area e non solo -i primi a risentirne sarebbero gli europei. Sarà «difficile garantire che questa cooperazione in materia di sicurezza non si trasformi in –o assuma l’apparenza di– un’alleanza offensiva contro l’Iran. Teheran la vedrà sicuramente in questa luce, dato il ruolo di leadership di Israele e la sua chiara focalizzazione sull’Iran».

In affetti, la risposta agli annunci di MEAD da parte di Teheran è esattamente quella prevista dagli analisti.

Nei giorni scorsi, Yadollah Javani, responsabile degli Affari Politici dell’Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, «afferma che le precedenti coalizioni tra Stati Uniti, Arabia Saudita e regime israeliano sono fallite di fronte al fronte della resistenza, prevedendo che anche una possibile nuova alleanza sotto forma di ‘Nato araba‘ si rivelerà inefficace», riporta ‘Tehran Times‘.

Discutendo del futuro della NATO araba, nel caso si formasse, ha sottolineato «il track record di americani, sauditi e israeliani nell’affrontare il fronte della resistenza, è pieno di fallimenti e della loro posizione passiva contro di esso». «Tenendo conto delle precedenti coalizioni» di Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, «la nuova coalizione sarà una coalizione debole e inefficacecontro il fronte di resistenza e la Repubblica islamica dell’Iran».

Javani ha ribadito che gli sviluppi mostrano che senza il ritiro degli Stati Uniti dalla regione e la sconfitta del regime sionista e dei suoi alleati nella regione, nessun altro fattore può cambiare l’equazione.

Negli stessi giorni è intervenuto anche Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in riferimento all’accordo sul nucleare (JCPOA). Rasi ha affermato che l’Iran manterrà le sue posizioni, ovvero le sue richieste al tavolo delle trattative che dovrebbero concludersi con il rientro nell’accordo degli Stati Uniti. Raisi «ha consigliato agli americani di vedere i fatti e imparare dal passato, invece di ripetere l’esperienza fallita della massima pressione sulla nazione iraniana».

«Lungi dall’indebolire la posizione regionale e il programma nucleare dell’Iran, l’allineamento militare tra Israele e gli Stati arabi del Golfo potrebbe aumentare le tensioni in Medio Oriente. Teheran vedrebbe una grave minaccia negli sforzi per creare infrastrutture militari nella penisola arabica da cui Israele potrebbe lanciare un attacco diretto. L’Iran probabilmente si vendicherà accelerando il suo programma nucleare e intensificando le proprie operazioni militari, anche in un modo che potrebbe prendere di mira gli interessi occidentali come le petroliere che trasportano energia in Europa», si legge nel rapporto ECFR.

Tutto ciò rappresenterebbe una grave battuta d’arresto per il delicato dialogo regionale in corso, vale a dire, i binari bilaterali dell’Arabia Saudita e degli Emirati con l’Iran. La discussione mediata dall’Iraq tra Arabia Saudita e Iran ha avuto finora solo un successo limitato, ma ha notevolmente allentato le tensioni regionali e ha contribuito a produrre una tregua di mesi in Yemen. Se questo dialogo continua, Iran e Arabia Saudita potrebbero concordare una soluzione più permanente al conflitto in Yemen, aumentando la prospettiva di una più ampia de-escalation regionale. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti sono desiderosi di evitare di essere coinvolti in una nuova ondata di sanzioni e pressioni statunitensi sull’Iran, sia perché temono l’escalation militare da parte di Teheran, sia perché si trovano in una posizione ideale per diventare un hub per ampliare il commercio con il Paese. Il Qatar, da parte sua, ha attivamente sostenuto i negoziati sul programma nucleare iraniano e potrebbe essere aperto a collaborare con Teheran per l’ulteriore sviluppo del loro giacimento di gas condiviso». Questa spazi di dialogo e costruzione di de-escalation verrebbero meno se gli Stati Uniti, magari proprio domani, in occasione del vertice GCC+3, si muovessero in direzione di una maggiore militarizzazione dell’area come vorrebbe Israele.

Gli Stati Uniti nelle ultime ore sono sembrati frenare. «Il Primo Ministro ad interim di Israele, Yair Lapid, giovedì ha spinto il Presidente Biden ad andare oltre il suo impegno pubblico per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare, dichiarando che tutte le Nazioni democratiche devono impegnarsi ad agire se gli iraniani continuano “a sviluppare il loro programma nucleare”. «Biden ha ascoltato attentamente, ma non ha mai ripetuto quell’impegno. Invece, si è limitato a parlare di impedire all’Iran di ottenere un’arma, non un programma che potrebbe essere destinato a svilupparne uno». Così la cronaca dell’incontro di Biden con Lapid di ieri del ‘New York Times‘.

«La distinzione tra l’impegno di Biden e la dichiarazione di Lapid è più che semantica: va al cuore dei diversi approcci dei loro Paesi nell’affrontare le ambizioni nucleari dell’Iran».

«Israele ha condotto una serie di operazioni segrete di sabotaggio e assassinio per rallentare la capacità dell’Iran di arricchire il combustibile nucleare, mentre Biden ha insistito sul fatto che la diplomazia e il ripristino dell’accordo nucleare iraniano del 2015 sono il modo migliore per trovare una soluzione permanente».

Facendo riferimento a MEAD, il quotidiano newyorkese afferma: «I funzionari dell’Amministrazione affermano che mentre stanno spingendo per le piene relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele», Lapid ha dichiarato la disponibilità di Israele a normalizzare le relazioni diplomatiche con più Nazioni arabe, inclusa l’Arabia Saudita, «si aspettano solo progressi incrementali verso quell’obiettivo in questo viaggio».

Si fa notare che nella dichiarazione congiuntafirmata dal premier israeliano e dal Presidente americano, gli Stati Uniti sono impegnati ad espandere l’integrazione regionale di Israele,anche nel contesto della visita di Biden in Arabia Saudita. Non si parla di MEAD. Il che ovviamente non vuol dire che Biden non affronterà il tema in Arabia Saudita, anzi, probabilmente sarà il tema al centro di tutti gli incontri, ma per il momento in funzione di ‘progressi incrementali’, volti probabilmente a quel qualcosa in meno di una alleanza formale ipotizzata da ECFR, e in attesa di vedere se i negoziati sul nucleare possono ancora avere una speranza. Qualcosa a cui Biden potrebbe finalmente essere interessato, considerato che è alla ricerca di petrolio, e in grande quantità, e l’Iran lo ha già a disposizione, mentre l’Arabia Saudita non sarebbe in grado di soddisfare da sola tutte le necessità.

Perchè il petrolio iraniano possa fluire, le sanzioni devono essere rimosse, e potranno essere rimosse se le trattative nucleari si risolvono positivamente.

Joe Biden, andando in Arabia Saudita da Mohammad bin Salman, è tornato sui suoi passi rispetto alla promessa di fare del Paese, causa le azioni del principe, un ‘paria’; potrebbe forse trovare una buona motivazione ufficiale per fare un passo indietro sulla promessa di non rimuovere la designazione terroristica dell’IRGC, l’ultimo grande ostacolo che impedisce la firma per il riavvio dell’accordo.

La richiesta relativa all’IRGC è una questione puramente di principio per l’Iran, il rifiuto da parte di Biden anche, è una questione di principio. E’ possibile che Biden deroghi a questo che, più che principio in se, agli occhi oramai anche degli osservatori americani, è testardaggine e impuntatura fine a se stessa?