Con l’arrivo dell’inverno in tutta Europa, i casi di COVID-19 stanno iniziando ad aumentare, nonostante il vasto lancio di programmi di vaccinazione di massa all’inizio di quest’anno. Il governo austriaco ha puntato fermamente il dito contro i non vaccinati, annunciando un nuovo blocco solo per coloro che non hanno avuto il vaccino.

Come altre decisioni politiche sulla pandemia, questo blocco solleva interrogativi su fino a che punto gli stati possono assumere poteri di emergenza e se violeranno la legge sui diritti umani nel farlo. Cosa potrebbe dire la Convenzione europea dei diritti dell’uomo su questo caso particolare?

Nel giustificare la nuova politica del suo Paese, il cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è molto chiaro: far vaccinare i non vaccinati, non rinchiudere i non vaccinati”. La mossa è un tentativo di convincere le persone a farsi vaccinare senza rendere obbligatoria la vaccinazione. In questo senso, può essere visto come meno invadente sui diritti umani rispetto alla vaccinazione obbligatoria.

Mentre il nuovo blocco dell’Austria è diverso dai blocchi precedenti. tracciando una chiara distinzione tra vaccinati e non vaccinati, è improbabile che qualsiasi sfida basata su un trattamento discriminatorio abbia successo. La mancanza di anticorpi contro malattie specifiche non è una “caratteristica protetta” dalla legge sulla discriminazione.

Molti Stati europei hanno già introdotto vaccinazioni obbligatorie per alcuni settori come gli operatori sanitari e altri lavoratori del settore pubblico. In particolare, in un caso all’inizio di quest’anno, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la vaccinazione obbligatoria dei bambini per determinate malattie non viola necessariamente i diritti umani.

Il caso, dai giorni pre-pandemia, era incentrato sul requisito della Repubblica Ceca che i bambini fossero vaccinati contro nove malattie per poter frequentare la scuola materna. La corte ha ritenuto che ciò non violasse il diritto al rispetto della vita privata, poiché la politica perseguiva l’obiettivo legittimo di proteggere la salute e la vita degli altri. Inoltre, non era un divieto generale per i bambini non vaccinati che frequentavano la scuola. Inoltre, nel programma sono stati incorporati diversi motivi per l’esenzione e non si applicava ai bambini più grandi che avevano raggiunto l’età della scuola primaria.

Questo caso significa quindi che una politica di vaccinazione obbligatoria non viola, a prima vista, i diritti delle convenzioni. Ma molto dipenderà dall’effettiva politica in questione. Molti stati europei richiedono vaccini settore per settore, il che, per coloro che lavorano in settori in cui sono richieste le vaccinazioni, presenta una scelta netta: scegliere di vaccinarsi o scegliere di non lavorare.

La nuova politica dell’Austria può essere vista in modo simile: scegliere di farsi vaccinare o scegliere di andare in isolamento. Questo potrebbe essere il più vicino possibile alle vaccinazioni obbligatorie, poiché richiedere per legge a tutti in uno stato di vaccinarsi sarebbe probabilmente praticamente impraticabile.

Se gli austriaci abbiano ora libera scelta sull’opportunità di vaccinarsi è un dibattito in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo sarà riluttante a farsi coinvolgere. Nel caso ceco, la corte ha affermato che gli stati hanno un “ampio margine di apprezzamento” nel valutare il modo migliore trovare l’equilibrio tra la libertà individuale e il bene più grande. Sebbene ciò non dia carta bianca agli stati, significa che la corte si rimetterà in gran parte alle opinioni dei singoli stati su questo problema.

Diritti umani e pandemia

La riluttanza della corte a interferire può essere vista in alcuni dei primi casi di diritti umani della pandemia. All’inizio di quest’anno, ha ritenuto “inammissibile” una sfida contro le leggi di blocco della Romania perché l’eurodeputato rumeno che ha portato il caso non è riuscito a dimostrare che i blocchi erano particolarmente dannosi per lui. I blocchi erano, secondo la corte, molto chiaramente una “restrizione”, non una privazione della libertà, e quindi non violavano il diritto alla libertà della Convenzione ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Questo non vuol dire che anche altri diritti della convenzione potrebbero non essere influenzati dai blocchi. Può essere pregiudicato il diritto alla vita familiare privata o il diritto alla libertà di associazione. Ma ancora una volta è probabile che agli Stati venga concesso un ampio margine di apprezzamento.

È comprensibile che i tribunali non vogliano legare le mani del governo dietro la schiena quando si risponde a una crisi come la pandemia. I blocchi sono una risposta vitale alla pandemia e possono anche essere giustificati per motivi di diritti umani come protezione del diritto alla vita delle persone. Ma potremmo comunque essere a disagio per l’approccio pratico dei tribunali e il modo legale in cui sono stati attuati i blocchi.

Nel mio libro ‘Emergency Powers in a Time of Pandemic’, sostengo che gli Stati avrebbero dovuto dichiarare formalmente le emergenze in conformità con l’articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in modo da “mettere in quarantena i poteri eccezionali in situazioni eccezionali”. In questo modo, qualsiasi sentenza del tribunale “a mani libere” che consenta questi poteri eccezionali non può essere utilizzata per giustificare un’interferenza simile dei diritti umani al di fuori della pandemia. Ad esempio, garantire che gli Stati non introducano poteri di blocco simili per affrontare minacce meno evidenti come il terrorismo quando non esiste una “emergenza pubblica che minacci la vita della nazione”.

Il fatto che altri stati seguano l’esempio dell’Austria sui blocchi selettivi dipenderà probabilmente da quanto successo avrà nell’aumentare i tassi di vaccinazione e fermare i casi. Ma l’eredità a lungo termine dei diritti umani di questi poteri non sarà chiara fino a molto tempo dopo che la pandemia sarà diminuita.