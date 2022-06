Le sanzioni di solito non riescono a raggiungere gli obiettivi politici dichiarati e spesso si ritorcono contro e incoraggiano ulteriormente il comportamento che dovrebbero fermare.

Le sanzioni massimaliste alla Russia, imposte in risposta all’invasione illegale dell’Ucraina, non si stanno rivelando da meno.

Un recente rapporto di ‘Bloomberg‘ ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze sgradite ma prevedibili delle ampie sanzioni contro la Russia: «alcuni funzionari dell’Amministrazione Biden ora esprimono in privato la preoccupazione che, anziché dissuadere il Cremlino come previsto, le sanzioni stiano invece esacerbando l’inflazione, peggiorando l’insicurezza alimentare e punendo la gente comune».

Questi effetti dannosi di sanzioni di ampia portata non dovrebbero sorprendere chi ha seguito da vicino questi temi, poiché questo è ciò che accade quasi sempre quando l’intera economia di un Paese è oggetto di punizione. L’incapacità di cambiare il comportamento di un governo preso di mira è ancora meno sorprendente, dal momento che è estremamente raro che Stati autoritari ostili si facciano avanti di fronte alle campagne di pressione guidate dagli Stati Uniti. Gli effetti negativi di queste sanzioni sulla Russia sono destinati ad essere maggiori e di più ampia portata rispetto ai casi precedenti, perché la Russia è un attore molto più importante nell’economia globale. Più dura diventa la guerra economica, più danneggerà il mondo intero.

Spesso ‘vendute’ come un’alternativa ‘a basso costo’ al conflitto militare, le ampie sanzioni in pratica sono un attacco indiscriminato a un’intera Nazione. Infliggono punizioni a decine di milioni di persone comuni, lasciando per lo più intatti i ricchi. In alcuni casi, creano crisi umanitarie, e in altri, come il Venezuela, esacerbano notevolmente le crisi esistenti e le rendono molto più mortali di quanto sarebbero altrimenti.

Le sanzioni sono spesso imposte ai Paesi sotto il controllo de facto di governi autoritari abusivi, il che significa che le persone soffrono il doppio di coloro che li governano e di poteri esterni che conducono una guerra economica nel tentativo di isolare quei governanti. In ogni caso, le persone fatte soffrire per una determinata politica non sono nella posizione di cambiarla, e le sanzioni tendono a rafforzare la presa che hanno i leader autoritari, mentre gli oppositori interni dei leader sono costretti a lottare solo per sopravvivere.

Il caso russo è insolito in quanto è la prima volta nella storia recente che gli Stati Uniti e i loro alleati tentano di usare questo tipo di coercizione economica estesa contro uno Stato così grande, ma per altri aspetti sta seguendo lo stesso schema che abbiamo visto con i precedenti regimi sanzionatori. Ampie sanzioni puniscono sempre la gente comune più delle élite, e questo è un progetto. Come Esfandyar Batmanghelidj ha mostrato nella sua ricerca sulle sanzioni iraniane, le sanzioni generali funzionano come un’arma di inflazione mirata direttamente al popolo. Ha spiegato ulteriormente in un articolo scritto con Erica Moret all’inizio di quest’anno che «le sanzioni colpiscono più duramente i cittadini della classe media, che lottano per mantenere il loro tenore di vita, mentre l’inflazione getta l’economia nel caos, e coloro che vivono in povertà lottano semplicemente per sopravvivere con il prezzo del pane alle stelle».

La guerra economica peggiora costantemente l’insicurezza alimentare nel Paese preso di mira e ora gli stessi effetti distruttivi si fanno sentire in tutto il mondo a causa delle interruzioni create dalla guerra stessa, delle sanzioni in risposta ad essa e delle mosse di rappresaglia russe in risposta alle sanzioni. Come ha avvertito Amir Handjani in un articolo per Responsible Statecraft all’inizio di quest’anno, «Siamo veramente in acque inesplorate e apparentemente impreparati alle conseguenze». Siamo abituati a politiche coercitive che si ritorcono contro di noi sotto forma di peggioramento dei problemi di sicurezza, ma ora stiamo affrontando un futuro in cui ci sarà anche un contraccolpo economico. La guerra economica cessa di essere un’opzione ‘economica’ quando l’obiettivo può reagire.

Se i costi della guerra economica sono alti, che dire dei benefici? La verità è che ce ne sono pochi o nessuno. L’efficacia limitata delle sanzioni come strumento politico è stata ben compresa dagli studiosi per decenni, ma tale comprensione ha scarsamente influenzato le decisioni politiche. Come ha spiegato Nicholas Mulder in ‘The Economic Weapon‘, un importante resoconto delle origini delle moderne sanzioni economiche sulla scia della prima guerra mondiale, negli ultimi decenni gli Stati Uniti hanno fatto ricorso all’uso di sanzioni economiche sempre più frequentemente, e tali sanzioni hanno avuto meno successo che mai.

Mulder scrive: «Eppure mentre nel periodo 1985-1995, in un momento di grande relativo potere occidentale, le possibilità di successo delle sanzioni erano ancora intorno al 35-40 per cento, nel 2016 questo era sceso al di sotto del 20 per cento. In altre parole, mentre l’uso delle sanzioni è aumentato, le loro probabilità di successo sono crollate». L’uso sempre più sofisticato da parte degli Stati Uniti di sanzioni finanziarie e sanzioni secondarie è servito a rendere la guerra economica ancora più devastante per le persone destinatarie, ma, al di fuori del regime di sanzioni internazionali guidato dagli Stati Uniti che ha portato all’accordo nucleare con l’Iran, ha ceduto nessun altro successo degno di nota.

Una delle ragioni di questa diminuzione dell’efficacia è il relativo declino del peso economico degli Stati Uniti e dei loro alleati e l’ascesa di altri Stati, che crea maggiori opportunità per altri Paesi di agire come anti-sanzioni. Altra ragione è che gli Stati Uniti tendono a usare le loro sanzioni più potenti per perseguire obiettivi inverosimili e talvolta impossibili, sia che si tratti di forzare il cambio di regime, di costringere al disarmo unilaterale o di fermare una guerra. I politici statunitensi sopravvalutano costantemente il potere delle sanzioni e sottovalutano la volontà dello Stato preso di mira di sopportare il dolore economico per il bene di qualche altro obiettivo.

Ad esempio, gli Stati Uniti continuano a impegnarsi a mantenere le sanzioni della ‘massima pressione’ sulla Corea del Nord e continuano a minacciare la Corea del Nord con sanzioni aggiuntive se il suo governo dovesse condurre nuovi test missilistici e nucleari. Durante l’inizio della pandemia, la RPDC si è effettivamente isolata dal mondo di sua iniziativa, quindi è difficile immaginare quale ulteriore punizione economica potrebbe ottenere. La Corea del Nord è ancora intransigente di fronte alle richieste di disarmo, e sembra molto improbabile che questo cambierà, non importa quanti incentivi Washington potrebbe offrire.

In altri casi, come l’Afghanistan, gli Stati Uniti rifiutano di riconoscere il governo de facto di un Paese e continuano a sanzionarlo come se fosse solo una banda di ribelli. Il rischio di violazione delle sanzioni è abbastanza grande, e la maggior parte delle aziende e delle istituzioni finanziarie non corre il rischio di fare affari nel Paese, anche se alcune transazioni sono tecnicamente consentite. Le sanzioni attualmente in vigore nei confronti dei talebani hanno di fatto tagliato fuori l’Afghanistan dalla quasi totalità del commercio estero, gli Stati Uniti hanno sequestrato i beni dello Stato afghano, e gli aiuti internazionali da cui il Paese ha fortemente dipeso per decenni sono stati ridotti a una frazione di quanto era nel passato.

Il risultato prevedibile e previsto è stato l’aggravarsi della povertà e della fame per decine di milioni di afgani comuni. Il crollo del potere d’acquisto nell’ultimo anno significa che potrebbe esserci cibo disponibile, ma è al di là dei mezzi della maggior parte delle persone per acquistarlo.

La coercizione economica attraverso ampie sanzioni può causare tremende distruzioni, ma puntualmente non riesce a promuovere gli interessi degli Stati Uniti o a migliorare le condizioni di sicurezza in altre parti del mondo. È tempo di riconoscere che sanzioni di ampia portata fanno più male che bene, e peggiorano molti dei problemi a cui dovrebbero porre rimedio.