Australia: parte la sperimentazione sulla cannabis medica per i bambini

Uno studio pilota sull’uso della cannabis terapeutica in bambini e adolescenti sottoposti a cure palliative per patologie non cancerose prenderà il via quest’anno in Australia.Lo studio coinvolge 10 partecipanti di età compresa tra i sei mesi e i 21 anni che ricevono cure nell’ambito del Victorian Paediatric Palliative Care Program e che presentano sintomi che incidono ulteriormente sulla qualità della vita. Dopo mezzo secolo in cui la marijuana ha sopportato la più rigida proibizione consentita dalla legge, il presidente Joe Biden ha messo in moto un processo che potrebbe portare a cambiamenti rivoluzionari per la politica federale sulla marijuana. Australia, il tentativo dei Verdi del Nuovo Galles del Sud di far passare una legge che avrebbe fornito una difesa legale ai pazienti con cannabis terapeutica contro le accuse di guida sotto l’effetto di droghe è fallito nel Parlamento statale. Stati Uniti, la scorsa settimana il dipartimento di polizia di St. Charles, in Missouri, ha pubblicato un avviso di sicurezza su Facebook, avvertendo che un genitore avrebbe scoperto un sacchetto di vermi gommosi delta-8 THC dopo un evento “Trunk or Treat“.

Australia

Cannabis medica per i bambini: Studio pilota in Australia

Uno studio pilota sull’uso della cannabis terapeutica in bambini e adolescenti sottoposti a cure palliative per patologie non cancerose prenderà il via quest’anno in Australia.

Lo studio coinvolge 10 partecipanti di età compresa tra i sei mesi e i 21 anni che ricevono cure nell’ambito del Victorian Paediatric Palliative Care Program e che presentano sintomi che incidono ulteriormente sulla qualità della vita. I pazienti sono affetti da paralisi cerebrale grave, varie patologie metaboliche e genetiche, disturbi neurodegenerativi e malattie cardiache progressive.

Il progetto, che sarà guidato dal professore associato del Murdoch Children’s Research Institute Daryl Efron, sarà il primo al mondo di questo tipo.

«Questi sintomi sono difficili da controllare con i farmaci attualmente prescritti, la maggior parte dei quali causa effetti collaterali significativi“, ha detto. “La cannabis terapeutica è una nuova terapia con grandi speranze, ma le prove cliniche sono scarse, soprattutto nei bambini».

I dati raccolti dallo studio pilota saranno utilizzati per progettare uno studio multicentrico su larga scala.

Lo studio è finanziato in parte dal Governo dello Stato vittoriano nell’ambito dell’ultima tornata del Victorian Medical Research Acceleration Fund (VMRAF). Oltre ai 75.000 dollari in contanti del governo statale, un ulteriore sostegno è stato fornito dall’azienda vittoriana di cannabis terapeutica Cannatrek.

Il reclutamento per la sperimentazione inizierà alla fine dell’anno.

«Se la cannabis terapeutica si dimostrerà efficace, rappresenterà un’importante svolta terapeutica per questo gruppo di pazienti», ha dichiarato il professor Efron.

Il Murdoch Children’s Research Institute, il più grande centro australiano di ricerca sulla salute infantile con sede al Royal Children’s Hospital di Melbourne, ha un’équipe di oltre 1.400 ricercatori che si occupano di patologie come il diabete, le allergie, l’asma, la nascita prematura, i problemi di salute mentale, il cancro e i disturbi genetici.

In generale, qualsiasi medico o infermiere del Victoria può prescrivere cannabis terapeutica a qualsiasi paziente con qualsiasi condizione, se ritiene che sia clinicamente appropriato farlo. Tuttavia, prima di rilasciare una prescrizione è necessaria l’approvazione del Commonwealth.

Il governo vittoriano ha anche un programma di accesso compassionevole che finanzia la cannabis terapeutica per un numero limitato di bambini con epilessia grave e intrattabile. Per accedere a questo programma è necessario rivolgersi al neurologo pediatrico del bambino.

Stati Uniti

Come la riprogrammazione della marijuana da parte di Biden potrebbe influenzare l’industria statunitense

Dopo mezzo secolo in cui la marijuana ha sopportato la più rigida proibizione consentita dalla legge, il presidente Joe Biden ha messo in moto un processo che potrebbe portare a cambiamenti rivoluzionari per la politica federale sulla MJ.

Potrebbe significare che le aziende americane che lottano per la marijuana potranno finalmente godere di sgravi fiscali a lungo desiderati, oppure che quelle stesse aziende potrebbero perdere completamente la cannabis a favore delle grandi aziende farmaceutiche.

Entrambi gli esiti – e molti altri scenari – sono possibili con il processo di “riprogrammazione amministrativa” attivato dal presidente giovedì scorso, secondo gli esperti legali e scientifici.

Allo stesso tempo, un atto del Congresso potrebbe annullare qualsiasi raccomandazione del Dipartimento di Giustizia, del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e delle altre agenzie federali responsabili della politica sulle droghe ora incaricate di rivedere il modo in cui Washington DC gestisce la marijuana.

«Chiunque dica di sapere cosa succederà non sa di cosa sta parlando», ha detto Andrew Kline, consulente senior dell’ufficio di Denver dello studio legale Perkins Coie ed ex direttore delle politiche pubbliche della National Cannabis Industry Association.

«Ci sono troppe incognite al momento».

Secondo la legge federale, le droghe rientrano in una delle sei categorie, dalla Tabella 1 alla non classificata.

E ci sono le cinque fasi del Controlled Substances Act (CSA), che vanno dalla più pericolosa alla meno pericolosa – e alle restrizioni.

Ci sono anche molte sostanze che la scienza intende come “droghe” che non sono classificate.

Queste includono tonici popolari (e potenzialmente mortali) come l’alcol e il tabacco, nonché gli inebrianti prodotti a base di THC delta-8 e delta-9 derivati dalla canapa, venduti online e in fumerie e bodegas a malapena regolamentati, scatenati dal Farm Bill del 2018.

La situazione è più complessa di quanto alcuni osservatori si rendano conto, ma ecco una breve rassegna del processo di riprogrammazione, dove la marijuana potrebbe finalmente finire e cosa significherebbe per l’industria della cannabis statunitense attuale e futura.

Tabella 1: status quo

Premessa: Dal 1970, la cannabis è stata classificata, ai sensi del Controlled Substances Act dell’era di Richard Nixon, come sostanza controllata di Schedule 1, la categoria delle droghe senza applicazioni mediche riconosciute, con “un alto potenziale di abuso e la possibilità di creare una grave dipendenza psicologica e/o fisica”, secondo la U.S. Drug Enforcement Administration.

Tra le altre droghe della Tabella 1 figurano l’eroina, l’LSD e il peyote.

Anche nel 1970, la mossa fu controversa. Nel 2022, questa situazione “non ha senso”, ha osservato il presidente la scorsa settimana.

Come è noto, la marijuana ha una “dose letale” così alta che non è mai stata stabilita in modo definitivo negli esseri umani, mentre le droghe classificate come Schedule 2 hanno un numero di vittime elevato e crescente.

Dei 107.622 americani uccisi da un’overdose nel 2021, nessuno è morto a causa della cannabis, mentre 71.238 sono morti a causa di oppioidi sintetici come il fentanil che un medico potrebbe teoricamente prescrivere, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

È inoltre sempre più riconosciuto che la cannabis ha applicazioni terapeutiche, come suggerito nel 2015 dall’ex chirurgo generale degli Stati Uniti Vivek Murthy e come ribadito da una revisione delle Accademie Nazionali del 2017.

Sebbene lo status di Schedule 1 crei un famigerato Catch-22 – gli studi sono necessari per giustificare una riprogrammazione, ma lo Schedule 1 rende la cannabis più difficile da studiare, una confusa matassa logica che il Congresso non è stato finora in grado di districare – sembra certo che la marijuana sarà rimossa da questa categoria, concordano gli esperti.

«La Scheda 1 è una finzione”, ha detto Kline. Ci sono chiare prove della sua utilità medica e poche prove dell’alto potenziale di abuso».

«Non c’è dubbio che debba essere rimossa“, ha aggiunto. «La domanda è dove andrà a finire».

Impatto commerciale: In base alla Schedule 1, le aziende produttrici di marijuana non possono usufruire delle tradizionali deduzioni aziendali, grazie alla Sezione 280E del codice fiscale federale. Questo ha messo un grosso freno ai loro guadagni. Anche la ricerca scientifica sulla marijuana è soggetta a pesanti restrizioni.

Schema 2: modello farmaceutico

Premessa: Le droghe della Tabella 2 sono simili a quelle della Tabella 1, con un’eccezione: l’applicazione clinica con disponibilità legale attraverso una prescrizione o sotto la supervisione di un medico.

Tra queste figurano l’Adderall e il Ritalin, oltre a cocaina, metanfetamina, fentanil e altri oppioidi sintetici.

La Scheda 2 – la categoria richiesta da una petizione di riprogrammazione presentata nel 1972 dalla National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) e infine respinta nel 1994 – è in un certo senso il peggior incubo dell’industria della cannabis: sollievo legale e allentamento della proibizione, ma disponibilità solo attraverso l’arduo e costoso processo di approvazione della Food and Drug Administration statunitense.

Impatto sugli affari: La marijuana legale a livello federale sarebbe “soggetta a enormi test e a una miriade di requisiti normativi che vanno ben oltre quelli attualmente applicati dagli Stati”, come scrissero gli studiosi della Brookings Institution John Hudak e Grace Wallack nel 2015, quando le vendite di cannabis a scopo ricreativo erano già in corso in diversi Stati, più o meno come lo sono ora in gran parte del Paese.

Inoltre, come hanno detto Kline e altri esperti, è molto probabile che la cannabis sia ancora pesantemente tassata. La Sezione 280E proibisce le deduzioni fiscali per “il commercio o l’attività” di sostanze controllate di cui alla Tabella 1 o 2 che sia “proibito dalla legge federale o dalla legge di qualsiasi Stato in cui tale commercio o attività è condotto».

Tabella 3-4: sgravi fiscali, ma per ordine del medico

Premessa: La Tabella 3 è quella in cui rientrano le droghe con «un potenziale di dipendenza fisica e psicologica da moderato a basso», come il Tylenol con codeina, gli steroidi anabolizzanti e la ketamina.

Questa è la soglia «in cui l’esenzione fiscale 280E non è più un problema», ha dichiarato Shane Pennington, consulente dello studio legale Vincente Sederberg di Denver.

Questa è anche la classificazione ricercata nelle proposte di legge finora simboliche introdotte dal Congressional Cannabis Caucus che sono morte in commissione senza essere ascoltate. Non è una grande tragedia, perché attualmente non hanno alcuna possibilità di essere approvate dal Senato.

Tuttavia, come ha osservato Pennington, questo non è nemmeno ciò che la maggior parte delle aziende di cannabis esistenti vorrebbe, poiché anche i farmaci della Tabella 3 sono generalmente disponibili solo con l’autorizzazione di un medico e, quindi, con un certo livello di conformità al processo di approvazione della FDA.

Lo stesso vale per i farmaci della Tabella 4, che hanno un “basso potenziale di abuso“, come Ambien, Ativan e Xanax.

Impatto commerciale: È qui che appare il problema fondamentale dell’uso del Controlled Substances Act per regolare la marijuana, almeno agli occhi dell’industria della cannabis: Non ci si può sbarazzare della FDA, e il processo della FDA non è qualcosa che l’industria attuale è in grado di rispettare.

«La gente deve capire che, a prescindere dalla classificazione, si è sempre soggetti all’FDCA (Food, Drug and Cosmetic Act)», ha detto Pennington.

«Il punto è che il modello non è stato costruito per la cannabis».

Scheda 5: da banco o non programmato?

Premessa: I farmaci della Tabella 5 sono ancora approvati e regolamentati dalla FDA, ma sono venduti al banco in farmacie, supermercati, stazioni di servizio e minimarket come lo sciroppo per la tosse a bassa codeina.

Questo è esattamente il luogo in cui la maggior parte delle grandi aziende produttrici di cannabis vorrebbe far apparire i propri prodotti – tranne che, come ha sottolineato Pennington, i prodotti della Tabella 5 non sono considerati per uso ricreativo o per adulti.

Questi includono le formulazioni di sciroppo per la tosse.

In questa analisi, nessun posto nel Controlled Substances Act è appropriato per la marijuana, anche se la maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che una rimozione completa dal CSA è qualcosa che le autorità federali difficilmente raccomanderanno.

Impatto sul business: Dal punto di vista dei dirigenti e degli investitori, la cosa migliore sarebbe l’eliminazione totale dal CSA – lo status legale di cui godono i prodotti a base di THC delta-8 e delta-9 (anche se alcuni Stati attualmente vietano i prodotti derivati dalla canapa venduti al di fuori delle loro industrie della cannabis regolamentate dallo Stato).

La riprogrammazione, quindi, “avrebbe alcuni benefici, ma potrebbe avere un impatto involontario sui 37 programmi statali di marijuana terapeutica, che potrebbero essere smantellati se venissero inseriti nell’elenco 2 o 3”, ha affermato David Holland, avvocato specializzato in cannabis con sede a New York.

«Ci sarebbe bisogno di un’enorme quantità di regolamentazione federale che permetterebbe solo l’uso medico, non l’uso responsabile da parte degli adulti».

Il risultato

Ciò che Biden potrebbe aver scatenato potrebbe rivelarsi «un’onda d’urto involontaria se venisse intrapresa la riprogrammazione, piuttosto che la declassificazione, che consentirebbe agli Stati di decidere la questione della legalizzazione medica e di come può essere usata in ogni Stato – a livello medico e/o ricreativo», ha detto Holland.

In questo modo, la riprogrammazione amministrativa potrebbe annunciare sgravi fiscali e margini più ampi per le società di marijuana già quotate in borsa.

Potrebbe anche facilmente portare alla fine del proibizionismo federale, con regolamenti statunitensi così onerosi da far scomparire le grandi aziende appena gravate e cedere la marijuana a qualcosa di simile alle piccole cooperative riconosciute dallo Stato che hanno prosperato nei primi giorni della cannabis terapeutica.

L’unica cosa che si sa è che Biden, compiendo il passo più importante sulla politica federale della marijuana di qualsiasi altro presidente dai tempi di Nixon, ha scatenato nel mondo una forza molto lunga, molto complessa e molto imprevedibile, che potrebbe ancora creare scompiglio involontario.

Australia

Le leggi per una guida equa per i pazienti di cannabis terapeutica del Nuovo Galles del Sud sono state bocciate

Il tentativo dei Verdi del Nuovo Galles del Sud di far passare una legge che avrebbe fornito una difesa legale ai pazienti con cannabis terapeutica contro le accuse di guida sotto l’effetto di droghe è fallito nel Parlamento statale.

Come in altri Stati australiani, è illegale per un guidatore avere una presenza rilevabile di THC nel sistema, indipendentemente dal livello di alterazione (o meno). Questo include i pazienti che usano legalmente la cannabis terapeutica.

La deputata dei Verdi del Nuovo Galles del Sud Cate Faehrmannha spinto per cambiare le leggi sulla guida in relazione alla cannabis terapeutica, attraverso il suo Road Transport Amendment (Medicinal Cannabis – Exemptions from Offences) Bill 2021presentato lo scorso novembre.

Il disegno di legge è tornato in Parlamento per essere discusso e successivamente i partiti Liberal-Nazionale e Laburista lo hanno respinto mercoledì scorso. Il disegno di legge è stato sconfitto con 29 voti contro 6. Ciò significa che i pazienti che utilizzano cannabis terapeutica legalmente prescritta e contenente anche minime quantità di THC dovranno continuare a scegliere tra la guida e l’assunzione della loro medicina – o rischieranno di essere perseguiti.

Dopo il voto, la signora Faehrmann ha dichiarato:

«È incredibilmente deludente che il governo e i laburisti abbiano unito le forze per permettere che queste leggi ingiustificabili continuino a punire ingiustamente i pazienti di cannabis terapeutica nel NSW. I test antidroga su strada possono rilevare minuscole tracce di THC nel sistema di una persona che ha consumato cannabis molto tempo dopo che gli effetti sono svaniti. Le nostre leggi stradali avrebbero dovuto essere riformate in modo da riflettere questa situazione quando la cannabis terapeutica è stata legalizzata cinque anni fa».

Ma non si è arresa.

«Non commettete errori. I Verdi riporteranno questo disegno di legge come priorità nella prossima legislatura, finché questa riforma sensata non sarà realizzata».

Non solo delusa dalla mancata approvazione del disegno di legge, la Faehrmann ha detto che il tono del dibattito che ha preceduto il voto ha indicato che l’atteggiamento nei confronti di questo tema nel Parlamento del New South Wales “è rimasto fermo agli anni ’50».

«E per finire, mentre la legge veniva messa ai voti, Mark Latham ha ridicolizzato i pazienti con cannabis terapeutica con un commento molto giovanile e i ministri del governo hanno pensato che fosse esilarante».

Il deputato di One Nation Mark Latham è membro del Consiglio legislativo del Nuovo Galles del Sud.

Stati Uniti

Lo spettro delle caramelle alla cannabis di Halloween si ripresenta

È di nuovo il periodo dell’anno in cui negli Stati Uniti cominciano a comparire avvertimenti sugli edibili alla cannabis che potrebbero finire nelle borse dei bambini che fanno “dolcetto o scherzetto“.

La scorsa settimana il dipartimento di polizia di St. Charles, in Missouri, ha pubblicato un avviso di sicurezza su Facebook, avvertendo che un genitore avrebbe scoperto un sacchetto di vermi gommosi delta-8 THC dopo un evento “Trunk or Treat“.

«Gli agenti hanno controllato a fondo l’area e non hanno trovato nessuno che distribuisse questo articolo“, afferma il Dipartimento. “Stiamo indagando per capire come sia potuto accadere».

Alcuni dei commenti sul thread di Facebook indicavano il sospetto che ciò fosse realmente accaduto.

In base alla foto dell’articolo che sarebbe stato distribuito, si trattava di un omaggio piuttosto costoso. La confezione da due vermi gommosi da 100 mg di delta-8 costa 7,50 dollari, un prezzo molto più alto di quello dei vermi gommosi tradizionali.

Le circostanze che possono aver portato a questo evento – o al suo mancato verificarsi – sono di ogni tipo. Alcuni hanno sollevato il sospetto che fosse in relazione all’opposizione all’uso di marijuana a scopo ricreativo, oppure potrebbe essere stato semplicemente un incidente.

Non è raro che vengano sollevati timori riguardo agli edibili a base di marijuana che finiscono nelle buste di dolcetto o scherzetto dei bambini. L’anno scorso, il procuratore generale dell’Ohio Dave Yost aveva avvertito della potenziale minaccia, ma sembrava che stesse semplicemente applicando il principio di precauzione: meglio prevenire che curare.

Non è chiaro quanto spesso si verifichino episodi come quello segnalato dal dipartimento di polizia di St. Charles. Ma a prescindere da ciò, i genitori dovrebbero controllare cosa gli estranei gettano nei sacchetti di dolcetto o scherzetto dei loro figli, perché ci sono individui contorti là fuori.

La situazione solleva anche la spinosa questione di come vengono presentati e confezionati i prodotti commestibili a base di cannabis medica e non medica. Creare prodotti pensati per gli adulti che sembrano attraenti per i bambini non è una grande mossa. E combinarli con l’approccio talvolta negligente dei genitori nel tenerli fuori dalla portata dei bambini non aiuta di certo.

Nei suoi commenti sulla questione l’anno scorso, l’AG Yost ha menzionato che l’Associazione Americana dei Centri Antiveleni ha riferito che le linee telefoniche hanno ricevuto 2.622 chiamate per servizi relativi a bambini piccoli che hanno ingerito prodotti a base di cannabis solo nella prima metà del 2021.

Quindi, a prescindere dal fattore Halloween, si tratta di un problema che potrà essere affrontato meglio solo con una produzione – e un’educazione – più responsabile.

Stati Uniti

L’udienza disciplinare del laboratorio di marijuana del Nevada mette ulteriormente in luce i problemi dell’industria dei test

Il Nevada è l’ultimo stato a dare un giro di vite ai laboratori di analisi della marijuana, in un altro esempio della crescente consapevolezza dell’industria della cannabis dei problemi legati ai test di potenza e di contaminazione.

Il Cannabis Compliance Board (CCB) del Nevada ha respinto a fine settembre una richiesta di archiviazione di un’azione disciplinare contro il laboratorio di analisi Lettucetest di Las Vegas, precedentemente noto come Cannex Nevada.

Lettucetest rischia decine di migliaia di dollari di multa, la perdita della licenza e una sospensione di 10 anni dell’industria per le accuse di aver falsamente aumentato i numeri di potenza del THC e di aver permesso a prodotti contaminati di passare il controllo.

«Il Nevada Cannabis Compliance Board sta compiendo un passo coraggioso, ma corretto, nel finalizzare i suoi procedimenti chiamando Lettucetest per un’udienza sulle accuse che sono state mosse contro di loro nel 2021», ha detto Will Adler, direttore della Sierra Cannabis Coalition (SCC) con sede a Reno, al MJBizDaily via e-mail.

Un avvocato che rappresenta la Lettucetest sostiene che l’azienda ha preso provvedimenti per risolvere i problemi e che il caso dovrebbe essere archiviato.

Il giro di vite normativo del Nevada arriva mentre i laboratori di analisi di tutta la nazione si confrontano con le crescenti accuse di gonfiare i numeri della potenza del THC, di far passare prodotti scadenti e di far fare shopping alle aziende di marijuana per ottenere risultati di laboratorio favorevoli.

Durante l’estate, le autorità di regolamentazione della Florida hanno preso di mira diversi laboratori di analisi per violazioni della conformità.

A luglio, tre pazienti dell’Arkansas hanno intentato una causa civile federale sostenendo che quattro aziende locali di MMJ hanno cospirato per frodare i clienti mentendo sui risultati dei test di potenza della cannabis.

In particolare, la causa collettiva sostiene che un importante laboratorio statale di analisi della cannabis «gonfia intenzionalmente la quantità di THC nei fiori dei suoi clienti» per conto di almeno tre coltivatori, anch’essi citati come imputati.

I prossimi passi di Lettucetest

Secondo Adler dell’SCC, i regolamenti del Nevada sui test della cannabis sono “vecchi” e non sono stati realmente aggiornati da quando il mercato della marijuana medica è stato lanciato nel 2015.

«Per coincidenza, questa stessa mancanza di un aggiornamento sostanziale dei regolamenti sui test del Nevada ha creato una coerenza normativa per i test di laboratorio sulla cannabis e probabilmente ha dato al CCB la fiducia necessaria per portare avanti la precedente indagine del Nevada Department of Taxation e le accuse finali contro (Lettucetest) », ha detto.

Qual è il prossimo passo della Lettucetest?

Non è ancora chiaro, perché lo Stato deve firmare un ordine scritto sulla mozione di archiviazione.

Una volta firmato, verrà fissata una data per il giudizio sulla questione disciplinare.

Prima della denuncia del Nevada Compliance Board del 2021, che ha messo in moto il caso, lo Stato aveva multato l’azienda due volte.

Ora i regolatori vogliono multarla per 62.500 dollari, oltre al divieto di operare nel settore per 10 anni.

Quando il CCB ha iniziato la sua indagine, ha dichiarato di aver scoperto uno schema di violazioni sistemiche.

Ad esempio, quando un campione non superava un test per la presenza di contaminanti, il laboratorio lo analizzava di nuovo e diceva che il campione era stato superato, secondo i regolatori.

Gli ispettori statali hanno anche detto di aver trovato più di una dozzina di presunte violazioni che riguardano numeri di potenza di THC gonfiati.

Alla riunione speciale del consiglio di amministrazione del 15 settembre sul caso, Kimberly Maxson-Rushton, partner dell’ufficio di Las Vegas della Cooper Levenson, che ha discusso per conto della Lettucetest, ha detto che è importante notare che le accuse risalgono al 2019.

Ha poi aggiunto che «i rispondenti hanno posto rimedio a tutte le accuse, sia al momento dell’audit, dell’indagine o dell’ispezione del 2019, sia immediatamente dopo, al ricevimento di una dichiarazione di carenze da parte della commissione per l’applicazione della marijuana».

Maxson-Rushton ha poi sostenuto che la commissione dovrebbe archiviare il caso perché il reclamo era lo stesso di quello già corretto.

La data della prossima udienza non è stata fissata.

In aumento

Jim MacRae, che dirige un’azienda di analisi dei dati a Seattle e ha una conoscenza approfondita del mercato del Nevada, ha dichiarato di ritenere che la questione dei risultati fasulli dei test sia una «frode al consumo piuttosto massiccia» a livello nazionale.

«Molte persone ne stanno approfittando», ha detto MacRae, che nel 2019 ha condotto un’analisi indipendente del settore dei laboratori di analisi del Nevada.

Inoltre, MacRae ha detto di vedere questo problema come potenzialmente compromettente per l’industria della marijuana dal punto di vista della sicurezza dei consumatori.

Quando le aziende mentono sui risultati dei test – che MacRae sceglie di definire come contenuto di cannabinoidi piuttosto che potenza – diventa un problema di salute pubblica, ha detto.

Un bevitore di birra è in grado di capire la differenza tra una birra a 4,5% di alcol e una a 6% di alcol, ha detto MacRae, e di calibrare il proprio consumo di conseguenza.

Ma chi riceve un fiore di cannabis etichettato al 30% di THC e che in realtà è al 18% di THC, o viceversa, ha difficoltà a capire cosa va bene per lui quando consuma.

«Le persone dovrebbero… imparare a moderare l’assunzione in modo appropriato e accurato», ha aggiunto MacRae.

Dato che il Nevada è una destinazione turistica, ha aggiunto che i consumatori vogliono che i tavoli dei casinò siano equi, come dovrebbero esserlo le etichette della marijuana.

Per risolvere questo problema, MacRae suggerisce che i regolatori statali dovrebbero prestare molta attenzione alle informazioni interne che descrivono come i laboratori passano e falliscono.

Se, ad esempio, un laboratorio ha un tasso di fallimenti molto basso, vale la pena di indagare.

«Guardate i vostri dannati dati», ha detto.

Un’altra opzione spesso ventilata – ma che non ha ottenuto un ampio sostegno da parte del settore – è che gli Stati gestiscano i propri laboratori di analisi per verificare i risultati dei test.

MacRae ha convenuto che questa potrebbe essere un’opzione valida.

«C’è assolutamente bisogno di una sorta di laboratorio indipendente che sia sotto il controllo (dello Stato) ma che non abbia interessi finanziari nel mercato», ha detto.

MacRae ha anche sottolineato il successo di un programma nel suo stato natale, Washington, OK Cannabis, in base al quale i rivenditori di marijuana testano autonomamente i prodotti per i pesticidi e altre tossine.

Ogni rivenditore partecipante spende il proprio denaro per prelevare a caso cinque prodotti dai propri scaffali da testare ogni mese.

Se un prodotto fallisce, viene rimosso e viene testato un altro prodotto della stessa azienda.

Se il secondo test dà esito negativo, tutti i prodotti dell’azienda vengono ritirati dalle vendite e il fornitore del prodotto deve pagare per mostrare risultati di test puliti per tutti i suoi prodotti per i sei mesi successivi.

Il programma ha sconvolto l’industria dello Stato, in particolare per gli estrattori e i produttori di prodotti.

«C’è stato un cambiamento qualitativo nel modo in cui l’industria faceva le cose», ha detto MacRae. «Perché ora, improvvisamente, qualcuno stava guardando».