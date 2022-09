Il mondo del betting online diventa sempre più ricco di possibilità per gli appassionati di scommesse. Nell’ultimo biennio, in modo particolare, anche per gli effetti della pandemia, il settore del gambling si sta evolvendo rapidamente e i giocatori si trovano spesso a scegliere tra le diverse proposte dei nuovi bookmakers, più vantaggiose che mai. Districarsi tra le offerte può essere difficile e in molti si chiedono se sia o meno conveniente avere più account su siti diversi anziché gestirne uno solo e concentrarsi su quello.

Talvolta i giocatori di successo hanno più conti scommesse. Le ragionidi questa scelta, come vedremo, sono varie, ma d’altro canto anche restare fedeli a un solo operatore può presentare diversi vantaggi. Cerchiamo di approfondire i pro e contro di queste due modalità di gioco.

Nuovi siti per scommettere, perché sceglierne diversi

Ormai tutti i nuovi bookmakers AAMS offrono ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto, che diventa via via più generoso all’aumentare della concorrenza tra i vari operatori. A tale proposito la pagina ‘Nuovi’ di SitiScommesse.com mette in evidenza le offerte migliori attualmente online. Quando ci si iscrive a più di un sito, uno dei vantaggi indiscutibili è quello di poter beneficiare di diverse offerte di benvenuto. Questo è indubbiamente un punto a favore della molteplicità dei conti di gioco. Lo è in modo particolare per i giocatori costanti e per quelli che hanno un discreto budget da dedicare al betting.

Un altro vantaggio indiscutibile quando si divide il budget su diversi siti è la varietà delle opzioni. I nuovi siti scommesse tendono a essere più innovativi e magari sono i primi a proporre nuovi mercati, scommesse su nuovi sport o quote su eventi non sportivi. Magari hanno una sezione più ampia dedicata a eventi di eSports o si focalizzano di più su una particolare disciplina. Più account offrono decisamente più opzioni per piazzare le scommesse, in ambiti in cui un solo sito può essere limitato.

Per finire, un ulteriore fattore che può spingere giocatori esperti a valutare l’idea di più conti di gioco riguarda le quote. Abbiamo già menzionato il fatto che la concorrenza tra i vari bookmakers sia spietata in questo periodo. E parte della lotta si gioca sul terreno dellequote. È molto probabile che un nuovo sito per scommettere possa decidere di ridurre, almeno inizialmente il proprio margine e offrire quote vantaggiose su eventi o sport specifici. Il giocatore scaltro saprà individuarle e sfruttarle a proprio vantaggio.

I contro degli account multipli

Fin qui abbiamo enumerato i vantaggi derivanti dalla gestionecontemporanea di più account di gioco. Ma tenere attivi più contipresenta anche delle controindicazioni. Ogni giocatore medio ha un budget limitato e chi si lascia attrarre da un nuovo sito scommesse, inevitabilmente tende a distribuire il proprio denaro su diversi siti. Questo di per sé non è negativo, anche considerando il fatto che in Italia non vi sia un limite al numero di siti a cui ci si può registrare.

Ma chi si è appena registrato a un nuovo sito per scommettere, magari incentivato da un welcome bonus generoso, potrebbe avere qualche difficoltà a sbloccarlo se disperde le proprie risorse. Tutti i bonus di benvenuto infatti richiedono un certo volume di giocata, altrimenti non possono essere trasformati in denaro prelevabile. Distribuendo ilproprio budget su più siti, si corre il rischio di non riuscire a sfruttarele diverse offerte di benvenuto a cui si aderisce.

Inoltre la maggior parte dei nuovi bookmakers AAMS favorisce il gioco costante, con meccanismi come le promozioni per i giocatori già iscritti, raccolte punti e giochi con classifiche e premi. Tutti vantaggi di cui non si potrà beneficiare completamente se si disperdono gli investimenti nel gioco su portali diversi. Sempre ai fini del favorire il gioco costante, i bookmakers tendono a coccolare i vecchi utenti anche in altri modi. Ad esempio imparano a conoscere le preferenze dei giocatori e proporre offerte personalizzate. Il risultato sarà quello di creare esperienze di gioco tagliate su misura e sempre più coinvolgenti.

Qualunque sia la modalità di gioco che si sceglierà, precisiamo che ci riferiamo esclusivamente a siti di gioco legali. Puntualizzazionedoverosa dato che il mondo dell’illegalità nel betting e del gioco sommerso è tuttora molto fiorente ed espone a rischi di diverso tipo.