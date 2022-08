La concorrenza USA-Cina è una sfida decisiva del presente. Molta attenzione si è concentrata sul comportamento di queste due grandi potenze e sul loro impatto sugli affari globali. Ma poiché la rivalità tra Stati Uniti e Cina persiste, una domanda importante è cosa possono fare le terze parti, in particolare Paesi come l’Australia che hanno enormi interessi nel mantenere relazioni produttive con entrambe le potenze.

Le sfide che le terze parti devono affrontare e le loro opzioni politiche non sono state studiate. Questi Paesi hanno i propri interessi e la propria strategia. Le loro decisioni non influenzeranno solo se stesse, ma potrebbero anche plasmare il corso e l’esito della competizione USA-Cina. Mentre gli Stati Uniti forniscono protezione della sicurezza ai suoi alleati, la Cina è il principale partner commerciale di oltre 120 Paesi, inclusa la maggior parte degli alleati e dei partner statunitensi. Questa tensione tra i loro interessi politici ed economici non cambierà presto.

Invece di schierarsi con gli Stati Uniti o la Cina nella loro grande competizione di potere, terze parti possono svolgere un ruolo di mediazione. Singapore ha ripetutamente detto a Stati Uniti e Cina che non si schiererà e ha incoraggiato le due potenze a risolvere pacificamente le loro controversie. Ma l’Australia, una rispettata potenza media che ha interessi critici nel mantenere solide relazioni sia con Washington che con Pechino, può aiutare ad allentare le tensioni tra le due nazioni?

Le relazioni tra Australia e Cina hanno iniziato a migliorare da quando il Primo Ministro australiano Anthony Albanese è entrato in carica nel maggio 2022. I Ministri della Difesa e degli esteri di Australia e Cina si sono incontrati e i due governi potrebbero essere pronti a ripristinare le relazioni attualmente tese.

L’Australia può aiutare a colmare il divario tra Stati Uniti e Cina. Ad esempio, la reazione ufficiale dell’Australia alla visita a Taiwan della Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi e alla successiva risposta della Cina è stata moderata e sfumata. L’Australia può consigliare sia Washington che Pechino per ridurre le tensioni nello Stretto di Taiwan. Nel Pacifico meridionale, l’Australia potrebbe esortare gli Stati Uniti e la Cina a concentrarsi su aree di interesse comune come il cambiamento climatico, la salute globale e la non proliferazione nucleare, invece di perseguire una concorrenza strategica a somma zero.

Il Sud Pacifico è diventato l’ultima arena della grande competizione di potere. Gli Stati Uniti e l’Australia sono preoccupati per la crescente influenza della Cina in una regione tradizionalmente nella loro stessa sfera di influenza. Sebbene ciò susciti preoccupazioni, non sorprende che man mano che la potenza cinese cresce, stia espandendo il suo commercio e la sua influenza in diverse parti del mondo.

L’Australia, la più grande potenza della regione, ha bisogno di scoprire come può aiutare a ridurre le tensioni e concentrarsi sull’eliminazione dei pericoli presenti. Come hanno sottolineato i delegati di diversi Paesi al Dialogo Shangri-La del 2022, la più grande minaccia alla sicurezza nazionale e regionale per il Pacifico meridionale è il cambiamento climatico.

L’Australia ha già preso alcune decisioni indipendenti e sagge. Poi il leader dell’opposizione Gough Whitlam si recò in Cina nel 1971, più o meno nello stesso periodo in cui l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Henry Kissinger visitò segretamente Pechino. Whitlam ha normalizzato le relazioni con la Cina nel dicembre 1972 poco dopo il suo insediamento, sei anni prima degli Stati Uniti. Nel 2015, l’Australia, insieme a molti altri alleati degli Stati Uniti, è entrata a far parte della Asian Infrastructure Investment Bank avviata dalla Cina, nonostante l’opposizione degli Stati Uniti.

La Cina ha già una presenza legittima nel Pacifico meridionale e la sua influenza crescerà grazie al commercio in espansione, agli investimenti, alla comunità diasporica e agli interessi geostrategici. Le nazioni insulari del Pacifico generalmente accolgono con favore i contributi cinesi alla promozione dello sviluppo regionale e alla lotta ai cambiamenti climatici, nonostante alcuni problemi di sicurezza.

L’Australia sostiene il regionalismo del Pacifico attraverso il Forum delle Isole del Pacifico, il principale motore del processo decisionale regionale. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono partner di dialogo del Forum delle Isole del Pacifico. Invece di respingere l’influenza cinese, che potrebbe rivelarsi inutile, l’Australia può svolgere un ruolo di leadership nel lavorare con i Paesi regionali e le potenze esterne, inclusi Stati Uniti e Cina, per promuovere lo sviluppo regionale.

L’Australia potrebbe anche aiutare a espandere i nuovi partner nell’Iniziativa Blue Pacific per includere più Paesi disposti a contribuire allo sviluppo regionale. Questa nuova partnership è stata avviata da Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti come un modo per ottenere una cooperazione più efficace ed efficiente a sostegno delle priorità delle isole del Pacifico, in particolare il cambiamento climatico e lo sviluppo regionale. La Cina potrebbe essere un’aggiunta preziosa a questa iniziativa.

Tali approcci non solo aiuteranno sostanzialmente le nazioni del Pacifico meridionale, ma faciliteranno anche interazioni positive tra Stati Uniti e Cina, integrando ulteriormente la Cina nell’ordine regionale per far avanzare un sistema internazionale inclusivo. Un risultato così vantaggioso serve l’interesse di tutti e vale gli sforzi della leadership australiana.

Tuttavia, mentre in teoria la politica di coinvolgimento dell’Australia ha potenziali vantaggi nel rispondere all’influenza della Cina nel Pacifico, rimane possibile una forte opposizione da parte degli Stati Uniti e una politica interna che insiste che l’Australia resista a tutti i costi all’influenza della Cina nella ‘nostra’ regione.