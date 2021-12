Bettini, ovvero quando per una 'parola' ti giochi la Festa

Non dimentichiamo mai, purtroppo, la nostra politichetta da portineria di condominio. Faccio di tutto per non parlarne, ma …

Ora, il mitico, il grande, lo stratega, il superuomo Goffredo Bettini … si dimette. Cioè, non si dimette, non si fa eleggere, o meglio ancora, comunica al Presidente del Lazio, al Ministro della Cultura e al Sindaco di Roma, di non nominarlo membro del Consiglio di amministrazione della Festa del Cinema di Roma, anzi, di ‘sollevarlo‘, cioè di cacciarlo, magari di frustarlo.

Ma vedi tu che dramma, che problema!

Bettini, l’uomo che disegna la strategia di Nicola Zingaretti perché Zingaretti non è capace di farlo da solo (parole testuali di Bettini, non lo dico io, non mi permetterei mai: «mi telefona ogni momento per sapere che fare», pare abbia detto), insomma, il mitico Bettini si fa dimettere dalla Festa. Che detto così, fa anche un po’ ridere.

Pensa tu che problema: tutto il mondo politico è in subbuglio, si temono suicidi a raffica, insomma un disastro.

Ma, insomma, perché canchero si dimette Bettini? Pardon, si fa ‘sollevare’.

Sentitelo, lo dice lui stesso senza paura, sereno … no imbufalito: «Cari amici, sono venuto a sapere che in un confronto istituzionale volto a ridefinire gli assetti delle realtà culturali romane, in particolare in riferimento alla Festa del Cinema, sono emerse mie presunte indicazioni e volontà». Capito? No, neanche io, però notate il tono, «Cari amici» e poi giù la tranvata, perché di lui si sospetta … cosa accidenti si sospetta? Sorvolo sulle criptiche ‘realtà culturali romane’ (che cavolo significa?) complicate da quel ‘in particolare in riferimento alla Festa del Cinema’ … mah!

Ma come lo abbia saputo della ‘emersione’, non si sa perché lui non c’era, quindi qualcuno segretamente gli ha raccontato, o ha registrato e gli ha mandato la registrazione … Ma che cosa si sarebbe detto? Che abbia espresso presunte volontà e, udite udite, indicazioni. Insomma, se ho ben capito, qualcuno, in quello che deve essere un ambientino tutto da scrutare, ha avanzato l’ipotesi che il sommo Bettini abbia raccomandato qualcuno per qualcosa. Scusatemi, io sono un po’ rozzo, la metto così. Bettini che si esprime in maniera alta (ma incomprensibile) la mette giù un tantino più complicata, sentite, apprezzate le finezze stilistiche e semantiche: «Qualche parola che in passato ho espresso sull’argomento mi è stata richiesta. Ha rappresentato un mio atto di generosità volto a dare un contributo che non pretende minimamente di condizionare scelte la cui responsabilità è in primo luogo del Sindaco Roberto Gualtieri». Capito? eh, sì, qui si capisce benissimo.

Lui, Bettini, generoso e disinteressato, ha speso qualche parola a favore di questo o di quello, ma senza alcuna intenzione di bypassare (così ci mettiamo la solita cretinata in inglese maccheronico) il Sindaco Roberto Gualtieri. Ohibò, uno si chiede, ma lo ha bypassato o no? E poi, questa sua grande generosità in che consiste, se si tratta di avere espresso qualche parola, gli è stata richiesta, è stata un atto di generosità … per dare un contributo che non pretende di bypassare eccetera, eccetera.

Mamma mia che complicazione. Provo a tradurre: gli è stata chiesta una raccomandazione e l’ha fatta cercando di fregare Gualtieri, ma senza sua volontà; è la perfezione semantica e ginnica.

Insomma, le solite cose, in quel baraccone, voluto da Walter Veltroni per fare un dispetto al Festival di Venezia, c’era qualche nomina da fare e Bettini ha spinto un suo amico mandando in bestia Gualtieri, che ne aveva uno lui. Evidentemente, si suppone, lo ha spinto senza nemmeno parlarne a Gualtieri, che, democraticamente, si è arrabbiato. Cavoli, le nomine le fa il Consiglio di Amministrazione del quale Gualtieri è parte, ma non le fa ‘democraticamente’ col voto dei consiglieri, i consiglieri votano quello che dice Gualtieri, ma stavolta hanno votato quello che dice Bettini. E vabbene, è la solita solfa, dove sta la novità. Che Bettini si offende perché gli si attribuisce una raccomandazione che, in realtà, ha appunto fatta, però … per generosità. Lo dice lui che l’ha fatta, anche se la chiama ‘una parola’.

Ma mica la cosa finisce qui.

Perché intanto, tanto per non rischiare di apparire troppo democratico, fa espresso divieto di parlare di sue pressioni o interessi in future discussioni: «Vi prego quindi anche nelle discussioni istituzionali future di non chiamarmi in causa, in nessun modo e per alcun possibile risvolto delle vicende», però, dice ‘vi prego’, non è un ordine, la democrazia è salva. Come si faccia, però, ad ottenere quel risultato non saprei, ma insomma chiedetelo a Bettini.

E quindi, per tenere la cosa riservata e garantirsi che nessuno possa pensare di parlarne, magari attribuendogli quelle manovre che nega, insiste per non essere coinvolto in alcuna questione relativa a nomine, perché è impegnatissimo nel suo lavoro (quale non lo so) come, dice, sarebbe avvenuto il 26 Novembre, con un «grave stravolgimento dei fatti». Non si capisce molto, ma forse vuole dire che in quella riunione si è parlato di sue raccomandazioni che invece erano ‘parole’ richieste e dette ‘per generosità’. Insomma, sono in atto vari complotti, varie riunioni per nomine eccetera, alla faccia della trasparenza, e lui non vuole averci a che fare, anche se qualcuno pensa che ci abbia avuto a che fare e, allo scopo di mantenere la piena riservatezza, manda la lettera anche alla direzione del PD e … al ‘Foglio‘, un giornale, che ovviamente la pubblica. Bastava non mandargliela, no?

Ma la bomba, la vera bomba arriva ora.

Bettini, indignato, precisa che non solo non vuole saperne niente delle nomine in corso (anche se ha fatto delle ‘parole richieste’), ma aggiunge -prima bomba- : in riferimento alla ‘caduta‘ di Ignazio Marino che «non ho avuto alcun ruolo nella sua caduta», e -seconda bomba- di non: «Tanto meno posso aver detto di auspicare la stessa fine per Gualtieri. Una assurdità». Che, in politica italiana, significa esattamente il contrario, ma tant’è anche se questa è ‘la’ notizia. Che, letta secondo i canoni vagamente mafiosi della nostra ‘politica’, significa: ‘Gualtieri, bada a te, ti tengo d’occhio’.

E infatti per evitare equivoci, precisa «Mi sono speso in modo del tutto disinteressato per dare a Roma un Sindaco degno e capace che sta facendo molto bene e che gode della mia stima più assoluta. E che ho ripetutamente sollecitato, si può chiedere a lui, di marcare nei confronti di tutti la sua autorevolezza e autonomia». Essendo Sindaco da quindici giorni, come si fa a dire che fa molto bene non si sa: cioè si sa dei soldi dati per non ammalarsi. E dunque Bettini si è speso, ma disinteressatamente, per dare un Sindaco a Roma, che è venuto bene (dice): Gualtieri avrà avuto un paio di orgasmi a leggere queste parole!

Poi, già che c’è, esprime anche la sua indignazione per la falsa «idea che da vent’anni decida sugli assetti della cultura a Roma». E’ uno modesto lui, lascia capire che decide tutto lui, ma solo sottovoce.

Ma voi direte, beh che ce ne frega? fatti loro. Eh no, proprio no. La Festa di Roma la paghiamo noi; i consiglieri della Festa, li paghiamo noi; il sindaco di Roma, lo paghiamo noi; il segretario del PD lo paghiamo noi; l’onorevole Goffredo Bettini, se non lo paghiamo ora, lo abbiamo pagato noi.

Per concludere: questa è la ‘nostra’ politica, questa è la ‘nostra’ amministrazione. Come si fa nei giochi dei bambini, però, sostituite ‘nostra’ con ‘loro’ e fate tombola.