Biden deve resistere alle richieste per dare a Zelensky tutto ciò che vuole

Dopo un anno di guerra, gli ucraini stanno comprensibilmente cercando tutto l’aiuto possibile dai loro partner occidentali per cacciare le forze russe fuori dal loro paese.

Il fatto che questo sostegno possa potenzialmente portare a un intervento diretto della NATO nel conflitto e nella guerra tra NATO e Russia non sembra preoccupare il governo ucraino, anzi, potrebbe essere accolto con favore. Ma questo segna la netta divergenza con gli interessi americani in questa guerra e la politica centrale dell’amministrazione Biden, che è proprio quella di evitare un intervento così diretto.

Ciò significa che è giunto il momento per gli Stati Uniti ei suoi alleati di affrontare la realtà di cui hanno bisogno per trovare una strategia di uscita prima che sia troppo tardi.

In una conferenza stampa in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il popolo americano per il suo sostegno, ma ha anche messo in guardia contro il crescente sentimento tra gli americani che gli Stati Uniti stiano dando troppi aiuti all’Ucraina. Ha affermato coraggiosamente che gli Stati Uniti perderebbero la loro posizione di leadership nel mondo se non sconfiggessero la Russia in Ucraina. Ha detto – senza alcuna prova – che se l’assistenza si indebolisce e l’Ucraina perde, la Russia entrerebbe negli Stati baltici e gli Stati Uniti dovrebbero quindi inviare i loro figli e le loro figlie a combattere per la difesa degli Stati membri della NATO.

Una versione modificata della sua dichiarazione è diventata virale su Twitter mentre i critici statunitensi dei finanziamenti illimitati all’Ucraina hanno espresso indignazione per il suggerimento di Zelensky secondo cui gli americani potrebbero dover mandare i loro figli e le loro figlie a combattere in Ucraina. Mentre la sua affermazione è stata estrapolata dal contesto, un tale scenario è in realtà nel regno delle possibilità – solo non come risultato del mancato raggiungimento della “vittoria totale”, ma come risultato della continua escalation della guerra.

È proprio su questo punto che gli interessi americani (e occidentali più in generale) divergono da quelli dell’Ucraina, perché in assenza di un intervento della NATO , una vittoria totale in Ucraina non è possibile . Tuttavia, anche con un intervento della NATO, la “vittoria” si verificherebbe solo dopo uno scontro costoso, forse anche nucleare, in cui non emergerebbero veri vincitori.

La Russia e l’Ucraina sono attualmente bloccate in una dura guerra di logoramento e la Russia sta ottenendo guadagni incrementali . Se questa guerra continua nella sua forma attuale, è probabile che il risultato dipenda dall’attore che trarrebbe vantaggio dal gioco lungo, e sfortunatamente quell’attore è molto probabilmente la Russia, con più di tre volte la popolazione dell’Ucraina e un’economia molto più grande .

Invece di aumentare le forniture di armi e incoraggiare gli ucraini a respingere l’esercito russo fino ai confini dell’Ucraina del 1991, dobbiamo capire che così facendo probabilmente si inciterebbe a severe misure di escalation da parte della Russia, in particolare se è in gioco la Crimea; e che questa escalation potrebbe portare all’intervento della NATO e alla guerra tra Russia e Occidente. Il presidente Biden sembra seguire questa guida.

Alcuni scenari che potrebbero rendere probabile un intervento includono ricadute orizzontali come un attacco al territorio della NATO per prendere di mira le linee di rifornimento verso l’Ucraina; o una fuoriuscita accidentale nel territorio della NATO, come è già accaduto in Polonia e vicino allo spazio aereo della NATO in Moldavia . Un altro scenario potrebbe essere un’escalation verticale come l’uso di un’arma nucleare tattica in Ucraina a cui la NATO risponderebbe sicuramente. Ciò potrebbe accadere se la Russia subisse una sconfitta in caso di un’offensiva ucraina in Crimea.

Altri scenari includono la Russia che intensifica la guerra con altri mezzi che richiederebbero anche una risposta della NATO, come il taglio dei cavi marini sottomarini o il targeting delle infrastrutture della NATO con plausibile negazione, come è stato fatto da un attore statale sconosciuto con i gasdotti Nordstream.

Sembra che queste preoccupazioni stiano crescendo tra alleati e collegi elettorali nazionali in Europa e negli Stati Uniti. In effetti, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è appena volato a Washington DC venerdì per discutere dell’Ucraina con il presidente Biden. Francia e Germania hanno espresso maggiore disponibilità a porre fine alla guerra attraverso colloqui di pace rispetto ad altri alleati. Il loro incontro è avvenuto anche tra le crescenti preoccupazioni sui presunti piani della Cina di inviare aiuti militari alla Russia. Commentando il potenziale aiuto cinese alla Russia, Zelensky ha detto al quotidiano tedesco Die Welt che se la Cina si alleerà con la Russia, ci sarà una guerra mondiale ; non è una prospettiva molto desiderabile dal punto di vista di nessuno.

La Cina potrebbe fornire alla Russia un aiuto letale se valutasse che così facendo aiuterebbe la Russia a porre fine alla guerra più velocemente, o se la Russia sembra perdere in una nuova controffensiva ucraina con l’aiuto di un nuovo afflusso di armi dall’Occidente. Anche con la probabilità che la Russia abbia il vantaggio in uno scenario di lunga guerra, sarebbe nell’interesse della Cina vedere la guerra finire più velocemente per motivi di stabilità globale e per garantire che il suo partner strategico non esaurisca tutte le sue risorse militari. Una Russia più forte è un partner migliore per la Cina per bilanciare il potere degli Stati Uniti rispetto a una Russia indebolita.

Se la Cina iniziasse a fornire armi alla Russia, ciò creerebbe una situazione ancora più costosa. Tali aiuti aiuterebbero a far pendere la bilancia a favore della Russia sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti risponderebbero sicuramente armando ulteriormente l’Ucraina e imponendo nuove sanzioni alla Cina, spingendo i suoi partner a fare lo stesso. Ciò creerebbe una nuova escalation della guerra e una biforcazione delle relazioni internazionali nel contesto di una guerra fredda, dove una guerra calda ha più possibilità di scoppiare tra le grandi potenze.

Prima di lasciare che le cose arrivino a quel punto, dovremmo compiere sforzi concertati per porre fine alla guerra incoraggiando un cessate il fuoco e negoziati prima che l’Ucraina perda altro territorio e prima che la guerra si trasformi in una conflagrazione globale che può solo finire in un disastro. I partner occidentali dell’Ucraina sembrano disposti a sostenere un nuovo patto di difesa con Kiev, e l’Unione Europea ha accettato l’Ucraina come candidato all’UE. Questi sono risultati positivi e possono far parte di una soluzione a lungo termine che assicurerà lo sviluppo dell’Ucraina come nazione e una pace duratura in Europa.

Contrariamente all’avvertimento di Zelensky secondo cui il mancato raggiungimento della “vittoria totale” porterebbe a una guerra più ampia in Europa, sarebbe saggio adattare la nostra logica alle realtà attuali e rendersi conto che è proprio se non cerchiamo la fine di questa guerra attraverso una soluzione a lungo termine che la NATO potrebbe dover combattere una guerra più ampia in Europa.