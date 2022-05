Il cambio di governo a Canberra apre la possibilità di un disgelo nelle relazioni diplomatiche dell’Australia con la Cina. Dal 2017, il governo australiano ha adottato una serie di rigide politiche cinesi su questioni che vanno dalle comunicazioni 5G al COVID-19. In risposta, Pechino ha imposto un congelamento diplomatico e, da maggio 2020, sanzioni economiche informali sulle esportazioni australiane tra cui orzo, carbone, carne bovina e vino.

Sostanziali concessioni politiche australiane a Pechino sono fuori discussione, ma il governo laburista entrante ha l’opportunità di guidare il dibattito politico australiano sulla Cina lontano dalla sua attuale divisione, mentre prende sul serio l’impatto ancora non affrontato del governo cinese sulle libertà politiche all’interno delle comunità della diaspora .

La chiave per risolvere questa apparente contraddizione è adottare un approccio di protezione dei diritti incentrato sul rafforzamento delle istituzioni australiane di protezione dei diritti democratici, in contrasto con la visione incentrata sulla sicurezza del governo precedente incentrata su una narrativa corrosiva dell'”influenza cinese” sovversiva.

Tra le numerose recenti contese tra Australia e Cina, nessuna era esplosiva quanto l’interferenza straniera: coinvolgimento “segreto, coercitivo o corruttore” nella politica australiana e nel discorso pubblico per conto di uno stato straniero. Pochi in Australia non sarebbero d’accordo sul fatto che le attività che corrispondono a questa concisa descrizione delle “tre C” dovrebbero essere vietate, con severe sanzioni allegate.

Ma invece di definire l’interferenza in questi termini, la risposta legislativa di alto profilo dell’Australia del 2018 ha criminalizzato un’attività molto più ampia, attirando un diluvio di obiezioni da parte di esperti legali, società civile e accademici sulla sua radicale espansione della definizione di “sicurezza nazionale”. I critici, molti dei quali non avevano alcun legame con la Cina, hanno sostenuto che la legislazione in vigore metterebbe fuorilegge attività che vanno dalla denuncia di irregolarità e dalla ricerca accademica alla protesta pacifica.

Allo stesso tempo, le leggi sullo spionaggio e sull’interferenza straniera (EFI) hanno fatto poco per migliorare la situazione delle comunità della diaspora che subiscono la coercizione da parte di stati stranieri. Ciò è dovuto a difetti nella legislazione, nonché alle moderne tecnologie di comunicazione che rendono più facile per gli stati stranieri minacciare obiettivi dall’estero.

L’Australian Security Intelligence Organization (ASIO) ha un interesse di lunga data nel contrastare la coercizione transnazionale, ma si è concentrata sul potenziale che gli obiettivi potrebbero essere costretti a cooperare con le agenzie di sicurezza straniere. Affrontare la questione principalmente in questo modo riformula le vittime come vettori di minacce.

La discussione pubblica sull'”influenza cinese” che ha spinto la legislazione EFI attraverso il parlamento ha posto i cinesi-australiani nella vita pubblica sotto un microscopio politico razzializzato. Usata come scorciatoia per le nefaste attività politiche all’estero del partito-stato della RPC, “l’influenza cinese” è divisiva e ambigua. Il termine fa crollare la distinzione tra la comunità cinese, la cultura e lo stato-partito della RPC e proietta un’associazione ingiustificata tra il Partito comunista cinese e i cinesi-australiani.

Anche se gli utenti del termine sono consapevoli delle sfumature, il loro pubblico spesso non lo è. I sondaggi indicano una prevalenza allarmante del razzismo anti-cinese nella comunità. Non sorprende che anche i politici di estrema destra si siano impossessati sempre più della narrativa dell'”influenza cinese”, alimentando la divisione della comunità.

L’illustrazione più vivida della svolta pericolosa nel discorso politico australiano è stata un’udienza al Senato dell’ottobre 2020 in cui tre testimoni cino-australiani sono stati sfidati a “condannare incondizionatamente la dittatura del Partito Comunista Cinese”. Nessun altro testimone, né alcun politico, è stato sottoposto a questo test di lealtà, che lo stesso primo ministro Scott Morrison non avrebbe superato.

I risultati delle elezioni suggeriscono che non solo i cinesi-australiani, ma molti altri nella comunità erano profondamente a disagio per questi sviluppi. Il nuovo governo deve de-cartolarizzare l’idea dell'”influenza cinese” come una minaccia per la nazione australiana, affrontando al contempo le lacune in corso che consentono ai governi stranieri, inclusa la RPC, di costringere obiettivi politici all’interno dei confini dell’Australia.

Il nuovo governo australiano dovrebbe istituire un Ufficio per la protezione dei diritti transnazionali all’interno della Commissione australiana per i diritti umani (AHRC). L’AHRC ha il compito di garantire la protezione dei diritti umani in Australia, ma non ha ancora identificato pubblicamente la protezione delle comunità di migranti e della diaspora mirate dalla coercizione politica e dalle molestie come una priorità.

Il nuovo ufficio svolgerebbe almeno tre funzioni fondamentali: fornire informazioni accessibili e punti di contatto a basso rischio a cui le persone soggette a coercizione possono chiedere informazioni, consulenza e supporto; dati sulla prevalenza e il tipo di violazioni transnazionali che colpiscono i diritti umani nelle comunità della diaspora; e sostenere individui, comunità e famiglie per accedere all’assistenza legale, visti umanitari e chiedere riparazione.

L’emanazione del tanto atteso regime di sanzioni in stile Magnitsky in Australia nel dicembre 2021 offre un meccanismo attraverso il quale garantire che la coercizione contro le persone che si trovano sul territorio australiano non sia gratuita per i funzionari stranieri.

Il nuovo governo dovrebbe chiarire che “l’influenza cinese” non è una minaccia per la sovranità, l’identità o lo “stile di vita” dell’Australia ed è una caratteristica estremamente positiva della società contemporanea.

Il governo può fare di più per incoraggiare la partecipazione dei cinesi-australiani, che rimangono sottorappresentati in politica. I politici e i funzionari pubblici dovrebbero affermare i diritti delle persone di ogni estrazione sociale di impegnarsi nella vita pubblica e aumentare l’impegno e il sostegno per i gruppi e le organizzazioni della comunità cinese. Ciò significa migliorare la coesione sociale e le relazioni governo-comunità e aumentare la visibilità dei cinesi-australiani nella politica e nella vita pubblica. Aiuterebbe anche a ridurre la necessità per i candidati della comunità della diaspora cinese di fare affidamento sul sostegno delle organizzazioni comunitarie allineate allo stato della RPC.

A prima vista, la de-cartolarizzazione dell'”influenza cinese” potrebbe sembrare equivalente a fare marcia indietro sull’interferenza straniera. Ma l’opposto è vero. Ci sono una serie di legittime preoccupazioni per la sicurezza riguardanti le attività politiche all’estero della RPC di cui ASIO ha ragione a preoccuparsi. Tuttavia, l’impatto più grave della RPC sulla politica in Australia – la coercizione transnazionale – deve ancora essere affrontato.

Il nuovo governo australiano dovrebbe chiarire che la questione della coercizione transnazionale è principalmente una questione di protezione dei diritti, non di minacce alla sicurezza provenienti dalla diaspora cinese.