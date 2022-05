Il 26 aprile 2022, almeno cinque persone, tra cui tre cittadini cinesi, il loro autista pakistano e una guardia di sicurezza, sono rimaste uccise quando una donna kamikaze si è fatta esplodere vicino a un furgone che trasportava cittadini cinesidall’ostello dell’Università di Karachi (KU) all’Istituto Confucio a Karachi, capoluogo di provincia del Sindh. I tre cittadini cinesi deceduti sono stati identificati come il direttore dell’Istituto Confucio Huang Guiping e i membri dello staff Ding Mupeng e Chen Sa.

L’Esercito di liberazione del Baloch (BLA) ha rivendicato l’attacco su Twitter, rilasciando l’immagine e il nome dell’attaccante, Fidayeen(quadro suicida) Shaari Baloch alias Bramsh, della Majeed Brigade, la ‘squadra di attentatori suicidi’ del BLA. Shaari Baloch (30), la prima donna kamikaze beluci, era madre di due bambini. Aveva fatto il suo M.Sc. in Zoologia e aveva una laurea M. Phil. Suo marito è un medico e lei era un’insegnante di professione. Si era unita alla Brigata Majeed due anni prima.

Jeeyand Baloch, il ‘portavoce’ del BLA, ha rilasciato la dichiarazione affermando: «Il direttore e i funzionari del Confucio Institute, il simbolo dell’espansionismo economico, culturale e politico cinese, dovevano dare un chiaro messaggio alla Cina che la sua presenza diretta o indiretta in Belucistan non essere tollerato. BLA ha avvertito più volte la Cina di astenersi dal saccheggiare le risorse beluci e dall’aiutare il Pakistan militarmente e finanziariamente a compiere il genocidio beluci. Tuttavia, la Cina continua a essere coinvolta nei suoi progetti espansionistici in Belucistan. L’esercito di liberazione del Baloch avverte ancora una volta la Cina di interrompere immediatamente i suoi progetti di sfruttamento e di astenersi dall’aiutare lo Stato occupante pakistano. Altrimenti i nostri attacchi futuri saranno ancora più duri».

In passato ingegneri e cittadini cinesi sono stati presi di mira da gruppi di ribelli beluci in varie parti del Belucistan, così come nell’adiacente Karachi. La maggior parte di questi attacchi sono stati effettuati da BLA. L’incidente precedente più recente contro un obiettivo cinese è stato il 20 agosto 2021, quando un kamikaze del BLA ha attaccato un convoglio di ingegneri cinesi nell’area del rione di Nagori dell’autostrada Gwadar nel distretto di Gwadar, Balochistan, in cui almeno tre persone, tra cui due bambini sono stati uccisi e tre persone, tra cui un cittadino cinese, hanno riportato ferite. BLA ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. «BLA ha effettuato un attacco ‘sacrificante’ contro un convoglio di ingegneri cinesi», ha affermato la dichiarazione del gruppo.

Secondo i dati parziali compilati da SATP, dal 19 luglio 2007 sono stati registrati finora almeno 13 attacchi diretti contro cittadini cinesi, provocando 77 morti (dati fino al 1 maggio 2022). I morti includevano 10 cittadini cinesi, 13 membri del personale delle forze di sicurezza pakistane (SF), 41 civili pakistani e 10 aggressori. Altre 53 persone, tra cui sei cittadini cinesi, sono rimaste ferite in questi attacchi.

I gruppi beluci hanno compiuto attacchi diretti contro cittadini cinesi impegnati in attività economiche, poiché ritengono che la Cina, in connivenza con Islamabad, stia sfruttando la provincia. Il loro risentimento nei confronti dei cinesi è cresciuto dall’inizio del progetto China Pakistan Economic Corridor (CPEC), nel 2013, poiché sia la popolazione civile che i ribelli credono che il CPEC faccia parte di un ‘progetto strategico‘ della Cina per saccheggiare risorse ed eliminare i pakistani, in particolare la cultura e l’identità dei beluci. Il CPEC da 62 miliardi di dollari è una serie massiccia di progetti che comprende una rete di autostrade, ferrovie e infrastrutture energetiche, che copre l’intero Paese. Il CPEC è un progetto di punta dell’ambiziosa Belt and Road Initiative (BRI) cinese.

Il crescente coinvolgimento della Cina in progetti minerari nella provincia fa arrabbiare i separatisti beluci. Il 1 ° luglio 2020, il Pakistan ha nuovamente esteso il contratto di locazione alla Metallurgical Corporation of China (MCC) Resources Development Company (MRDL) per esplorare e sviluppare le miniere orientali nell’ambito del progetto Saindak Copper-Gold per 15 anni. L’MRDL opera nella remota città di Saindak nel Belucistan dal 2002, estraendo quantità significative di risorse minerarie dalla regione. Il progetto Saindak rame e oro, lanciato nel 2001, è stato ceduto alla Cina nel 2002 per un contratto di locazione di dieci anni. È stato rinnovato nuovamente nel 2012 e poi nel 2017.

Nell’ambito del progetto Gwadar, la Cina sta costruendo una ‘colonia per soli cinesi‘ nella città portuale di Gwadar, al costo di 150 milioni di dollari, destinata ad ospitare mezzo milione di cittadini cinesi. Secondo un rapporto dei media del 21 agosto 2018, solo i cittadini cinesi vivranno in questa zona recintata, aprendo così la strada a una colonia cinese in Pakistan. Secondo quanto riferito, la China-Pakistan Investment Corporation ha acquistato 3,6 milioni di piedi quadrati per la città portuale internazionale e inizierà a costruire la zona recintata per la prevista forza lavoro cinese di 500.000 dipendenti, che doveva trovarsi lì entro il 2022, sebbene questi obiettivi stiano slittando. C’è anche una grande ansia che il CPEC converta il popolo beluci in minoranze nella propria patria. Noordin Mengal, un attivista per i diritti umani della provincia, ha dichiarato, il 17 marzo 2017, che, con un afflusso di estranei a seguito del progetto, l’identità dei beluci è stata minacciata. Il Pakistan attualmente ospita una considerevole popolazione cinese e il numero è destinato a crescere solo con l’avanzare del progetto. Inoltre, il reinsediamento di pakistani da altre province, a Gwadar e in altre aree di progetto del Belucistan sta sollevando forti preoccupazioni per la trasformazione demografica della provincia.

Il recente attacco ai cittadini cinesi aumenterà i guai dell’establishment pakistano, poiché gli attacchi ai cittadini e ai progetti cinesi non si limitano solo al Belucistan. Il 14 luglio 2021, un veicolo guidato da un attentatore suicida e carico di esplosivo ha speronato un convoglio di lavoratori cinesi diretto al sito del progetto della centrale idroelettrica di Dasu a Dasu nel distretto dell’Alto Kohistan di Khyber Pakhtunkhwa (KP), uccidendo almeno 13 persone , di cui nove cinesi. Due autobus che trasportavano lavoratori della China Gezhouba Group Co., una società di costruzioni con sede a Wuhan, in Cina, sono stati gravemente danneggiati nell’esplosione. Il progetto della centrale idroelettrica di Dasu fa parte del CPEC.

Dopo questo incidente, la Cina ha inviato un messaggio forte annullando la decima riunione del Comitato congiunto di coordinamento (JCC) nell’ambito del CPEC per un periodo indefinito. L’incontro era previsto per il 23 luglio. I rapporti indicano che i progetti CPEC hanno subito un rallentamento significativo da allora.

Il Pakistan, è da tempo sottoposto a enormi pressioni perchè dia seguito alle richieste cinesi di una presenza militare diretta per salvaguardare i suoi interessi nel Paese e nelle aree circostanti. I cinesi hanno intensificato la pressione sui SF pakistani per neutralizzare gli insorti beluci che ostacolano i loro progetti.

Sebbene non vi sia una presenza ufficiale di truppe cinesi in Pakistan, di tanto in tanto sono emersi rapporti sulle forze cinesi di stanza all’interno del Pakistan. Nel lontano agosto 2010, un rapporto del ‘New York Times‘ affermava che 7.000 soldati cinesi erano di stanza a Gilgit (nel Kashmir occupato dal Pakistan). Le autorità cinesi hanno respinto questi rapporti il 1 settembre 2010. Il 21 marzo 2019, i resoconti dei media che citavano le agenzie di intelligence indiane hanno affermato che la Cina aveva schierato truppe dell’Esercito di liberazione popolare (PLA) per la sicurezza delle miniere di carbone nell’area di Thar nel distretto di Tharparkar nel Sindh. Allo stesso modo, il 1 luglio 2020, ci sono state segnalazioni sull’uso della base aerea di Skardu a Gilgit da parte della Cina. Il 2 luglio 2020, l’esercito pakistano ha ‘con veemenza’ negato la presenza delle forze cinesi nel Paese dopo che sui media indiani sono circolati in notizie infondate che affermavano la presenza dell’aereo da combattimento di Pechino in una base aerea pakistana avanzata.

Il governo del Pakistan ha incaricato circa 37.000 addetti alla sicurezza per proteggere i lavoratori cinesi impegnati in circa 22 progetti direttamente associati al CPEC e altri 214 piccoli e mega progetti correlati in Pakistan. Questi includono 15.780 militari formati sotto la Divisione di sicurezza speciale (SSD) e la Forza di sicurezza marittima (MSF).

Nonostante questi massicci accordi di sicurezzaper i progetti e le persone associate al CPEC, gli insorti beluci continuano ad avere successo nei loro attacchi. Dopo l’attacco del 26 aprile, tutti i movimenti di cittadini stranieri in Belucistan sono stati limitati nei movimenti. Ai cittadini cinesi che lavorano su CPEC e vari altri progetti è stato impedito di visitare luoghi pubblici fino a nuovo avviso. Tuttavia, la radicata rabbia beluci contro l’establishment pakistano, così come contro i cinesi, non può che continuare a provocare ulteriori attacchi nel prossimo futuro.