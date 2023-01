Benedetto XVI: l’ addio al Papa emerito Ratzinger, figura ‘nobile e gentile’

«Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II i signori Cardinali hanno eletto me pontefice, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore». Furono le prime parole con le quali il cardinale Joseph Ratzinger si presentò al mondo, nell’immediatezza della sua elezione al soglio pontificio, affacciandosi al balcone di San Pietro come Benedetto XVI il 19 aprile 2005.

Non mancarono, in quella circostanza, riferimenti al fatto che il Signore lo avesse chiamato a lavorare e ad agire anche con strumenti insufficienti, quasi presagisse ciò che sarebbe accaduto dopo 8 anni: le dimissioni da Pontefice, l’atto più rivoluzionario compiuto durante il suo pontificato, se non il più significativo.

Dopo 17 anni, la mattina del 31 dicembre 2022, alle 9,34 le sue ultime parole sono state ‘Gesù ti amo’. Il decesso è avvenuto nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, come ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, annunciando che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Joseph Ratzinger sarebbe stato esposto nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Già ieri i fedeli in continua processione hanno reso omaggio a questo Pontefice che papa Francesco ha definito “nobile e gentile”, sottolineando un tratto del suo modo di essere e di porsi. “Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”. Così papa Francesco nel Te Deum.

“Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!… Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo.”

Questo è uno dei lasciti spirituali che il Papa emerito Benedetto XVI affida ai fedeli nel suo testamento, che viene pubblicato nel libro ‘Nient’altro che la verità’ scritto dall’Arcivescovo Georg Gänswein, suo segretario particolare, con Saverio Gaeta, per le edizioni Piemme in uscita agli inizi di gennaio.

I funerali di Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco.

Dunque, nelle parole di papa Francesco, viene indicata la missione che Papa Ratzinger, nel corso del suo pontificato e dopo, si era dato: rinsaldare la fede, come fonte di verità. Missione difficile, se non impossibile, in un mondo in continua e travolgente trasformazione, non più ancorato ai dogmi religiosi del passato, ai quali papa Ratzinger sembrava guardare.

Quindi, prendendo atto del fallimento di questo suo progetto e con la consapevolezza di compiere un gesto importante, nel 2013 si sarebbe dimesso dall’incarico. “Ben consapevole della gravità di questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice”.

Benedetto XVI annunciò la sua scelta a sorpresa – era l’11 febbraio del 2013 – parlando in latino davanti ai cardinali durante il Concistoro ordinario in Vaticano per la canonizzazione dei circa 800 martiri di Otranto e di due monache spagnole. La notizia, battuta dall’Ansa, fece immediatamente il giro del mondo. Una riforma – quella delle dimissioni del Papa – che avrebbe assunto un valore storico per la Chiesa cattolica, destinata a diventare prassi ricorrente, come ha fatto capire anche Francesco, il quale ha rivelato di aver già firmato la propria rinuncia in caso di seri problemi di salute.

Un gesto, quello di papa Ratzinger, che nonostante i dotti studi di teologia, gli atti incisivi compiuti durante il suo pontificato, le encicliche, gli interventi dottrinali, i libri – tra cui il suo celebre Gesù di Nazareth – resterà quello che passerà alla storiadella Chiesa e non solo da un punto di vista strettamente religioso. Alcuni hanno rievocato il precedente di Celestino V, lo sprovveduto monaco abruzzese Pietro da Morrone, estraneo ai giochi dipotere nei palazzi Romani, che nel 1294 rinunziò alla tiara (o vi fu costretto) per morire nell’isolamento in cui il suo successore Bonifacio VIII lo aveva relegato e che Dante giudicò impietosamente e senza alcuna indulgenza come colui che “fece per viltade il gran rifiuto” (in un suo libro Barbara Frale parla di Grande inganno) ma l’accostamento tra i due atti di dimissioni, si è rivelato improponibile per la diversità dei momenti storici, e l’abissale distanza tra i due protagonisti. Altri hanno ricordato i casi di rinunzia all’incarico di Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Gregorio XII, ma lasciamo da parte i lontani precedenti e veniamo alla figura del papa emerito che oggi il mondo cattolico piange, con lunghe file in San Pietro, e che il mondo politico e istituzionale celebra con sbrigativa sincerità e rituale dolore. Per le riflessioni e un giudizio storico sulla sua figura ci vorrà del tempo. Cerchiamo intanto di ricostruire brevemente il percorso di questi suoi 95 anni di vita. Teologo, professore, arcivescovo di Monaco, prefetto della Dottrina della fede, papa e papa-emerito, Joseph Ratzinger, figlio di un poliziotto e di una cuoca, nacque a Marktl amInn, in Baviera, il 16 aprile 1927.

Era la vigilia di Pasqua. Ratzinger fu battezzato – ricorda padre Federico Lombardi – al mattino dello stesso giorno con la ‘nuova’ acqua, appena benedetta, segno per lui di una “particolare incorporazione al mistero pasquale”. Trascorsa l’adolescenza a Traunstein, in seminario a 12 anni, negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale fu arruolato, appena 15 enne, nei servizi ausiliari antiaerei, mentre era iscritto d’ufficio alla Gioventù hitleriana. Dopo, studia filosofia e teologia a Monaco e Frisinga, nel ’51 è ordinato sacerdote. Primo incarico come vice parroco, capisce che non è adatto al contatto con il prossimo, preferendo la biblioteca o la cattedra. Teologo con una tesi su sant’Agostino e abilitato alla docenza con una su san Bonaventura, è insegnante di teologia e dogmatica a Frisinga, Bonn, Tubinga (dove insegna anche il collega “eretico” Hans Kung) e Ratisbona.

Un intellettuale nella torre d’avorio più che un pescatore di anime. Partecipa al Concilio Vaticano II (aperto da Giovanni XXIII nel ’62 e chiuso da Paolo VI nel ’65), come perito cioè come esperto, collaborando con l’arcivescovo di Colonia Joseph Frings, autorevole esponente della corrente “progressista” da cui si distaccherà presto.

Nel ’77 Paolo VI lo nomina arcivescovo di Monaco e tre mesi dopo lo designa cardinale. Il suo motto episcopale è “Collaboratore della verità”.

Partecipa ai conclavi che nel ’78 eleggono Papa Luciani e Papa Wojtyla. Nell’81 Giovanni Paolo II lo chiama a Roma alla guida della Congregazione per la dottrina della fede (ex sant’Uffizio). Con Woytyla inizia la sua “seconda vita”. Per 25 annisarà il guardiano della fede cattolica, difendendo la Chiesa dai venti della modernità, che ancora animano la Chiesa progressista post conciliare. E arrivano i provvedimenti contro i teologi della liberazione. Studiosi ed esperti della politica vaticana ravvisano nella sua linea rigorosa il tentativo di ricondurre tutte le istanze innovative e l’autonomia delle stesse conferenze episcopali, sotto il controllo del centralismo romano.

Il dialogo interreligioso ed ecumenico viene raggelato e anche l’azione dei laici è stretta nei confini dei “principi non negoziabili”.

È quello il tempo in cui Ratzinger assume posizioni che lo qualificano come conservatore. Il Popolo dei fedeli che vivono la messa come momento assembleare, gli è sempre più lontano. Alla morte di Wojtyla, Ratzinger – considerato suo erede – viene eletto rapidamente nel secondo giorno al quarto scrutinio. Ma il suo cammino alla guida di “una barca che sta per affondare” nella tempesta del relativismo (quel modo di pensare che ammette qualunque idea, frutto della modernità, a lui estraneo) si rivela più difficile del previsto e il ritorno ad un passato preconciliare è irto di difficoltà e non privo di incidenti. Il primo incidente è con il mondo ebraico, quando ad Auschwitz nel 2006, pur all’interno di un discorso commosso e toccante come cittadino e come tedesco ( “non potevo non venire qui”), ridimensiona il nazismo ad un “gruppo di criminali”, assolvendo il popolo tedesco ingannato dai potentati del Terzo Reich. Il secondo è a Ratisbona, quando in una conferenza, citando l’imperatore bizantino Manuele II Paleologo, attribuisce all’Islam cattiveria, violenza e disumanità.

Dovrà precisare che il pensiero non era il suo, ma in quanto storico lo avrebbe riferito. La sua riforma liturgica suscita non poche critiche per il tentativo di ritorno alla chiesa preconciliare e alle correlate formule di culto, dall’uso di abiti e paramenti chiusi in magazzino e rispolverati, al ripristino del rito tridentino (messa in latino e con il celebrante che volge le spalle al popolo di Dio). Si trova poi a dover fronteggiare i gruppi che si contendono le finanze vaticane, a contrastare l’esplodere dellapedofilia nel clero, su cui è costretto ad intervenirecon maggiore fermezza rispetto a prima (qualcuno gli ha rimproverato di aver chiuso gli occhi su quattro preti pedofili quando reggeva la diocesi a Monaco). D’altro canto, settori del mondo universitario lo accusano d’esser nemico della scienza, non condividono le sue posizioni sul rapporto tra scienza e religione, chiamando in causa il processo a Galileo Galilei (aspra polemica sfociata nella rinuncia ad inaugurare l’Anno Accademico 2007/2008 all’Università di Roma La Sapienza).

Di fronte a tutto ciò avverte la propria inadeguatezza ed abbandona l’incarico, con il gesto che segnerà il suo pontificato. “Nel mondo di oggi – dichiara – per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo.” Lascia l’incarico all’età di 86 anni.

Un elicottero lo porta a Castelgandolfo e l’immagine del fluttuare bianco delle eliche sarà il commiato mesto e fortemente simbolico alla città di Roma ai romani increduli e al mondo intero prima del ritiro in preghiera.

Non parteciperà al conclave che eleggerà Papa Francesco. Ratzinger viene nominato Papa Emerito, rimane in Vaticano; ristretti gruppi di conservatori lo rappresentano, senza successo, come un punto di riferimento avverso alla linea Bergogliana, rispetto al quale si tentano maldestre contrapposizioni.

La foto dei due Papi vestiti di bianco, inginocchiati uno accanto all’altro, nella Cappella di Castelgandolfo, fa il giro del mondo e rimane indelebile messaggio. Cosa ci resterà di quest’uomo mite e garbato, dagli occhi azzurri e il ciuffo fluente, dai modi aggraziati, che amava Mozart e i gatti, che ha saputo incontrare le simpatie dei fedeli, come testimonia l’affetto tributatogli in questi giorni: solo il profilo di un uomo nobile e gentile, come lo ha definito Bergoglio, o anche di un inflessibile quanto provato guardiano della fede?