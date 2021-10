Vue d’Europe, la cancellazione dall’Australia dell’ordine per dodici sottomarini diesel-elettrici costruiti in partnership con l’industriale francese Naval Group, seguita dall’annuncio dell’acquisizione di otto unità americane.Le centrali nucleari britanniche sono controverse, persino scandalose . L’analisi degli orientamenti strategici dei protagonisti, la loro visione dell’Indo-Pacifico e del luogo della Cina fornisce alcune spiegazioni.

È appena apparso un nuovo partenariato per la sicurezza, l’ AUKUS, che riunisce Stati Uniti, Australia e Regno Unito, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale, militare e tecnologica, in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale e della cibernetica, per controbilanciare l’espansione multidimensionale della Cina nell’Indo-Pacifico. La deliberata emarginazione della Francia disegna i contorni di una strategia esclusivamente americana dell’Indo-Pacifico, inteso come spazio di contenimento del potere cinese.

Questa “cartolarizzazione” del concetto indo-pacifico indebolisce la diplomazia cooperativa e le partnership alternative proposte sia dalla Francia che dall’Unione Europea che, il giorno dopo l’annuncio di AUKUS, ha reso pubblica la sua Strategia di Cooperazione per l’Indo-Pacifico.

La nascita di AUKUS proietta un’immagine inquietante: quella di un’alleanza elitaria, occidentale e nucleare in cui gran parte degli stati costieri del sud-est asiatico e dell’Oceania non si riconosceranno. Ancor di più, traduce un’arroganza americana su cui vale la pena interrogarsi.

L’Australia in cerca di rassicurazioni sulla sicurezza dagli Stati Uniti

Da un punto di vista strategico si spiega la decisione del governo Morrison di dotarsi di piattaforme sottomarine più efficienti in termini di discrezione, velocità e resistenza in mare.

Le relazioni con la Cina si sono notevolmente deteriorate negli ultimi due anni. Ma al di là della protezione degli approcci marittimi all’isola, questi futuri sottomarini sono dimensionati per missioni di deterrenza e raccolta di informazioni lontane dalle coste nazionali e dall’Oceania.

Sono possibili anche pattugliamenti nel Mar Cinese Meridionale e possibilmente nello Stretto di Taiwan, come presumibilmente si aspetta il comando degli Stati Uniti. La sua strategia sembra infatti cercare di contenere la presenza navale cinese nella prima catena di isole, cioè dal Giappone alla costa indonesiana, Taiwan compresa.

Anche a propulsione nucleare, cosa che sarebbe stata tecnicamente fattibile, il Barracuda francese non ha potuto fornire la tradizionale garanzia di sicurezza concessa dal grande fratello americano a Canberra, ombrello nucleare compreso. Tuttavia, dalla seconda guerra mondiale e dalla guerra fredda, l’Australia è rimasta allineata alle opzioni strategiche degli Stati Uniti.

La scelta di Canberra di un sottomarino da attacco nucleare americano (ANS) consentirebbe agli Stati Uniti di disporre di una flotta di sommergibili potenti, interoperabili, dotati di missili da crociera Tomahawk, a cui si aggiungerebbero risorse britanniche. Ciò rafforzerebbe significativamente la posizione deterrente degli Stati Uniti contro la Cina, con ulteriori capacità di attacco profondo. I futuri ANS australiani potrebbero anche fornire funzioni di scorta e protezione durante gli schieramenti dei gruppi tattici statunitensi.

Tuttavia, la Francia non solo non può non offrire questa garanzia diplomatico-militare americana, ma offre alla regione una “terza via” per sottrarsi al peso destabilizzante della spietata concorrenza tra Stati Uniti e Cina – una terza via che non era accettabile per Joe Biden. È quindi escluso fin dall’inizio della costituzione di questa coalizione di democrazie marittime alla quale il suo status di alleato transatlantico le dava tuttavia un accesso innegabile.

L’organizzazione di un deterrente marittimo integrato contro la Cina

Dal punto di vista americano, questa nuova partnership colma una vulnerabilità geopolitica. Dagli anni ’80, ANZUS (Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti), il sistema di alleanze istituito dagli Stati Uniti nel 1951 per contenere l’espansione comunista in Asia, era rimasto inattivo, a causa della posizione antinucleare della Nuova Zelanda.

Tuttavia, l’accordo Five Eyes, derivante dalla seconda guerra mondiale e che designava l’alleanza dei cinque servizi di intelligence di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda, aveva continuato a funzionare. Gli scambi si erano intensificati con la lotta al terrorismo e ora nel monitoraggio delle attività della Cina.

Gli accordi tra Canberra e Washington hanno strutturato il rapporto di difesa bilaterale. Il Force Posture Agreement, FPA, firmato nel 2015, prevede il reciproco supporto logistico tra i due eserciti, compreso il posizionamento delle attrezzature e la rotazione annuale di un massimo di 2.500 marines statunitensi a Darwin. È stato appena rafforzato dall’istituzione, sulla scia di AUKUS, dell’Enhanced Force Posture Initiative, che completa questa integrazione logistica.

L’amministrazione Biden ha rilanciato QUAD, il dialogo sulla sicurezza creato nel 2007 che riunisce quattro potenze marittime dell’Indo-Pacifico (Stati Uniti, Australia, Giappone e India). In due incontri che lui stesso ha presieduto davanti ai suoi omologhi, uno a marzo e l’altro a settembre 2021, Joe Biden ha definito una tabella di marcia destinata a fornire un’alternativa al progetto cinese di BRI, Belt and Road Initiative. questioni di sicurezza più ampie: produzione di vaccini, cambiamento climatico, costruzione di infrastrutture, autonomia delle catene di approvvigionamento, sicurezza informatica.

Questi temi sono molto presenti nella strategia europea indo-pacifica. Tuttavia, la Francia non fa formalmente parte del QUAD, e nemmeno del formato QUAD plus – meccanismo complementare destinato ad ampliare la sua rete di partner – sebbene partecipi attivamente a numerose esercitazioni di addestramento navale con i suoi membri.

AUKUS segna la rinnovata ambizione degli Stati Uniti nel Pacifico con la realizzazione del perno verso l’Asia, questo ridispiegamento militare e politico avviato dalla presidenza Obama. L’attuale amministrazione introduce il concetto di deterrenza integrata, vale a dire la messa in rete di alleati, partnership e capacità, e dovrebbe anche diffondere una nuova strategia per l’Indo-Pacifico. Questo spostamento verso il “tutto militare” non mancherà di far reagire, se non esageratamente, la Cina, ma anche Iran e Russia.

L’emarginazione degli approcci indo-pacifici francesi ed europei

In questo contesto di ripresa americana, la retrocessione francese era prevedibile. La Francia sta pagando qui una richiesta di autonomia strategica che non ha senso agli occhi di Washington, la cui priorità è riequilibrare al più presto l’equilibrio delle forze nell’Indo-Pacifico. Il fatto che non sia stato associato all’evoluzione dell’apprezzamento delle esigenze strategiche dell’Australia, con le quali la sua partnership si stava rafforzando, la dice lunga sull’allineamento americano di Canberra, che tuttavia non rimane, per Parigi, un vicino con cui la cooperazione rimane inevitabile.

La Francia è infatti un paese confinante con l’Indo-Pacifico e ha interessi strategici da difendere per la sua presenza nei bacini indiani e oceanici della regione. Ha una vasta Zona Economica Esclusiva (ZEE) da controllare e si trova di fronte a minacce – traffico, pesca illegale, danni alla biodiversità, cambiamenti climatici – che colpiscono le sue vicine isole nel sud dell’Oceano Indiano e Oceania. Le operazioni di influenza cinese e la politica di investimento nel Pacifico sono preoccupate da Parigi quanto Canberra e Washington.

Le ambizioni della Francia come potenza regionale si basavano proprio su partnership con attori chiave della regione, tra cui India, Australia e Giappone. Quest’ultimo, preoccupato per l’aggressività delle rivendicazioni marittime cinesi, ha inoltre accolto piuttosto favorevolmente l’AUKUS.

Già nel 2012, durante il forum Shangri La sulla sicurezza in Asia, la Francia ha già menzionato le sfide strategiche comuni della regione, inclusa la sicurezza marittima, un punto importante dei suoi successivi interventi. Nel 2016, sottolineando l’importanza di difendere il diritto del mare lì, si è impegnata a dispiegare regolarmente la sua marina nella regione offrendo pattugliamenti coordinati delle forze navali europee al fine di mantenervi una presenza visibile e di mantenere un uso appropriato della libertà di navigazione.

AUKUS, e le sue conseguenze strategiche e militari, colpisce la Francia ma anche l’UE. La Francia, unico Paese membro dell’UE presente nella regione indo-pacifica, è riuscita a convincere Germania, Paesi Bassi e altri Stati membri ad adottare un approccio coordinato a quest’area marittima, la cui stabilità è vitale per la prosperità dell’Europa.

La creazione di AUKUS in un momento in cui l’UE rende pubblico un approccio indo-pacifico basato sulla cooperazione, i partenariati e la ricerca di un dialogo politico con la Cina mette in evidenza le differenze fondamentali tra le analisi americana, europea e francese.

Inoltre, l’UE, presentandosi come una potenza stabilizzatrice, è vista come sfrenata da un’amministrazione statunitense che sta setacciando i suoi alleati, partner e sostenitori. Per Washington, non è un attore in grado di dare un contributo visibile alla sicurezza regionale nonostante alcune iniziative per rafforzare le capacità marittime costiere.

In altre parole, l’Unione è squalificata, se non esclusa, in un momento in cui, spinta dalla Francia, cerca di concettualizzare il suo approccio geopolitico globale e di posizionarsi come potenza strategica, in particolare nel settore della sicurezza marittima. Di fronte all’ossessione anti-cinese di Joe Biden, la presidenza francese dell’Ue prevista per il 2022 si preannuncia complessa.