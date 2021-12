Cinquantacinque anni dopo aver ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966, Barbados è diventata una Repubblica e altri Paesi del Commonwealth, dove il sostegno alla monarchia sta diventando più volatile che mai, potrebbero seguirne la scia.

Il passaggio a una repubblica è atteso da molto tempo per i 300.000 cittadini della piccola nazione insulare caraibica. Mia Mottley, Primo Ministro di centro-sinistra delle Barbados, ha a lungo sostenuto il cambiamento. Già nel 2005, Mottley – allora vice primo ministro – ha affermato che il Partito laburista delle Barbados era impegnato a tenere un referendum sulla questione:

Riteniamo che sia la cosa giusta da fare per avere un capo di stato delle Barbados. Accettiamo che ci fosse una preoccupazione che il governo da solo non dovrebbe prendere quella decisione in questo giorno ed età e quindi ci impegniamo ad esprimere le nostre opinioni al pubblico e a fargli esprimere un giudizio su di esso.

Il voto era previsto per il 2008. Poi è arrivata la crisi finanziaria e il costo per tenere un voto del genere è stato considerato troppo costoso, quindi è stato rinviato.

Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che la rimozione della regina fosse associata al movimento Black Lives Matter e una nuova fiducia. Certamente, Mottley ha usato questo come un modo per attirare l’attenzione e raccogliere il sostegno pubblico per la questione, ma, in verità, una Repubblica è stata a lungo all’ordine del giorno.

Nonostante il suo partito abbia perso la carica tra il 2008 e il 2018, la questione è rimasta sul tavolo. Nel 2015, l’allora Primo Ministro Freundel Stuart – del Partito Democratico di centro-destra – ha affermato che le Barbados si stavano muovendo verso una repubblica. Egli ha detto:

Rispettiamo molto [la Regina]come capo del Commonwealth e accettiamo che lei e tutti i suoi successori continueranno a essere all’apice della nostra comprensione politica. Ma in termini di status costituzionale delle Barbados, dobbiamo passare da un sistema monarchico a una forma di governo repubblicana in un futuro molto prossimo.

Il BLP di Mottley ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni del 2018, assicurandosi tutti e 30 i seggi parlamentari, dando carta bianca alla sua amministrazione per procedere con i piani per diventare una repubblica. In verità, questa non era una questione controversa poiché entrambe le parti avevano sposato la causa repubblicana.

Questa volta la decisione è stata presa senza indire un referendum. A differenza dell’isola del Pacifico di Tuvalu nel 2008 e della vicina St Vincent e Grenadine nel 2009, agli elettori non è stata data voce in capitolo. Forse perché i cittadini di questi due stati insulari hanno votato ‘no’ all’elezione di un capo di stato, che era il modello preferito alle Barbados.

Questo è stato un problema che ha diviso la causa repubblicana in Australia nel 1999. Quando il paese ha votato sul “modello preferito” del movimento repubblicano, che era che un capo di stato fosse nominato da una maggioranza di due terzi del parlamento, piuttosto che tenere un alle elezioni dirette, il 54% degli australiani ha votato “no”, molti di loro pensavano di essere repubblicani che volevano un capo di stato eletto direttamente.

Nel 1996 una Commissione di revisione della Costituzione è stata incaricata di esplorare il legame di Barbados con la Corona. Nel 1998 ha raccomandato che Barbados diventi una repubblica parlamentare. Nel 2005, il paese ha sostituito il Comitato giudiziario del Privy Council con sede a Londra come sua corte d’appello finale con la Corte di giustizia caraibica di Trinidad e Tobago.

La sezione 49 della Costituzione delle Barbados afferma che: “Il Parlamento può, con una legge approvata da entrambe le Camere, modificare questa Costituzione“. Quindi non ci volle molto per modificare la base giuridica della costituzione da monarchia a repubblica.

La decisione delle Barbados potrebbe indurre un’ondata di altri Paesi a decidere di adottare il modello repubblicano. In Giamaica, la più grande delle nazioni del Commonwealth della regione, entrambi i partiti politici si sono espressi a favore della costituzione di una repubblica. Nel 2003, l’allora Primo Ministro, P.J. Patterson del Partito nazionale del popolo di centro-sinistra, si è impegnato ad abolire la monarchia entro il 2007, dicendo a una conferenza del partito:

Amo teneramente la Regina, ma è giunto il momento in cui dobbiamo avere un capo di stato scelto da noi.

I sondaggi di opinione condotti nel 2020 hanno rilevato che il 55% dei giamaicani vuole porre fine all’associazione del paese con la Corona.

Il repubblicanesimo non è limitato ai Caraibi: di recente, nel marzo 2021, un sondaggio canadese ha rilevato che il 45% degli intervistati voleva passare a un modello repubblicano e solo il 24% era impegnato a rimanere una monarchia. Anche in Gran Bretagna il sostegno alla monarchia sta diminuendo, soprattutto da parte degli elettori più giovani, che sono a favore di un capo di stato eletto con un margine del 10% secondo un sondaggio YouGov che ha rilevato che il 41% dei giovani tra i 18 ei 24 anni è favorevole a una repubblica.

Il Principe di Galles, che è volato alle Barbados per la cerimonia di consegna, ha fatto una figura dignitosa congratulandosi con il Paese per la sua decisione, dicendo ai Barbados:

La creazione di questa repubblica offre un nuovo inizio. Dai giorni più bui del nostro passato e dalla spaventosa atrocità della schiavitù che macchia per sempre la nostra storia, la gente di quest’isola ha forgiato il suo cammino con straordinaria forza d’animo.

Quindi, stiamo vedendo la scritta sul muro per la Corona britannica negli ex possedimenti imperiali? La regina è ancora capo di stato in 15 nazioni, tra cui Regno Unito, Canada e Australia, e secondo quanto riferito il sostegno al repubblicanesimo sta calando in quest’ultimo Paese. Nella vicina Nuova Zelanda, nel frattempo, un recente sondaggio ha mostrato che il 50% degli intervistati è favorevole al mantenimento della monarchia, anche dopo la morte dell’attuale regina, rispetto al 44% che è favorevole a una repubblica. Questa è una svolta rispetto a un sondaggio simile condotto due anni fa, quando il 55% ha dichiarato di voler diventare una repubblica.

L’unica cosa che questi sondaggi possono dirci è che il sostegno alla monarchia negli ex possedimenti imperiali britannici rimane volatile e le probabilità sono che il sole tramonterà sulla Corona altrove tra non molto tempo.