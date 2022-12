Auto a noleggio lungo termine per privati e professionisti: le differenze

Noleggiare un’auto a lungo termine? Una soluzione che oggi viene scelta da tantissimi automobilisti della Penisola. Ci si trova infatti di fronte ad un sistema che propone dei vantaggi innegabili, non solo per i privati, ma anche per i professionisti e dunque per coloro che hanno aperto partita IVA. Nella guida di oggi, quindi, andremo alla scoperta del noleggio automobili a lungo termine, verificando quali sono i vantaggi e le differenze tra privati e professionisti.

NLT: quali sono le differenze tra priva ti e professionisti?

C’è una differenza fondamentale, che emerge se si mette a confronto la situazione dei privati con quella dei professionisti. Un professionista che prende una nuova auto a noleggio lungo termine, anche attraverso i portali online specializzati, può contare su un fattore fondamentale come la detrazione fiscale. In sintesi, si può detrarre l’IVA da una misura che va dal 40% al 100%, in base alla tipologia di utilizzo del veicolo.

La detraibilità non è applicabile ai privati, che devono pagare per intero tutti gli importi relativi al noleggio dell’auto. Inoltre, i professionisti possono trarre ulteriori vantaggi dal noleggio a lungo termine. Per prima cosa, l’NLT consente di pianificare con maggiore precisione i costi. Il contratto prevede infatti il versamento di un canone fisso mensile, che il professionista potrà aggiungere nel proprio documento di bilancio, per avere una chiara comprensione delle spese totali per la propria attività.

In secondo luogo, è possibile noleggiare un’auto a lungo termine senza versare alcun anticipo, dunque senza immobilizzare una parte del proprio patrimonio, che potrà essere investita diversamente. In sintesi, si avrà una maggiore disponibilità di denaro. Va poi detto che l’NLT prevede una totale copertura di una serie di spese, ma questo è un vantaggio che riguarda sia i professionisti, sia i privati.

Quali sono i grandi vantaggi del noleggio a lungo termine?

In primis, i contratti NLT presentano la copertura di una vasta gamma di costi, che vengono dunque inclusi nel canone versato ogni mese. Nella fattispecie, il noleggio auto a lungo termine copre spese vive come la polizza assicurativa RC auto, le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie, il cambio delle gomme e l’assistenza stradale.

Un altro vantaggio in comune, che può essere sfruttato sia dai privati che dai professionisti, è il seguente: al termine del contratto, si può scegliere di noleggiare un’altra automobile, potendo tra l’altro contare su un parco macchine davvero vasto. In sintesi, si lascia il vecchio per il nuovo, così da guidare un veicolo moderno. Per un professionista, che deve curare il proprio brand, questo fattore può fare tutta la differenza del mondo.

A livello economico, noleggiare un’auto a lungo termine conviene, e non di poco. Come detto, si possono risparmiare i soldi che altrimenti verrebbero spesi per coprire i costi elencati poco sopra, e che invece vengono coperti dal contratto. In secondo luogo, si evita di perdere il denaro legato alla svalutazione del veicolo, dato che non è di nostra proprietà. Infine, occorre ricordare che i professionisti possono contare su evidenti vantaggi fiscali.