Cambiare nazione è una pratica che, ormai, si sta diffondendo sempre di più, anche in Italia. I giovani soprattutto, sentono il richiamo della globalizzazione e desiderano allontanarsi, magari temporaneamente prima e in via definitiva in un secondo momento, dalla propria terra natia, alla ricerca di nuovi stimoli provenienti da altri Paesi. Tra le mete più gettonate per i traslochi internazionali degli italiani c’è la Spagna.

Trattasi, in vero, di un Paese molto simile al nostro, sia dal punto di vista culturale in alcune regioni che legislativo, essendo in Europa. Non solo, anche il clima presenta delle caratteristiche affini a quello nostrano. Inoltre, la Spagna offre opportunità non indifferenti ai più giovani, sia dal punto di vista dello svago che del lavoro. La globalizzazione ha attecchito profondamente nella Penisola Iberica, modernizzandola e, per questo, spingendo moltissime persone a partire alla volta delle sue metropoli.

Quando si cambia nazione, comunque, si affrontano degli stravolgimenti particolarmente profondi, sia dal punto di vista sociale che economico. Le abitudini cambiano drasticamente, le giornate si modificano, così come i ritmi quotidiani. In questo marasma di innovazione che potrebbe travolgere i più, trovare alcune costanti che permettano di impedire ad altre spese di gravare può essere molto importante. Per questo motivo molte persone scelgono di portare la propria auto con sé, ma qual è la procedura con cui è possibile farlo in Spagna?

Guidare in Spagna: condizioni generali

Quando si guida in Spagna è obbligatorio rispettare dei requisiti richiesti dalla legge. In primis, occorre portare con sé il passaporto, la patente di guida, l’assicurazione e la carta di circolazione del veicolo. Inoltre, il Codice della Strada impone la presenza in auto di un set di lampadine e degli attrezzi necessari per praticare la sostituzione se necessario, due triangoli di emergenza rossi omologati e una ruota di scorta con i relativi attrezzi relativi alla sua sostituzione.

Inoltre, si potrebbero avere delle sanzioni pecuniarie in assenza di uno dei requisiti sopracitati. I bambini sotto i 12 anni sono, poi, tenuti a viaggiare sui sedili posteriori, a meno che quello anteriore non presenti un equipaggiamento adeguato. In Spagna si può guidare dai 18 anni in poi. L’autovettura importata da un altro Paese EU può essere guidata sul territorio per 6 mesi senza ulteriori formalità. Al termine, bisognerà procurarsi le targhe spagnole e pagare una tassa speciale riguardante la registrazione del veicolo.

Inoltre, un’auto straniera che entra sul suolo spagnolo deve, entro due mesi, essere reimmatricolata con le targhe del Paese. Il procedimento potrebbe non rivelarsi immediato, poiché richiede l’esibizione di tutti i documenti originali. L’assicurazione può essere erogata da un ente nazionale, purché sia estesa ai viaggi in Spagna. I cittadini dell’Unione Europea, poi, possono utilizzare le loro patenti in Spagna fino alla scadenza, dovendo poi rinnovarla lì. I cittadini che non vengono dall’Unione Europea possono usare la loro patente tradotta ufficialmente per un anno al massimo.

Come trasportare l’auto dalla Spagna all’Italia

Spesso, quando si trasloca, sentire il peso rappresentato da responsabilità come il viaggio stesso che, dall’Italia condurrà in Spagna può rivelarsi deleterio. Inoltre, alcune vetture potrebbero non sopportare o causare imprevisti durante una tratta così lunga. Per queste ragioni e anche per risparmiare sul prezzo finale che, altrimenti, si gonfierebbe a causa del carburante e delle soste notturne, si preferiscono le ditte specializzate.

Oggi, esistono realtà specializzate nel trasporto auto Spagna Italia che permettono alla propria automobile di raggiungere la meta in sicurezza, a costi contenuti e con tutta la tranquillità e la sicurezza garantite da un servizio professionale con diversa esperienza maturata nell’ambito degli autotrasporti. Si tratta di una soluzione ideale per chi ha altri oneri a cui adempiere sul suolo spagnolo mentre la sua auto viene importata.