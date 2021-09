Durante la seconda guerra mondiale e i primi giorni della guerra fredda, gli Stati Uniti costruirono un sistema senza precedenti di basi militari in terre straniere. Tre decenni dopo la fine della Guerra Fredda, secondo il Pentagono ci sono ancora 119 basi in Germania e altre 119 in Giappone. In Corea del Sud ce ne sono 73. Altre basi statunitensi punteggiano il pianeta dall’Australia al Kenya dal Qatar, alla Romania a Singapore e oltre. Il Quincy Institute for Responsible Statecraft stima che gli Stati Uniti mantengano attualmente, dopo l’uscita dall’Afghanistan, circa 750 basi in 80 Paesi stranieri. Una stima, precisa il think tank, che «deriva da quelli che riteniamo essere gli elenchi più completi disponibili di basi militari statunitensi all’estero», considerato il fatto che dal 2018, «il Pentagono non ha rilasciato una lista. Abbiamo costruito i nostri elenchi in base al rapporto del 2018, all’elenco di basi all’estero disponibile pubblicamente per il 2021 di David Vine e a notizie affidabili e altri rapporti».

Il rapporto spiega così che gli Stati Uniti «hanno quasi il triplo di basi all’estero (750) rispetto a ambasciate, consolati e missioni statunitensi in tutto il mondo (che sono 276). Gli Stati Uniti hanno almeno tre volte più basi estere di tutti gli altri Paesi messi insieme. Le basi statunitensi all’estero costano ai contribuenti circa 55 miliardi di dollari all’anno. La costruzione di infrastrutture militari all’estero è costata ai contribuenti almeno 70 miliardi di dollari dal 2000 e potrebbe ammontare a ben più di 100 miliardi di dollari. Le basi all’estero hanno aiutato gli Stati Uniti a lanciare guerre e altre operazioni di combattimento in almeno 25 Paesi dal 2001. Le installazioni statunitensi si trovano in almeno 38 Paesi (e colonie) non democratici».

Secondo il brief realizzato da David Vine, Patterson Deppen e Leah Bolger, «Queste basi sono costose in vari modi: finanziariamente,politicamente, socialmente e ambientalmente. Le basi statunitensi in terre straniere spesso sollevano tensioni geopolitiche, sostengono regimi non democratici e fungono da strumento di reclutamento per gruppi militanti contrari alla presenza statunitense e ai governi che la sua presenza sostiene. In altri casi, vengono utilizzate basi straniere che hanno reso più facile per gli Stati Uniti lanciare ed eseguire guerre disastrose, comprese quelle in Afghanistan, Iraq, Yemen, Somalia e Libia».

Il Presidente Biden ha annunciato una ‘Global Posture Review‘ in corso e ha impegnato la sua Amministrazione a garantire che lo spiegamento delle forze militari statunitensi in tutto il mondo sia “adeguatamente allineato con la nostra politica estera e le priorità di sicurezza nazionale”. Pertanto,l’Amministrazione Biden ha un’opportunità storica di chiudere centinaia di basi militari aggiuntive non necessarie all’estero e migliorare la sicurezza nazionale e internazionale. In contrasto con il precipitoso ritiro di basi e truppe dalla Siria da parte dell’ex presidente Donald Trump e il suo tentativo di punire la Germania rimuovendo le installazioni lì, il Presidente Biden può chiudere le basi con attenzione e responsabilità, rassicurando gli alleati e risparmiando ingenti somme di denaro dei contribuenti»



«In tutto lo spettro politico e anche all’interno delle forze armate statunitensi c’è un crescente riconoscimento che molte basi statunitensi all’estero avrebbero dovuto chiudere decenni fa. “Penso che abbiamo troppe infrastrutture all’estero“, ha riconosciuto l’ufficiale di più alto grado delle forze armate statunitensi, il Presidente dei capi di stato maggiore congiunti, Mark Milley, durante le osservazioni pubbliche nel dicembre 2020. “Ognuna di queste [basi]è assolutamente necessaria per la difesa degli Stati Uniti?” ha chiesto Milley “uno sguardo duro” alle basi all’estero, osservando che molti sono “derivati da dove è finita la seconda guerra mondiale“».

«Al di là dei loro costi fiscali, e in qualche modo contro-intuitivamente, le basi all’estero minano la sicurezza in vari modi», si afferma nel rapporto. «La presenza di basi statunitensi all’estero spesso solleva tensioni geopolitiche, provoca una diffusa antipatia nei confronti degli Stati Uniti e fungono da strumento di reclutamento per gruppi militanti come al Qaeda.

Le basi estere hanno anche reso più facile per gli Stati Uniti essere coinvolti in numerose guerre di aggressione, dalle guerre in Vietnam e Sud-Est asiatico a 20 anni di “guerra per sempre” dall’invasione dell’Afghanistan del 2001. Dal 1980, le basi statunitensi nel grande Medio Oriente sono state utilizzate almeno 25 volte per lanciare guerre o altre azioni di combattimento in almeno 15 Paesi solo in quella regione. Dal 2001, le forze armate statunitensi sono state coinvolte in combattimenti in almeno 25 Paesi in tutto il mondo».

«Molti dei siti di base all’estero registrano danni all’ambiente locale a causa di perdite tossiche, incidenti, scarico di rifiuti pericolosi, costruzione di basi e formazione su materiali pericolosi. In queste basi estere, il Pentagono generalmente non rispetta gli standard ambientali statunitensi e spesso opera in base ad accordi sullo stato delle forze che consentono ai militari di eludere anche le leggi ambientali della Nazione ospitante.

Dato solo questo danno ambientale e il semplice fatto che un esercito straniero occupa una terra sovrana, non sorprende che le basi all’estero generino opposizione quasi ovunque si trovino. Anche gli incidenti mortali e i crimini commessi dal personale militare statunitense in installazioni all’estero, inclusi stupri e omicidi, di solito senza giustizia o responsabilità locali, generano proteste comprensibili e danneggiano la reputazione degli Stati Uniti»

Il Pentagono, sottolineano i tre analisti, «non è da tempo in grado di fornire informazioni adeguate al Congresso e al pubblico per valutare le basi all’estero e il dispiegamento di truppe -un aspetto importante della politica estera degli Stati Uniti. Gli attuali meccanismi di supervisione sono inadeguati per consentire al Congresso e al pubblico di esercitare un adeguato controllo civile sulle installazioni e sulle attività militari all’estero. Ad esempio, quando quattro soldati sono morti in combattimento in Niger nel 2017, molti membri del Congresso sono rimasti scioccati nell’apprendere che c’erano circa 1.000 militari in quel Paese. Le basi estere sono difficili da chiudere una volta stabilite, spesso a causa principalmente dell’inerzia burocratica. La posizione predefinita degli ufficiali militari sembra essere che se esiste una base all’estero, deve essere vantaggiosa. Il Congresso costringe raramente i militari ad analizzare o dimostrare i benefici per la sicurezza nazionale delle basi all’estero».

«L’Amministrazione Biden dovrebbe ascoltare le crescenti richieste in tutto lo spettro politico di chiudere le basi estere e perseguire una strategia per ridurre la posizione militare degli Stati Uniti all’estero, riportare le truppe a casa e costruire la posizione diplomatica e le alleanze del Paese», conclude il rapporto, in linea con la politica che l’istituto sta conducendo «nell’opporsi all’egemonia globale degli Stati Uniti attraverso il dominio e l’intervento militare, e nel chiedere agli Stati Uniti di concentrare i propri sforzi e le proprie risorse in patria». Un tema, quello dell’internazionalismo americano, e più in generale della politica estera e di difesa degli USA, sul quale in questa fase c’è molto dibattito tra gli addetti ai lavori, e in prima linea proprio gli uomini del Quincy.