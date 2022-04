Si punta tutto sulla cannabis medica. E sulla canapa. In Australia, più di 5 milioni di dollari sono stati forniti per un progetto australiano di ricerca e formazione sull’innovazione della cannabis medica. Finanziato dal RegionalResearch Collaboration Program del governo australiano. In Canada due aziende di canapa nella provincia canadese di Alberta hanno ricevuto delle sovvenzioni per aiutare a stimolare l’industria locale. La prima medicina di cannabis della Rua Bioscience, RUA CBD100, è ora disponibile su prescrizione in Nuova Zelanda. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha fatto alcuni passi iniziali per far muovere la questione della cannabis medica nel suo Stato

Più finanziamenti per la ricerca sulle colture di cannabis medica

Più di 5 milioni di dollari sono stati forniti per un progetto australiano di ricerca e formazione sull’innovazione della cannabis medica.

Finanziato dal Regional Research Collaboration Program del governo australiano, La Trobe University guiderà il progetto insieme ai partner Cann Group, PharmOut, Photon Systems Instruments e SpexAI.

Il progetto affinerà gli approcci agli aspetti critici della salute delle piante di cannabis medicinale.

«Ci permetterà di ottimizzare i tempi di raccolta, ridurre i regimi di nutrizione e irrigazione, e rispondere rapidamente agli agenti patogeni come i virus e gli insetti – il tutto per un raccolto più sano, sostenibile e produttivo», ha detto il professor Tony Bacic,responsabile del progetto.

Non sarà solo il settore della cannabis medicinale a beneficiarne.

«Questo progetto – usando la cannabis medicinale come caso di studio – beneficerà l’intera industria agricola della nazione, giocando un ruolo chiave nella produzione di medicine a base di piante, e alimentando in modo più sostenibile la popolazione globale», ha detto il vice cancelliere della La Trobe University, professor John Dewar AO.

Il progetto “Next Generation protected cropping in a regionalmanufacturing facility” è stato annunciato formalmente la settimana scorsa dal ministro Bridget McKenzie, che tra gli altri portafogli è il ministro dell’istruzione regionale.

«L’Australia produce ricerca di livello mondiale, e noi vogliamo che le nostre regioni contribuiscano a questa orgogliosa tradizione e ne raccolgano i benefici, creando economie regionali più resilienti“, ha detto il ministro McKenzie.

Il progetto è uno dei cinque da finanziare nell’ambito del programma di collaborazione per la ricerca regionale del governo di coalizione.

La tecnologia all’avanguardia della struttura del Cann Groupvicino a Mildura giocherà un ruolo cruciale nel progetto – la struttura incorpora un sistema chiuso di microclima controllato in serra per ottimizzare la crescita delle piante. Dichiarato come il più tecnologicamente avanzato impianto di coltivazione e produzione di cannabis medicinale su larga scala in Australia, dopo una serie di battute d’arresto Cann Group ha annunciato il mese scorso il completamento dei lavori nelle aree di coltivazione dell’impianto.

Il progetto sarà condotto dall’Australian Research CouncilIndustry Transformation Research Hub for Medicinal Agriculture(ARC MedAg Hub) della La Trobe University, con sede presso AgriBio a Bundoora, Melbourne. L’Hub mira a trasformare la produzione di terapie di alta qualità derivate dalle piante in un’industria integrata in tutta l’Australia.

66,8 milioni di dollari sono stati impegnati in 5 anni per il programma di collaborazione regionale di ricerca (RRC). Le domande per il secondo round si sono chiuse il 22 marzo.

Un disegno di legge cerca di porre fine ai divieti sulla cannabis medica delle città della California

La California è stato il primo stato degli USA a permettere l’uso medico della cannabis, ma non tutte le sue città sono amiche della cannabis medica.

La cannabis medica è diventata legale in California nel lontano 1996 dopo l’approvazione dell’iniziativa degli elettori Proposition215 – è stato lo stato che ha dato inizio a tutto negli USA. La Proposizione 215 sosteneva l’esenzione dalle leggi penali per i pazienti e per i curanti definiti che possiedono o coltivano marijuana per un trattamento medico raccomandato da un medico. Il 55,58% ha votato a favore.

Poi nel 2016, gli elettori della California hanno approvato la Proposizione 64, per legalizzare l’uso ricreativo per adulti della cannabis nello stato.

Ma allo stato attuale della legge californiana, ci sono delle scappatoie che permettono alle città di vietare la vendita di cannabis – anche per uso medico. E sembra che molte lo abbiano fatto.

Secondo il senatore Scott Wiener, il 62% delle città hanno divieti di vendita, il che significa che i residenti potrebbero dover percorrere lunghe distanze per le medicine. La situazione sta anche continuando ad alimentare il mercato illecito della California, dato che i pazienti disperati si rivolgono a questo canale per il sollievo che cercano. Questo non solo mina il mercato legale e regolamentato dello Stato e gli affari che vi partecipano, ma pone dei rischi per i pazienti in relazione alla qualità.

Il senatore Wiener sta tentando di affrontare la situazione con il Senate Bill 1186 (Medicinal Cannabis Patients‘ Right of Access Act), che richiede alle città di fornire ai pazienti l’accesso all’acquisto di cannabis medica tramite consegna (come minimo).

«Secondo la SB 1186, le giurisdizioni locali mantengono tutto il loro controllo locale sulle attività commerciali di cannabis per uso adulto (non medicinale)», afferma il senatore. «Questa legge semplicemente impedisce alle giurisdizioni di proibire la consegna di cannabis medicinale e quindi di impedire ai pazienti di accedere alla medicina di cui hanno bisogno».

La legge è stata introdotta nel febbraio di quest’anno e la settimana scorsa è passata al Comitato Governativo e Finanziario del Senato con un voto di 4-1. Da allora è passata al Comitato degli Stanziamenti del Senato.

«Tutti hanno bisogno e meritano l’accesso – come garantito dagli elettori della California che hanno approvato la Prop 215 quasi 30 anni fa», ha dichiarato il senatore Wiener.

Secondo il senatore, la California Cannabis Industry Association sta sponsorizzando SB 1186, e la legislazione è sostenuta dal ramo californiano della National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML).

Il Governo canadese dà una grande spinta ai fondi per la canapa di Alberta

Due aziende di canapa nella provincia canadese di Alberta hanno ricevuto delle sovvenzioni per aiutare a stimolare l’industria locale.

INCA riceverà una sovvenzione fino a 400.000 dollari canadesi che sarà usata per finanziare la costruzione di un impianto di lavorazione da 72 milioni di dollari a Vegreville. L’impianto creerà la domanda di 54.000 tonnellate di biomassa di canapa all’anno e creerà più di 70 nuovi posti di lavoro nella produzione di alto valore.

Blue Sky Hemp Ventures ha ottenuto una sovvenzione di 500.000 dollari per far avanzare una proposta di impianto di trasformazione alimentare di canapa da 75 milioni di dollari in Alberta, con la capacità di lavorare fino a 35.000 tonnellate di grano di canapa* all’anno. Questo sarà il primo impianto di canapa su larga scala della sua natura nella provincia e creerà più di 90 nuovi posti di lavoro nell’Alberta rurale.

Il finanziamento totale di 900.000 dollari è il risultato di una partnership tra il governo provinciale e quello federale.

«Acquistando la canapa direttamente dagli agricoltori dell’Alberta e lavorandola qui nella provincia, questi progetti mitigheranno i rischi di produzione per i produttori e creeranno nuovi prodotti di canapa a valore aggiunto che contribuiranno a far crescere la fiorente industria della canapa dell’Alberta», ha detto il ministro federale dell’agricoltura e dell’agroalimentare del Canada Marie-Claude Bibeau.

Secondo il ministro dell’agricoltura, delle foreste e dello sviluppo economico rurale dell’Alberta, Nate Horner, la provincia è già il primo produttore di canapa del paese, coltivando il 40% della canapa del Canada – ma ci sono ulteriori opportunità di crescita e diversificazione.

La canapa è stata legalmente coltivata in Canada per decenni. Il programma del Paese ha preso il via il 12 marzo 1998, quando sono entrati in vigore i regolamenti sulla canapa industriale. Mentre alcune coltivazioni erano state permesse prima per scopi scientifici e di ricerca, la prima licenza per coltivare canapa industriale per scopi commerciali è stata rilasciata nel maggio 1998.

Entro il 2020, più di 22.000 ettari erano coltivati a canapa, e c’erano 1.091 licenze attive per i coltivatori.

La ripartizione per le varie richieste quell’anno:

Seme: 1.916 ettari

Grano, 16.688 ettari

Fibra: 6.550 ettari

Appendici apicali fiorite, foglie, rami: 10.796 ettari

Le cifre si sommano a più di 22.000 ettari poiché lo stesso sito può essere coltivato per più forme di canapa industriale.

Puoi saperne di più sull’industria della canapa canadese qui.

*Tecnicamente, il seme e il grano di canapa – che sono la stessa cosa, solo applicazioni diverse – è una noce).

Beshear spinge a favore della cannabis medica in Kentucky

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha fatto alcuni passi iniziali per far muovere la questione della cannabis medica nel suo Stato.

Mentre la Camera del Kentucky ha approvato una legge che legalizzava la marijuana medica nello stato il mese scorso, quella legge – HB 136 – ha poi incontrato dei problemi. Nella sessione legislativa appena conclusa, la House Bill 136 è morta al Senato. Non è la prima volta che questo accade, con una legge simile nel 2020 che ha incontrato lo stesso destino dopo essere passata alla Camera.

Abbiamo riferito un paio di settimane fa che un frustrato governatore Beshear ha detto che potrebbe esplorare la possibilità di emettere un ordine esecutivo sulla cannabis medica, ma a quel punto avrebbe comunque preferito una legge da firmare. Mentre quel desiderio rimane, da allora il governatore ha iniziato ad aumentare la pressione. Diversi passi sono stati annunciati la scorsa settimana:

L’avvocato generale analizzerà le opzioni sull’azione esecutiva

Istituzione del team consultivo del governatore per la cannabis medica

Incontri con i kentuckiani e il team consultivo

Stabilire un modo per i kentuckiani di comunicare con l’ufficio del governatore sulla questione attraverso un indirizzo email dedicato: GovMedicalCannabisAdvisoryTeam@Ky.gov

Quest’ultimo sarà probabilmente molto usato, dato che un sondaggio del 2019 ha indicato che il 90% dei residenti dello stato sostiene la cannabis terapeutica.

Commentando questi passi, il governatore Beshear ha detto:

«Sono a favore della cannabis medica, ma voglio che sia fatto nel modo giusto e che sia efficace. Per farlo, abbiamo bisogno di sentire i Kentuckiani».

E a giudicare dal thread dei commenti su quel post di Facebook, certamente lo è – con 340 commenti al momento della scrittura, la maggior parte dei quali sembra essere a sostegno della necessità di andare avanti e portare le medicine ai pazienti il più presto possibile.

Il governatore è entrato in dettaglio su questi passi e il ragionamento dietro di essi in un “Team Kentucky Update” la scorsa settimana.

Alla fine di febbraio negli USA, 37 stati regolano la cannabis per uso medico da parte di individui qualificati.

«Il suo tempo è arrivato e può dare sollievo ad alcuni Kentuckianimalati», ha detto il governatore.

In un’azione più recente, il governatore Beshear ha firmato la legislazione per la creazione di un centro di ricerca sulla cannabis nello stato; ma non senza esercitare i poteri di veto line-item per cancellare le sezioni che secondo lui limitavano lo scopo del centro e dettavano chi poteva essere nominato nel suo comitato consultivo.

La neozelandese Rua Biosciences lancia la prima medicina a base di cannabis

La prima medicina di cannabis della Rua Bioscience, RUA CBD100, è ora disponibile su prescrizione in Nuova Zelanda.

Rua Biosciences si è evoluta da Hikurangi Enterprises, che ha avuto la particolarità di essere la prima azienda ad assicurarsi una licenza per coltivare cannabis medicinale in Nuova Zelanda. Nel 2020, l’azienda deteneva una delle prime licenze commerciali nel paese per la coltivazione, il possesso per la produzione e la fornitura di cannabis farmaceutica.

Nell’ottobre dello scorso anno, la Rua Biosciences ha ricevuto la certificazione GMP (Good Manufacturing Practice) da Medsafe, l’autorità neozelandese per la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici. Poi, a dicembre, l’azienda ha ricevuto la verifica che RUA CBD100 soddisfaceva i severi standard di qualità di Medsafe.

«E’ incredibile pensare che siamo stati in grado di lavorare attraverso il sistema di regolamentazione medica e stabilire la capacità di cui abbiamo bisogno per produrre medicine secondo gli standard GMP di livello mondiale, tutto da Te Tairāwhiti», ha detto il CEO di Rua Biosciences Rob Mitchell.

Te Tairāwhiti è il nome Māori che descrive la regione di Gisborne nel nord-est della Nuova Zelanda. Curiosità: è uno dei primi posti al mondo a vedere l’alba ogni giorno. Rua ha un sito di coltivazione ad alta sicurezza vicino alla città di Ruatorea e una struttura a Gisborne con un impianto di estrazione e produzione autorizzato.

RUA CBD100 è confezionato in una bottiglia da 30 mLcontenente circa 3.000 mg di cannabidiolo (CBD) e <0,2 mg/mLdi tetraidrocannabinolo (THC) come ingredienti attivi. Il CBD100 sarà distribuito a livello nazionale tramite la CDC Pharmaceuticals.

Rua nota che i dati del governo neozelandese indicano che il numero di prodotti di cannabis medica prescritti e forniti in Nuova Zelanda sta crescendo ad un tasso medio del 250 per cento all’anno.

Ma come in altre parti del mondo (compresa l’Australia), queste medicine sono costose. Riconoscendo questo, Rua Bioscences sta lanciando il primo programma di accesso compassionevole della Nuova Zelanda per i prodotti di cannabis medicinale. Inizialmente, le medicine saranno disponibili a costo zero per un gruppo limitato di pazienti qualificati a Te Tairāwhiti.

«Vediamo questo come un modo significativo e commercialmente sostenibile per aiutare alcuni dei più bisognosi ad accedere alla medicina», dice il Chief Commercial Officer Dr Andi Grant.

In altre recenti notizie sulla cannabis medica dalla Nuova Zelanda, abbiamo recentemente riferito che Puro si è assicurato una sovvenzione governativa di 13 milioni di dollari neozelandesi per mettere il “turbo” all’industria locale del Paese.