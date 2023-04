Banane, una potente arma geopolitica

Le banane sono uno dei prodotti alimentari più popolari al mondo che oggi si possono trovare in ogni supermercato. Molti consumatori li consumano come alimento gustoso e perché hanno numerosi benefici per la salute. Le banane erano spesso considerate un simbolo di una bella vita (un certo lusso) e nel corso del XX secolo numerosi paesi volevano fornirle alla propria popolazione.

Tuttavia, quando guardi sotto la superficie, puoi vedere che le banane non sono un prodotto alimentare innocuo, ma un’importante risorsa e una potente arma geopolitica per il cui possesso sono state combattute guerre e colpi di stato. Ancora oggi l’industria delle banane è una componente importante della guerra commerciale tra Paesi diversi, era e rimane la fonte dell’oppressione del lavoro sottopagato.

La ricercatrice Rebecca Cohen ha brillantemente descritto l’importanza delle banane: “Sebbene le banane sembrino solo un frutto, rappresentano una vasta gamma di problemi ambientali, economici, sociali e politici. Il commercio delle banane simboleggia l’imperialismo economico, le ingiustizie nel mercato del commercio globale e la globalizzazione dell’economia agricola”.

Popolare Chiquita

Sebbene sia possibile trovare diverse marche di banane nella maggior parte dei supermercati, il marchio più popolare che molte persone associano alle banane è il marchio Chiquita. Più precisamente, la società Chiquita Brands International Sarl, precedentemente nota come United Fruit Company (UFCO), ha avuto un ruolo tragico nella storia. Quella compagnia ha portato distruzione economica, dittature militari corrotte e sfruttamento degli schiavi in ​​​​alcuni paesi dell’America Latina.

La United Fruit Company of America è stata il più grande e famoso produttore di banane in America Latina per la maggior parte del XX secolo. La compagnia è stata spesso paragonata a un polpo (“el pulpo”), perché aveva i suoi tentacoli sparsi in tutta l’America Latina, cercando di ottenere quanta più influenza possibile e assicurarsi l’accesso alla terra.

La rapida ascesa dell’industria delle banane

Tutto è iniziato nel XIX secolo. La produzione di massa delle banane come le conosciamo oggi iniziò precisamente nel 1834 ed esplose alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento. Ha avuto conseguenze politiche fin dall’inizio. Prima del 1870, la maggior parte della terra su cui venivano coltivate le banane nei Caraibi era stata precedentemente utilizzata per coltivare zucchero, e all’epoca le banane erano quasi sconosciute negli Stati Uniti.

La situazione è cambiata rapidamente e all’inizio del XX secolo gli americani (allora un totale di 70 milioni di persone) consumavano più di 16 milioni di caschi di banane all’anno. Tutte le rapide espansioni portano enormi profitti, e la popolazione che lavorava nelle piantagioni ne ha pagato il prezzo.

L’industria delle banane in America Latina iniziò seriamente nel 1871 con la costruzione di una ferrovia in Costa Rica, che fu realizzata dagli americani. In quel megaprogetto, centinaia di lavoratori persero la vita, ma ciò non convinse i costruttori americani, che ebbero l’idea di poter piantare campi di banane su entrambi i lati della ferrovia. La coltivazione delle banane conobbe un boom dopo la costruzione della ferrovia perché potevano essere facilmente trasportate verso il mercato americano.

Gli americani sono semplicemente impazziti per questo nuovo frutto esotico. Durante il 1880, diverse società emersero nell’industria delle banane. Nel 1899, la Boston Fruit Company si fuse nella neonata United Fruit Company (UFCO) che divenne la più grande azienda produttrice/coltivatrice di banane al mondo, con piantagioni in tutta l’America Latina e nei Caraibi, tra cui Colombia, Costa Rica, Cuba, Giamaica, Nicaragua, Panama e Santo Domingo. La società possedeva 180 km di ferrovia che collegava piantagioni e porti marittimi.

Il caso del Guatemala

Poiché le banane sono diventate sempre più popolari in tutto il mondo, l’azienda ha acquistato grandi quantità di terreno in diversi paesi. La terra viene spesso rubata alla popolazione locale. Mentre molti paesi hanno subito le pratiche UFCO, i due casi più importanti sono il Guatemala e la Colombia.

Nel 1901, il dittatore guatemalteco Manuel Estrada Cabrera concesse alla società il diritto esclusivo di trasportare la posta tra il Guatemala e gli Stati Uniti. È così che l’UFCO è entrato per la prima volta in Guatemala, dopodiché il Paese sarà sotto la sua supervisione. Il dittatore Cabrera era un burattino dell’UFCO, la cui direzione lo valutava come un “clima ideale per gli investimenti”. Gli americani hanno fondato la Guatemalan Railroad Company (Guatemalan Railroad Company) come filiale di UFCO e hanno investito un capitale di 40 milioni di dollari.

In Guatemala, l’UFCO ha preso il controllo di quasi tutti i mezzi di trasporto e comunicazione. La compagnia ha addebitato una tassa per ogni carico che entrava e usciva dal paese attraverso il porto di Puerto Barrios. Come se non bastasse, l’azienda è riuscita ad esentarsi da quasi tutte le tasse in Guatemala per un periodo di 99 anni. Quando il presidente democraticamente eletto del Guatemala, Jacobo Arbenz, salì al potere nel 1951, cercò di limitare il potere dell’azienda.

Fino ad allora, il 2,2% della popolazione possedeva più del 70% della terra. Solo il 10% della terra era disponibile per il 90% della popolazione, la maggior parte dei quali erano nativi. La maggior parte dei terreni posseduti dai grandi proprietari terrieri era inutilizzata. Arbenz ha proposto di ridistribuire parte dei terreni inutilizzati e di mettere a disposizione il 90% dei terreni per la coltivazione di colture agricole. Ciò sconvolse notevolmente la United Fruit Company, che era uno dei grandi proprietari terrieri della terra inutilizzata. I funzionari dell’UFCO hanno chiesto aiuto al governo degli Stati Uniti. Hanno contattato il presidente Eisenhower e il segretario di Stato John Foster Dulles (il cui ex studio legale di New York, Sullivan e Cromwell, rappresentava l’UFCO), dicendo che il Guatemala era diventato comunista e sotto l’influenza sovietica.

Quindi, con grande fervore, il Dipartimento di Stato e la United Fruit Company hanno intrapreso una massiccia campagna di pubbliche relazioni per convincere il pubblico americano che il Guatemala era uno “stato satellite sovietico” il cui governo doveva essere rovesciato. Il governo degli Stati Uniti e la CIA organizzarono un colpo di stato nel 1954 e rovesciarono Arbenz e portarono al potere il dittatore di destra Carlos Castillo Armas. Fu l’inizio delle dittature militari in cui i leader cambiarono più volte e durarono più di 30 anni. Il risultato è la morte di circa 200mila civili nella guerra civile.

Il caso della Colombia

Nell’inverno del 1928, i lavoratori delle piantagioni nella città colombiana di Ciénaga scioperarono chiedendo migliori condizioni di lavoro e salari più alti. Questa richiesta non era una novità, poiché si sapeva che le condizioni di lavoro dei dipendenti nelle piantagioni di banane erano spaventose.

Il 6 dicembre, quando gli scioperanti si sono riuniti per ascoltare i discorsi, l’esercito colombiano, su ordine della United Fruit Company, ha massacrato circa duemila manifestanti. Il numero esatto dei decessi è ancora sconosciuto. Nel 2018, durante il processo di pace in Colombia tra il governo e le FARC, il marchio Chiquita è stato accusato di aver finanziato squadroni della morte paramilitari nel 2004, dimostrando che le pratiche illegali non erano riservate al secolo scorso. Questi esempi mostrano quanto fosse potente la United Fruit Company e quanta influenza avesse in molte decisioni politiche del governo degli Stati Uniti.

Mercato africano

Il mercato africano delle banane presenta un paradosso particolare. Nelle pianure del bacino del Congo, gli agricoltori coltivano le varietà di banane più diverse al mondo. I raccolti sono utilizzati principalmente per il consumo interno, ma allo stesso tempo i paesi dell’Africa occidentale costituiscono la quasi totalità delle esportazioni dell’Africa.

La produzione in questa regione è cresciuta rapidamente negli ultimi 20 anni e rappresenta circa il 5% del commercio mondiale di banane. La stragrande maggioranza di queste banane viene venduta in Europa, principalmente in Francia e Gran Bretagna. Dal 1975, i paesi dell’Africa e dei Caraibi possono esportare tutte le banane che vogliono sul mercato dell’UE. La spiegazione ufficiale di ciò era che l’Unione Europea (allora Comunità Europea) sperava di consentire alle economie di tali paesi in via di sviluppo di crescere in modo indipendente, senza dipendere dagli aiuti esteri. Alcuni economisti, tuttavia, ne mettono in dubbio la logica.

In primo luogo, se l’UE si preoccupasse davvero dello sviluppo economico dell’Africa, eliminerebbe gli ostacoli all’importazione di un’ampia gamma di prodotti agricoli. Attualmente solo le banane possono essere vendute sul mercato Ue senza restrizioni all’ingresso, mentre allo stesso tempo ci sono misure per scoraggiare l’importazione di alcuni prodotti africani: un dazio del 30% sul caffè grezzo e del 60% su quello trasformato.

In secondo luogo, la produzione di banane e ananas in Africa è dominata dalle multinazionali americane. In ogni caso, le società statunitensi che controllano le colture di banane latinoamericane detengono il 67% del mercato dell’UE, anche se gli stessi Stati Uniti non esportano banane in Europa. Questo forse mostra fino a che punto la rimozione delle barriere all’accesso sia motivata dall’alleanza USA-UE piuttosto che dai problemi di sviluppo dell’Africa.

Guerra delle banane tra UE e USA

I Caraibi sono una storia speciale (ex colonie europee) perché vi predominano i piccoli produttori nazionali che esportano banane in Europa con privilegi. Nonostante la sottomissione dell’Europa agli Stati Uniti, Washington ha intentato una causa contro l’UE presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ha vinto nel 1997.

L’UE è stata incaricata dall’OMC di modificare le sue regole che favorivano i produttori caraibici a scapito della concorrenza dell’America Latina, le cui banane sono più economiche perché vengono coltivate in grandi piantagioni meccanizzate gestite da gigantesche società statunitensi.

Dopo la sentenza dell’OMC, il governo degli Stati Uniti ha continuato a sostenere che il libero commercio delle banane non era stato ripristinato, mentre l’UE ha affermato di aver modificato le proprie regole. Gli Stati Uniti hanno quindi imposto tariffe di importazione del 100% sui prodotti europei, “coprendo di tutto, dal cashmere scozzese al formaggio francese”.

Il governo degli Stati Uniti era sotto la pressione delle sue potenti multinazionali che dominano l’industria delle banane in America Latina. L’amministrazione Bill Clinton ha lanciato le “guerre delle banane” all’OMC un giorno dopo che Chiquita Brands, un ex sostenitore repubblicano, aveva donato 500.000 dollari al Partito Democratico.

La guerra delle banane si è conclusa solo nel dicembre 2009 con un accordo tra l’UE ei paesi dell’America Latina. Con questo accordo, l’UE ha mantenuto il commercio esente da dazi con le ex colonie dei Caraibi, ma ha ridotto le sue tariffe sulle banane dall’America Latina del 35%, da 176 a 114 euro per tonnellata.

I 10 principali paesi produttori di banane

I primi 10 paesi per la coltivazione delle banane nel 2021 sono stati: India (33 milioni di tonnellate), Cina (11,7 milioni di tonnellate), Indonesia (8,7 milioni di tonnellate), Brasile (6,8 milioni di tonnellate), Ecuador (6,6 milioni di tonnellate), Filippine (5,9 milioni di tonnellate), Angola (4,3 milioni di tonnellate), Guatemala (4,2 milioni di tonnellate), Tanzania (3,5 milioni di tonnellate) e Costa Rica (2,5 milioni di tonnellate). L’India è il paese leader nella coltivazione delle banane, coltivate su 800.000 ettari negli stati di Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh e Assam.

Tuttavia, in molti dei paesi citati, le banane sono destinate al mercato interno. I principali paesi esportatori di banane sono: Ecuador (24% quota di mercato), Costa Rica (12,9%), Filippine (7,8%), Colombia (7%) e Guatemala (6,5%). Solo cinque società – Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes e Noboa – controllano circa l’80% del commercio internazionale di banane.

La guerra in Ucraina, il mercato delle banane e l’inflazione

Alcuni scenari geopolitici influenzano fortemente il mercato delle banane. Un buon esempio può essere preso dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, che di conseguenza ha portato all’introduzione di sanzioni occidentali su petrolio e gas russi, che hanno portato a un aumento dei prezzi globali di energia e cibo.

L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas si è riversato sulle catene di approvvigionamento alimentare, comprese le catene di approvvigionamento delle banane. Per i consumatori del Nord America e dell’Europa, le banane hanno un lungo viaggio dalla piantagione alla loro tavola perché possono essere coltivate solo in ambienti tropicali, come quelli dell’Asia, del Centro e del Sud America.

La banana è un frutto termosensibile che attraversa tre stadi di sviluppo: 1° stadio di “vita verde” (quando le banane sono le più acerbe); 2° stadio di maturazione e 3° stadio di “maturazione al consumo”. Questo processo è controllato dalla maturazione artificiale per garantire che il frutto altamente deperibile possa raggiungere le sue destinazioni lontane entro il periodo stabilito. Di conseguenza, le catene di approvvigionamento delle banane sono una delle catene a più alta intensità di risorse rispetto ad altri prodotti alimentari: refrigerazione, centri di maturazione e sofisticate modalità di trasporto e distribuzione.

Il viaggio delle banane inizia nella piantagione, dove vengono raccolte al giusto grado di maturazione. Per il trasporto a lunga distanza, le banane devono essere conservate nella fase di “vita verde” mediante refrigerazione in modo che possano essere successivamente maturate artificialmente. Le banane vengono lavate, etichettate e confezionate negli impianti di lavorazione locali. Quindi i distributori li caricano su camion e infine in container refrigerati dove rimarranno per diverse settimane durante il trasporto marittimo.

Quando le banane sono vicine alla loro destinazione finale, vengono conservate in centri di maturazione forzata a temperature comprese tra 13 e 18 gradi Celsius per un massimo di una settimana prima di essere trasportate su camion ai supermercati. Navi, camion e impianti di refrigerazione consumano quantità significative di energia (petrolio, gas o elettricità).

Ogni anello della catena di approvvigionamento è vulnerabile a eventi come la guerra in Ucraina. Tuttavia, non è del tutto chiaro in che modo gli aumenti dei prezzi dell’energia influenzino il prezzo delle banane, perché i commercianti mantengono il prezzo del frutto relativamente basso. Dato che le banane hanno una breve durata, i commercianti sono riluttanti ad aumentare i prezzi. A livello globale, si stima che il prezzo delle banane sia aumentato solo del 5% nel 2022 rispetto al 2020.

I trader spesso scaricano i costi di produzione in aumento sui piccoli agricoltori e sui lavoratori delle piantagioni di banane. Tradotto, ciò significa che i piccoli produttori di banane ei lavoratori delle piantagioni non ne trarranno alcun vantaggio perché lavoreranno per gli stessi soldi di prima, mentre le materie prime e l’energia diventeranno più costose. Bisogna sapere che bambini e donne lavorano spesso in piantagioni in pessime condizioni con salari che non coprono le spese di sostentamento.

Il futuro incerto delle banane

Mentre Chiquita ha perso il controllo della politica latinoamericana, la moderna industria delle banane non è priva di problemi, che riguardano i consumatori finali. Come il petrolio, le banane sono una risorsa in via di estinzione il cui futuro è incerto. La produzione di banane richiede forti pesticidi che possono essere pericolosi per l’ambiente.

Il futuro delle banane come risorsa è minacciato da una malattia fungina nota come malattia di Panama o Tropical Race 4 (TR4). La malattia di Panama attacca la radice del banano e colonizza lentamente le parti inferiori della pianta, bloccando lo xilema che l’albero utilizza per incanalare acqua e sostanze nutritive, portando alla lenta morte dell’intera pianta. Questa è una seria preoccupazione per l’intera industria delle banane perché la varietà Cavendish, che rappresenta circa il 40% della produzione mondiale e domina il mercato globale, è sotto attacco.

Non è la prima volta che l’industria delle banane deve affrontare la minaccia della distruzione. Negli anni ’50, la varietà di banane Gros Michel (Big Mike) dominava il mercato mondiale e una precedente variante della malattia di Panama l’ha quasi distrutta.

La malattia TR4 è apparsa negli anni ’90 a Taiwan e si è diffusa in 20 paesi. Ciò è particolarmente preoccupante per i paesi latinoamericani che basano le loro economie sulla coltivazione e l’esportazione di banane. Una volta che il fungo entra in una piantagione è quasi impossibile da debellare e può rimanere nascosto per anni prima di riapparire. Nella primavera del 2022, il governo peruviano ha annunciato la scoperta del TR4 nella regione di Piura e ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza, poiché l’economia peruviana dipende fortemente dalla produzione di banane biologiche. I produttori di banane devono trovare una soluzione per controllare la malattia in rapida diffusione. Per l’industria delle banane è importante lavorare per preservare la biodiversità trovando nuove soluzioni come nuove varietà.