Australia: l’imperativo della difesa è allineare AUKUS e Quad

La conversazione su AUKUS e la difesa dell’Australia, indica la necessità di una base industriale avanzata nel Paese, che possa sostenere non solo lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare, ma anche allineare capacità come i sistemi militari ipersonici e di intelligenza artificiale (AI). Limitazioni come la mancanza di capitali e risorse umane riducono la capacità di Canberra di sviluppare armi migliori.

La collaborazione con i partner AUKUS (Stati Uniti e Regno Unito) è fondamentale per Canberra per procurarsi, testare e commercializzare le ultime tecnologie militari . Allo stesso tempo, un impegno più profondo con i partner di Quad Giappone e India può aiutare a garantire una solida rete di filiera per il settore dell’industria della difesa australiana.

Sia l’AUKUS che il Quad sono guidati da motivazioni condivise di stabilizzare la sicurezza regionale nell’Indo-Pacifico.

La geopolitica in via di sviluppo del Pacifico richiede credibili capacità offensive e difensive.Mick Ryan del CSIS suggerisce che l’Australia dovrebbe passare a risultati ‘asimmetrici‘ a breve termine che possono scoraggiare l’aggressione cinese, invece di concentrarsi pesantemente su piani di struttura delle forze a lungo termine. I sottomarini a propulsione nucleare impiegheranno più di un decennio per essere pronti, ma le crescenti tensioni richiedono almeno un miglioramento delle capacità entro 3-5 anni. Poiché la minaccia è regionale, coinvolge più parti interessate. Lo sviluppo della base industriale della difesa australiana sarebbe più facile e veloce attraverso la collaborazione istituzionale con partner che la pensano allo stesso modo nella regione.

L’Australia ha una solida base nella ricerca e nello sviluppo. Esporta anche alcuni articoli per la difesa, come il Nulka Active Missile Decoy e il Bushmaster Protected Mobility Vehicle. Secondo il Force Structure Plan del 2020, Canberra impegnerà più di 20 miliardi di dollari per sviluppare armi ad alta velocità e costruire capacità di difesa contro missili balistici e armi ad alta velocità.

Il Defence Innovation Hub del governo australiano assegna sovvenzioni alle imprese che sviluppano tecnologie AI con applicazioni militari. Alcuni di questi includono il miglioramento della consapevolezza situazionale utilizzando l’intelligence disponibile e il raggiungimento di una realtà virtuale intelligente per una migliore simulazione, modellazione e addestramento dell’Australian Defence Force. Altri programmi come l’Australian Industry Capability program e i Local Industry Capability Plans mirano ad aumentare la partecipazione dei produttori locali di difesa ai progetti di infrastrutture di difesa. Agenzie come Austrade hanno aiutato le aziende tecnologiche nazionali a creare strutture di ricercaper testare tecnologie avanzate e commercializzazione sul mercato.

Il capitale limitato influisce sulla produzione per il mercato e trascina verso il basso l’innovazione. Anche se l’Australia attrae considerevoli investimenti esteri diretti, il finanziamento per la produzione della difesa rimane limitato a causa di motivi quali il rischio, gli ostacoli istituzionali e la mancanza di fiducia.

Il Giappone si è classificato al secondo posto a livello mondiale nelle esportazioni di apparecchiature per videogiochi nel 2020 e ha registrato forti esportazioni di articoli digitali e apparecchiature a semiconduttore nonostante la crisi del COVID-19. Nel 2021, gli investimenti diretti esteri giapponesi in Asia e Oceania ammontavano a 655 miliardi di dollari, con investimenti in Australia superiori a 162 miliardi di dollari. Le banche giapponesi hanno guidato la crescita del project finance in Asia e sono ottime contendenti per finanziare il progresso nelle tecnologie critiche.

La firma di un accordo di accesso reciproco tra Giappone e Australia è stata accompagnata da una maggiore cooperazione bilaterale nei settori digitale e del cyberspazio. C’è il potenziale per lavorare su tecnologie innovative, intelligenza artificiale e sistemi robotici autonomi che prendono di mira le operazioni della zona grigia di un avversario.

L’India ha una base formidabile nei servizi informatici e nelle tecnologie digitali. All’interno dell’establishment della difesa sono stati creati un Consiglio per l’intelligenza artificiale della difesa e un’Agenzia per i progetti di intelligenza artificiale della difesa per lavorare su prodotti per la difesa abilitati all’intelligenza artificiale. La Marina indiana sta lavorando a 30 progetti relativi all’intelligenza artificiale che coprono aree come la consapevolezza del dominio marittimo e i sistemi autonomi, mentre l’esercito indiano ha istituito un centro di eccellenza per l’IA a Mhow.

Il ministro della Difesa indiano ha rilasciato 75 prodotti correlati all’intelligenza artificiale al simposio ‘AI in Defense‘ nel luglio 2022, che sono stati sviluppati attraverso partenariati tra le forze armate, le organizzazioni di ricerca sulla difesa e l’industria privata. L’India ha anche dichiarato massicce iniziative ‘Make in India‘ per l’autosufficienza nella produzione della difesa,che potrebbero essere vitali per le catene di approvvigionamento della difesa critiche nei piani di sviluppo industriale della difesa di Canberra.

Anche se i membri del Quad hanno punti di forza unici nell’IA, la loro collaborazione e il loro investimento in progetti relativi all’IA sono minimi.Per l’Australia, potrebbe essere utile allinearsi maggiormente con Giappone e India per sforzi mirati sulle applicazioni militari delle tecnologie AI.

Washington ha una solida cooperazione e investimenti in tutti e tre i Paesi sull’IA. Ma ci sono ragioni per ritenere che tra gli stessi partner di AUKUS, la condivisione della tecnologia sia una questione delicata e che esistano normative complete per impedirlo. Il ruolo del Congresso degli Stati Uniti nel ridurre i controlli sulle esportazioni e razionalizzare lo scambio di informazioni sarà fondamentale per consentire una maggiore collaborazione.

L’allentamento dei controlli sulle esportazioni può aiutare Canberra a sfruttare i punti di forza di Giappone e India nello sviluppo della base di difesa australiana. Il discorso politico sull’AUKUS a Londra sarà importante per coinvolgere il Quad per il raggiungimento degli obiettivi dell’AUKUS e dell’Indo-Pacific Tilt della Gran Bretagna.

Il Centro studi degli Stati Uniti con sede a Sydney raccomanda un ‘visto AUKUS‘ per garantire un flusso costante di talenti per sostenere lo slancio nella produzione della difesa sotto AUKUS. Per facilitare lo sviluppo della base industriale della difesa australiana, Canberra deve anche impegnarsi con i partner del Quad.

Sebbene AUKUS e il Quad siano diversi nei loro obiettivi e orientamento, mirano a un Indo-Pacifico stabile dove prevale l’ordine basato sulle regole. Canberra ha bisogno di trovare il modo di sincronizzare i due per scoraggiare le interruzioni nel suo vicinato del Pacifico