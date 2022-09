Quando si parla di certificato Ape, ci si riferisce ad un documento molto importante, specie nel settore immobiliare. Anche definito certificazione energetica, esso è un documento obbligatorio ai fini della compravendita e della regolazione in termini burocratici di un immobile. L’attestato di prestazione energetica serve, come dice il nome stesso, a identificare le principali caratteristiche energetiche che interessano uno stabile, a prescindere dalla sua tipologia.

L’APE rende possibile l’individuazione delle performance energetiche di un immobile, mettendolo in regola dal punto di vista burocratico. Il certificato segue una scala di valori che oscilla tra A4 e G e viene redatto al fine di controllare i parametri differenti di un immobile dal punto di vista energetico, rendendosi indispensabile dal punto di vista legislativo, specie per la compravendita dello stabile che va a definire. Il certificato di prestazione energetica vale dieci anni e, il suo rinnovo, è obbligatorio ad ogni scadenza.

Occorre puntualizzare, inoltre, che quando ci si appresta alla prima stesura o al rinnovo del certificato APE, c’è bisogno di procedere con i controlli relativi alla caldaia che la legge prevede. In ogni caso, attualmente fare la certificazione energetica è molto facile e accessibile. Scopriamo, dunque, cosa c’è da sapere al riguardo.

Info utili sul certificato APE

L’emanazione del certificato di prestazione energetica passa attraverso un iter burocratico ben definito. La prima cosa da fare quando se ne necessita, quindi, è scoprire di cosa ci sia bisogno per ottenerlo. In primo luogo, il tecnico abilitato avvierà una fase di pre-sopralluogo dell’immobile, dove sarà tenuto a raccogliere le informazioni necessarie alla stesura del documento. In un secondo momento, si procederà con l’esaminazione delle carte necessarie per la redazione dell’APE. Si parla, dunque, della visura catastale dello stabile, della planimetria e del libretto d’impianto.

Solo adesso, l’addetto potrà adoperare i software specifici. Trattasi di programmi certificati dal Comitato Termotecnico Italiano, con cui il tecnico va ad eseguire tutti i calcoli con accuratezza, in modo da stabilire l’indice di prestazione energetica globale. Ad esso, segue la classe energetica vera e propria dell’edificio. Il tecnico viene definito certificatore ed è accreditato dalla normativa vigente. Egli ha anche il compito di sottolineare a quali interventi migliorativi, eventualmente, l’edificio andrebbe sottoposto.

Attualmente, non è possibile definire un costo fisso per l’attestato di prestazione energetica. Il prezzo, infatti, varia in funzione di molti parametri, tra cui la posizione dell’edificio, le sue dimensioni e la tipologia. Si consiglia, dunque, di richiedere sempre un preventivo all’ente di riferimento. Data la sua importanza, comunque, la procedura rimane accessibile, permettendo a chiunque di poterlo redigere al fine di mettere in regola burocraticamente lo stabile interessato a compravendita, locazione o ristrutturazione.

Come funzionano i software di calcolo?

I tecnici certificatori presentano le competenze necessarie per decretare l’efficienza energetica degli edifici. Le ottengono con dei processi di formazione a norma di legge. Non solo, gli addetti sono abilitati a progettare edifici e impianti. Il loro ruolo è molto importante e, per questa ragione, sono responsabili sia civilmente che penalmente. Come già precedentemente accennato, l’attestato di prestazione energetica viene redatto utilizzando dei software in grado di eseguire analisi approfondite dello spettro energetico dell’immobile.

I suddetti programmi prendono in considerazione parametri diversi, per poi creare i risultati riferendosi anche alle caratteristiche geometriche e all’esposizione dell’edificio, oltre che a murature e infissi, riscaldamenti e impianti di produzione d’acqua calda sanitaria. La presenza di eventuali impianti di produzione di energia rinnovabile segna, ovviamente, un punto a favore nello stabilire la classe energetica dello stabile. L’APE si conserva nel libretto della caldaia e, in fase di vendita, viene consegnato al nuovo proprietario.