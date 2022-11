Aumentano le tensioni tra Azerbaigian e Iran

Mentre la guerra in Ucraina domina i titoli dei giornali globali, un altro conflitto si sta preparando nel Caucaso meridionale, dove Azerbaigian e Iran sono diventati sempre più ostili dalla guerra del Karabakh del 2020.

Dopo la decisiva vittoria dell’Azerbaigian sull’Armenia, aiutato dal supporto militare di Israele e Turchia, l’Iran si è reso conto che la sua sicurezza lungo il confine settentrionale era a rischio, poiché la guerra rischiava di tagliarlo fuori da un alleato regionale chiave a Yerevan.

Laddove Teheran sembrava disposta ad accettare l’inevitabilità della riconquista dell’Azerbaigian nella regione del Karabakh, che le Nazioni Unite riconoscono ufficialmente come parte dell’Azerbaigian, la Repubblica islamica ha espresso preoccupazione per le frequenti nuove invasioni lungo i confini meridionali dell’Armenia che si sono verificate per tutto settembre. Questo rinnovato assalto dell’Azerbaigian ha suscitato non poco allarme, non solo dall’Iran, ma anche dagli Stati Uniti e dalla Francia.

Le invasioni si avvicinano a una delle linee rosse di Teheran nel possibile ridisegno dei confini del Caucaso, un risultato che viene spesso accennato nella retorica dei presidenti Aliyev ed Erdogan riguardo all’espansione pan-turca. Un ridisegno presenterebbe nuovi problemi geopolitici per l’Iran; tra questi c’è l’interruzione di un’antica rotta commerciale attraverso l’Armenia che è attiva da migliaia di anni.

L’Azerbaigian non ha nascosto la sua animosità nei confronti dell’Iran dalla sua guerra del 2020 con l’Armenia, arrivando al punto di evidenziare le mappe del “Grande Azerbaigian” che presentano parti delle province settentrionali dell’Iran (l’Iran ospita circa 16 milioni di azeri, che sono concentrati in il nord-ovest del paese lungo il confine con l’Azerbaigian).

Sia Baku che Teheran si sono scontrati con insulti diplomatici diretti l’uno contro l’altro lo scorso anno, il che ha sollevato ulteriormente le tensioni. Sulla scia della guerra del 2020, l’Iran ha tenuto varie esercitazioni militari lungo i suoi confini per scoraggiare l’Azerbaigian. Dall’altro lato, Baku ha intensificato le tensioni con l’Iran promuovendo un potenziale movimento secessionista degli azeri in Iran.

Mentre l’attuale movimento di protesta in Iran continua a crescere, unendo tutti i gruppi demografici contro i mullah corrotti e autoritari, la Repubblica islamica potrebbe disperarsi per una distrazione e un conflitto straniero rappresenta un modo per unire il paese contro un nemico comune. Allo stesso modo Khomeini utilizzò l’invasione di Saddam Hussein come distrazione per consolidare il suo governo, ordinando migliaia di esecuzioni di dissidenti durante la Rivoluzione Culturale; il suo successore, Khamenei, potrebbe cercare di fare lo stesso.

Sebbene il presidente Ilham Aliyev abbia mantenuto un governo autocratico intransigente da quando è salito al potere nel 2003, il presidente sta godendo di una nuova ondata di popolarità grazie alle vittorie dell’Azerbaigian contro l’Armenia. La perdita della guerra del Karabakh degli anni ’90 è stata una delle principali umiliazioni nazionali e una delle principali fonti di risentimento nei confronti degli armeni nella regione. Aliyev ha usato a lungo il conflitto in corso tra le due nazioni per consolidare ulteriormente il suo governo intransigente, arrivando persino a fare di un ufficiale che ha ucciso un armeno nel sonno durante un’esercitazione sponsorizzata dalla NATO un eroe nazionale dopo la sua estradizione in Azerbaigian nel 2012 .

L’IRGC ha recentemente inviato una grande quantità di equipaggiamento militare e manodopera lungo il confine iraniano con l’Azerbaigian, aumentando i timori di una potenziale guerra. Entrambi ricchi di petrolio, qualsiasi conflitto aperto tra Azerbaigian e Iran potrebbe essere potenzialmente catastrofico per i mercati energetici mondiali, non parlano del potenziale di una crisi umanitaria poiché decine di milioni vivono nelle regioni di confine di ogni paese.

La Repubblica islamica è stata isolata a livello internazionale in seguito alla rivoluzione iraniana e ha fatto affidamento su dittature come la Corea del Nord, la Siria e la Federazione Russa per sopravvivere. L’Azerbaigian d’altra parte, sebbene continui ad essere guidato da un governo dinastico autocratico, ha decuplicato le sue relazioni internazionali da quando si è assicurata l’indipendenza dall’URSS.

Da quando ha preso il potere da suo padre, l’attuale presidente dell’Azerbaigian ha assicurato un patto di mutua difesa con la Turchia, un patto militare con Israele e un crescente sostegno da parte degli stati del Golfo. L’invasione russa dell’Ucraina ha anche costretto l’UE a cercare fonti di energia alternative, che Baku è stata rapidamente favorita con un nuovo accordo di gas per rifornire l’Europa fino al 2027. Questi sforzi diplomatici hanno rafforzato la posizione internazionale dell’Azerbaigian in modo tale che, se dovesse scoppiare una guerra con l’Iran, Baku potrebbe contare su un certo grado di copertura diplomatica grazie al suo status di fornitore chiave di energia alternativa.

Tuttavia, con le crescenti capacità di missili balistici dell’Iran e i droni testati in combattimento, l’esercito dell’Azerbaigian attualmente non ha le capacità per difendersi da potenziali attacchi dell’Iran. Se dovesse scoppiare un conflitto, il patto di mutua difesa con la Turchia potrebbe innescare una guerra regionale e un altro disastro umanitario.

Guardando al futuro, ci si può aspettare che l’escalation delle offese diplomatiche sia da parte dell’Iran che dell’Azerbaigian, a vantaggio dei regimi autoritari di ciascun paese, continui. Tuttavia, permane il rischio di un’escalation incontrollabile e, nel peggiore dei casi, di una guerra regionale che nessuna delle parti vuole o può permettersi.