Aumentano gli incendi domestici in Italia: abitudini virtuose e manutenzione degli impianti rappresentano la ricetta vincente per una casa sicura

La casa è considerata un porto sicuro dove rifugiarsi, eppure proprio tra le 4 mura domestiche si verificano incidenti che in alcuni casi risultano addirittura fatali.

Tra gli incidenti rientrano anche gli incendi che, negli ultimi anni, stanno aumentando in maniera preoccupante.

Ogni anno si contano migliaia di persone in Italia che perdono la vita a causa di incendi domestici. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la morte è provocata non tanto dal contatto con le fiamme quanto dalla presenza di fumi e vapori tossici.

Le fiamme infatti sprigionano monossido di carbonio che riduce sempre di più la presenza dell’ossigeno. Le persone quindi fanno fatica a respirare, perdono di lucidità e svengono. Quando arrivano i soccorsi, molto spesso non c’è più niente da fare per le persone coinvolte.

Per proteggersi adeguatamente bisogna conoscere le principali cause degli incendi domestici, che sono davvero tantissime.

Tra i primi pericoli ci sono le sigarette che, lasciate accese o incustodite, rischiano di provocare incendi devastanti.

Allo stesso modo caminetti accesi lasciati incustoditi, stufe o caldaie obsolete sono cause di incendio molto frequenti tra le case degli italiani.

Un’altra causa è collegata al malfunzionamento dell’impianto elettrico, che determina corti circuiti e scintille che si rischiano di trasformarsi in incendi.

Molti degli impianti elettrici, ancora oggi in funzione, risalgono addirittura agli anni ’80 e quindi non sono a norma secondo le regole attuali.

L’obsolescenza degli impianti può provocare corti circuiti o malfunzionamenti nel sistema che possono essere cause di incendi.

Molti degli incendi domestici possono essere prevenuti con una serie di azioni virtuose e di precauzioni, a partire proprio da una manutenzione ed eventualmente dalla sostituzione degli impianti elettrici in casa.

Sarebbe una buona norma dotarsi anche di un sistema antincendio domestico che, dopo aver rilevato fumi o fiamme, sia in grado di mettere in moto tutte le misure antincendio attive e passive permettendo agli abitanti della casa di mettersi in salvo e chiamare i soccorsi.

Per innalzare il livello di protezione in casa bisogna quindi muoversi in due direzioni. La prima cosa da fare è sottoporre tutti gli impianti elettrici, idraulici e termici ad una manutenzione periodica e continua, per individuare per tempo qualsiasi problematica e intervenire in modo tempestivo, prevenendo guasti molto più seri.

Questi impianti, se obsoleti e non a norma, vanno sostituiti per una maggiore sicurezza domestica ma anche per un miglior comfort abitativo.

Secondariamente l’installazione di un sistema antincendio, tarato e plasmato secondo la struttura della casa e le abitudini delle persone che vi abitano, è fortemente consigliabile.

