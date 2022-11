Battaglia di Kherson: la ritirata russa conferma che Putin sta perdendo la guerra

L’annuncio del 9 novembre della Russia di un ritiro generale da Kherson è un’ulteriore conferma che Vladimir Putin sta perdendo la guerra. La stessa battaglia di Kherson è ancora lontana dall’essere conclusa, ovviamente. Ci sono giorni e forse settimane di ulteriori combattimenti mentre decine di migliaia di truppe russe tentano di ritirarsi in buon ordine da posizioni difensive fortemente trincerate. È del tutto possibile che questo possa trasformarsi in una disfatta poiché sacche isolate di soldati russi tentano di salvarsi.

I funzionari ucraini hanno reagito alla notizia della decisione della Russia di ritirarsi con molta cautela, riflettendo le preoccupazioni a Kiev che il Cremlino potrebbe cercare di attirare le truppe ucraine in una trappola ben preparata. Tuttavia, è già evidente che la battaglia di Kherson si concluderà con una storica vittoria ucraina che avrà importanti conseguenze per l’ulteriore conduzione della guerra.

Questa ultima ritirata russa non è una sorpresa. Al contrario, gli osservatori hanno notato nell’ultimo mese segnali crescenti di preparativi al ritiro. I posti di comando dell’esercito russo sono stati trasferiti attraverso il fiume Dnipro insieme a truppe, equipaggiamento militare, elementi dell’amministrazione dell’occupazione e persino manufatti provenienti da musei locali. Nel frattempo, il comandante delle forze russe in Ucraina, nominato di recente, il generale Sergei Surovikin, ha preparato il pubblico russo allo shock della ritirata avvertendo a metà ottobre di “decisioni difficili” nelle prossime settimane.

Dal punto di vista militare, la ritirata ha certamente senso. La posizione russa sulla sponda occidentale del fiume Dnipro era diventata sempre più vulnerabile negli ultimi mesi, con le forze ucraine che hanno gradualmente catturato villaggi e posizioni difensive lungo una linea del fronte estesa, prendendo di mira anche la logistica russa vitale colpendo ripetutamente i ponti sul Dnipro per impedire il rifornimento.

Per il generale Surovikin, ritirarsi a questo punto è anche conveniente in quanto gli consente di addossare la colpa della ritirata ai suoi predecessori. Il successo professionale nell’esercito russo dipende fortemente dalla capacità di evitare di essere accusati di fallimenti. Emettendo ordini dolorosi di ritirarsi subito dopo aver preso il comando dell’invasione russa, Surovikin è stato in grado di deviare la responsabilità. Se avesse aspettato fino al nuovo anno 2023, questo non sarebbe stato più possibile.

Sebbene fosse ampiamente previsto, il ritiro russo da Kherson è innegabilmente un’enorme battuta d’arresto. Fondamentalmente, è la prima volta che la leadership russa ha riconosciuto pubblicamente una sconfitta militare da quando l’invasione dell’Ucraina è iniziata quasi nove mesi fa. Quando la Russia perse la battaglia di Kiev nei primi mesi della guerra, i funzionari del Cremlino inquadrarono in modo poco plausibile questa ritirata russa iniziale come un “gesto di buona volontà”. Allo stesso modo, quando l’esercito invasore di Putin ha subito un’ulteriore schiacciante sconfitta nella regione di Kharkiv all’inizio di settembre, i comandanti russi hanno affermato che si stavano semplicemente “raggruppando”.

Mosca ora sembra aver esaurito le scuse. Invece, la ritirata da Kherson è stata riconosciuta come una necessità militare determinata dal successo della controffensiva ucraina. In altre parole, la Russia ha ammesso una sconfitta sul campo di battaglia e ha ammesso di non poter mantenere l’occupazione di Kherson.

Per Vladimir Putin, le conseguenze politiche di questa sconfitta non possono essere sopravvalutate. Kherson è stata l’unica capitale regionale ucraina catturata dalla Russia dall’inizio dell’invasione a febbraio. Poco più di cinque settimane fa, lo stesso Putin ha supervisionato l’annessione illegale della regione di Kherson e ha dichiarato di essersi unita alla Russia “per sempre”. La notizia del ritiro è un’umiliazione personale per il dittatore russo che solleverà seri interrogativi sulla sua credibilità come leader in tempo di guerra.

Putin ora chiederà guadagni in altre aree per compensare la perdita di Kherson. A seconda del successo della ritirata, la Russia probabilmente ridistribuirà molte delle unità ritirate dal fronte di Kherson nell’Ucraina orientale al fine di rafforzare gli sforzi vacillanti per completare l’occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk. L’unico modo in cui Surovikin poteva realisticamente vendere l’idea della ritirata di Kherson a Putin era offrire la promessa di un successo assicurato nell’est. L’Ucraina deve quindi prepararsi a un’importante escalation nella regione del Donbas nelle prossime settimane. Ci si può anche aspettare che la Russia si vendichi espandendo la sua campagna in corso di attacchi aerei contro le infrastrutture civili ucraine.

Queste misure non saranno sufficienti per contrastare il colpo psicologico della sconfitta a Kherson. Perdere il controllo su questa città ucraina strategicamente e simbolicamente vitale è profondamente demoralizzante per le truppe russe in Ucraina e per il pubblico nazionale a casa in Russia. Mosca ha affermato che Kherson ora faceva parte della Russia, eppure è stata abbandonata. Ciò mette in discussione tutte le conquiste territoriali della Russia in Ucraina dal 2014, inclusa la Crimea.

Per l’Ucraina, il successo della controffensiva per liberare Kherson fornirà un enorme impulso al morale nazionale, consolidando anche il sostegno internazionale al Paese. Confermerà anche al più feroce dei critici che l’Ucraina è militarmente in grado di battere la Russia. La guerra è ancora tutt’altro che finita, ma la vittoria a Kherson potrebbe essere vista come uno dei punti di svolta chiave nella sconfitta dell’invasione di Putin.

La versione originale di questo intervento è qui.