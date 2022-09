Una buona idea, un ottimo suggerimento, viene dal Belgio: sono stati ‘incarcerati’ 55 magistrati tra pubblici ministeri e giudici che volontariamente hanno scelto di sperimentare la vita dei detenuti. L’istituto di pena che si trova nella zona di Bruxelles è il carcere di Haren, una nuova strutturacon una capacità di 1.190 detenuti che saràinaugurata il 30 settembre. L’obiettivo è stato quello di comprendere meglio la vita quotidiana dei reclusi e cosa significa essereprivati della libertà personale. I magistrati hanno dovuto seguire gli ordini e le istruzioni del personale carcerario, è statotolto loro il cellulare, hanno mangiato glistessi pasti e compiuto le stesse attivitàdegli altri detenuti. Sono stati impiegati, tral’altro, in cucina e in lavanderia. Sono statitrattati come veri e proprio prigionieri.

“I magistrati” – dice il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne – “sanno ovviamente come funzionano le cose in un carcere, ma viverlein prima persona offre loro un’opportunitàunica che può aiutarli a emettere sentenzecon piena cognizione di causa”.

In Belgio insomma, si fa quello che unaquarantinna d’anni fa aveva suggeritoLeonardo Sciascia nella prefazione del libro “Storie di ordinaria ingiustizia”, di Raffaele Genah e di chi scrive: ognimagistrato, dopo aver superato il concorso, mandato a un “soggiorno” di una settimanain un carcere come quello napoletano di Poggioreale o il palermitano Ucciardone; per vedere e capire.

Per restare in tema di carcere. Da monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovopresidente della Pontificia Accademia per la vita, arriva un vero e proprio appello: “Carceri incivili, liberate 4000 detenuticondannati a meno di due anni”.

L’occasione è data dalla notiziadell’ennesimo suicidio in carcere: segno di una situazione diventata intollerabile per un Paese civile e per uno Stato di diritto, e dalla considerazione del Garante Nazionale delle persone private di libertà Mauro Palma, sull’illegale e tragicosovraffollamento delle carceri e sullainutilità del tempo detentivo: “Ci sono in carcere circa 1.300 persone che devonoscontare pene inferiori a un anno e circa 2.500 con una pena tra uno e due anni. Per queste persone il tempo è totalmentevuoto. Spesso stanno lì perché non hanno il domicilio o l’assistenza legale, appartengono a una povertà complessiva. Se riuscissimo a portarle in altre struttureterritoriali di controllo e supporto siabbasserebbero anche i numeri del sovraffollamento”.

È una richiesta, annota Paglia, che“penso che sia da raccogliere per non attutire la forza scandalosa del cristianesimo a tale riguardo”, Paglia cital’evangelico “ero in carcere e siete venuti a trovarmi”, con cui Gesù “non soltantoricorda il precetto biblico di visitare icarcerati, ma anche che il carcere è uno strumento del potere e che, in esso, sonorinchiusi anche innocenti o personeingiustamente perseguitate”.

Si ricorda inoltre – ed è il caso piùfrequente in Italia – migliaia di presuntiinnocenti, in attesa di processo: molti di questi verranno assolti dopo la devastazione della loro vita, dopo unadetenzione dura ed estremamente lunga.

Reazioni da parte di quanti sono impegnatiin queste ore a chiedere fiducia a un elettorato per un mandato parlamentare (e dunque, almeno in teoria, al servizio della collettività)? Zero. Silenzio assoluto. Ed è anche questo un modo di parlare, di rispondere.

Val la pena, in chiusura, di riprendere la riflessione di Ennio Di Francesco, un “commissario” di polizia ora in pensione, trai protagonisti, negli anni ’70-’80 delle lotte per il sindacato e la democratizzazione dellapolizia (e per questo impegno, con altri“carbonari” ha pagato più di un prezzo, in termini di emarginazione e mancatacarriera pur avendone i meriti e la competenza).

Annota Di Francesco: “Come incubo si accavallano in mente scene di quel che può essere accaduto nell’appartamento di Primavalle a Roma, conclusosi con il giovane immigrato Hasib, precipitato dalla finestra dopo l’intervento dei poliziotti. Sono convinto che quegli stessi agenti, in diverse circostanze, si sarebbero gettati nel fiume per salvare quel ragazzo. Cosa è successo? Col loro comportamento hanno forse sconvolto una famiglia, rinfocolatostereotipi, condannato loro stessi a vergogna e rimorso, hanno imbrattato l’immagine della Polizia. Con un groppo in gola penso ai due poliziotti, di cui una donna, che ieri e l’altro ieri si sono uccisi. Si aggiungono alla marescialla dei carabinierie al sottufficiale della Guardia di Finanza, che si sono tolti la vita giorni fa. Sono 50 quest’anno i suicidi, sino ad oggi (67 lo scorso anno) di cui si è saputo, trasversali a tutte le Forze di polizia. E lasciano orfani, magari bambini, vedove, vecchi genitori. E penso con sdegno, dolore e rabbia, al percorso interrotto della “riforma“ che, dopo anni di lotte, negli anni ’70, detti di piombo, portò al momento magico in cui forze politiche, di cultura e diritto, sindacati, insieme ottennero la legge 121/81 che portò a ridurre l’atavico solcato tra “tutori dell’ordine“ e Collettività, e ad avviare la costruzione di una °PoliziaItaliana tra le migliori al mondo. Perché è stato interrotto quel percorso? Che non sia forse più funzionale avere “Tutori dell’ordine” democraticamente fragili e stressati? Una sorta di “incolto serbatoio” dove smaltire conflitti sociali, politicamente non saputi o voluti risolvere?

Un discorso da riprendere e ampliare. Soprattutto quel: “Sono 50 quest’anno isuicidi, sino ad oggi (67 lo scorso anno) di cui si è saputo, trasversali a tutte le Forzedi polizia”. Un tragico, ignorato, taciuto, campanello d’allarme.