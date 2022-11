Biden convintamente verso la diplomazia con la Russia

I recenti interventi diplomatici del Presidente Joe Biden nella guerra Russia-Ucraina hanno dato un colpo di frusta a Washington. Nelle ultime due settimane, i rapporti hanno rivelato che l’Amministrazione Biden ha avuto discussioni con l’Ucraina per spingerla verso i negoziati e si è impegnata in colloqui diretti segreti con la Russia per prevenire l’escalation nucleare. L’Amministrazione ha anche recentemente accettato di riprendere le ispezioni ai sensi del Trattato New START sulla riduzione delle armi nucleari, in coordinamento con la Russia.

Ironia della sorte, le rivelazioni sulla diplomazia di Biden arrivano meno di un mese dopo l’ormai famigerata -o forse visionaria- lettera ritirata dei progressisti di 30 House che invitavano Biden a investire di più nella diplomazia per portare a una fine accettabile della guerra. Mentre quella lettera è stata mal definita e aspramente criticata da gran parte dell’establishment di Washington come pacificazione, si è scoperto che Biden stava già usando sensibilmente la diplomazia per cercare di ridurre i danni e aiutare a porre fine alla guerra a condizioni vantaggiose per l’Ucraina. È uno sviluppo promettente: Biden dovrebbe essere elogiato per essere passato alla diplomazia e all’allentamento.

Rapporti recenti hanno rivelato che il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, all’inizio di questo mese, ha avviato discussioni con l’Ucraina per porre fine al conflitto, spingendo Kiev a mostrare una maggiore apertura alla diplomazia. «L’Ucraina deve mostrare la sua volontà di porre fine alla guerra in modo ragionevole e pacifico», secondo quanto riferito da funzionari statunitensi a Kiev. Come risultato diretto degli sforzi di Sullivan, la scorsa settimana il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha delineato cinque condizioni per i negoziati che non includevano più la richiesta non iniziale che il Presidente russo Vladimir Putin fosse fuori dal potere prima che i colloqui potessero aver luogo.

Allo stesso tempo, Sullivan ha avviato comunicazioni dirette con la sua controparte russa, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, assicurando che la diplomazia USA-Russia non sarà più esclusivamente nelle mani dei generali americani. L’ampio sostegno americano ha aiutato l’Ucraina a riconquistare vaste aree di terra, tra cui Kherson, costringendo i russi a rinunciare al territorio che aveva formalmente annesso solo poche settimane fa e ad adottare una posizione difensiva. «È sempre più evidente che la Russia si è ora spostata verso una posizione difensiva più definitiva lungo la maggior parte delle linee del fronte», ha detto alla ‘NBC‘ un funzionario occidentale .

Il lodevole spostamento di Biden verso la diplomazia è forse un po’ sorprendente, dato che l’establishment di Washington ha trattato ogni accenno di negoziato come una pacificazione e un tradimento degli ucraini. Solo due settimane fa, Ed Luce del ‘Financial Times‘ ha concluso che diplomazia «è una parola tabù nella politica americana in questo momento».

Tale valutazione ha fatto seguito alla brutale condanna di una lettera del Congressional Progressive Caucus (CPC) che esprimeva sostegno alla politica ucraina di Biden di assistenza militare all’Ucraina, incoraggiando anche dolcemente la Casa Bianca a una «spinta diplomatica proattiva, raddoppiando gli sforzi per cercare un quadro realistico per un cessate il fuoco». (La mia organizzazione, il Quincy Institute, ha visto una prima bozza della lettera e ha contribuito a ottenere le firme per la medesima) I 30 firmatari progressisti hanno sostenuto che «se c’è un modo per porre fine alla guerra preservando un’Ucraina libera e indipendente, c’è la responsabilità di perseguire ogni via diplomatica per sostenere una tale soluzione che sia accettabile per il popolo ucraino». Dato il rischio di una guerra nucleare, la lettera invita Biden anche a esplorare «un impegno diretto con la Russia, per ridurre i danni e sostenere l’Ucraina nel raggiungimento di una soluzione pacifica».

Non c’era nulla di controverso sulla sostanza della lettera. La controversia è stata la reazione alla lettera, in parte radicata in un articolo del ‘Washington Post‘ che la descriveva erroneamentecome un tentativo di «cambiare radicalmente» la strategia di Biden per l’Ucraina, e la decisione poco saggia del CPC di ritirare la lettera meno di 24 ore dopo il suo rilascio. Come ha affermato un membro dello staff del Congresso: «Abbiamo lanciato il pallone di prova più morbido del mondo sulla diplomazia, siamo stati colpiti dal Blob e ci siamo immediatamente ritirati sotto pressione». L’intensità della «liberal hawkishness» ha sorpreso persino la Casa Bianca, secondo il ‘Financial Times‘.

Il Blob -o l’establishment della politica estera e i suoi alleati- non ha mostrato pietà. Il fondatore del ‘Daily Kos‘, Markos Moulitsas, ha definito «incredibilmente ingenuo e stupido» chiedere «diplomazia» a un regime come quello russo. Il capo della campagna Global Magnitsky Justice, Bill Browder, ha scritto che la lettera «mi fa ribollire il sangue». La diplomazia serve a «ricompensare l’aggressione omicida di Putin. Sappiamo tutti dove va a finire la pacificazione», ha affermato. Il membro del Congresso Jake Auchincloss ha twittato: «Questa lettera è un ramoscello d’ulivo per un criminale di guerra». Di fronte a uno tsunami di critiche fuorvianti, il CPC ha ritirato la sua lettera.

Ma ora queste condanne categoriche della diplomazia, equiparandole alla pacificazione e all’acquiescenza nei confronti di Putin, sembrano tanto più fuori luogo dopo che i rapporti hanno rivelato solo poco dopo che l’Amministrazione era stata effettivamente impegnata segretamente in colloqui diretti con la Russia, stava facendo pressioni sulla Russia e spingeva l’Ucraina per avviare i negoziati riconoscendo che l’Ucraina non poteva ottenere una vittoria totale sul campo di battaglia.

Il membro del Congresso Ro Khanna, l’unico membro del CPC che ha coraggiosamente sostenutola lettera, ha twittato: «Sto aspettando scuse dai critici di Twitter. Non trattenere il respiro». (Non sono state ancora rilasciate scuse.)

In effetti, l’autoproclamata polizia del pensiero che pensava di difendere la politica del Presidente stava in realtà facendo un pessimo lavoro, dal momento che chiaramente non sapeva nemmeno quale fosse la politica di Biden. Lavorare per rendere la diplomazia un tabù difficilmente aiuta Biden in nessuna circostanza, poiché riduce la sua manovrabilità. Ciò di cui il Presidente aveva bisogno era esattamente ciò che il PCC stava cercando di fornire: più spazio politico per il Presidente rendendo la diplomazia un’opzione politica praticabile.

In retrospettiva, ci sono stati segni che Biden stava cercando uno spazio politico per passare alla diplomazia all’inizio di quest’anno. In una certa misura quel desiderio si è manifestato attraverso un silenzioso respingimento contro lo stesso Zelenskyy. Ad agosto, la Casa Bianca ha fatto trapelare a Thomas Friedman del ‘New York Times‘ che i funzionari statunitensi erano «preoccupati per la leadership dell’Ucraina» e che c’era «profonda sfiducia» tra la Casa Bianca e Zelenskyj. Il mese scorso, la ‘NBC‘ ha riferito che Biden aveva perso la pazienza con il leader ucraino a giugno, quando aveva percepito che Zelenskyy non riusciva ad apprezzare la generosità del popolo americano nei confronti dell’Ucraina. Ci sono state anche fughe di valutazioni dell’intelligence statunitense che indicano che non esiste una soluzione militare alla guerra per nessuna delle due parti.

Negli ultimi giorni questi segnali sono diventati più forti ed espliciti. Il generale Mark Milley, Presidente del Joint Chiefs of Staff, ha sottolineato in un intervento all’Economic Club di New York questa settimana, l’enorme sofferenza umana causata dalla guerra, esortando le due parti a «cogliere l’attimo» per i negoziati. Un funzionario occidentale con conoscenza diretta delle operazioni militari ha dettoalla ‘NBC‘ che «in inverno, tutto rallenta… Il potenziale per i colloqui, vorremmo vederlo accadere». Ciò non indica in alcun modo che gli Stati Uniti abbiano cessato di sostenere l’Ucraina. Piuttosto, il sostegno ora è sempre più rivolto a porre fine alla guerra in modo favorevole per l’Ucraina, piuttosto che semplicemente a continuare la guerra quando gli stessi Stati Uniti non vedono possibile una vittoria militare completa.

Dato che la Casa Bianca stava conducendo silenziosamente proprio il tipo di diplomazia richiesta dalla lettera del CPC, perché Biden ha sentito il bisogno di mantenerla segreta? Dopotutto, l’Amministrazione aveva chiaramente sentito la pressione sia dei Democratici che dei Repubblicani sul fatto che non fosse politicamente fattibile finanziare all’infinito la guerra con i soldi dei contribuenti americani. Inoltre, il Sud del mondo ha chiesto agli Stati Uniti di investire di più nella diplomazia, e ci sono stati anche segni preoccupanti di logoramento del consenso politico tra gli Stati occidentali su quanto a lungo si possa sostenere il sostegno alla guerra. La spiegazione più plausibile è che Biden -comprensibilmente- temesse la reazione del Blob a causa della sua irrazionale animosità verso la diplomazia.

In questo contesto, la lettera del CPC può paradossalmente essere stata un successo sbalorditivo. La Casa Bianca era senza dubbio consapevole che la lettera rifletteva le crescenti ansie nel Paese per la guerra. Numerosi sondaggi hanno dimostrato che il sostegno all’Ucraina tra gli americani sta diminuendo. I sondaggi del Pew Research Center hanno indicato che il numero di americani che ritengono che gli Stati Uniti stiano fornendo troppo sostegno all’Ucraina è costantemente aumentato da maggio. Un sondaggiocommissionato dal Quincy Institute ha rivelato che una netta maggioranza di americani -il 57%- sostiene «gli Stati Uniti che perseguono negoziati diplomatici il prima possibile per porre fine alla guerra in Ucraina».

Anche se il CPC ha ritirato frettolosamente la sua lettera, la Casa Bianca l’ha probabilmente letta come un segno di stanchezza tra gli americani, ha deciso di rivelare i suoi negoziati in corso attraverso fughe di notizie e annunci e ha intensificato ulteriormente la diplomazia. Facendo chiarezza sulle sue iniziative diplomatiche, il probabile calcolo era quello di placare la crescente ansia del pubblico per la guerra. Anche se ciò significava mettere in imbarazzo coloro che pensavano erroneamente di dover criticare la diplomazia per proteggere Biden.