Oltre a provocare la reazione immediata – e prevedibilmente critica – dell’industria farmaceutica, il favore espresso dall’amministrazione Biden alla sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini brevettati contro COVID-19 ha rilanciato da un palco autorevole la questione della loro accessibilità globale e delle implicazioni che questa può avere, sia sul piano economico che politico. La questione è da tempo al centro di un vivace dibattito e da più parti è stata sottolineata l’opportunità che i vaccini sviluppati contro la pandemia – e, spesso, con un significativo contributo della ‘mano pubblica’ o del mondo del ‘no profit’ – siano trattati alla stregua di beni pubblici globali (‘global public goods’). Le Nazioni Unite e le loro agenzie sono state molto attive in tal senso, ma anche diversi governi (fra cui quello italiano) si sono distinti per le aperture fatte a questa possibilità. In particolare, la Cina si è sempre dimostrata molto attiva su questo fronte, inquadrando il tema dell’equo accesso al vaccino all’interno di più ampio quadro della sua ‘diplomazia sanitaria’, in particolare verso l’Africa. Russia e India sono schierate su posizioni simili, posizioni sostenute anche da numerose organizzazioni umanitarie.

Che, sinora, la pandemia abbia portato significativi benefici alle casse di molte case farmaceutiche è difficile da negare. Pfizer ha da poco annunciato un aumento dei profitti di 3,36 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021. Su base annua, la società stima, inoltre, vendite per un controvalore compreso fra 15 e 30 miliardi di dollari a seconda dello scenario considerato. Anche se le cifre cambiano, la situazione delle sue principali concorrenti non è molto diversa. Grazie a ‘COVID-19 Vaccine’ (finanziato in vari modi dal governo statunitense), Moderna attesta le previsioni di vendita per il 2021 a 18–20 miliardi; Johnson & Johnson – con il vaccino sviluppato dalla sussidiaria belga Janssen – a circa 10 miliardi e AstraZeneca (il cui prezzo per immunizzazione è, tuttavia, significativamente inferiore rispetto a quello della concorrenza, oscillando fra i 4,3 e i 10 dollari per due dosi contro i 30-39 dollari per due dosi di Pfizer–BioNTech) a 2-3 miliardi. Anche le previsioni sul medio periodo appaiono favorevoli, con alcuni analisti che fissano intorno a 25 miliardi di dollari il valore del mercato globale dei vaccini anti-COVID-19 nel 2024 e altri che valutano in oltre 73 miliardi il suo valore nel 2027.

Pur prendendole con la necessaria cautela, queste cifre sono indicative dalla portata del problema, così come è indicativa la concentrazione geografica della domanda: al momento, la maggior parte di questa è espressa, infatti, del mercato nordamericano, seguito da quelli europeo e dell’Asia-Pacifico, mentre America Latina, Medio Oriente e Africa seguono a considerevole distanza. Nonostante l’azione di Covax (un pool di acquisti globale, costituto nel giugno 2020 nel quadro dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator dell’Organizzazione mondiale della sanità per garantire anche ai Paesi più poveri l’accesso ai vaccini), che a metà marzo aveva acquistato circa il 13% delle dosi di vaccino disponibili, secondo la stessa OMS solo una percentuale minima delle dosi distribuite a livello internazionale ha raggiunto Paesi a basso reddito ed è stata effettivamente utilizzata. Tuttavia, anche qualora Covax dovesse conseguire il suo ambizioso obiettivo di garantire la copertura vaccinale al 20% della popolazione dei 92 Paesi a basse e medio reddito beneficiari del programma, questo valore sarebbe ben sotto la soglia del 70% considerata necessaria per raggiungere una credibile immunità di gregge.

Al di là delle implicazioni etiche di tale stato di cose, il suo impatto sul contrasto efficace alla pandemia è evidente, così come sono evidenti le sue potenziali ricadute ‘geopolitiche’. Negli scorsi mesi, la battaglia per il ‘vaccino bene pubblico’ ha raccolto intorno a sé molti dei critici del ruolo internazionale di Washington e del suo modello socio-economico. La possibilità di offrire i propri prodotti fuori delle logiche di mercato è stata, inoltre, sfruttata da Cina e Russia per consolidare e per estendere la loro proiezione internazionale. È in questa prospettiva che è forse più corretto leggere l’iniziativa della Casa Bianca. Da un lato, essa accredita l’immagine di Stati Uniti nuovamente ‘alla guida’ della comunità internazionale, dall’altra rilancia il ruolo della scienza e della tecnologia ‘occidentali’ come risposte più efficaci alla attuale sfida globale. Senza dimenticare che, da una parte, la proposta avanzata da Biden non mira a cancellare definitivamente i diritti di proprietà intellettuale, dall’altra che anche la loro sospensione ‘pro tempore’ non significa ‘automaticamente’ l’aumento della disponibilità di un bene per la cui produzione occorrono conoscenze, strutture e filiere di non immediata accessibilità.