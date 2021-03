Dopo lo sblocco da parte dell’EMA, una nuova sfida si avvicina per il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca: la fornitura. Il potenziale di interruzione lungo le linee di fornitura di vaccini può portare a pause nei piani di vaccinazione che interesseranno milioni di persone.

Secondo Amir Sharif, Liz Breen, Sankar Sivarajah, esperti dell’University of Bradford, nel Regno Unito, il comitato congiunto del governo per la vaccinazione e l’immunizzazione ha avvertito di un ritardo nell’immunizzazione dei minori di 50 anni, in parte a causa di problemi di fornitura del vaccino AstraZeneca. Nel frattempo, l’UE ha minacciato di limitare le esportazioni del vaccino se l’offerta in Europa non migliora.

Finora, più di 25 milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la loro prima dose di un vaccino COVID-19. Ma la fornitura in corso per il resto del mese fino ad aprile è ora seriamente a rischio con la consegna della prima e certamente della seconda dose ora soggetta a incertezza.

Mentre le discussioni e le controversie transfrontaliere si svolgono in particolare sul vaccino AstraZeneca, è probabile, dicono gli esperti, che questo problema sia anche fortemente influenzato da preoccupazioni politiche e di salute pubblica.

I blocchi hanno reso le persone più consapevoli del modo in cui prodotti e servizi si muovono lungo una catena di approvvigionamento. Le consegne a domicilio di cibo, mobili, vestiti e qualsiasi altra cosa possono essere facilmente rintracciate, monitorate e confermate dal fornitore alla nostra porta di casa. Le catene di approvvigionamento digitali sono la norma e le informazioni su domanda, offerta, ordini e resi sono ora quasi istantanee.

Allora come è possibile che nelle prossime settimane potremmo dover affrontare un arresto improvviso del lancio del vaccino? L’immunizzazione su larga scala è una sfida estremamente complessa e anche le catene di approvvigionamento globali che lo aiuteranno sono complesse. Nessuna catena di approvvigionamento moderna può evitare totalmente le interruzioni. Ma in un’epoca in cui esistono molte tecniche per superare uno stop-start nelle catene di approvvigionamento (chiamato ‘domanda grumosa’), quali potrebbero essere gli effetti di questo sulle attuali sfide che la catena di fornitura di AstraZeneca sta affrontando e quali opzioni offrono i fornitori di vaccini e i governi hanno?

Secondo i docenti dell’University pf Bradford, due tipi di problemi della catena di approvvigionamento. Il primo è l ‘’effetto frusta’, che riguarda la rapida diminuzione dell’offerta in risposta agli shock della domanda. I fornitori lottano per tenere il passo con la domanda della catena e finiscono per esaurire il prodotto, comunemente indicato come ‘esaurimento scorte’.

Poi c’è l ‘’effetto Osborne’, che prende il nome dal produttore di laptop dei primi anni ’80 che è fallito rapidamente dopo aver aumentato le aspettative dei consumatori di un prodotto più recente che ha reso il suo attuale dispositivo obsoleto. Anche questo esempio non è un buon risultato, poiché la catena di approvvigionamento si ferma con grandi quantità di scorte inutilizzate detenute nei magazzini.

Ciò che il governo del Regno Unito ha delineato è in definitiva un effetto frusta di domanda e offerta irregolari: una breve pausa tra la produzione e la distribuzione di lotti di vaccini che avrà un effetto a catena sulle aspettative sull’offerta.

Tuttavia, in entrambi i casi, affermano gli esperti, la soluzione è comprendere sia l’offerta che la domanda, adeguando le dinamiche dell’offerta e le azioni di tutte le persone coinvolte lungo il percorso, al fine di soddisfare le esigenze della domanda. In questo modo, è possibile livellare la domanda irregolare, bilanciare le aspettative di offerta e in generale coordinare un flusso regolare di prodotti.

Se questo risulta essere un piccolo inconveniente, o se si incontra un altro ostacolo in termini di distribuzione nel Regno Unito e nell’UE, allora potremmo trovarci di fronte a una sfida diversa ma altrettanto importante: l’adozione e l’implementazione della vaccinazione sono ostacolate dalla trans- regolamentazione delle frontiere, argomenti politici e decisioni dei regolatori medici. Tuttavia, anche in questo caso, ciò non avrebbe nulla a che fare con le catene di approvvigionamento.

I problemi attuali, però, dicono i tre professori, che il Regno Unito e l’UE devono affrontare sono legati all‘India’s Serum Institute e alla disponibilità degli ingredienti di produzione. Questi problemi di fornitura dei materiali sono immediatamente risolvibili, sebbene influenzati ancora dalla disponibilità e dai molteplici requisiti normativi.

La soluzione globale, concludono i docenti dell’University of Bradford, consiste nell’aumentare l’offerta o stabilizzare la domanda aumentando la definizione delle priorità e riducendo la velocità della vaccinazione, o una variazione di entrambi. Gli impegni contrattuali non dovrebbero essere influenzati, i cittadini dovrebbero essere assicurati, le discussioni intergovernative non dovrebbero essere esagerate.

Ma questo, ovviamente, non è ciò che sta accadendo. Gli impatti economici globali della pandemia, gli effetti sulla salute fisica e mentale del COVID-19, la povertà e le disuguaglianze sociali minacciano tutti di destabilizzare la distribuzione del vaccino, soprattutto ora che elementi dell’economia politica sono sempre più coinvolti (come nel caso della Brexit) .

Ma questo non dovrebbe scoraggiarci. Le cose più importanti ora sono concentrarsi sull’aderenza al piano, garantendo che la consegna dei vaccini avvenga rapidamente quando la frequenza della fornitura può essere nuovamente assicurata e, cosa più importante, si passa a una mentalità più agile della catena di approvvigionamento. Ciò significa che i governi e le aziende farmaceutiche devono lavorare insieme per soddisfare la domanda e l’offerta mentre cambia, mettendo in atto misure per assicurare una fornitura costante di vaccini al fine di alleviare qualsiasi preoccupazione.