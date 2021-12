Il settore della produzione e del trattamento e commercializzazione della canapa, a livello mondiale ma soprattutto in Europa, ha esultato alla notizia, un importante passo in avanti. Gli imprenditori della canapa di tutto il mondo hanno esultato il mese scorso quando i legislatori europei hanno finalizzato i lavori per aumentare il limite di THC per le colture di canapa dallo 0,2% allo 0,3% di THC totale. Ci è voluto più di un anno di compromessi e discussioni per finalizzare la nuova politica agricola comune dopo che il Parlamento europeo ha votato a favore dell’aumento del limite di THC nell’autunno del 2020. Germania sempre più trainante. La Cannabis Industry Association (BvCW) tedesca e la Federal Association for Sustainability (BVNG) vogliono che la visione del nuovo governo tedesco di una “economia di mercato socio-ecologica” includa la canapa. I due organismi chiedono al Governo di impegnarsi in un programma di 100 giorni per migliorare le capacità di sequestro del carbonio dell’impianto e il ruolo che può svolgere nell’evoluzione industriale sostenibile. La canapa industriale ha trovato un amico nel presidente delle Fiji, che sembra piuttosto desideroso di avviare un settore della canapa nel suo Paese prima piuttosto che dopo.

Unione Europea

L’innalzamento dei livelli di THC in Europa è un positivo passo a favore del commercio, affermano gli esperti del settore canapa

Gli imprenditori della canapa di tutto il mondo hanno esultato il mese scorso quando i legislatori europei hanno finalizzato i lavori per aumentare il limite di THC per le colture di canapa dallo 0,2% allo 0,3% di THC totale.

Ci è voluto più di un anno di compromessi e discussioni per finalizzare la nuova politica agricola comune dopo che il Parlamento europeo ha votato a favore dell’aumento del limite di THC nell’autunno del 2020.

La nuova politica, che allinea ulteriormente il limite di THC dell’UE con la soglia legale di THC per la canapa in Canada e negli Stati Uniti, entrerà in vigore nel 2023.

Secondo la European Industrial Hemp Association, la modifica consente agli agricoltori di ricevere pagamenti diretti per le varietà di canapa registrate che hanno un livello massimo dello 0,3% di THC, offrendo ai produttori più scelte in fatto di genetica.

(In alcuni Paesi in Europa, come l’Italia e la Repubblica Ceca, gli agricoltori possono coltivare canapa con THC sul campo oltre lo 0,3%, ma tali agricoltori non sarebbero ammissibili ai pagamenti diretti secondo le norme dell’UE.)

Il presidente dell’EIHA Daniel Kruse ha affermato di «combattere per questo momento da oltre un decennio» ma ha aggiunto che la soglia dello 0,3% è ancora bassa.

Aumentare del tutto il limite di THC, tuttavia, è un piccolo passo avanti positivo che indica che i legislatori dell’UE «sono più vicini a riconoscere e riconoscere pienamente l’esistenza di un legittimo settore europeo della canapa», ha affermato l’amministratore delegato dell’EIHA Lorenza Romanese in una nota.

«Non è questo“, ha aggiunto. “Dobbiamo continuare a lavorare insieme, poiché ci sono ancora altre aree in cui la canapa merita di essere regolamentata meglio, ma siamo sulla strada giusta».

C’è ancora lavoro da fare

Mentre gli Stati Uniti attualmente limitano solo il delta-9 THC, l’aumento del limite dell’UE allo 0,3% di THC totale è un passo nella giusta direzione per il commercio internazionale verso l’UE dalle società di canapa statunitensi, secondo Kevin Latner, vicepresidente senior del commercio e mercati per il National Industrial Hemp Council of America.

«Più riusciamo ad armonizzare ciò che sta accadendo a livello internazionale, meglio è per l’industria, meglio è per il commercio e per le opportunità di esportazione degli Stati Uniti», ha affermato Latner, che ha aiutato a consigliare il segretario all’agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack sulla politica commerciale attraverso nomina al Comitato tecnico consultivo agricolo per i prodotti alimentari trasformati.

Ha affermato che continuano ad esserci barriere non tariffarie alle esportazioni degli Stati Uniti verso l’Europa, poiché gli Stati membri dell’UE implementano i regolamenti dell’UE nell’ambito dei loro diversi quadri legislativi e normativi,

Serve più chiarezza

Una delle aree che necessitano di una migliore regolamentazione in Europa è la soglia di THC consentita nei prodotti di consumo, secondo Kelly Shea, vicepresidente senior degli affari governativi e delle comunicazioni aziendali presso la società di canapa e CBD Charlotte’s Web a Boulder, in Colorado.

«Il livello dello 0,3% sul campo non è il livello per i prodotti finali», ha detto Shea a Hemp Industry Daily in una e-mail.

«Nei prodotti finali, l’UE non ha ancora una percentuale massima del livello di THC, solo una dose di riferimento di 1 microgrammo/chilogrammo/peso corporeo».

Secondo Latner, in Europa esistono diverse restrizioni sui rischi rispetto a ciò che viene raccolto in campo rispetto a ciò che è contenuto nei prodotti di consumo e questo dipende dal Paese.

«Ad esempio, la Francia, che penso sia il Paese con la più grande canapa industriale in Europa, non consente la produzione di prodotti di canapa con THC», anche se al Paese è stato ordinato di consentire la vendita di prodotti CBD realizzati legalmente in altri paesi dell’UE, ha affermato Latner.

«C’è una varietà di sfide della catena di approvvigionamento, sia in termini di marketing che di trasporto. Più possiamo concentrarci su come dovremmo regolamentare questo, quali standard internazionali abbiamo, più è facile per noi dire che abbiamo un prodotto e dovremmo essere in grado di scambiare questo prodotto, proprio come qualsiasi altra merce».

Inoltre, i coltivatori di canapa interessati a registrare varietà approvate per la produzione in Europa dovranno fornire la prova che le loro varietà hanno un valore aggiunto per i semi o le fibre di canapa, non per l’estrazione. Attualmente, i semi sono approvati solo per la produzione di semi di canapa e fibre, ha affermato Shea.

«Quindi, l’unica cosa che è veramente cambiata è la possibilità per gli operatori dell’UE di lavorare, allevare e piantare ceppi contenenti livelli più elevati di cannabinoidi e di poter prendere parte alle opportunità di finanziamento agricolo», ha affermato.

«Non vediamo l’ora che alcune delle nostre varietà brevettate vengano registrate nel catalogo dell’UE».

La società sta anche attraversando un processo di richiesta per autorizzare i suoi integratori alimentari nell’UE, ha aggiunto Shea.

I semi di canapa e i prodotti alimentari trasformati, insieme al CBD e ai prodotti a base di resina, presentano maggiori opportunità rispetto alla genetica sia a breve che a lungo termine, ha detto Latner a Hemp Industry Daily.

Conosci l’UE

Latner raccomanda alle aziende statunitensi di canapa che cercano di esportare prodotti in Europa di conoscere bene il modo in cui funzionano le cose, sia nell’UE che nei suoi Stati Membri.

«Il modo in cui funziona l’Unione Europea è che c’è un Parlamento che approverà la legislazione, poi le direzioni che elaboreranno direttive o regolamenti e spetta ai diversi Stati membri attuare effettivamente le direttive. E diversi Stati Membri hanno un’applicazione diversa», ha affermato Latner.

Gli Stati Membri devono seguire questa guida obbligatoria, ma possono farlo applicando le regole appropriate all’interno di ciascuno Stato Membro, ha affermato Latner.

«Che si tratti di quarantena delle importazioni o di trasporto e logistica, sono tutti gestiti in modo leggermente diverso».

Ciò significa che gli esportatori dovrebbero sviluppare un buon rapporto con un importatore per aiutarli a comprendere i diversi requisiti per il paese di destinazione e chiarire la logistica per ottenere i loro prodotti lì, raccomanda Latner.

«Nel caso dei trasporti, se vai in Svizzera, devi pensare al fatto che dovrai attraversare altri Stati membri, e quegli Stati devono essere amichevoli o in grado di facilitare il trasporto“, Egli ha detto.

«Ci sono Paesi che hanno regolamenti che limiteranno il commercio, anche se tecnicamente è all’interno della soglia dello 0,3% di THC, in base alle loro pratiche di implementazione interne».

Germania

Una spinta sempre più favorevole alla canapa nel Paese

La Cannabis Industry Association (BvCW) tedesca e la Federal Association for Sustainability (BVNG) vogliono che la visione del nuovo governo tedesco di una “economia di mercato socio-ecologica” includa la canapa.

I due organismi chiedono al Governo di impegnarsi in un programma di 100 giorni per migliorare le capacità di sequestro del carbonio dell’impianto e il ruolo che può svolgere nell’evoluzione industriale sostenibile.

Secondo questo documento, un singolo ettaro di canapa industriale può assorbire 22 tonnellate di CO2 per ettaro e in alcune località sono possibili più colture ogni anno. Questo carbonio può essere bloccato in vari prodotti, compresi i materiali da costruzione a base di canapa.

Inoltre, la Cannabis Industry Association afferma che anche il Bundestag (Parlamento federale tedesco) deve rimuovere rapidamente la canapa industriale dalla legge sui narcotici del Paese. Sembra che una proposta di risoluzione di un gruppo parlamentare dell’ultima legislatura sia pronta e possa essere messa subito all’ordine del giorno per la votazione.

Martin Wittau, vicepresidente dell’Associazione federale per la sostenibilità, afferma che il Paese ha molto da recuperare sulla canapa, affermando (tradotto):

«Negli ultimi 70-80 anni molto è stato dimenticato, poco sviluppato e ancor meno ricercato nel campo della canapa industriale. Come motore di innovazione, la canapa industriale ha bisogno di questo supporto non solo nella coltivazione e nello sviluppo del prodotto, ma anche nella formazione professionale».

Concentrarsi sulla crescita di una fiorente industria della canapa che produce quella che potrebbe essere una moltitudine di prodotti creerà nuovi posti di lavoro e rafforzerà l’economia del Paese.

L’Associazione europea della canapa industriale sostiene gli appelli della coppia e sollecita anche l’UE allargata a aumentare nuovamente il limite di THC consentito per le colture in cui sono coinvolti i sussidi agli agricoltori dell’UE. Mentre il Consiglio europeo ha recentemente aumentato il livello dallo 0,2% allo 0,3% di THC, l’EIHA afferma che dovrebbe essere nuovamente elevato all’1%; in linea con diverse altre giurisdizioni UE ed extra UE.

«Studi scientifici e molti anni di esperienza dimostrano che valori limite più elevati non comportano assolutamente alcun rischio per la sicurezza», ha affermato il presidente dell’EIH Daniel Kruse(tradotto).

In una nota correlata, quando si tratta di cannabis e carbonio, non tutto è uguale. A seconda di come viene coltivata, la cannabis medica può avere una forte impronta di carbonio.

Stati Uniti

Una struttura di ricerca avanzata sulla canapa dell’Università del Kentucky oggi è completamente distrutta, una “perdita totale” a causa del tornado

Una struttura di ricerca universitaria acclamata per aver fatto progredire l’industria della canapa attraverso le sue prove sulla canapa e il programma di ricerca pilota, è stata livellata da una serie di tornado mortali che sono passati attraverso lo Stato venerdì scorso.

Il centro di ricerca e istruzione dell’Università del Kentucky a Princeton, nel Kentucky, è stato tra le vittime del settore agricolo statale, secondo il commissario statale per l’agricoltura Ryan Quarles.

Il presidente dell’università Eli Capilouto ha affermato che almeno 100 persone sono morte «in quella che è stata descritta come la peggiore notte di tempeste nella lunga storia del nostro Stato» e che gli agenti di estensione e i funzionari dell’agricoltura si stavano radunando per lavorare nelle contee di tutto lo stato per fornire supporto, «Anche se stavamo affrontando i danni alle strutture critiche del Regno Unito nel Kentucky occidentale».

Secondo Jeff Franklin, un ufficiale delle comunicazioni per l’Università del Kentucky Extension, la struttura, che nel 2020 è stata rinnovata e ribattezzata Grain and Forage Center of Excellence, è stata distrutta, sebbene nessuno sia rimasto ferito durante la tempesta, secondo AgWeb.

Le prove di ricerca sulla canapa sono state condotte a lungo presso la struttura, insieme a lavori su altre colture.

In un post sui social media, Quarles ha affermato che il Dipartimento dell’agricoltura del Kentucky sta valutando la devastazione in modo da poter aiutare i produttori agricoli e i residenti con i soccorsi.

«Stiamo lavorando con Kentucky Farm Bureau and Extension per raccogliere richieste specifiche in modo da non duplicare gli sforzi. Aspettatevi presto di più sugli sforzi per l’agricoltura», ha detto Quarles.

Isole Fiji

La canapa trova degli amici nelle Isole Fiji

La canapa industriale ha trovato un amico nel presidente delle Fiji, che sembra piuttosto desideroso di avviare un settore della canapa nel suo Paese prima piuttosto che dopo.

Situate nel Pacifico meridionale, le Fiji sono un arcipelago di oltre 300 isole. Le Fiji hanno una popolazione di circa 896.000 abitanti e, sebbene sia una delle economie più sviluppate delle isole del Pacifico, ha ancora un ampio settore di sussistenza ed è fortemente dipendente dal turismo per le entrate.

Il settore agricolo rappresenta circa il 10,4% del PIL delle Fiji e la sua attività principale è la produzione di zucchero. Il governo delle Fiji ha cercato modi per diversificare l’agricoltura e la canapa è un contendente.

Quando il presidente delle Fiji Wiliame Katonivere ha aperto la sessione del Parlamento 2021-2022 del Paese a novembre, ha affermato che il governo presenterà una serie di progetti di legge da esaminare in questa sessione legislativa, tra cui uno relativo alla canapa industriale. Venerdì, all’apertura della 23a Conferenza del procuratore generale, il presidente ha menzionato nuovamente la canapa, affermando:

«La canapa industriale si sta rivelando un’attività di alto valore e le Fiji non devono esitare a sfruttarla. La canapa industriale è stata definita una “pianta delle meraviglie» per i suoi 25.000 usi diversi stimati, che includono cibo, fibre, corde, tessuti, carta e materiale da costruzione.

Il presidente Katonivere ha affermato che la canapa ha implicazioni di vasta portata, e non solo per le attuali politiche e leggi del governo che affrontano «l’uso e gli effetti illegali della canapa». Potrebbe essersi riferito alla cannabis in modo più ampio: la canapa, secondo la maggior parte delle definizioni, ha livelli del cannabinoide inebriante THC così bassi da non avere alcun valore ricreativo.

Stabilire un’industria locale della canapa non sarà un compito facile, ha affermato il presidente.

«Ci sfida anche a riesaminare le leggi attuali e le strutture istituzionali a sostegno del settore delle esportazioni agricole e a sviluppare un quadro istituzionale e giuridico onnicomprensivo».

Ma secondo il Fiji Times, ci sono già dei progressi. Il segretario permanente del Ministero dell’Agricoltura, il dottor VineshKumar, ha affermato che il suo dipartimento ha già svolto la ricerca e tenuto consultazioni con le parti interessate. Il Dipartimento sta cercando di dare il via a un progetto pilota e ha identificato un partner estero con cui lavorare.

Riportato anche dal Fiji Times, il dottor Kumar ha dichiarato: «La canapa industriale è diversa dalla canapa medicinale. C’è una differenza e non stiamo entrando nella canapa medicinale perché ha più THC».

Non è corretto: potrebbe esserci un po’ di confusione nella spiegazione. La canapa “medicinale” viene coltivata per il CBD (cannabidiolo) e può avere meno dell’1% di THC; che è il livello che sembra stia considerando il governo delle Fiji.

Mentre la canapa e la marijuana sono entrambe cannabis, non sono la stessa cosa -e in questa fase delle cose, è importante che il governo comunichi chiaramente cosa sia e cosa non sia la canapa.

Ma a prescindere da qualsiasi confusione tra i due, è bello vedere le Fiji prepararsi ad abbracciare il raccolto.

Canada

Uso della cannabis a scopo terapeutico tra i veterani

Alcuni risultati iniziali sono stati pubblicati da uno studio in corso sull’uso di cannabis tra i veterani canadesi.

MissionVAV è un programma di salute e benessere online per i veterani delle forze armate canadesi e le loro famiglie. Il programma ha ricevuto un sostegno finanziario dal Veteran and Well-Being Fund del Canada.

Tra le sue attività, l’organizzazione sta sviluppando un programma di promozione della salute online per aiutare i veterani con il loro uso di cannabis medica. Parte di questo è un sondaggio anonimo per aiutare a guidare lo sviluppo.

I primi risultati del sondaggio mostrano che i 192 partecipanti finora, molti soffrono di più di una condizione, la più comune è:

• ansia o stress (61%)

• disturbo post traumatico da stress (40%)

• artrite (36%)

• problemi del sonno (72%)

• dolore cronico (67%)

In termini di dolore cronico, il 58% ha riscontrato una gravità che limita le proprie attività quotidiane.

Solo il 21% ha valutato la propria salute come eccellente o molto buona e il 44% l’ha valutata come discreta o scarsa. Il 54% usa cannabis più di una volta al giorno e il 33% ogni giorno. Le forme di somministrazione più comuni erano gli oli (61%) e gli edibili (54%) e il fumo era meno comune (28%).

Per i veterani interessati a partecipare al sondaggio, è possibile trovarlo qui. Il sondaggio è condotto da professionisti della salute della McGill University.

Cannabis In Canada

La cannabis è ampiamente disponibile in Canada; sia per uso medicinale che ricreativo. Il Canada ha messo in atto un programma di cannabis medica dal 2001 e nell’ottobre 2018 è stato legalizzato l’uso da parte degli adulti. Gli adulti di età pari o superiore a 18 anni sono legalmente in grado di possedere fino a 30 grammi di cannabis di origine legale nella sua forma essiccata o equivalente in pubblico e fino a 4 piante di cannabis per residenza possono essere coltivate per uso personale. Gli adulti possono acquistare cannabis essiccata o fresca e olio di cannabis da rivenditori autorizzati a livello provinciale.

L’introduzione dell’uso da parte degli adulti ha avuto un impatto sul programma di cannabis medica del paese. Ad esempio, il numero di registrazioni di clienti medici con venditori con licenza federale è sceso dal 9% da 321.539 a dicembre 2020 a 292.399 a marzo 2021. Il numero di individui registrati presso Health Canada per la coltivazione personale e designata di cannabis per scopi medici è diminuito del 10% da 43.680 a dicembre 2020 a 39.525 a marzo 2021. Non è chiaro come sia andato il programma da allora.