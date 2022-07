L’amministratore delegato del colosso energetico ucraino Naftogaz ha criticato la recente decisione del Canada di indebolire le sanzioni accettando di restituire una turbina a gas alla Russia. Parlando all’Atlantic Council, Yuriy Vitrenko ha condannato la mossa come un esempio “inquietante” di leader occidentali che hanno ceduto al ricatto del Cremlino e ha avvertito che servirebbe solo a incoraggiare un’ulteriore aggressione russa.

“La turbina non era critica e questo è stato confermato dal governo tedesco. Putin aveva anche altre opzioni per inviare gas se voleva attraverso la Polonia o inviando più gas attraverso il sistema di transito ucraino. Chiaramente, Putin stava ricattando, convincendo l’Europa ad accettare le sue richieste per mettere alla prova la loro determinazione e vedere quanto sono fermi nel mantenere gli impegni per punire la Russia per i suoi crimini”, commenta Vitrenko.

Mosca ha affermato di aver bisogno della turbina per il gasdotto Nord Stream 1, che collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico e rappresenta oltre un terzo delle esportazioni russe di gas naturale nell’Unione europea. All’inizio di luglio, Mosca ha interrotto le consegne di gas attraverso il gasdotto citando la manutenzione, avvertendo che non poteva garantire consegne future a causa di circostanze eccezionali. Putin ha anche recentemente suggerito che la crescente crisi energetica in Europa potrebbe essere risolta commissionando il gasdotto Nord Stream 2.

Il controverso gasdotto Nord Stream 2 è stato costruito per aggirare il consolidato sistema di transito del gas ucraino e preparare il terreno per un’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Queste preoccupazioni per la sicurezza hanno portato a sanzioni statunitensi sull’oleodotto nel 2020. Tuttavia, le misure sanzionatorie sono state successivamente revocate all’inizio del 2021 dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden su richiesta della cancelliera tedesca Angela Merkel. Dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, la Germania ha sospeso la certificazione del Nord Stream 2.

Con Putin che ora cerca sempre più di armare le forniture di gas nella sua lotta per minare il sostegno europeo all’Ucraina, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato preventivamente un piano di emergenza che richiede alle nazioni europee di ridurre il consumo di gas naturale del 15% questo inverno. “La Russia ci sta ricattando. La Russia usa l’energia come arma. E quindi, in ogni caso, che si tratti di un taglio importante parziale del gas russo o di un taglio totale del gas russo, l’Europa deve essere pronta”, ha commentato il 20 luglio.

Vitrenko è convinto che Putin interromperà completamente le forniture di gas nei prossimi mesi se pensa di poter ottenere maggiori concessioni dai leader europei, come l’abbassamento o la rimozione di alcune sanzioni. “Putin cercherà di usare questo come leva sull’Europa perché crede ancora di poter far accettare ai leader europei le sue richieste e consegnargli l’Ucraina”.

Mentre la Russia ha una posizione di forza sui mercati energetici europei, Vitrenko sottolinea che Putin non gode di un controllo completo sull’Europa. Il continente ha messo in fila alternative energetiche dall’agosto 2021, quando la Russia ha iniziato a ridurre i volumi di gas in apparente preparazione per l’imminente invasione su vasta scala dell’Ucraina. “Se Putin interromperà completamente le esportazioni di gas in Europa, sarà una situazione difficile ma non fatale”, afferma l’amministratore delegato di Naftogaz. “I prezzi saranno alti, le persone dovranno risparmiare gas ed energia, ma nessuno morirà”.

Vitrenko riconosce che Putin può ancora contare sul forte sostegno della comunità imprenditoriale tedesca, ma si chiede se ciò giustifichi la riluttanza di così tanti politici tedeschi ad affrontare il Cremlino. “Putin ha ancora una leva perché la grande industria tedesca ha paura delle perdite e sono i principali sponsor dei politici tedeschi. Perché sono così preoccupati per un’interruzione del gas? Forse il mondo può vivere senza profitti in Germania per un anno”.

Secondo Vitrenko, questo sarà probabilmente l’ultimo inverno di Putin con un’enorme leva energetica sull’Europa perché entro il prossimo anno saranno disponibili altre fonti. Queste alternative dovrebbero includere strutture ampliate per il gas naturale liquefatto (GNL), maggiori opzioni di carbone e più energia nucleare. Il nuovo accordo azerbaigiano sul gas naturale con l’Europa è un altro passo molto incoraggiante verso la diversificazione lontano dalla Russia, osserva. “Tutti sapevano che l’Azerbaigian poteva aumentare i suoi volumi di gas. Aveva solo bisogno di più compressori per raddoppiare la sua capacità. In futuro, anche il Turkmenistan sarà collegato al gasdotto e ha enormi riserve di gas naturale”.

Vitrenko è convinto che se Putin pensa che l’Europa sia debole, intensificherà la sua guerra energetica insieme all’invasione militare in corso dell’Ucraina fino a quando l’Occidente non accetterà finalmente le sue richieste. L’amministratore delegato di Naftogaz avverte che eventuali concessioni offerte al Cremlino saranno inevitabilmente interpretate come segnali di debolezza. “Putin continua a spingersi oltre e finora sta funzionando. Continuerà ad alzare la posta in gioco e ad impegnarsi in ricatti su larga scala. Questo è il motivo per cui è così importante aumentare, anziché diminuire, la pressione delle sanzioni sulla Russia. Dobbiamo lavorare insieme e non lasciare che Putin creda di avere il sopravvento. I leader europei devono agire da adulti e riconoscere che Putin ha dichiarato loro guerra molto tempo fa”.

La versione originale di questo intervento è qui.