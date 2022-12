Azerbaigian – Turchia – Turkmenistan, tra energia e trasporti

Il 13 dicembre 2022 si è tenuto ad Ashgabat il Primo Vertice Trilaterale dei Capi di Stato di Azerbaigian, Turchia e Turkmenistan. I presidenti hanno discusso importanti questioni geoeconomiche e geopolitiche come l’energia, il commercio, i trasporti e la sicurezza regionale. Vale la pena notare che il primo vertice trilaterale Azerbaigian-Turchia-Turkmenistan è stato un incontro storico nell’attuale situazione dei mercati globali dell’energia. A riprova di ciò, i ministri dell’energia e dei trasporti di questi paesi hanno anche discusso in una riunione separata del futuro potenziale energetico e dei trasporti nella regione e di come approfondire una più ampia cooperazione regionale.

La regione dell’Asia centrale e del Caucaso meridionale ha un forte potenziale per essere una fonte alternativa di approvvigionamento energetico per i mercati energetici europei. In particolare, il Turkmenistan con la quarta più grande riserva di gas naturale al mondo potrebbe essere un vero punto di svolta per l’Europa affamata di energia. Nel 2021 Ashgabat ha prodotto 79,3 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale, di cui il Paese ha consumato 36,7 bcm. Di conseguenza, la cooperazione energetica tra Azerbaigian, Turkiye e Turkmenistan consentirebbe ad Ashgabat di esportare gas naturale non solo verso mercati energetici tradizionali come Russia e Cina, ma anche in Europa.

Il riavvicinamento tra Baku e Ashgabat dopo la firma del ‘Memorandum d’intesa sull’esplorazione e lo sviluppo congiunti del giacimento di Dostlug’ nel Mar Caspio lo scorso anno è stato un segnale per la futura cooperazione. Il documento firmato ha risolto la controversia di lunga data tra l’Azerbaigian e il Turkmenistan nel Mar Caspio e ha aperto nuove opportunità per una più ampia cooperazione regionale. A tal fine, l’anno scorso, l’Azerbaigian, l’Iran e il Turkmenistan hanno anche firmato un accordo trilaterale sullo scambio di gas in base al quale l’Iran fornisce ogni anno da 1,5 a 2 miliardi di metri cubi di gas turkmeno all’Azerbaigian. Dal 3 gennaio 2022, nell’ambito dell’accordo, sono iniziate le forniture di 5-6 milioni di metri cubi (mc) di gas al giorno. L’Iran riceve gas turkmeno nella parte orientale del paese e ne fornisce una quantità equivalente all’Azerbaigian.

Finora, due questioni importanti erano in cima all’ordine del giorno durante il vertice di Ashgabat. La prima è stata la cooperazione energetica tra i tre paesi, che è molto importante per la futura sicurezza energetica e lo sviluppo economico. Il completamento del corridoio meridionale del gas (SGC) è stato il principale catalizzatore del riavvicinamento energetico tra Turkmenistan e Azerbaigian. L’Azerbaigian è diventato il primo paese ad esportare il gas naturale del Caspio verso i mercati energetici europei scavalcando la Russia. SGC, con tutti i suoi segmenti, è un progetto energetico interregionale strategico che collega la regione del Caspio direttamente all’Europa. Il Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) e il Trans Adriatic Pipeline (TAP) sono fonte di diversificazione per i consumatori di energia turchi ed europei,

Come ha notato il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, “il gasdotto trans-anatolico, che trasporta il gas azero in Turchia , ha già raggiunto la sua capacità di 32 miliardi di metri cubi. Poiché anche il gasdotto transadriatico che trasporta il gas verso l’Europa attraverso la Grecia ha raggiunto il limite di 6 miliardi di metri cubi, è essenziale stabilire un nuovo percorso per realizzare un flusso sufficiente di gas naturale nella regione. Per la Turchia, la situazione attuale rappresenta una sostanziale opportunità per diventare un hub commerciale del gas utilizzando il gas turkmeno per rifornire l’Europa di fonti energetiche”. Dimostra che la cooperazione energetica è molto importante per la Turchia perché Ankara soddisferà sia la crescente domanda di gas naturale sia diventerà un Paese di transito.

Per il Turkmenistan, anche la cooperazione energetica è molto importante, in quanto aumenterà anche le opzioni di esportazione del Turkmenistan. Secondo i risultati del 2021, l’ esportazione di gas naturale in Turkmenistan, la Cina è stata la principale rotta di esportazione con quasi 31 miliardi di metri cubi/anno, e dopo la Cina, la Russia con 10 miliardi di metri cubi/anno. Come si vede, il paese è molto dipendente dalle esportazioni di gas naturale e nuovi mercati energetici sono significativi per la diversificazione. In questo modo, il Turkmenistan avrà una posizione più favorevole nei negoziati sull’esportazione di gas con Mosca e Pechino. Inoltre, questo processo creerà un incentivo per attrarre nuove tecnologie ed esperti in Turkmenistan per lo sviluppo di nuovi progetti di gas.

Un altro tema importante è stata la cooperazione nel settore dei trasporti. L’Azerbaigian partecipa attivamente ai corridoi di trasporto est-ovest e nord-sud. In effetti, la guerra Russia-Ucraina in corso ha influito negativamente sul corridoio settentrionale. Le sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti contro Mosca hanno avuto un grave impatto sui trasporti internazionali e sul trasporto merci. Le rotte commerciali tradizionali hanno perso la loro rilevanza, la direzione del trasporto internazionale di merci da est a ovest è cambiata e gran parte del flusso di merci è stato deviato da nord a sud. A seguito delle sanzioni, si può vedere la crescita del volume di merci nel trasporto merci lungo la Trans-Caspian International Transport Route (TITR) o Middle Corridor.

In questo contesto, la cooperazione Azerbaigian-Turchia-Turkmenistan è un formato molto efficace e importante per sviluppare ulteriormente i corridoi di trasporto. Inoltre, la cooperazione nel formato della rotta di transito internazionale Lapis-Lazuli rafforza ulteriormente la cooperazione Georgia-Turkmenistan-Azerbaigian-Afghanistan. Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaigian, Georgia e Turkiye hanno firmato un accordo nel 2017 sulla creazione del corridoio di trasporto Lapis Lazuli, che collegherà i cinque paesi. Inoltre, nel gennaio 2021, Turkmenistan, Azerbaigian e Afghanistan hanno firmato un accordo su una tabella di marcia tripartita per una cooperazione più profonda sul corridoio del lapislazzuli. Come parte della connettività eurasiatica e del corridoio di mezzo, il corridoio di trasporto del lapislazzuli servirà ad approfondire l’integrazione regionale creando nuove opportunità per aumentare il volume degli scambi. Il corridoio multimodale Est-Ovest Lapis Lazuli, che ha origine in Afghanistan, è composto da rotte terrestri che attraversano il Turkmenistan seguite da collegamenti in traghetto attraverso il Mar Caspio verso l’Azerbaigian; da lì, le merci proseguono su rotaia verso la Georgia, la Turchia e, potenzialmente, verso l’Europa. I porti di Alat e Turkmenbashi nel Mar Caspio svolgono un ruolo importante nel trasporto di merci dall’Asia centrale all’Europa.

È molto importante sottolineare che, in particolare, il Corridoio Medio ha acquisito valore dopo la crisi del corridoio settentrionale durante la guerra Russia-Ucraina. A tal fine, l’Azerbaigian-Turchia-Turkmenistan ha una posizione strategica e un vantaggio in tutta la regione per quanto riguarda i corridoi di trasporto, energia e commercio. Pertanto, il corridoio di mezzo e un progetto di transito strategico cruciale per l’Eurasia centrale. Inoltre, offre un percorso gratuito per le alternative settentrionali e meridionali e integra il corridoio economico Cina-Asia centrale-Asia occidentale nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI). Il Middle Corridor presenta collegamenti più veloci e più brevi con i Balcani, così come con l’Europa occidentale e settentrionale. È ovvio che una più ampia cooperazione regionale è vitale per l’integrazione economica e l’accesso al mercato unico dell’UE.

In sintesi, i progetti congiunti di energia e trasporti non faranno che rafforzare l’importanza geopolitica e lo sviluppo economico di tutti e tre i paesi. Il gas naturale proveniente dal Turkmenistan può alimentare SGC, che è un’importante fonte di energia per l’Europa e la Turchia. La cooperazione tra Azerbaigian-Turkiye-Turkmenistan sosterrà anche il Corridoio Medio, che è un’importante via di trasporto. L’Azerbaigian ha già implementato progetti di trasporto strategicamente importanti come la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, la zona economica franca di Alat e il porto di Alat, e ha pianificato nuovi progetti infrastrutturali nella regione economica del Karabakh, inclusa l’apertura del corridoio Zangezur, che supporterà la connettività attraverso il fornendo a Turkiye una rotta diretta verso il Caucaso meridionale e l’Asia centrale.